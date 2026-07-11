Новият план на Тръмп! САЩ ще върнат тежките санкции срещу руския петрол в опит за край на войната в Украйна

Администрацията на Тръмп ще подкрепи законопроект, който ще наложи тежки финансови санкции на купувачите на руски петрол, което ще увеличи икономическия натиск върху Москва, всичко това в опит да се сложи край на четиригодишната война на Русия срещу Украйна, информира CBS, цитирана от Фокус.

Сенаторът от Републиканската партия Линдзи Греъм от Южна Каролина и сенаторът от Демократическата партия Ричард Блументал от Кънектикът заявиха пред CBS, че Белият дом е одобрил последния проект на двупартиен законопроект за санкции срещу Русия. И двамата сенатори подчертаха, че Украйна обръща хода на бойното поле и че руският президент Владимир Путин трябва да бъде привлечен на масата за преговори. Греъм посочи пред CBS, че постоянните атаки на Путин са фактор в мисленето на Доналд Тръмп, и че президентът е намерил неотдавнашния успех на Украйна на бойното поле за убедителен.

Двупартийният законопроект ще позволи да бъдат наложени високи мита на държавите, които продължават да купуват руски петрол и природен газ, с което позволяват на Кремъл да финансира военните действия. Китай и Индия са двете страни, които купуват най-големи количества, отбелязва CBS.

Украинските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли през нощта удари с дронове по 21 руски танкера в Азовско море в рамките на кампания за лишаване на руските сили в окупираните украински територии от гориво, предаде Ройтерс.

В изявлението се посочва, че са взети също така на прицел четири влекача, два товарни кораба и един драгажен кораб, използвани за осигуряване на военна логистика и поддръжка на пристанищна инфраструктура.