Новият план на Тръмп! САЩ ще върнат тежките санкции срещу руския петрол в опит за край на войната в Украйна

Администрацията на Тръмп ще подкрепи законопроект, който ще наложи тежки финансови санкции на купувачите на руски петрол, което ще увеличи икономическия натиск върху Москва, всичко това в опит да се сложи край на четиригодишната война на Русия срещу Украйна, информира CBS, цитирана от Фокус.
Сенаторът от Републиканската партия Линдзи Греъм от Южна Каролина и сенаторът от Демократическата партия Ричард Блументал от Кънектикът заявиха пред CBS, че Белият дом е одобрил последния проект на двупартиен законопроект за санкции срещу Русия. И двамата сенатори подчертаха, че Украйна обръща хода на бойното поле и че руският президент Владимир Путин трябва да бъде привлечен на масата за преговори. Греъм посочи пред CBS, че постоянните атаки на Путин са фактор в мисленето на Доналд Тръмп, и че президентът е намерил неотдавнашния успех на Украйна на бойното поле за убедителен.
Двупартийният законопроект ще позволи да бъдат наложени високи мита на държавите, които продължават да купуват руски петрол и природен газ, с което позволяват на Кремъл да финансира военните действия. Китай и Индия са двете страни, които купуват най-големи количества, отбелязва CBS.
Украинските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли през нощта удари с дронове по 21 руски танкера в Азовско море в рамките на кампания за лишаване на руските сили в окупираните украински територии от гориво, предаде Ройтерс.
В изявлението се посочва, че са взети също така на прицел четири влекача, два товарни кораба и един драгажен кораб, използвани за осигуряване на военна логистика и поддръжка на пристанищна инфраструктура.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
17:38 11.07.2026
2 Иво
Коментиран от #6
17:38 11.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
ще им разкаже играта на левите натовски резби , много бой ги чака и мачкане
Коментиран от #25
17:38 11.07.2026
4 Тръмпоч
17:38 11.07.2026
5 СМЕЕЕХ
17:38 11.07.2026
6 оня с коня
До коментар #2 от "Иво":те вече бомбите падат във лвов, от там нататък е полската граница бандерите ще бягат към полша ха ха ха ха
17:39 11.07.2026
7 Последния софиянец
17:39 11.07.2026
8 оня с коня
17:39 11.07.2026
9 Лост
Коментиран от #16, #55
17:40 11.07.2026
10 бай Кольо
17:41 11.07.2026
11 Стадо
Русия получава стратегическа дълбочина и пространство за големи маневри към Славянск-Краматорск
Коментиран от #31, #49
17:42 11.07.2026
12 Антирашист 1406
17:42 11.07.2026
13 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Не знам защо ни занимавате с Русия след като България е с рекорден бюджетен дефицит и следващата година може да бъдат спрени изплащането на пенсии и бюджетни заплати ако се продължава с тази раздута администрация и тези безумно високи заплати на чиновниците - само да ви информирам, че шефа на БНБанка взема по-голяма заплата от шефа на държавния резерв на САЩ.
Коментиран от #47
17:43 11.07.2026
14 Жижънъй газ
17:43 11.07.2026
15 Жоро
Коментиран от #23
17:43 11.07.2026
16 Върховното куче
До коментар #9 от "Лост":става ли?
17:44 11.07.2026
17 Владимир Путин, президент
Коментиран от #19, #22
17:45 11.07.2026
18 ТРЕПНИ МИ, ТРЕПНИ
17:45 11.07.2026
19 оня с коня
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":може тази седмица вещицата урсула да наложи нов пакет от санкций
че скоро не съм и гледал вампирското лице по сайтоветее
17:46 11.07.2026
20 оня с коня
17:47 11.07.2026
21 Евала, братчед
17:47 11.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Лост
До коментар #15 от "Жоро":Правиш ли разлика между петрол и преработен петрол?
Коментиран от #27
17:48 11.07.2026
24 НАТО
17:48 11.07.2026
25 Антирашист 1407
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разните там копейки и рашисти дали знаят какво е родина ?
17:48 11.07.2026
26 МОТИКАТА
А ти получаваш от маккя си мотика в стратегическата си дълбочина. Вазелин и гресс за русодебилите са препоръчителни 😁
17:48 11.07.2026
27 Гого
До коментар #23 от "Лост":А има ли ?
Коментиран от #37
17:49 11.07.2026
28 А ГДЕ
Коментиран от #33
17:49 11.07.2026
29 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
17:50 11.07.2026
30 Русия
17:51 11.07.2026
31 Питам
До коментар #11 от "Стадо":Има ли живи ватенки в Купянск?
17:51 11.07.2026
32 Динамика
17:52 11.07.2026
33 А ГДЕ
До коментар #28 от "А ГДЕ":Твая мамя?
17:52 11.07.2026
34 Пепи Волгата
17:53 11.07.2026
35 В студиото
17:54 11.07.2026
36 Експерт
17:56 11.07.2026
37 Борко
До коментар #27 от "Гого":Губи му се причинно следствената връзка, че без петрол и на българския пазар отново ще се вдигнат цените, щото сме европейци.
17:56 11.07.2026
38 Капитан салам
17:58 11.07.2026
39 Клети, нещастни копейки 🤪
17:58 11.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ЗЕЛЕНСКИ Е ОБИКНОВЕН ЛУЗЪР
17:59 11.07.2026
42 Българският народ подкрепя Украйна !
🇧🇬 🇺🇦 🇪🇺
Коментиран от #45, #48
18:00 11.07.2026
43 Само така
18:00 11.07.2026
44 Обтегач
18:00 11.07.2026
45 Механик
До коментар #42 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Съгласен съм.
18:03 11.07.2026
46 Лоло
18:03 11.07.2026
47 Соломон
До коментар #13 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Как точно ще се изчерпат петролните запаси на САЩ като те си имат собствен добив плюс този от Мексико,Канада и Венецуела.
Коментиран от #50, #52
18:03 11.07.2026
48 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #42 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Toва същото го твърди моят пациент от стая 234. Той също твърди, че се казва Зеленски.
18:04 11.07.2026
49 Соломон
До коментар #11 от "Стадо":Това кое поред превземане на Купянск е.Между впрочем знаеш ли че на въпроса Чий е Крим руския изкуствен интелект блокирва
18:05 11.07.2026
50 На тъпи въпроси отговарям
До коментар #47 от "Соломон":в четвъртък.
18:05 11.07.2026
51 Атина Палада
18:07 11.07.2026
52 Превеждай си го сам
До коментар #47 от "Соломон":с помощта на преводачката на Гугъл.
Явно си някой впиячен и ограничен умствено дъртак.
The US planned to release a total of 172 million barrels of crude oil from the Strategic Petroleum Reserve (United States) during the 2026 conflict with Iran. These emergency drawdowns caused the reserves inventory to drop to 340.3 million barrels by mid-June, its lowest level since 1983.
Коментиран от #54
18:08 11.07.2026
53 Ами
Само че европейците трябва да си мислят, че
американците го начукват на руснаците и да не питат
защо скачат цените в Европа и затварят производства.
Някой задава ли си въпроса от къде идват горивата в Европа.
18:11 11.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Наричай го
До коментар #9 от "Лост":Дони Съчмата - тръмпанар номер 1 на обора.
18:33 11.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Трола на Сорос и факти
До коментар #54 от "Соломон":Пръщи от мозък какво освобождаваш ти продукт който няма стойност тролиш 24/7с различни никове
18:37 11.07.2026
58 !!!?
18:37 11.07.2026
59 руската мечка
18:56 11.07.2026
60 Срещу Русия
19:07 11.07.2026
61 хаха
До коментар #54 от "Соломон":Това, че се пишеш Соломон няма да ти помогне да изглеждаш умен, а просто показваш, че глупостта ти няма дъно.
19:11 11.07.2026