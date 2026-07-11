Иран преговаря в Оман за Ормузкия проток

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи пристига на официално посещение в Оман начело на високопоставена дипломатическа делегация.

Официалната държавна информационна агенция на Ислямската република IRNA съобщи, че разговорите с оманските домакини ще бъдат изцяло фокусирани върху сигурността на корабоплаването и актуалната ситуация в стратегическия Ормузки проток.

Визитата е продължение на интензивните двустранни консултации от последните месеци, породени от стремежа на Техеран да наложи нов механизъм за управление и събиране на транзитни такси от преминаващите търговски съдове в региона.

Дипломатическата офанзива се провежда в критичен момент, след като сключеното през юни с посредничеството на Пакистан споразумение за деескалация между САЩ и Иран практически се срина. През последните 48 часа Вашингтон и Техеран си размениха директни военни удари.

След като Иран атакува три търговски кораба, отклонили се от наложените маршрути, американската армия нанесе въздушни удари по ирански обекти, което предизвика ответен ракетен обстрел от страна на Техеран срещу военна инфраструктура на САЩ в Бахрейн, Кувейт, Катар и Йордания.

Оман традиционно заема позиция на неутралитет и се явява ключов посредник за намаляване на напрежението в Близкия изток.