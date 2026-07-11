Армията на Нигерия спаси 50 отвлечени ученици

Мащабна операция на нигерийските сили за сигурност сложи край на над 50-дневна заложническа криза.

Близо 50 ученици и учители, които бяха отвлечени от ислямистки екстремисти в югозападния щат Ойо в средата на май, бяха успешно спасени при координирана акция. Официалното изявление на нигерийското президентство, цитирано от медии като Дойче Веле, потвърди, че заложниците са освободени невредими без плащането на откупи или политически отстъпки. Операцията е проведена съвместно от армията, полицията и специалните разузнавателни служби.

Паралелно с освобождаването на децата, нигерийската армия нанесе съкрушителен удар по престъпните мрежи в страната, като неутрализира над 300 членове на банди и терористични групировки през последните седмици. В официален доклад на нигерийската армия, публикуван в социалните мрежи, се посочва, че силите за сигурност са разбили логистичните връзки и скривалищата на похитителите в Националния парк „Старо Ойо“, като при акцията са арестувани и осем ключови фигури от престъпната организация.