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Володимир Зеленски: Украинската противовъздушна отбрана не е успяла да свали нито една от балистичните ракети, изстреляни през нощта от Русия
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украинската противовъздушна отбрана не е успяла да свали нито една от балистичните ракети, изстреляни през нощта от Русия

11 Юли, 2026 15:04 1 737 58

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  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски-
  • ракети-
  • дронове

Зеленски непрестанно призовава западните съюзници на Украйна да ѝ доставят спешно средства за противовъздушна отбрана на фона на масираните руски нападения в последно време

Володимир Зеленски: Украинската противовъздушна отбрана не е успяла да свали нито една от балистичните ракети, изстреляни през нощта от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинската противовъздушна отбрана (ПВО) не е успяла да свали нито една от балистичните ракети, изстреляни през нощта от Русия, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.

Зеленски написа в Телеграм, че при атаката са били използвани "над 120 дрона и 12 ракети, половината от които - балистични". "Нашите защитници успяха да свалят повечето от целите, но не и балистичните" ракети, отбеляза той.

Украинският президент съобщи за 11 ранени, сред които едно дете, в столицата Киев.

Предишните данни бяха за 10 пострадали.

Зеленски непрестанно призовава западните съюзници на Украйна да ѝ доставят спешно средства за противовъздушна отбрана на фона на масираните руски нападения в последно време. Вдругиден Киев и съюзниците му ще обсъдят на среща в Париж борбата срещу руските балистични ракети, които създават сериозни проблеми на украинската противовъздушна отбрана.

По данни на Министерството на отбраната на Украйна, публикувани завчера, средствата за ПВО са свалили 89% от дроновете и ракетите, използвани при руските атаки миналия месец, предаде Укринформ.

Унищожени са били по 90% от дроновете и крилатите ракети, но само 40% от балистичните ракети, сочи статистиката.

При руски атаки през последното денонощие има жертви и на други места в Украйна, освен в Киев, включително по двама убити в североизточната Харковска област и в южния пристанищен град Одеса.

Броят на хората, намерили смъртта си при руския обстрел вчера по град Краматорск в Донецка област, на изток, междувременно се увеличи до осем, съобщиха днес местните власти, цитирани също от Укринформ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дай ти, бе, да видиш

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "1945":

    как се дава.

    Коментиран от #50

    15:07 11.07.2026

  • 6 стоянка георгиева

    40 7 Отговор
    Покрайна се превръща в тестова площадка за експериментални оръжия.
    Предстоят тестове на нови видове руски ракети по територията на 404.

    15:09 11.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Путин

    37 5 Отговор
    Орехчета ще има за всички от сърце. Тръгнал да си мери шнура с батя си..

    15:10 11.07.2026

  • 10 Гост

    35 3 Отговор
    Значи 6 балистични ракети в целта и 11 ранени!!! Това как ви звучи? Руснаците стрелят по цветарски магазини, стрелят по жилищни блокове и болници, стрелят по военни цели...?!?
    ПС
    Нясой знае ли какво е Балистична ракета, м???

    Коментиран от #20

    15:11 11.07.2026

  • 11 шаа

    38 3 Отговор
    наркоманът две мисли не може да върже да са съгласувани. един ден казва руснаците нямат вече ракети, а на следващия атакуват ни със стотици всеки ден; един ден казва ние сме щитът на европа, а на следващия не можем нито една ракета да свалим; един ден казва ние напредваме, а на следващия че дадено селище вече не е стратегическо; един ден казва руснаците губят по хиляди на ден, а на следващия разменят тела в съотношение 10:1...

    15:11 11.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факт

    3 15 Отговор
    ПУСТиА приключи

    15:12 11.07.2026

  • 17 Тоя папагал

    31 1 Отговор
    ВСЕКИ ДЕН БЪРКА ДОЗАТА.

    15:13 11.07.2026

  • 18 хихи

    29 3 Отговор
    ВСУ въппреки недостатъчната подкрепа от Русия настъпва към Киев...

    15:13 11.07.2026

  • 19 Ами

    31 2 Отговор
    Невъзможно!
    Окраинската ПВО сваля всичко.
    Е не чак всичко ... Само 5% от всичкото.
    Но това са подробности :)

    15:13 11.07.2026

  • 20 Кривчо

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Аз знам!

    15:15 11.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хахаха

    5 42 Отговор
    Ефекта е обратен! Още по-голямо консолидиране на Украйна срещу варварите от Кремъл

    Коментиран от #30, #31, #35

    15:16 11.07.2026

  • 23 Чума

    2 28 Отговор
    Помогнете на цивилната инфра структура, Моля! Ката ден страдат мавзолеи, библиотеки, театри, аптеката, детските люлки, сладкарници, басейна с малките шарени рибки, Филхармонията и райската градина! Путин трябва да бъде спрян, натоварен на специалния хеликоптер и доставен в Хага!

    Коментиран от #34, #40

    15:17 11.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А може би

    2 23 Отговор
    Целта на Путин и Зеленски, понеже и двамата са либерални марионетки, имащи за цел сриване на Руската федерация, е именно Западът да въоръжи с балистични ракети уж "украинско производство" Киев и да се почне началото на края на разпада на Русия. Всичко върви натам. 5 години лигавене и никакви сериозни действия доведоха до това. А в началото Тупин предупреждаваше "3 дня военная операция, никто да не помисля да се намесва"....Сега вече по 600 дрона на ден изстрелват украинците, понеже цялото НАТО си прави тренировки с лилипуткин.

    15:18 11.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Украине победа

    3 23 Отговор
    Тия смешни руши още ли събарят безплатно панелки в Украйна? Бухаасссс Слава Украине

    15:19 11.07.2026

  • 29 време за истина

    25 0 Отговор
    Какви са тия съюзници ? Той военен съюз ли предвожда срещу Русия ? Кжй е тоз западен военен съюз който воюва срещу Русия ? Време е да се знае кой западен съюз води война с Русия и защо ?

    15:19 11.07.2026

  • 30 хихихи

    18 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хахаха":

    Консолидираха се по света и най- вече по морето. От 52 млн. се консолидираха на 18 млн.

    Коментиран от #46

    15:20 11.07.2026

  • 31 СВД

    16 3 Отговор

    До коментар #22 от "Хахаха":

    То и в Русия ефекта е такъв и още по голям! Там не казват, че трябва да спрат, а се питат защо им е това прословуто куфарче с копче и защо Лвов е още цял, а Англия не е превърната в полуостров!

    15:20 11.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Странно

    22 2 Отговор
    Днес не е шмръкнал и е откровен... Няма такава наглост! Над 50 държави да те затрупат с оръжие и да налеят над 350 млрд. залудо да съсипват Русия чрез този наивник, който разчита на други, за които е сметнал, че са му длъжни. Да не съм му на мястото! Даже и белия байряк не може, не иска и няма да му позволят да вдигне. Но нека смята, че побеждава!

    15:20 11.07.2026

  • 34 ХАГА съм

    2 13 Отговор

    До коментар #23 от "Чума":

    Ще стане и това! Путин, ако оживее е мой!

    Коментиран от #39

    15:21 11.07.2026

  • 35 Хехе

    11 2 Отговор

    До коментар #22 от "Хахаха":

    То не остана ве, Каква Украйна 😀🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #44

    15:21 11.07.2026

  • 36 Урсула от Брюксел

    9 2 Отговор
    Днес в Украйна,утре и у нас ще дойдат.Я що мишени от чужди бази,летища,командни центрове на НАТО и прочее им създадоха и създават нашите евроатлантици.А тоя сегашния ( бУташков),казваше,че няма да прави като предшествениците си...това на на матряла дето гласува..

    Коментиран от #43

    15:22 11.07.2026

  • 37 Хахаха

    4 13 Отговор
    Путин губи войната и резултата е затъване и пълен погром и вътрешен и външен. Дано сме живи да видим Русия повъзтановена, защото ще трябвот години

    15:23 11.07.2026

  • 38 Хи хи хи

    17 1 Отговор
    А как ги сваляхте ракетите преди ........ от сто изстреляни от Рисия сваляхте сто и тридесет !!!!!!!!?

    15:23 11.07.2026

  • 39 Чума

    11 1 Отговор

    До коментар #34 от "ХАГА съм":

    А не искаш ли Хага да бъде засадена с тополи!?

    15:25 11.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 БАнкя АЛино

    1 3 Отговор
    Довечера пак ша пушат из московието и под московието до последната руша

    15:26 11.07.2026

  • 42 Бай Ганьо

    3 9 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    Коментиран от #47

    15:27 11.07.2026

  • 43 Хахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Урсула от Брюксел":

    Нали знаеш, че сиГлупак

    15:27 11.07.2026

  • 44 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хехе":

    То и от теб тва,което е останало е плюнка, ама те търпим

    15:29 11.07.2026

  • 45 Банкянския ей ай

    1 3 Отговор
    Истинско забавление е да гледаш как героиам Украине се забавляват и унищожават бавно и мъчително жалките безпомощни на ли умни руши като плей стейшън 5 па ахааасссаа

    15:30 11.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Спас

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "Бай Ганьо":

    Те не само го държат, ами и го стискат

    15:33 11.07.2026

  • 48 Гошо

    3 0 Отговор
    е как така ,нали до сега от 50 ,100 сваляхте

    15:33 11.07.2026

  • 49 Алибаба

    1 1 Отговор
    Зеленски казал, че нито една балистична ракета не е свалена, а в статията пише че 40% били свалени. А де ?

    15:35 11.07.2026

  • 50 няма

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дай ти, бе, да видиш":

    да получи укройна..нищо повече..Москва всеки момент може "случайно да удари примерно Полша или Германия..не невъзможно..а с какво ще се защитават тези държави..като нямат налични ракети..с приказки не става..Не че ще спрат руски Сармат или Орешник с ядерните глави..но все пак..поне да умрат спокойни че направили всичко възможно..

    15:36 11.07.2026

  • 51 !!!?

    1 2 Отговор
    Безумието на Кремъл няма аналог...!!!?

    15:38 11.07.2026

  • 52 сваляй

    1 1 Отговор
    гащи и в америка..пан Зеленски..

    15:38 11.07.2026

  • 53 До последния украинец

    3 1 Отговор
    Украинската офанзива успешно настъпва на Запад.

    15:39 11.07.2026

  • 54 Елате

    2 1 Отговор
    Да се съберем и дружно за съжалим зелен ски . Освен да го съжаляваме , друго не си струва да правим за него . А пък и много , ама много се се pen4u и колкото повече се ... ,толкова повече ще го бият. Заслужено!

    15:39 11.07.2026

  • 55 Инна

    0 0 Отговор
    Високопрецизните оръжия на руските въоръжени сили, предназначени да насочват атаки срещу украинска военна инфраструктура, гарантирано ще пробият всякакви системи за противовъздушна отбрана, предоставени на Киев от Запада, заяви руското Министерство на отбраната.

    В събота вечерта руските въоръжени сили предприеха групови удари срещу украински военно-промишлени обекти, управлявани от украинските въоръжени сили.

    „Анализ на резултатите от използването на високопрецизни оръжия от руските въоръжени сили за насочване срещу военната инфраструктура на режима в Киев потвърждава високата им ефективност и способността им да пробият всякакви системи за противовъздушна или противоракетна отбрана, предоставени на Зеленски от западни спонсори“, се казва в изявлението.

    15:46 11.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Бай той Толстой

    0 0 Отговор
    Бой по демократичното канче?

    15:49 11.07.2026

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