По слабото място на Кремъл! Украинската армия удари четири руски кораба в Азовско море

Украйна удари четири руско плавателни съда, включително танкер, превозващ метанол, в Таганрогския залив на Азовско море, съобщиха руските власти, предаде "Ройтерс".

Юрий Слюсар, губернатор на южната Ростовска област, заяви, че един човек е загинал при ударите.

Той обясни, че плавателните съдове са получили повреди с различна степен, но "няма опасност от разлив или изтичане на метанол".

По думите на Слюсар над 18 дрона са унищожени при украинска атака срещу Ростовска област.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта подразделенията за противовъздушна отбрана са свалили общо 178 украински дрона над различни региони.

Броят на ранените в украинската столица Киев след руската ракетна атака тази нощ нарасна до 10, предаде Укринформ, като се позова на информация от Службата за извънредни ситуации на Украйна, публикувана в социалната мрежа Фейсбук.

“Това е третият път в рамките на една седмица, в който Русия извършва целеви нападения в Киев. Регистрирани са удари и пожари в Соломянски, Дарницки и Днепровски район", се казва в съобщението.

Пожарът в Соломянски район се е разразил, след като са били поразени триетажна офис сграда и склад. На друго място ударната вълна е нанесла щети на локомотив.

От друга страна, в рамките на целия вчерашен ден жертвите в украинската Донецка област са седем, като най-малко 21 са ранените от руския обстрел, съобщи Укринформ, цитирайки началника на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин.

По негови данни петима души са убити в Биленке, двама - в Краматорск.