Володимир Зеленски: Украинската противовъздушна отбрана не е успяла да свали нито една от балистичните ракети, изстреляни през нощта от Русия

Украинската противовъздушна отбрана (ПВО) не е успяла да свали нито една от балистичните ракети, изстреляни през нощта от Русия, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.
Зеленски написа в Телеграм, че при атаката са били използвани "над 120 дрона и 12 ракети, половината от които - балистични". "Нашите защитници успяха да свалят повечето от целите, но не и балистичните" ракети, отбеляза той.
Украинският президент съобщи за 11 ранени, сред които едно дете, в столицата Киев.
Предишните данни бяха за 10 пострадали.
Зеленски непрестанно призовава западните съюзници на Украйна да ѝ доставят спешно средства за противовъздушна отбрана на фона на масираните руски нападения в последно време. Вдругиден Киев и съюзниците му ще обсъдят на среща в Париж борбата срещу руските балистични ракети, които създават сериозни проблеми на украинската противовъздушна отбрана.
По данни на Министерството на отбраната на Украйна, публикувани завчера, средствата за ПВО са свалили 89% от дроновете и ракетите, използвани при руските атаки миналия месец, предаде Укринформ.
Унищожени са били по 90% от дроновете и крилатите ракети, но само 40% от балистичните ракети, сочи статистиката.
При руски атаки през последното денонощие има жертви и на други места в Украйна, освен в Киев, включително по двама убити в североизточната Харковска област и в южния пристанищен град Одеса.
Броят на хората, намерили смъртта си при руския обстрел вчера по град Краматорск в Донецка област, на изток, междувременно се увеличи до осем, съобщиха днес местните власти, цитирани също от Укринформ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Дай ти, бе, да видиш
До коментар #1 от "1945":как се дава.
Коментиран от #50
15:07 11.07.2026
6 стоянка георгиева
Предстоят тестове на нови видове руски ракети по територията на 404.
15:09 11.07.2026
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9 Путин
15:10 11.07.2026
10 Гост
ПС
Нясой знае ли какво е Балистична ракета, м???
Коментиран от #20
15:11 11.07.2026
11 шаа
15:11 11.07.2026
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16 Факт
15:12 11.07.2026
17 Тоя папагал
15:13 11.07.2026
18 хихи
15:13 11.07.2026
19 Ами
Окраинската ПВО сваля всичко.
Е не чак всичко ... Само 5% от всичкото.
Но това са подробности :)
15:13 11.07.2026
20 Кривчо
До коментар #10 от "Гост":Аз знам!
15:15 11.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хахаха
Коментиран от #30, #31, #35
15:16 11.07.2026
23 Чума
Коментиран от #34, #40
15:17 11.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 А може би
15:18 11.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Украине победа
15:19 11.07.2026
29 време за истина
15:19 11.07.2026
30 хихихи
До коментар #22 от "Хахаха":Консолидираха се по света и най- вече по морето. От 52 млн. се консолидираха на 18 млн.
Коментиран от #46
15:20 11.07.2026
31 СВД
До коментар #22 от "Хахаха":То и в Русия ефекта е такъв и още по голям! Там не казват, че трябва да спрат, а се питат защо им е това прословуто куфарче с копче и защо Лвов е още цял, а Англия не е превърната в полуостров!
15:20 11.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Странно
15:20 11.07.2026
34 ХАГА съм
До коментар #23 от "Чума":Ще стане и това! Путин, ако оживее е мой!
Коментиран от #39
15:21 11.07.2026
35 Хехе
До коментар #22 от "Хахаха":То не остана ве, Каква Украйна 😀🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #44
15:21 11.07.2026
36 Урсула от Брюксел
Коментиран от #43
15:22 11.07.2026
37 Хахаха
15:23 11.07.2026
38 Хи хи хи
15:23 11.07.2026
39 Чума
До коментар #34 от "ХАГА съм":А не искаш ли Хага да бъде засадена с тополи!?
15:25 11.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 БАнкя АЛино
15:26 11.07.2026
42 Бай Ганьо
Коментиран от #47
15:27 11.07.2026
43 Хахаха
До коментар #36 от "Урсула от Брюксел":Нали знаеш, че сиГлупак
15:27 11.07.2026
44 Хахаха
До коментар #35 от "Хехе":То и от теб тва,което е останало е плюнка, ама те търпим
15:29 11.07.2026
45 Банкянския ей ай
15:30 11.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Спас
До коментар #42 от "Бай Ганьо":Те не само го държат, ами и го стискат
15:33 11.07.2026
48 Гошо
15:33 11.07.2026
49 Алибаба
15:35 11.07.2026
50 няма
До коментар #5 от "Дай ти, бе, да видиш":да получи укройна..нищо повече..Москва всеки момент може "случайно да удари примерно Полша или Германия..не невъзможно..а с какво ще се защитават тези държави..като нямат налични ракети..с приказки не става..Не че ще спрат руски Сармат или Орешник с ядерните глави..но все пак..поне да умрат спокойни че направили всичко възможно..
15:36 11.07.2026
51 !!!?
15:38 11.07.2026
52 сваляй
15:38 11.07.2026
53 До последния украинец
15:39 11.07.2026
54 Елате
15:39 11.07.2026
55 Инна
В събота вечерта руските въоръжени сили предприеха групови удари срещу украински военно-промишлени обекти, управлявани от украинските въоръжени сили.
„Анализ на резултатите от използването на високопрецизни оръжия от руските въоръжени сили за насочване срещу военната инфраструктура на режима в Киев потвърждава високата им ефективност и способността им да пробият всякакви системи за противовъздушна или противоракетна отбрана, предоставени на Зеленски от западни спонсори“, се казва в изявлението.
15:46 11.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Бай той Толстой
15:49 11.07.2026