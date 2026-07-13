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Русия е осуетила серия от мащабни украински удари срещу военновъздушни бази
  Тема: Украйна

Русия е осуетила серия от мащабни украински удари срещу военновъздушни бази

13 Юли, 2026 11:20 1 851 42

  • украйна-
  • амурска област-
  • дронове-
  • русия-
  • война

През 2025 г. Украйна проведе т.нар. операция "Паяжина", при която бяха нанесени масирани удари с дронове по руски военни летища

Русия е осуетила серия от мащабни украински удари срещу военновъздушни бази - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) днес заяви, че е осуетила серия от мащабни украински удари с дронове срещу две военновъздушни бази навътре в руска територия, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на ФСС, съобщи БТА.

В изявлението се посочва, че украинските тайни служби са се опитали да поразят военновъздушната база "Украинка" в далекоизточната Амурска област и "Шагол", която се намира в Челябинска област.

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В текста се добавя, че са задържани лица, за които се подозира, че е трябвало да осъществят атаките, както и техни предполагаеми съучастници.

ФСС отбелязва, че украинските тайни служби са използвали балони и безпилотни летателни апарати, за да доставят в Брянска област контейнери с дронове, които след това са били транспортирани до базите "Украинка" и "Шагол".

През 2025 г. Украйна проведе т.нар. операция "Паяжина", при която бяха нанесени масирани удари с дронове по руски военни летища. Според данни на американското разузнаване при тази операция са били унищожени 10 руски военни самолета.

При украински атаки с дронове в Русия загинаха четирима души и седем бяха ранени, заявиха днес руските власти, цитирани от Франс прес, съобщи БТА.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов заяви, че тази нощ в региона на Москва са свалени 81 дрона. Трима от загиналите са в региона на Москва. Четвъртият загинал е в Белгородска област, която граничи с Украйна.

Губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров съобщи за атака, при която е избухнал пожар в индустриална зона на населено място.

Украйна засилва атаките си срещу Русия, като атакува петролни обекти с цел да намали възможностите на Москва да финансира войната си. Русия продължава всеки ден да нанася удари по Украйна повече от четири години след като руските сили нахлуха пълномащабно на украинска територия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    18 30 Отговор
    Про сиа приключи

    11:22 13.07.2026

  • 2 Всичко от московия е лъжа и измама !

    18 35 Отговор
    Бункерната пeпeлянka е удивително слаб стратег, все по-първосигнален и по-първичен, озлобен злoдeй, дяволcko uзчадue, някакъв обречен остатък - отломка от отречено минало, безполезно диктаторско изкопаемо.
    И късогледо геостратегическо и геополитическо същество.
    Отрепka с ядрени ракети. И с нищо друго. Отнемаща ежедневно стотици и хиляди животи на украинци и руснаци.
    А ядрените му ракети са по-голяма опасност за него - за това запътило се към ада нuщожecтвo.

    Коментиран от #18

    11:23 13.07.2026

  • 3 Кого баламосвате монголяци

    13 26 Отговор
    Цела московия Нахрен горит! Хахахахаха
    Тридневнио пе Тушар стана за посмешище на цел СВЕТ
    Хахахаха

    11:24 13.07.2026

  • 4 Пич

    25 13 Отговор
    Ааа....... традиционно некадърните укрофашисти бомбатдират съюзниците - Я Полша, я Естония, я Румъния....

    11:24 13.07.2026

  • 5 Купувам дървен кен еф

    12 22 Отговор
    във великата матушка!

    11:24 13.07.2026

  • 6 руската мечка

    11 24 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    11:26 13.07.2026

  • 7 да питам

    9 20 Отговор
    защо винаги става обратното на това, което Русия е иска ?

    11:27 13.07.2026

  • 8 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    12 22 Отговор
    Нищо от съобщенията на Мордор не се оказва истина.
    Само индивиди с изключително ментално увреден моZък може да продължава да им вярва.

    Коментиран от #15

    11:27 13.07.2026

  • 9 Реалност

    13 25 Отговор
    Това безумие, което московското племе има за вожд:
    -- започна Войната за да смаже Украйна,
    а сега Украйна е силна и смела и тя самата започва да го смазва;
    -- оповести, че ще отблъсне НАТО далеч от Русия,
    а сега на хиляди километри повече и на стотици километри по-близо Русия граничи с НАТО;
    -- възнамеряваше да покаже кой командва в бившето съветско пространство,
    а сега практически всички бивши съветски републики - кой явно, кой тайно, кой бързо, кой полека - но се отдалечават от Русия и дори я унижават по един или друг начин (даже - представете си - Лукашеску!!!!);
    -- си въобразяваше, че ще направят съюз нерушим на диктатори несвободни с Китай,
    а сега Русия е жалък суровинен придатък на Китай, негов покОрен и скоро покорЕн васал, енергетична купичка с ориз за трапезата на др. Си;
    -- реши с военно кейнсианство да повдигне духа и икономиката на Русия,
    а сега духът на Русия е пред издъхване, а икономиката ѝ - пред колапс;
    -- говореше за Русия като за велика нефтена държава,
    а сега Русия внася бензин дори от държави, които си нямат свои нефтени находища;
    -- помисли си, че чрез Тръмп ще унищожи НАТО,
    а сега, Алианс получи на последния си самит второ дихание и току виж - втора младост...
    Пълен провал! Абсолютен провал.
    Путин - това е нарицателното име за Провал.

    Коментиран от #34

    11:30 13.07.2026

  • 10 матю хари

    16 23 Отговор
    Линдзи Греъм умря, но плановете, които предаде на Зеленски, ще бъдат изпълнени. Русия ще е на колене!

    Коментиран от #14

    11:30 13.07.2026

  • 11 Пич

    5 6 Отговор
    Зарежи ги тези, но както си седя на терасата на Созопол, девети боен кораб излиза от Бургас!!!

    Коментиран от #17

    11:30 13.07.2026

  • 12 поредния фейк

    5 16 Отговор
    Всички знаем, че храбри окраински диверсанти унищожиха цялата руска авиация миналата година, това не са рафинерии да ги унищожават по няколко пъти!

    11:30 13.07.2026

  • 13 Хахахаха

    8 7 Отговор
    Какви..балонье, балончета и дрончета за.. Контейнери, бе.. милиционери проЗДТИ?!?
    Хахахаха

    11:31 13.07.2026

  • 14 име

    8 7 Отговор

    До коментар #10 от "матю хари":

    Деске, от 2014 повтаряш само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ...а ЩЕ доживееш ли да го видиш.

    Коментиран от #16, #21

    11:34 13.07.2026

  • 15 Орк

    8 7 Отговор

    До коментар #8 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    Айде, маргинали в контранаступ!

    11:34 13.07.2026

  • 16 Ол1гофрен,

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "име":

    Нещо повече не знаеш ли да коментираш?

    11:39 13.07.2026

  • 17 Ами фани се за палците

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    И стискай здраво!!!

    11:41 13.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Механик

    4 18 Отговор
    Слава Украине!

    11:46 13.07.2026

  • 20 Механик

    21 3 Отговор
    Попрегледах първите няколко коментара и не прочетох нищо ново.
    Един и същ розАв се напъва го прегракване и само "копи-пейст"- едно и също от години.
    Поне да бяха платили на някой по-интелигентен, а то.... Жалка евро-атлантическа картинка. Хем нямат пари, хем бой ядат, хем па и се репчат.

    11:52 13.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нерез

    7 2 Отговор
    Преди няколко дена писахте че с операция Паяжина били онищожени артилерийски установки сега летища ,много паяжини станаха .

    12:05 13.07.2026

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор
    Който иска да види че в Москва сме добре,Може да ме намери в месенджъра на Павел Дуров и да сё свържем по видео.
    Мога да покажа цените в супермаркетите и на бензиностанциите.

    Коментиран от #26

    12:05 13.07.2026

  • 25 млад еврас

    11 3 Отговор
    Кво става, тая седмица ще побеждавате ли пак Русия.

    12:10 13.07.2026

  • 26 Решетников

    4 7 Отговор

    До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Явно си успял да си купиш десет литра бензин за да си толкова щастлив...

    12:11 13.07.2026

  • 27 Удри евраста с лопатЕто

    10 4 Отговор
    А какво става с контранаступа? Върнаха ли вече Крим?

    Коментиран от #35

    12:12 13.07.2026

  • 28 Мишел

    7 3 Отговор
    Днес Русия е прехванала успешно всичките над 300 украински дрона, изстреляни срещу Москва. Продължава да няма успешна украинска атака срещу в кръга , очертан от МКАД около Москва с диаметър 20 км.

    Коментиран от #32

    12:12 13.07.2026

  • 29 РаZпутин

    2 5 Отговор
    Значи русия пак е сваляла дронове с военни бази ?

    12:14 13.07.2026

  • 30 Заядлив

    2 0 Отговор
    Ами чакайте още, чакайте. Първия път не стана, но втория път може и да се получи. Теорията на вероятностите е точна наука.

    12:15 13.07.2026

  • 31 Гадняр

    4 3 Отговор
    Украинците пускат по 400 дрона на ден. Дронове който са произведени извън Украйна. Управлението става чрез системата Star link, което най-вероятно означава че дрона се изстрелва от територията на Украйна, но управлението е някъде другаде.
    Отдавна Украйна е просто територия от която Великобритания, САЩ и Германия атакуват Русия. Като пациент включен на апарат за изкуство дишане.

    12:15 13.07.2026

  • 32 Лъже

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    Мише,що ак лъжеш нескопосано?
    Не ти минава номера.

    12:18 13.07.2026

  • 33 Пешо

    3 1 Отговор
    А бензин няма.....

    12:19 13.07.2026

  • 34 Мишел

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Реалност":

    Тази война е започната от Украйна, която навлезе през 2012г. в рускоговорящите Донецка и Луганска области, сега автономни републики на РФ, с цел геноцид над населението там.

    Коментиран от #42

    12:20 13.07.2026

  • 35 Дааа...

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Удри евраста с лопатЕто":

    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон!
    Максимум...3-- 4 дня!
    Хахахаха
    Иначе,..45 монголски танкера Фира за... точно 2 ДНЯ
    Хахахаха

    12:27 13.07.2026

  • 36 Мишел

    5 1 Отговор
    Докато Украйна опитва да печели операция, Русия печели войната и Украйна изчезва.

    12:28 13.07.2026

  • 37 Дик диверсанта

    1 1 Отговор
    Част от дроновете са свалени в непосредствена близост до Москва и това е според руснаците.
    Какво ли означава това в действителност?

    12:31 13.07.2026

  • 38 МЪКЪ МЪКЪ

    3 0 Отговор
    Пак е имало закопани британци.

    12:33 13.07.2026

  • 39 Бахтимир

    0 0 Отговор
    Не им завиждам на задържаните. Предлагам назначение в произволен НПЗ - така и така се целят там.

    12:44 13.07.2026

  • 40 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    2 0 Отговор
    Е тотален крах. Само факти не го разбраха това.

    12:51 13.07.2026

  • 41 НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ

    1 0 Отговор
    Линдзито каква ракета точно го утрепа.

    12:57 13.07.2026

  • 42 ГРУ гайтанжиева

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Това е лъжливата версия на монголята от Кремъл, разпространявана от полезни, а в случая безполезни .. и д о т и !!!

    12:59 13.07.2026

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