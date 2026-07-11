По слабото място на Кремъл! Украинската армия удари четири руски кораба в Азовско море

Украйна удари четири руско плавателни съда, включително танкер, превозващ метанол, в Таганрогския залив на Азовско море, съобщиха руските власти, предаде "Ройтерс".
Юрий Слюсар, губернатор на южната Ростовска област, заяви, че един човек е загинал при ударите.
Той обясни, че плавателните съдове са получили повреди с различна степен, но "няма опасност от разлив или изтичане на метанол".
По думите на Слюсар над 18 дрона са унищожени при украинска атака срещу Ростовска област.
Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта подразделенията за противовъздушна отбрана са свалили общо 178 украински дрона над различни региони.
Броят на ранените в украинската столица Киев след руската ракетна атака тази нощ нарасна до 10, предаде Укринформ, като се позова на информация от Службата за извънредни ситуации на Украйна, публикувана в социалната мрежа Фейсбук.
“Това е третият път в рамките на една седмица, в който Русия извършва целеви нападения в Киев. Регистрирани са удари и пожари в Соломянски, Дарницки и Днепровски район", се казва в съобщението.
Пожарът в Соломянски район се е разразил, след като са били поразени триетажна офис сграда и склад. На друго място ударната вълна е нанесла щети на локомотив.
От друга страна, в рамките на целия вчерашен ден жертвите в украинската Донецка област са седем, като най-малко 21 са ранените от руския обстрел, съобщи Укринформ, цитирайки началника на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин.
По негови данни петима души са убити в Биленке, двама - в Краматорск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кривчо
Коментиран от #10, #63, #94
15:35 11.07.2026
2 Мнение
Коментиран от #55, #74, #76, #80
15:38 11.07.2026
3 Не са четири
Коментиран от #90
15:38 11.07.2026
4 Соломон
Коментиран от #7
15:38 11.07.2026
5 Кирил
Коментиран от #16, #23, #40, #84
15:38 11.07.2026
6 Фидел Кастро
Коментиран от #12
15:39 11.07.2026
7 Довечера ще ги уведомят
До коментар #4 от "Соломон":с ония ракети, които укрите не могат да свалят.
Коментиран от #19, #48
15:39 11.07.2026
8 ХАН ЮВИГИ
Казах
Коментиран от #11
15:39 11.07.2026
9 Сатана Z
Коментиран от #79
15:39 11.07.2026
10 Соломон
До коментар #1 от "Кривчо":И тате ще ми купи колело ама друг път.Първо трябва да броим по 2000 рубли за литър бензин за да избягаме от Крим
Коментиран от #15, #93
15:40 11.07.2026
11 Яааа, а ние
До коментар #8 от "ХАН ЮВИГИ":те мислехме за умрел.
15:41 11.07.2026
12 Соломон
До коментар #6 от "Фидел Кастро":Ода те това го правят най добре.Свалят донове като ги карат да се блъскат в НПЗ та
Коментиран от #98
15:41 11.07.2026
13 оня с коня
вечна слава на имепратор путин
15:41 11.07.2026
14 Педя Човек Лакът Ракета
Коментиран от #18
15:42 11.07.2026
15 Кривчо
До коментар #10 от "Соломон":Ами приличаш на тате си! От него си се научил!
15:42 11.07.2026
16 Историк
До коментар #5 от "Кирил":Също така Русия е окупирала Турски територии по време на войната от 1877—78 на Балканите и предадени в последствие на българите
Коментиран от #78
15:42 11.07.2026
17 Уго Чавес
Коментиран от #27
15:44 11.07.2026
18 Кривчо
До коментар #14 от "Педя Човек Лакът Ракета":Даже минус няма да ти сложа! Какъв ник само!!!
15:44 11.07.2026
19 Соломон
До коментар #7 от "Довечера ще ги уведомят":И какво като разрушат още няколко жилищни блока и убият цивилни.Разрушените НПЗ та ще се оправят или ония 1,5 милиона убити ще възкръснат.Скоро русия просто ще бъде пометена и камък върху камък няма да остане от нея
Коментиран от #22, #25, #105
15:45 11.07.2026
20 Тома
15:46 11.07.2026
21 БАнкя АЛино
15:46 11.07.2026
22 Кривчо
До коментар #19 от "Соломон":Точно така ще стане ама вчера!
15:46 11.07.2026
23 Ти, Кире
До коментар #5 от "Кирил":явно си много умен.
Отиди и му кажи на Птин да го сдава веднага на украинците.
Аааа, ама то Крим бил на турците май.
Е, значи на турците.
15:46 11.07.2026
24 Рашко
15:47 11.07.2026
25 Ген Сирски
До коментар #19 от "Соломон":Сулеманчо, чакаме те в Констанинивка, все още е наша.
Не взимай дивана, че логистиката ще се усложни.
Коментиран от #29, #30
15:48 11.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Про сиа приключи
15:51 11.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Соломон
До коментар #25 от "Ген Сирски":Чакам да я освободите още пет пъти за да съм сигурен че е в правилните ръце
Коментиран от #32, #110
15:51 11.07.2026
31 не четири а дванайсет
15:54 11.07.2026
32 Кривчо
До коментар #30 от "Соломон":Монка, и днес ли баба ти ти даде да ядеш от ланшния бомбаж? Остави тая баба и иди си купи свежи зеленчуци от пазара, не яж тези консерви! Погледни какво пишеш!
15:55 11.07.2026
33 Украине победа
Коментиран от #36
15:56 11.07.2026
34 Ами
Важното е на Русия да и е зле.
Нормален човек никога няма да го направи.
След това не се чудете защо в морето няма риба,
а като излезете от морето сте като петниста хиена.
Коментиран от #83
15:56 11.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Кривчо
До коментар #33 от "Украине победа":Папагалиш!!!
15:57 11.07.2026
37 Спас
Коментиран от #39
15:57 11.07.2026
38 факт
Коментиран от #53
15:58 11.07.2026
39 Кривчо
До коментар #37 от "Спас":Постоянно ли го чуваш?
15:59 11.07.2026
40 факт
До коментар #5 от "Кирил":и никога не е имало украинци
15:59 11.07.2026
41 За ударите по Иран
16:02 11.07.2026
42 Софиянец
16:03 11.07.2026
43 стоян георгиев
Коментиран от #44
16:04 11.07.2026
44 БАнкя АЛино
До коментар #43 от "стоян георгиев":Бай бай прасии
16:05 11.07.2026
45 Уж?!
... ,,Димящ Кримски мост"...?!?!
16:06 11.07.2026
46 оня с коня
Коментиран от #51
16:06 11.07.2026
47 Азоф иде.факт
16:08 11.07.2026
48 Че и лиценза...
До коментар #7 от "Довечера ще ги уведомят":...разрешен от Тръмпягата,за производство на ,,Пейтриът"-няма да ги спаси,щото ,,Патриота",не може да прихваща ,,Искандера"...!
16:09 11.07.2026
49 Тотална Украинска безотговорност...!
По същият начин,Украинците бяха и тотално безотговорни при бомбандиране на Запорожката АЕЦ...!
Коментиран от #60
16:12 11.07.2026
50 Маринов
Коментиран от #70
16:14 11.07.2026
51 Ами
До коментар #46 от "оня с коня":Няма да ти казвам как е минала средата на НАТО в Турция.
Те и по медиите няма да кажат как наистина е минала.
Само ще ти кажа, че Ердоган е подарил на всеки от лидерите
пистолет с гравирано името на притежателя.
Към пистолета е имало и един патрон.
Знаеш ли, за какво се подарява пистолет с един патрон?
Коментиран от #59, #68
16:16 11.07.2026
52 Артилерист
16:16 11.07.2026
53 Соломон
До коментар #38 от "факт":Знаеш ли къде се намира Азовско море
16:17 11.07.2026
54 Чудесно!
16:18 11.07.2026
55 Викаш Украйна сама води война,
До коментар #2 от "Мнение":без подкрепата на Натуту - няма натювски разузнаване, оръжие, експерти. Че то ако не беше натуту - до сега украйна да е заминала отдавна ..
16:18 11.07.2026
56 Я пак!
16:19 11.07.2026
57 !!!?
16:19 11.07.2026
58 руzко = боклук
16:21 11.07.2026
59 Послъгваща Копейка
До коментар #51 от "Ами":Патроните са ШЕСТ, не един...Това променя смисъла влаган от теб...
Коментиран от #65
16:21 11.07.2026
60 Украинците с нищо не са по-добри
До коментар #49 от "Тотална Украинска безотговорност...!":от руснаците. Просто в случая те са жертвата. В една война няма добри и лоши. И колкото повече продължава, толкова по-жестоки стават и двете страни. Само във филмите е различно.
Коментиран от #62
16:21 11.07.2026
61 Мишел
Няма нови постижения по моста
16:29 11.07.2026
62 ТАКА ЛИ...?!
До коментар #60 от "Украинците с нищо не са по-добри":А децата от ,,Алеята на Ангелите",нима не са...жертва?!
Коментиран от #66, #67
16:31 11.07.2026
63 Глеб Жиглов
До коментар #1 от "Кривчо":От артрита ли си така?
16:33 11.07.2026
64 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
УДАРЕНИ
СА ВЕЧЕ 76.
САМО ЗА ПОСЛЕДНОТО ДЕНОНОЩИЕ
УКРАЙНА УНИЩОЖИ
.ОЩЕ
28 РУСКИ КОРИТА .
МЕЛЕТО Е ЖЕСТОКО.
АЗОВСКО МОРЕ ГОРИ НА ВСЯКЪДЕ.
УРААААА УРААААА УРААААА
16:34 11.07.2026
65 Ами
До коментар #59 от "Послъгваща Копейка":За това ли Урсула ще го подарява в музей,
Мерц се е чуди какво да го прави,
а Стармър го е оставил да го обезопасят
за да не нарушавал законите за внос на оръжие в Англия :)
16:36 11.07.2026
66 КАКВА АЛЕЯ
До коментар #62 от "ТАКА ЛИ...?!":Тази която се намери
Между Розовите ти Бузки ли?
16:37 11.07.2026
67 ТАКА ЛИ?
До коментар #62 от "ТАКА ЛИ...?!":Колкото има Алея на ангелите толкова имаше и деца в училището за дронаджии в Старобелск.
16:38 11.07.2026
68 Чиниш ми се
До коментар #51 от "Ами":Гладен минедчия.
16:39 11.07.2026
69 От ударите, няма повреждения по
16:41 11.07.2026
70 Град
До коментар #50 от "Маринов":Приятел искаш ли да ми направиш една добра свирка?
16:41 11.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Димитър Георгиев
16:43 11.07.2026
73 УДРИ!
Коментиран от #91
16:43 11.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Димо
Коментиран от #92
16:46 11.07.2026
78 Марсиански бот
До коментар #16 от "Историк":Балканите са били много повече български отколкото турски
16:47 11.07.2026
79 Антирашист 1406
До коментар #9 от "Сатана Z":Терора е от просия ,тя е фашистка държава и отговаря на почти всички критерии за такава . Не спори а чети за фашистките държави !
16:47 11.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Копейката се удря с бордюр у главата
16:50 11.07.2026
82 Кораб-сапунерка
16:53 11.07.2026
83 Антирашист 1407
До коментар #34 от "Ами":Дали те интересуват няколко милиона жертви ?
16:54 11.07.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 ударили ууукрите
16:55 11.07.2026
86 Къде
17:01 11.07.2026
87 Мадуро
До коментар #75 от "Мадяр докладва за 28 ударени кораба":Всъщност са 2800.
17:03 11.07.2026
88 Хомосексуалисти за Путин
17:04 11.07.2026
89 натам се върви от нато
Коментиран от #95
17:04 11.07.2026
90 Кравария убер алес
До коментар #3 от "Не са четири":Коте, корабите са ударени,не потопени. Така,че кравешкия розов възторг е впечатляващ, но както винаги твърде наивен и преувеличен. Типичното розово мислене пожелателно. Клинично състояние.
17:04 11.07.2026
91 Механик
До коментар #73 от "УДРИ!":Съгласен съм.
17:05 11.07.2026
92 Първи трябва
До коментар #77 от "Димо":Да пратят Купейкин и Волгата.
Те са най заслужили тази чест
Да бъдат Част от Великия Руски Мир.
Като тръгват за Кочината
Да вземат със себе си и по
Една Туба Бензин.
17:06 11.07.2026
93 Брой ако искаш и по 200 000,
До коментар #10 от "Соломон":аз ще си заредя за 130 рубли на бензиностанция Нефтогаз.
17:07 11.07.2026
94 фактите
До коментар #1 от "Кривчо":Кога горе долу ? След три дни ли ? Започвай да събираш пари,че Русия ще продължи да плаща сметката.
17:08 11.07.2026
95 За какво ти е да използваш
До коментар #89 от "натам се върви от нато":ЯО, всичко ценно - заводи, инфраструктура, жилища, културни и спортни центрове, тоалетни чинии и хората включително просто изчезват. "После нас - тишина" е крилатия лозунг на руските РВСН, че и песен имат такава.Та нали демилитаризираш и денацифицираш? Според Кремъл дори няма държава Украйна и всичките ѝ жители са руснаци, кои всъщност убиваш?! Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест и с ужасни изгаряния - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"? Да не говорим в какво ще се превърне и РФ при ответния удар, НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така, дори зомбираният руснак ще разбере какво е направило едно старо джудже завряло се в бункера и мечтаещо за вечна власт и живот. Кой ще живее в тази радиоактивна пепел, как ще се възстанови тая пустиня?
17:09 11.07.2026
96 Путин пърдящата утка
17:12 11.07.2026
97 Дон Корлеоне
17:14 11.07.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Пусинка
Не знам как ще се оправи с тоя батак.
Като тръгнеш да правиш нещо трябва да го правиш бързо и качествено, а не бавно и некадърно.
17:16 11.07.2026
100 Ами
До коментар #71 от "Маг Деси Маринов от Пелово":Хайвер можеш да изчеждаш, че нещо ми затекаха камбаните?
17:17 11.07.2026
101 Rускиня
17:17 11.07.2026
102 А ЗНАЧИМИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #107
17:18 11.07.2026
103 Ами
17:19 11.07.2026
104 Колко пъти
И утре пак го напишете, че да повишите самочувствието на наркомана.
17:22 11.07.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 ПОРЕДНИ БРИТАНСКИ ПРОВОКОЦИИ
17:27 11.07.2026
107 оня с коня
До коментар #102 от "А ЗНАЧИМИТЕ НОВИНИ СА":Така е- това е Значима новина,затова и Колективният Запад ще вземе ОЩЕ ПО-значими Мерки Украйна да получи съответното Въоръжение за да има съответното самочувствие при разправата с Руснаците.
17:27 11.07.2026
108 Zахарова
А мечтаех за дете от Путин!
Но гадните българи ме предадоха, никой не дойде да загине за нас
17:27 11.07.2026
109 Путин незабавно
17:30 11.07.2026
110 Според укронаzzистите медии,
До коментар #30 от "Соломон":може още 200 пъти да трълят, че е тяхна, както лаеха за Артьомовск до преди седмица, па той фронга на 20 км.,от там.
17:30 11.07.2026