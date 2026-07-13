Русия е осуетила серия от мащабни украински удари срещу военновъздушни бази

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) днес заяви, че е осуетила серия от мащабни украински удари с дронове срещу две военновъздушни бази навътре в руска територия, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на ФСС, съобщи БТА.

В изявлението се посочва, че украинските тайни служби са се опитали да поразят военновъздушната база "Украинка" в далекоизточната Амурска област и "Шагол", която се намира в Челябинска област.

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В текста се добавя, че са задържани лица, за които се подозира, че е трябвало да осъществят атаките, както и техни предполагаеми съучастници.

ФСС отбелязва, че украинските тайни служби са използвали балони и безпилотни летателни апарати, за да доставят в Брянска област контейнери с дронове, които след това са били транспортирани до базите "Украинка" и "Шагол".

През 2025 г. Украйна проведе т.нар. операция "Паяжина", при която бяха нанесени масирани удари с дронове по руски военни летища. Според данни на американското разузнаване при тази операция са били унищожени 10 руски военни самолета.

При украински атаки с дронове в Русия загинаха четирима души и седем бяха ранени, заявиха днес руските власти, цитирани от Франс прес, съобщи БТА.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов заяви, че тази нощ в региона на Москва са свалени 81 дрона. Трима от загиналите са в региона на Москва. Четвъртият загинал е в Белгородска област, която граничи с Украйна.

Губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров съобщи за атака, при която е избухнал пожар в индустриална зона на населено място.

Украйна засилва атаките си срещу Русия, като атакува петролни обекти с цел да намали възможностите на Москва да финансира войната си. Русия продължава всеки ден да нанася удари по Украйна повече от четири години след като руските сили нахлуха пълномащабно на украинска територия.