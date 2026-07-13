Русия е осуетила серия от мащабни украински удари срещу военновъздушни бази

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) днес заяви, че е осуетила серия от мащабни украински удари с дронове срещу две военновъздушни бази навътре в руска територия, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на ФСС, съобщи БТА.
В изявлението се посочва, че украинските тайни служби са се опитали да поразят военновъздушната база "Украинка" в далекоизточната Амурска област и "Шагол", която се намира в Челябинска област.
В текста се добавя, че са задържани лица, за които се подозира, че е трябвало да осъществят атаките, както и техни предполагаеми съучастници.
ФСС отбелязва, че украинските тайни служби са използвали балони и безпилотни летателни апарати, за да доставят в Брянска област контейнери с дронове, които след това са били транспортирани до базите "Украинка" и "Шагол".
През 2025 г. Украйна проведе т.нар. операция "Паяжина", при която бяха нанесени масирани удари с дронове по руски военни летища. Според данни на американското разузнаване при тази операция са били унищожени 10 руски военни самолета.
При украински атаки с дронове в Русия загинаха четирима души и седем бяха ранени, заявиха днес руските власти, цитирани от Франс прес, съобщи БТА.
Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов заяви, че тази нощ в региона на Москва са свалени 81 дрона. Трима от загиналите са в региона на Москва. Четвъртият загинал е в Белгородска област, която граничи с Украйна.
Губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров съобщи за атака, при която е избухнал пожар в индустриална зона на населено място.
Украйна засилва атаките си срещу Русия, като атакува петролни обекти с цел да намали възможностите на Москва да финансира войната си. Русия продължава всеки ден да нанася удари по Украйна повече от четири години след като руските сили нахлуха пълномащабно на украинска територия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
11:22 13.07.2026
2 Всичко от московия е лъжа и измама !
И късогледо геостратегическо и геополитическо същество.
Отрепka с ядрени ракети. И с нищо друго. Отнемаща ежедневно стотици и хиляди животи на украинци и руснаци.
А ядрените му ракети са по-голяма опасност за него - за това запътило се към ада нuщожecтвo.
Коментиран от #18
11:23 13.07.2026
3 Кого баламосвате монголяци
Тридневнио пе Тушар стана за посмешище на цел СВЕТ
Хахахаха
11:24 13.07.2026
4 Пич
11:24 13.07.2026
5 Купувам дървен кен еф
11:24 13.07.2026
6 руската мечка
11:26 13.07.2026
7 да питам
11:27 13.07.2026
8 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Само индивиди с изключително ментално увреден моZък може да продължава да им вярва.
Коментиран от #15
11:27 13.07.2026
9 Реалност
-- започна Войната за да смаже Украйна,
а сега Украйна е силна и смела и тя самата започва да го смазва;
-- оповести, че ще отблъсне НАТО далеч от Русия,
а сега на хиляди километри повече и на стотици километри по-близо Русия граничи с НАТО;
-- възнамеряваше да покаже кой командва в бившето съветско пространство,
а сега практически всички бивши съветски републики - кой явно, кой тайно, кой бързо, кой полека - но се отдалечават от Русия и дори я унижават по един или друг начин (даже - представете си - Лукашеску!!!!);
-- си въобразяваше, че ще направят съюз нерушим на диктатори несвободни с Китай,
а сега Русия е жалък суровинен придатък на Китай, негов покОрен и скоро покорЕн васал, енергетична купичка с ориз за трапезата на др. Си;
-- реши с военно кейнсианство да повдигне духа и икономиката на Русия,
а сега духът на Русия е пред издъхване, а икономиката ѝ - пред колапс;
-- говореше за Русия като за велика нефтена държава,
а сега Русия внася бензин дори от държави, които си нямат свои нефтени находища;
-- помисли си, че чрез Тръмп ще унищожи НАТО,
а сега, Алианс получи на последния си самит второ дихание и току виж - втора младост...
Пълен провал! Абсолютен провал.
Путин - това е нарицателното име за Провал.
Коментиран от #34
11:30 13.07.2026
10 матю хари
Коментиран от #14
11:30 13.07.2026
11 Пич
Коментиран от #17
11:30 13.07.2026
12 поредния фейк
11:30 13.07.2026
13 Хахахаха
Хахахаха
11:31 13.07.2026
14 име
До коментар #10 от "матю хари":Деске, от 2014 повтаряш само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ...а ЩЕ доживееш ли да го видиш.
Коментиран от #16, #21
11:34 13.07.2026
15 Орк
До коментар #8 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Айде, маргинали в контранаступ!
11:34 13.07.2026
16 Ол1гофрен,
До коментар #14 от "име":Нещо повече не знаеш ли да коментираш?
11:39 13.07.2026
17 Ами фани се за палците
До коментар #11 от "Пич":И стискай здраво!!!
11:41 13.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Механик
11:46 13.07.2026
20 Механик
Един и същ розАв се напъва го прегракване и само "копи-пейст"- едно и също от години.
Поне да бяха платили на някой по-интелигентен, а то.... Жалка евро-атлантическа картинка. Хем нямат пари, хем бой ядат, хем па и се репчат.
11:52 13.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Нерез
12:05 13.07.2026
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Мога да покажа цените в супермаркетите и на бензиностанциите.
Коментиран от #26
12:05 13.07.2026
25 млад еврас
12:10 13.07.2026
26 Решетников
До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Явно си успял да си купиш десет литра бензин за да си толкова щастлив...
12:11 13.07.2026
27 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #35
12:12 13.07.2026
28 Мишел
Коментиран от #32
12:12 13.07.2026
29 РаZпутин
12:14 13.07.2026
30 Заядлив
12:15 13.07.2026
31 Гадняр
Отдавна Украйна е просто територия от която Великобритания, САЩ и Германия атакуват Русия. Като пациент включен на апарат за изкуство дишане.
12:15 13.07.2026
32 Лъже
До коментар #28 от "Мишел":Мише,що ак лъжеш нескопосано?
Не ти минава номера.
12:18 13.07.2026
33 Пешо
12:19 13.07.2026
34 Мишел
До коментар #9 от "Реалност":Тази война е започната от Украйна, която навлезе през 2012г. в рускоговорящите Донецка и Луганска области, сега автономни републики на РФ, с цел геноцид над населението там.
Коментиран от #42
12:20 13.07.2026
35 Дааа...
До коментар #27 от "Удри евраста с лопатЕто":След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон!
Максимум...3-- 4 дня!
Хахахаха
Иначе,..45 монголски танкера Фира за... точно 2 ДНЯ
Хахахаха
12:27 13.07.2026
36 Мишел
12:28 13.07.2026
37 Дик диверсанта
Какво ли означава това в действителност?
12:31 13.07.2026
38 МЪКЪ МЪКЪ
12:33 13.07.2026
39 Бахтимир
12:44 13.07.2026
40 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
12:51 13.07.2026
41 НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ
12:57 13.07.2026
42 ГРУ гайтанжиева
До коментар #34 от "Мишел":Това е лъжливата версия на монголята от Кремъл, разпространявана от полезни, а в случая безполезни .. и д о т и !!!
12:59 13.07.2026