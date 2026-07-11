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Иран преговаря в Оман за Ормузкия проток

Иран преговаря в Оман за Ормузкия проток

11 Юли, 2026 06:26, обновена 11 Юли, 2026 06:28 903 3

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Външният министър Абас Арагчи започва спешни консултации в Маскат на фона на подновените военни удари със САЩ

Иран преговаря в Оман за Ормузкия проток - 1
Абас Арагчи, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи пристига на официално посещение в Оман начело на високопоставена дипломатическа делегация.

Официалната държавна информационна агенция на Ислямската република IRNA съобщи, че разговорите с оманските домакини ще бъдат изцяло фокусирани върху сигурността на корабоплаването и актуалната ситуация в стратегическия Ормузки проток.

Визитата е продължение на интензивните двустранни консултации от последните месеци, породени от стремежа на Техеран да наложи нов механизъм за управление и събиране на транзитни такси от преминаващите търговски съдове в региона.

Дипломатическата офанзива се провежда в критичен момент, след като сключеното през юни с посредничеството на Пакистан споразумение за деескалация между САЩ и Иран практически се срина. През последните 48 часа Вашингтон и Техеран си размениха директни военни удари.

След като Иран атакува три търговски кораба, отклонили се от наложените маршрути, американската армия нанесе въздушни удари по ирански обекти, което предизвика ответен ракетен обстрел от страна на Техеран срещу военна инфраструктура на САЩ в Бахрейн, Кувейт, Катар и Йордания.

Оман традиционно заема позиция на неутралитет и се явява ключов посредник за намаляване на напрежението в Близкия изток.


Оман
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор
    нали уж Иран победили САЩ и подписали капитулацията им в Константиновка?

    Коментиран от #3

    06:32 11.07.2026

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Може лесно да се направи провокация само с няколко кораба, подтикнати да не спазват установения маршрут. Би трябвало да ги разследват.

    08:06 11.07.2026

  • 3 Кумчо Вълчо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не си разбрал! САЩ са победили Иран и защитили от руснаците Константиновка, като да си прибрали редкоземните от там.

    Разбрал си го като комютрите и компотите

    08:10 11.07.2026