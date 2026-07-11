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Новият план на Тръмп! САЩ ще върнат тежките санкции срещу руския петрол в опит за край на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Новият план на Тръмп! САЩ ще върнат тежките санкции срещу руския петрол в опит за край на войната в Украйна

11 Юли, 2026 17:34 1 366 61

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  • украйна-
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  • петрол-
  • лукойл-
  • роснефт

Двупартийният законопроект ще позволи да бъдат наложени високи мита на държавите, които продължават да купуват руски петрол и природен газ, с което позволяват на Кремъл да финансира военните действия

Новият план на Тръмп! САЩ ще върнат тежките санкции срещу руския петрол в опит за край на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Администрацията на Тръмп ще подкрепи законопроект, който ще наложи тежки финансови санкции на купувачите на руски петрол, което ще увеличи икономическия натиск върху Москва, всичко това в опит да се сложи край на четиригодишната война на Русия срещу Украйна, информира CBS, цитирана от Фокус.

Сенаторът от Републиканската партия Линдзи Греъм от Южна Каролина и сенаторът от Демократическата партия Ричард Блументал от Кънектикът заявиха пред CBS, че Белият дом е одобрил последния проект на двупартиен законопроект за санкции срещу Русия. И двамата сенатори подчертаха, че Украйна обръща хода на бойното поле и че руският президент Владимир Путин трябва да бъде привлечен на масата за преговори. Греъм посочи пред CBS, че постоянните атаки на Путин са фактор в мисленето на Доналд Тръмп, и че президентът е намерил неотдавнашния успех на Украйна на бойното поле за убедителен.

Двупартийният законопроект ще позволи да бъдат наложени високи мита на държавите, които продължават да купуват руски петрол и природен газ, с което позволяват на Кремъл да финансира военните действия. Китай и Индия са двете страни, които купуват най-големи количества, отбелязва CBS.

Украинските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли през нощта удари с дронове по 21 руски танкера в Азовско море в рамките на кампания за лишаване на руските сили в окупираните украински територии от гориво, предаде Ройтерс.

В изявлението се посочва, че са взети също така на прицел четири влекача, два товарни кораба и един драгажен кораб, използвани за осигуряване на военна логистика и поддръжка на пристанищна инфраструктура.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    36 14 Отговор
    По този случай другаря Си и Нарендра Моди ще го преместят.

    17:38 11.07.2026

  • 2 Иво

    37 16 Отговор
    Бихте ли споделили за какъв успех на бойното поле на Украйна говорите?

    Коментиран от #6

    17:38 11.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    31 15 Отговор
    вечна слава на императора ПУТИН

    ще им разкаже играта на левите натовски резби , много бой ги чака и мачкане

    Коментиран от #25

    17:38 11.07.2026

  • 4 Тръмпоч

    26 8 Отговор
    За 24 часа ще спре войната:))

    17:38 11.07.2026

  • 5 СМЕЕЕХ

    33 16 Отговор
    Сега вече в Русия наистина са се развеселили.

    17:38 11.07.2026

  • 6 оня с коня

    23 18 Отговор

    До коментар #2 от "Иво":

    те вече бомбите падат във лвов, от там нататък е полската граница бандерите ще бягат към полша ха ха ха ха

    17:39 11.07.2026

  • 7 Последния софиянец

    14 14 Отговор
    Досега лежах под Москвича. Наследствен ми е от тати. Семейна традиция е всеки уикенд да го ремонтираме. На мен гориво не ми трябва и без това не го карам.

    17:39 11.07.2026

  • 8 оня с коня

    22 24 Отговор
    Тръмп буквално УНИЗЯВА Путин,но за сметка на това със Широка усмивка и приятелско потупване по рамото:)!

    17:39 11.07.2026

  • 9 Лост

    25 7 Отговор
    Вече да се чуди какъв трябва да бъде прякора на Доналд.Доналд истината, Доналд митото, Доналд санкцията, Доналд Капитан Америка,и много други

    Коментиран от #16, #55

    17:40 11.07.2026

  • 10 бай Кольо

    21 17 Отговор
    Персите скоро може да го свитнат бая ти Донча!

    17:41 11.07.2026

  • 11 Стадо

    22 16 Отговор
    Край на битката при Купянск: Трета стратегическа победа за руснаците за кратък период от време
    Русия получава стратегическа дълбочина и пространство за големи маневри към Славянск-Краматорск

    Коментиран от #31, #49

    17:42 11.07.2026

  • 12 Антирашист 1406

    15 20 Отговор
    Рашистите са невменяеми ! Само диктаторски режими ги подкрепят !

    17:42 11.07.2026

  • 13 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    30 12 Отговор
    Не знам как ще рефлектира това срещу Русия, но ако продъжава иранската война и петролните запаси на САЩ се изчерпят, в най-скоро време петрола може да премине $1000 на барел.

    Не знам защо ни занимавате с Русия след като България е с рекорден бюджетен дефицит и следващата година може да бъдат спрени изплащането на пенсии и бюджетни заплати ако се продължава с тази раздута администрация и тези безумно високи заплати на чиновниците - само да ви информирам, че шефа на БНБанка взема по-голяма заплата от шефа на държавния резерв на САЩ.

    Коментиран от #47

    17:43 11.07.2026

  • 14 Жижънъй газ

    3 10 Отговор
    прадаьот ли ?

    17:43 11.07.2026

  • 15 Жоро

    12 11 Отговор
    Те Русия спряха износа преди седмица заради недостига на вътрешния пазар, тия се сетили за тежки санкции хахаха

    Коментиран от #23

    17:43 11.07.2026

  • 16 Върховното куче

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Лост":

    става ли?

    17:44 11.07.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    9 13 Отговор
    Абе пратете баба Ноланд с бисквитки и цистерна бензин на Червения плошад и Путин приключва същия ден 👆😁

    Коментиран от #19, #22

    17:45 11.07.2026

  • 18 ТРЕПНИ МИ, ТРЕПНИ

    20 13 Отговор
    Трепнало е бандер-фашиското сърце с надежда. Няма надежда, бандери. НЯМА НАДЕЖДА ЗА ВАС!

    17:45 11.07.2026

  • 19 оня с коня

    11 11 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    може тази седмица вещицата урсула да наложи нов пакет от санкций

    че скоро не съм и гледал вампирското лице по сайтоветее

    17:46 11.07.2026

  • 20 оня с коня

    11 13 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    17:47 11.07.2026

  • 21 Евала, братчед

    12 7 Отговор
    Бай Данчо Ментата пак лъже пр@стите европейци.

    17:47 11.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Лост

    11 4 Отговор

    До коментар #15 от "Жоро":

    Правиш ли разлика между петрол и преработен петрол?

    Коментиран от #27

    17:48 11.07.2026

  • 24 НАТО

    10 5 Отговор
    втора година няма нови членове !

    17:48 11.07.2026

  • 25 Антирашист 1407

    11 11 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разните там копейки и рашисти дали знаят какво е родина ?

    17:48 11.07.2026

  • 26 МОТИКАТА

    13 6 Отговор
    "..Русия получава стратегическа дълбочина..."

    А ти получаваш от маккя си мотика в стратегическата си дълбочина. Вазелин и гресс за русодебилите са препоръчителни 😁

    17:48 11.07.2026

  • 27 Гого

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Лост":

    А има ли ?

    Коментиран от #37

    17:49 11.07.2026

  • 28 А ГДЕ

    10 6 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #33

    17:49 11.07.2026

  • 29 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    11 8 Отговор
    Е тотален крах. Американците ненавиждат лузърите.

    17:50 11.07.2026

  • 30 Русия

    8 4 Отговор
    колко % от световната търговия държи?

    17:51 11.07.2026

  • 31 Питам

    12 7 Отговор

    До коментар #11 от "Стадо":

    Има ли живи ватенки в Купянск?

    17:51 11.07.2026

  • 32 Динамика

    7 5 Отговор
    Довечера ще има по-нов план!

    17:52 11.07.2026

  • 33 А ГДЕ

    7 5 Отговор

    До коментар #28 от "А ГДЕ":

    Твая мамя?

    17:52 11.07.2026

  • 34 Пепи Волгата

    10 5 Отговор
    Аз избрах ЕВРОТО!

    17:53 11.07.2026

  • 35 В студиото

    12 2 Отговор
    на Салавьов,експерти казват,че Тръмп иска да заграби руския петрол!

    17:54 11.07.2026

  • 36 Експерт

    2 5 Отговор
    Войната ще свърши,ако Русия влезне в НАТО,или НАТО в Русия!

    17:56 11.07.2026

  • 37 Борко

    5 6 Отговор

    До коментар #27 от "Гого":

    Губи му се причинно следствената връзка, че без петрол и на българския пазар отново ще се вдигнат цените, щото сме европейци.

    17:56 11.07.2026

  • 38 Капитан салам

    2 4 Отговор
    Мелания ме желае

    17:58 11.07.2026

  • 39 Клети, нещастни копейки 🤪

    6 8 Отговор
    Колко ли е им е тъno на копейките да разберат, че толкова години са се кланяли на един кен-f . 🤣🤣🤣

    17:58 11.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ЗЕЛЕНСКИ Е ОБИКНОВЕН ЛУЗЪР

    8 6 Отговор
    Американците презират лузърите.

    17:59 11.07.2026

  • 42 Българският народ подкрепя Украйна !

    7 9 Отговор
    Копейки, в Москва няма бензин, а Путин със сигурност ще загуби войната!

    🇧🇬 🇺🇦 🇪🇺

    Коментиран от #45, #48

    18:00 11.07.2026

  • 43 Само така

    5 7 Отговор
    Няма край руската мъка и позор

    18:00 11.07.2026

  • 44 Обтегач

    6 7 Отговор
    Изправям криви русопутстки кратуни!

    18:00 11.07.2026

  • 45 Механик

    6 8 Отговор

    До коментар #42 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Съгласен съм.

    18:03 11.07.2026

  • 46 Лоло

    5 6 Отговор
    Хората започна да не им пука кой какво ще загуби. Това постоянно 5 годишно противопоставяне ги доведе до просешка тояга

    18:03 11.07.2026

  • 47 Соломон

    6 11 Отговор

    До коментар #13 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Как точно ще се изчерпат петролните запаси на САЩ като те си имат собствен добив плюс този от Мексико,Канада и Венецуела.

    Коментиран от #50, #52

    18:03 11.07.2026

  • 48 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    8 5 Отговор

    До коментар #42 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Toва същото го твърди моят пациент от стая 234. Той също твърди, че се казва Зеленски.

    18:04 11.07.2026

  • 49 Соломон

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "Стадо":

    Това кое поред превземане на Купянск е.Между впрочем знаеш ли че на въпроса Чий е Крим руския изкуствен интелект блокирва

    18:05 11.07.2026

  • 50 На тъпи въпроси отговарям

    6 4 Отговор

    До коментар #47 от "Соломон":

    в четвъртък.

    18:05 11.07.2026

  • 51 Атина Палада

    4 3 Отговор
    Чорап ще връща ли лева?

    18:07 11.07.2026

  • 52 Превеждай си го сам

    4 5 Отговор

    До коментар #47 от "Соломон":

    с помощта на преводачката на Гугъл.
    Явно си някой впиячен и ограничен умствено дъртак.

    The US planned to release a total of 172 million barrels of crude oil from the Strategic Petroleum Reserve (United States) during the 2026 conflict with Iran. These emergency drawdowns caused the reserves inventory to drop to 340.3 million barrels by mid-June, its lowest level since 1983.

    Коментиран от #54

    18:08 11.07.2026

  • 53 Ами

    5 3 Отговор
    Накратко. Американците пак го начукват на европейците.
    Само че европейците трябва да си мислят, че
    американците го начукват на руснаците и да не питат
    защо скачат цените в Европа и затварят производства.
    Някой задава ли си въпроса от къде идват горивата в Европа.

    18:11 11.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Наричай го

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Лост":

    Дони Съчмата - тръмпанар номер 1 на обора.

    18:33 11.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Трола на Сорос и факти

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "Соломон":

    Пръщи от мозък какво освобождаваш ти продукт който няма стойност тролиш 24/7с различни никове

    18:37 11.07.2026

  • 58 !!!?

    5 4 Отговор
    Опитомяване на Путлер...само в Пъкъла, като Хитлер !!!?

    18:37 11.07.2026

  • 59 руската мечка

    3 1 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    18:56 11.07.2026

  • 60 Срещу Русия

    1 1 Отговор
    или просто си пълнят изтънелия бюджет покрай разходите си около Иран? И естествено за сметка на вярващите в свободната пазарна икономика, след незаконни санкции (неодобрени от ООН, следователно не са задължителни). Къде е така проповядваната от дем. държави свободна конкуренция и търговия? Отново гледат на света, като на колония

    19:07 11.07.2026

  • 61 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Соломон":

    Това, че се пишеш Соломон няма да ти помогне да изглеждаш умен, а просто показваш, че глупостта ти няма дъно.

    19:11 11.07.2026

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