Зеленски: ПВО не свали нито една балистична ракета

Украинската противовъздушна отбрана не е успяла да прихване нито една от балистичните ракети, изстреляни в ранните часове на деня от Руската федерация.
Това съобщи официално украинският президент Володимир Зеленски. Според изявление на украинските военновъздушни сили, руската армия е атакувала страната със смесен залп, включващ 6 балистични ракети, 6 крилати ракети и 121 дрона. Въпреки че защитниците са свалили по-голямата част от безпилотните апарати и част от крилатите ракети, свръхбързите балистични удари са преминали изцяло през отбранителните линии. Зеленски за пореден път призова международните съюзници за незабавна доставка на боеприпаси и системи за противовъздушна отбрана, като подчерта критичната нужда от зенитно-ракетни комплекси "Пейтриът".
Паралелно с атаката срещу столицата, руският обстрел в други части на страната доведе до тежки човешки загуби. Местните власти в Украйна съобщиха за общо девет убити цивилни граждани по време на днешните нападения. Областният управител на Одеса Олег Кипер информира за двама загинали при ракетен удар по портовия град. По данни на ръководителя на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, при артилерийски и ракетен обстрел в неговия регион са загинали още седем души, с което общият черен баланс за деня достигна девет жертви. Спасителните екипи продължават да разчистват отломките на местата на ударите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:38 11.07.2026
2 пръц
18:39 11.07.2026
3 И СЪС КАКВО ЩЕ ГИ СВАЛЯТЕ ТИЯ?
Коментиран от #23
18:39 11.07.2026
4 кво ти пука че не ги сваляте?
18:40 11.07.2026
5 оня с коня
като се насмърка и почва да бие руснаците
18:41 11.07.2026
6 Боруна Лом
18:41 11.07.2026
7 ГОЛЯМ КЕФ
Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.
18:42 11.07.2026
8 оня с коня
Едни от най големите производители на нефт хаха
В Русия магьосници вече предлагат ритуали за превръщане на един бензин в друг
11 юли 2026, 17:45 часа
Кризата с горивата в Русия доведе до бум на нов вид услуги - в интернет вече масово се предлагат магически ритуали, които да защитят колите, да намалят разходите за гориво и дори да превърнат един вид бензин в друг. Така например, една от предлаганите услуги е превръщане на бензин АИ-92 в бензин АИ-100, също така изчистване на "магии" от автомобилите и намиране на "омагьосани предмети" с негативна енергия вътре в тях.
Коментиран от #12
18:43 11.07.2026
9 Ама чакайте сега....
18:43 11.07.2026
10 Не може да бъде !!!!!!!
18:44 11.07.2026
11 Никой
18:44 11.07.2026
12 Пророческите думи на Уинстън Чърчил
До коментар #8 от "оня с коня":"Мислех, че ще умра от старост. Но когато Русия, която хранеше с хляб цяла Европа, започна да купува зърно, разбрах, че ще умра от смях. Сталин взе аграрна страна и я превърна в суровинен придатък и ядрено бунище.
След няколко поколения те ще деградират и дори няма да могат сами да добиват полезни изкопаеми. Народът ще измира, а диктаторите и техните слуги ще живеят, купувайки от нас луксозни стоки и продавайки концесии на съседните страни. За руските лидери това е най - изгодния бизнес.
Достатъчно е да спрем съветската експанзия и те ще се самоунищожат без активни действия от наша страна"...
Сър Уинстън Чърчил
А какво да кажем за празните бензиностанции!? “Вода гази - жаден ходи!”
И това е от тъпотия и безгръбначното лазене на “народа” им!
Коментиран от #24
18:45 11.07.2026
13 Уса
18:46 11.07.2026
14 Това за зеленски не е проблем
Вие представяте ли си какви смешни същества управляват Европейския съюз след като все още не го осъзнават или по-вероятно е да са подвластни чрез компромат им от корумпираната дейност с която са ги подкрепяли. А предполагам че голяма част розови понита от близки отношения с малки момченца или млади мъже за писани от украинските тайни служби като компромат.
18:46 11.07.2026
15 Леле - леле ! 😜
Коментиран от #18
18:48 11.07.2026
16 Хмм
18:51 11.07.2026
17 Мишел
18:51 11.07.2026
18 И кво ?!
До коментар #15 от "Леле - леле ! 😜":Няма начин Бог да защити кървавия натовски режим в "Кiiв" .
18:54 11.07.2026
19 Исторически парк
18:54 11.07.2026
20 Коментар
18:55 11.07.2026
21 ще победим другари
Другари ,то се е видяло ,че по друг начин няма как да се спечели специалната операция.Бой по блокове, пазари,ел.централи ,а може и ядрена бомба са хвърли вовата.
Ще победим другари,ама друг път!
18:55 11.07.2026
22 Без име
Коментиран от #25
18:56 11.07.2026
23 Търновец
До коментар #3 от "И СЪС КАКВО ЩЕ ГИ СВАЛЯТЕ ТИЯ?":Абе товариш непобедимата се канеше още преди 4 години да влезе в Киев а то през това време 20 милиона Китайци влязоха в Сибир, ти изучавал ли Мандарин. Вашата Русия стана суровинна територия на Китай и даже Тюркяните отказаха С 400.
18:59 11.07.2026
24 Мишел
До коментар #12 от "Пророческите думи на Уинстън Чърчил":За последен път Русия е купила зърно 2011г. От 2012г. Русия е износител на зърно. От 2015г. Русия е на първо място по износ на зърно в света, като изнася ежегодно по 40-45 милиона тона пшеница от произведените 240милиона тона (от бюлетина на комисията по прехраната към ЮНЕСКО)
19:01 11.07.2026
25 Леле - леле ! 🤔
До коментар #22 от "Без име":Сега ли разбираш , че Изкуствените Интелекти са на практика оръжия за американо-турско- еврейска (натовска) пропаганда ?; 😀😀😀 Но понеже , явно си интелигентен човек , който задава много въпроси , тепърва ще се увериш !
19:07 11.07.2026
26 Свръхбавно информиран
Европейските данъкоплатци имат пари, тъй че Зеленски и партньорите им няма какво да ги жалят.
19:08 11.07.2026
27 Гост
Но, но, има едно НО!!! И то е, че руснаците пак са бърникали нещо с чуковете и лопатите и кой знае какво са сътворили!!!
И забележете, от 12 балистични ракети поразили тази нощ Киев, само 11 или 12 ранени бяха, слава Богу! Което иде да рече че са паднали ама БАШ където трябва!!!
Само кинетичната енергия при удар на 1 ракета ще отнесе 3 жилищни блока..., ако е насочена към тях, де..
ПС
Нима някой е вярвал че досега нещо е сваляно...
19:09 11.07.2026