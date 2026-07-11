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По слабото място на Кремъл! Украинската армия удари четири руски кораба в Азовско море
  Тема: Украйна

По слабото място на Кремъл! Украинската армия удари четири руски кораба в Азовско море

11 Юли, 2026 15:34 2 387 110

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове-
  • азовско море-
  • петрол

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта подразделенията за противовъздушна отбрана са свалили общо 178 украински дрона над различни региони

По слабото място на Кремъл! Украинската армия удари четири руски кораба в Азовско море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Украйна удари четири руско плавателни съда, включително танкер, превозващ метанол, в Таганрогския залив на Азовско море, съобщиха руските власти, предаде "Ройтерс".

Юрий Слюсар, губернатор на южната Ростовска област, заяви, че един човек е загинал при ударите.

Той обясни, че плавателните съдове са получили повреди с различна степен, но "няма опасност от разлив или изтичане на метанол".

По думите на Слюсар над 18 дрона са унищожени при украинска атака срещу Ростовска област.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта подразделенията за противовъздушна отбрана са свалили общо 178 украински дрона над различни региони.

Броят на ранените в украинската столица Киев след руската ракетна атака тази нощ нарасна до 10, предаде Укринформ, като се позова на информация от Службата за извънредни ситуации на Украйна, публикувана в социалната мрежа Фейсбук.

“Това е третият път в рамките на една седмица, в който Русия извършва целеви нападения в Киев. Регистрирани са удари и пожари в Соломянски, Дарницки и Днепровски район", се казва в съобщението.

Пожарът в Соломянски район се е разразил, след като са били поразени триетажна офис сграда и склад. На друго място ударната вълна е нанесла щети на локомотив.

От друга страна, в рамките на целия вчерашен ден жертвите в украинската Донецка област са седем, като най-малко 21 са ранените от руския обстрел, съобщи Укринформ, цитирайки началника на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин.

По негови данни петима души са убити в Биленке, двама - в Краматорск.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кривчо

    40 25 Отговор
    Ще си ги платят по-късно!

    Коментиран от #10, #63, #94

    15:35 11.07.2026

  • 2 Мнение

    56 44 Отговор
    Путин превърна Русия от страшилище в позорище. Такова унижение никога не е търпяла. А НАТО даже още не се е включило пълноценно.

    Коментиран от #55, #74, #76, #80

    15:38 11.07.2026

  • 3 Не са четири

    40 33 Отговор
    Руските кораби вече са 73 за последните четири дни. Назад сте с информацията.

    Коментиран от #90

    15:38 11.07.2026

  • 4 Соломон

    36 41 Отговор
    Поразените руски гемии вече са 82 бр.Таганрок е в режим ЧС а хората ги евакуират.Азовско море било вътрешно за Русия само дето са забравили да уведомят Украйна за това

    Коментиран от #7

    15:38 11.07.2026

  • 5 Кирил

    31 46 Отговор
    Крим е окупиран от русия едва в края на 18ти век. Той, никога не е бил руски и няма да е руски

    Коментиран от #16, #23, #40, #84

    15:38 11.07.2026

  • 6 Фидел Кастро

    16 40 Отговор
    Единственото което трябва да прави рашата е да седи зад отбранителните си линии и да сваля дроновете

    Коментиран от #12

    15:39 11.07.2026

  • 7 Довечера ще ги уведомят

    36 23 Отговор

    До коментар #4 от "Соломон":

    с ония ракети, които укрите не могат да свалят.

    Коментиран от #19, #48

    15:39 11.07.2026

  • 8 ХАН ЮВИГИ

    22 42 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    Коментиран от #11

    15:39 11.07.2026

  • 9 Сатана Z

    43 31 Отговор
    Те заради такива терористични атаки Укрия ще бъде занулена,а населението превъзпитано

    Коментиран от #79

    15:39 11.07.2026

  • 10 Соломон

    30 32 Отговор

    До коментар #1 от "Кривчо":

    И тате ще ми купи колело ама друг път.Първо трябва да броим по 2000 рубли за литър бензин за да избягаме от Крим

    Коментиран от #15, #93

    15:40 11.07.2026

  • 11 Яааа, а ние

    22 8 Отговор

    До коментар #8 от "ХАН ЮВИГИ":

    те мислехме за умрел.

    15:41 11.07.2026

  • 12 Соломон

    15 20 Отговор

    До коментар #6 от "Фидел Кастро":

    Ода те това го правят най добре.Свалят донове като ги карат да се блъскат в НПЗ та

    Коментиран от #98

    15:41 11.07.2026

  • 13 оня с коня

    31 25 Отговор
    бандерите трябва да бъдат бити денонощно

    вечна слава на имепратор путин

    15:41 11.07.2026

  • 14 Педя Човек Лакът Ракета

    23 32 Отговор
    Малкото диктаторче вчера изглеждаше много много зле. Точно като Хитлер в последните му дни. Личи си че не му остава дълго време. Палячото наркоман го съсипа.

    Коментиран от #18

    15:42 11.07.2026

  • 15 Кривчо

    17 6 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    Ами приличаш на тате си! От него си се научил!

    15:42 11.07.2026

  • 16 Историк

    22 21 Отговор

    До коментар #5 от "Кирил":

    Също така Русия е окупирала Турски територии по време на войната от 1877—78 на Балканите и предадени в последствие на българите

    Коментиран от #78

    15:42 11.07.2026

  • 17 Уго Чавес

    26 14 Отговор
    На германия трябва да се отнеме правото да побеждава направихме го в автомобилния сектор и във Футбола начи може и на бойното поле

    Коментиран от #27

    15:44 11.07.2026

  • 18 Кривчо

    13 14 Отговор

    До коментар #14 от "Педя Човек Лакът Ракета":

    Даже минус няма да ти сложа! Какъв ник само!!!

    15:44 11.07.2026

  • 19 Соломон

    21 31 Отговор

    До коментар #7 от "Довечера ще ги уведомят":

    И какво като разрушат още няколко жилищни блока и убият цивилни.Разрушените НПЗ та ще се оправят или ония 1,5 милиона убити ще възкръснат.Скоро русия просто ще бъде пометена и камък върху камък няма да остане от нея

    Коментиран от #22, #25, #105

    15:45 11.07.2026

  • 20 Тома

    20 7 Отговор
    Руските власти съобщиха на роитерс които пишат само истината

    15:46 11.07.2026

  • 21 БАнкя АЛино

    8 18 Отговор
    Бад нюз за ПУСТиА

    15:46 11.07.2026

  • 22 Кривчо

    13 4 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Точно така ще стане ама вчера!

    15:46 11.07.2026

  • 23 Ти, Кире

    17 7 Отговор

    До коментар #5 от "Кирил":

    явно си много умен.
    Отиди и му кажи на Птин да го сдава веднага на украинците.
    Аааа, ама то Крим бил на турците май.
    Е, значи на турците.

    15:46 11.07.2026

  • 24 Рашко

    6 13 Отговор
    А Вовата ,А танка ? А сашко

    15:47 11.07.2026

  • 25 Ген Сирски

    19 10 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Сулеманчо, чакаме те в Констанинивка, все още е наша.
    Не взимай дивана, че логистиката ще се усложни.

    Коментиран от #29, #30

    15:48 11.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Про сиа приключи

    11 25 Отговор
    Парада на победата на Украине на църния плащад в Маскве е близо ъъъъъ Буданов президент на ПУСТиа

    15:51 11.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Соломон

    6 14 Отговор

    До коментар #25 от "Ген Сирски":

    Чакам да я освободите още пет пъти за да съм сигурен че е в правилните ръце

    Коментиран от #32, #110

    15:51 11.07.2026

  • 31 не четири а дванайсет

    5 11 Отговор
    Четете "Фактор бг". Не "Факти".

    15:54 11.07.2026

  • 32 Кривчо

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "Соломон":

    Монка, и днес ли баба ти ти даде да ядеш от ланшния бомбаж? Остави тая баба и иди си купи свежи зеленчуци от пазара, не яж тези консерви! Погледни какво пишеш!

    15:55 11.07.2026

  • 33 Украине победа

    11 21 Отговор
    Пусин изпалзе ли в униформа горски пазач? Аре предайте се на украинеца и докато не са влезли в Маскве че Наполеон ша ви се види като Мики маус

    Коментиран от #36

    15:56 11.07.2026

  • 34 Ами

    18 10 Отговор
    Ударите по танкери са добро решение ... за идиоти.
    Важното е на Русия да и е зле.
    Нормален човек никога няма да го направи.
    След това не се чудете защо в морето няма риба,
    а като излезете от морето сте като петниста хиена.

    Коментиран от #83

    15:56 11.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Кривчо

    11 5 Отговор

    До коментар #33 от "Украине победа":

    Папагалиш!!!

    15:57 11.07.2026

  • 37 Спас

    9 17 Отговор
    Часвникът на кръволока от кремъл тиктака, иде съдният ден!

    Коментиран от #39

    15:57 11.07.2026

  • 38 факт

    18 6 Отговор
    още мазут и петрол по плажовете на България

    Коментиран от #53

    15:58 11.07.2026

  • 39 Кривчо

    7 3 Отговор

    До коментар #37 от "Спас":

    Постоянно ли го чуваш?

    15:59 11.07.2026

  • 40 факт

    17 6 Отговор

    До коментар #5 от "Кирил":

    и никога не е имало украинци

    15:59 11.07.2026

  • 41 За ударите по Иран

    5 4 Отговор
    В изявление, публикувано в социалните мрежи, Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) заяви, че американските сили са нанесли ударите, „за да наложат тежки последствия за вземането на прицел и атакуването на търговски кораби с екипажи от невинни цивилни в международен морски маршрут“. Корабите под руски флаг ли са били? Ако не НАТО да се намеси

    16:02 11.07.2026

  • 42 Софиянец

    16 4 Отговор
    Директно от рубриката "Торба лъжи" 😂

    16:03 11.07.2026

  • 43 стоян георгиев

    16 6 Отговор
    Интернет победите на зеля нямат край, бухахаха

    Коментиран от #44

    16:04 11.07.2026

  • 44 БАнкя АЛино

    9 6 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    Бай бай прасии

    16:05 11.07.2026

  • 45 Уж?!

    6 4 Отговор
    Ударени кораби,пък на снимката-
    ... ,,Димящ Кримски мост"...?!?!

    16:06 11.07.2026

  • 46 оня с коня

    10 16 Отговор
    На Натовската Среща в турция бе отправено Недвусмислено послъние към самозабравилите се Руснаци че ако не се вразумят е не се разкарат от Украинските Исконни територии ще бъдат натикани безжалостно в Клетката на Собствената им Мечка.А че това ще се случи неминуемо е Официалното обявяване на МИЛИАРДНАТА ПОМОЩ както Парична така и Оръжейна и няма вече "Псевдопомощ" както в началото от Запада изразяваща се "измитане" на Складовете от Бракувана изостанала с десетилетия Руска оръжейна скрап,а Най-модерни Оръжия влизащи в Украйна!Имало горивна криза в Русия?Неее,има ТОТАЛНО БЛОКИРАНЕ на Руската Икономика,щото без Горива ЦЕНИТЕ НА ВСИЧКО излитат в Небето!Верно че Путиносъзнава че отстъпи ли ще Падне от стола и бъде Разкъсан от "Своите" заради Милионите Убити и Приковани в Инвалидни Колички,но да търси Решение - това си е негов Проблем.Апропо- Самоубийството е също вид Решение...

    Коментиран от #51

    16:06 11.07.2026

  • 47 Азоф иде.факт

    8 11 Отговор
    Всички Рушки ли до гъзци до края на годината ще си платите за геноцида над българския народ никога вече савтски окупатори в България Слава Украине

    16:08 11.07.2026

  • 48 Че и лиценза...

    14 5 Отговор

    До коментар #7 от "Довечера ще ги уведомят":

    ...разрешен от Тръмпягата,за производство на ,,Пейтриът"-няма да ги спаси,щото ,,Патриота",не може да прихваща ,,Искандера"...!

    16:09 11.07.2026

  • 49 Тотална Украинска безотговорност...!

    14 8 Отговор
    Създава се умишлена опасност от разлив на нефт, или изтичане на метанол и съответна екологична катастрофа...!
    По същият начин,Украинците бяха и тотално безотговорни при бомбандиране на Запорожката АЕЦ...!

    Коментиран от #60

    16:12 11.07.2026

  • 50 Маринов

    11 6 Отговор
    Вижте как войната се пренася на руска територия. Така излиза от тия пропагандни материали. И какво ще последва? НАТО чрез Киев иска Москва да бъде притисната да признае неуспех и оттегляне, репарации и прочее. Москва търси решение чрез превземане цялата донецка област, прежалва Одеса и Владимиров и Харков на този етап. Но не им дават, а ги притискат. Тогава? Ами продължават както сега, докато руснаците викнат "стига". Путин ще трябва вече да извади тактическите ядрени бомби и да пусне една за предупреждение. Войната става друга. Друг вариант: той се оттегля. Идва Сталин 2. Мобилизация, Суровикин и директно Киев, Одеса, Харков, мостовете и навярно пак тактическите ядрени бомби. Ескалацията натам тика войната. Спирам с мрачните вероятности.

    Коментиран от #70

    16:14 11.07.2026

  • 51 Ами

    10 9 Отговор

    До коментар #46 от "оня с коня":

    Няма да ти казвам как е минала средата на НАТО в Турция.
    Те и по медиите няма да кажат как наистина е минала.
    Само ще ти кажа, че Ердоган е подарил на всеки от лидерите
    пистолет с гравирано името на притежателя.
    Към пистолета е имало и един патрон.
    Знаеш ли, за какво се подарява пистолет с един патрон?

    Коментиран от #59, #68

    16:16 11.07.2026

  • 52 Артилерист

    12 6 Отговор
    Ще има пак необеспокоявани от укроПВОто масирани руски удари. Между другото снощи руските ракети са взривили склад за боеприпаси на 50 км. от Киев, който се оказал мащабен като погреб (масивна дълговременна база за складиране на различни боеприпаси), защото вторичните детонации продължили с часове, а заревото се виждало от много километри...

    16:16 11.07.2026

  • 53 Соломон

    6 6 Отговор

    До коментар #38 от "факт":

    Знаеш ли къде се намира Азовско море

    16:17 11.07.2026

  • 54 Чудесно!

    8 6 Отговор
    А мазутът, отровите, неизбухналите мини ще дойдат до нас.

    16:18 11.07.2026

  • 55 Викаш Украйна сама води война,

    11 8 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    без подкрепата на Натуту - няма натювски разузнаване, оръжие, експерти. Че то ако не беше натуту - до сега украйна да е заминала отдавна ..

    16:18 11.07.2026

  • 56 Я пак!

    5 13 Отговор
    Според други източници броя на ударените кораби в Азовско море за изминалата нощ е двуцифрен, а Русия за неопределено време е прекратила корабоплаването в този воден басейн и по спешност е започнала да раздава хуманитарни помощи на все още неуспелите да напуснат Крим. На практика Крим вече е почти необитаем.

    16:19 11.07.2026

  • 57 !!!?

    10 8 Отговор
    Помощ за РФ...може и Кеш !!!?

    16:19 11.07.2026

  • 58 руzко = боклук

    7 11 Отговор
    браво, Зеле побърка джуджака, напрай го на луд хихи

    16:21 11.07.2026

  • 59 Послъгваща Копейка

    7 8 Отговор

    До коментар #51 от "Ами":

    Патроните са ШЕСТ, не един...Това променя смисъла влаган от теб...

    Коментиран от #65

    16:21 11.07.2026

  • 60 Украинците с нищо не са по-добри

    8 6 Отговор

    До коментар #49 от "Тотална Украинска безотговорност...!":

    от руснаците. Просто в случая те са жертвата. В една война няма добри и лоши. И колкото повече продължава, толкова по-жестоки стават и двете страни. Само във филмите е различно.

    Коментиран от #62

    16:21 11.07.2026

  • 61 Мишел

    6 5 Отговор
    Илюстрирано със снимка от 2022г. на кримския мост след взрива на камион с експлозиви.
    Няма нови постижения по моста

    16:29 11.07.2026

  • 62 ТАКА ЛИ...?!

    10 3 Отговор

    До коментар #60 от "Украинците с нищо не са по-добри":

    А децата от ,,Алеята на Ангелите",нима не са...жертва?!

    Коментиран от #66, #67

    16:31 11.07.2026

  • 63 Глеб Жиглов

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кривчо":

    От артрита ли си така?

    16:33 11.07.2026

  • 64 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    6 9 Отговор
    ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ

    УДАРЕНИ

    СА ВЕЧЕ 76.

    САМО ЗА ПОСЛЕДНОТО ДЕНОНОЩИЕ

    УКРАЙНА УНИЩОЖИ
    .ОЩЕ
    28 РУСКИ КОРИТА .

    МЕЛЕТО Е ЖЕСТОКО.

    АЗОВСКО МОРЕ ГОРИ НА ВСЯКЪДЕ.

    УРААААА УРААААА УРААААА

    16:34 11.07.2026

  • 65 Ами

    6 3 Отговор

    До коментар #59 от "Послъгваща Копейка":

    За това ли Урсула ще го подарява в музей,
    Мерц се е чуди какво да го прави,
    а Стармър го е оставил да го обезопасят
    за да не нарушавал законите за внос на оръжие в Англия :)

    16:36 11.07.2026

  • 66 КАКВА АЛЕЯ

    3 9 Отговор

    До коментар #62 от "ТАКА ЛИ...?!":

    Тази която се намери
    Между Розовите ти Бузки ли?

    16:37 11.07.2026

  • 67 ТАКА ЛИ?

    3 10 Отговор

    До коментар #62 от "ТАКА ЛИ...?!":

    Колкото има Алея на ангелите толкова имаше и деца в училището за дронаджии в Старобелск.

    16:38 11.07.2026

  • 68 Чиниш ми се

    2 5 Отговор

    До коментар #51 от "Ами":

    Гладен минедчия.

    16:39 11.07.2026

  • 69 От ударите, няма повреждения по

    8 4 Отговор
    корабите, но за съжаление е загинал един матрос от осколките. Та ударени не означава унищожени. Заглавие гръмко иначе помия съдържание.

    16:41 11.07.2026

  • 70 Град

    2 5 Отговор

    До коментар #50 от "Маринов":

    Приятел искаш ли да ми направиш една добра свирка?

    16:41 11.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Димитър Георгиев

    5 8 Отговор
    Мръсните руснаци удрят само цивилни! Ще си плащат!

    16:43 11.07.2026

  • 73 УДРИ!

    7 8 Отговор
    Ватенките разбират само с удари в зъбите.

    Коментиран от #91

    16:43 11.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Димо

    7 7 Отговор
    Всеки има право да отиде да живее в руския прекрасен свят, да се възползват от благата, които предлага руския живот! Даже и нашите копейки имат това право,начело с Иво Христов,Румен Петков и тем подобни! Но нещо никой не иска да замине за руския рай!

    Коментиран от #92

    16:46 11.07.2026

  • 78 Марсиански бот

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Историк":

    Балканите са били много повече български отколкото турски

    16:47 11.07.2026

  • 79 Антирашист 1406

    4 8 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Терора е от просия ,тя е фашистка държава и отговаря на почти всички критерии за такава . Не спори а чети за фашистките държави !

    16:47 11.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Копейката се удря с бордюр у главата

    5 7 Отговор
    После му се обяснява.

    16:50 11.07.2026

  • 82 Кораб-сапунерка

    2 7 Отговор
    Путин се излага - само чимбери му бият тези дни. Да приема предложението на Тръмп и да свири за победа

    16:53 11.07.2026

  • 83 Антирашист 1407

    2 7 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    Дали те интересуват няколко милиона жертви ?

    16:54 11.07.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 ударили ууукрите

    7 3 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха. Лъжат кат дрогирани тия бандери

    16:55 11.07.2026

  • 86 Къде

    6 1 Отговор
    е Грета Тунберг да защити природата от малоумните,?

    17:01 11.07.2026

  • 87 Мадуро

    4 3 Отговор

    До коментар #75 от "Мадяр докладва за 28 ударени кораба":

    Всъщност са 2800.

    17:03 11.07.2026

  • 88 Хомосексуалисти за Путин

    3 4 Отговор
    Урррааа!

    17:04 11.07.2026

  • 89 натам се върви от нато

    4 3 Отговор
    Русия ако употреби тактически ядрени оръжия нещата ще приключат с най малко жертви встравнение ако остави украинските фашистите да удрят по граждански цели.

    Коментиран от #95

    17:04 11.07.2026

  • 90 Кравария убер алес

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Не са четири":

    Коте, корабите са ударени,не потопени. Така,че кравешкия розов възторг е впечатляващ, но както винаги твърде наивен и преувеличен. Типичното розово мислене пожелателно. Клинично състояние.

    17:04 11.07.2026

  • 91 Механик

    1 4 Отговор

    До коментар #73 от "УДРИ!":

    Съгласен съм.

    17:05 11.07.2026

  • 92 Първи трябва

    2 3 Отговор

    До коментар #77 от "Димо":

    Да пратят Купейкин и Волгата.

    Те са най заслужили тази чест
    Да бъдат Част от Великия Руски Мир.

    Като тръгват за Кочината
    Да вземат със себе си и по
    Една Туба Бензин.

    17:06 11.07.2026

  • 93 Брой ако искаш и по 200 000,

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    аз ще си заредя за 130 рубли на бензиностанция Нефтогаз.

    17:07 11.07.2026

  • 94 фактите

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кривчо":

    Кога горе долу ? След три дни ли ? Започвай да събираш пари,че Русия ще продължи да плаща сметката.

    17:08 11.07.2026

  • 95 За какво ти е да използваш

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "натам се върви от нато":

    ЯО, всичко ценно - заводи, инфраструктура, жилища, културни и спортни центрове, тоалетни чинии и хората включително просто изчезват. "После нас - тишина" е крилатия лозунг на руските РВСН, че и песен имат такава.Та нали демилитаризираш и денацифицираш? Според Кремъл дори няма държава Украйна и всичките ѝ жители са руснаци, кои всъщност убиваш?! Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест и с ужасни изгаряния - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"? Да не говорим в какво ще се превърне и РФ при ответния удар, НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така, дори зомбираният руснак ще разбере какво е направило едно старо джудже завряло се в бункера и мечтаещо за вечна власт и живот. Кой ще живее в тази радиоактивна пепел, как ще се възстанови тая пустиня?

    17:09 11.07.2026

  • 96 Путин пърдящата утка

    4 4 Отговор
    Тия ми изкълчиха матката,комунисти от всички страни да се изнасяме на червената планета,явно тук не сме добре дошли!

    17:12 11.07.2026

  • 97 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор
    Хаяско щял да ходи в Константиновка.Само да дойде бензина от Индия.

    17:14 11.07.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Пусинка

    1 5 Отговор
    Пусинката доста шамари яде тия години.
    Не знам как ще се оправи с тоя батак.
    Като тръгнеш да правиш нещо трябва да го правиш бързо и качествено, а не бавно и некадърно.

    17:16 11.07.2026

  • 100 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Маг Деси Маринов от Пелово":

    Хайвер можеш да изчеждаш, че нещо ми затекаха камбаните?

    17:17 11.07.2026

  • 101 Rускиня

    3 0 Отговор
    Утре ще Факти ще пишат за сълзите и цифките на зеленото чудовище!

    17:17 11.07.2026

  • 102 А ЗНАЧИМИТЕ НОВИНИ СА

    4 2 Отговор
    Володимир Зеленски: Украинската противовъздушна отбрана не е успяла да свали нито една от балистичните ракети, изстреляни през нощта от Русия.

    Коментиран от #107

    17:18 11.07.2026

  • 103 Ами

    2 1 Отговор
    Тия мислят ли че така ще развалят почивката на море на украинците и украинките по родното Черноморие, тровейки водата. Бежанците са основано по плажовете.

    17:19 11.07.2026

  • 104 Колко пъти

    2 1 Отговор
    Ще пишете за тези кораби?
    И утре пак го напишете, че да повишите самочувствието на наркомана.

    17:22 11.07.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 ПОРЕДНИ БРИТАНСКИ ПРОВОКОЦИИ

    1 0 Отговор
    Бандерите нямат нищо общо. Нито имат подобни оръжия, нито сателитно целенасочване.

    17:27 11.07.2026

  • 107 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #102 от "А ЗНАЧИМИТЕ НОВИНИ СА":

    Така е- това е Значима новина,затова и Колективният Запад ще вземе ОЩЕ ПО-значими Мерки Украйна да получи съответното Въоръжение за да има съответното самочувствие при разправата с Руснаците.

    17:27 11.07.2026

  • 108 Zахарова

    1 0 Отговор
    ГОРИМ!
    А мечтаех за дете от Путин!
    Но гадните българи ме предадоха, никой не дойде да загине за нас

    17:27 11.07.2026

  • 109 Путин незабавно

    1 0 Отговор
    да начертае нови кафеви линии

    17:30 11.07.2026

  • 110 Според укронаzzистите медии,

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Соломон":

    може още 200 пъти да трълят, че е тяхна, както лаеха за Артьомовск до преди седмица, па той фронга на 20 км.,от там.

    17:30 11.07.2026

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