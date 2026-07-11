Зеленски: ПВО не свали нито една балистична ракета

Украинската противовъздушна отбрана не е успяла да прихване нито една от балистичните ракети, изстреляни в ранните часове на деня от Руската федерация.

Това съобщи официално украинският президент Володимир Зеленски. Според изявление на украинските военновъздушни сили, руската армия е атакувала страната със смесен залп, включващ 6 балистични ракети, 6 крилати ракети и 121 дрона. Въпреки че защитниците са свалили по-голямата част от безпилотните апарати и част от крилатите ракети, свръхбързите балистични удари са преминали изцяло през отбранителните линии. Зеленски за пореден път призова международните съюзници за незабавна доставка на боеприпаси и системи за противовъздушна отбрана, като подчерта критичната нужда от зенитно-ракетни комплекси "Пейтриът".

Паралелно с атаката срещу столицата, руският обстрел в други части на страната доведе до тежки човешки загуби. Местните власти в Украйна съобщиха за общо девет убити цивилни граждани по време на днешните нападения. Областният управител на Одеса Олег Кипер информира за двама загинали при ракетен удар по портовия град. По данни на ръководителя на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, при артилерийски и ракетен обстрел в неговия регион са загинали още седем души, с което общият черен баланс за деня достигна девет жертви. Спасителните екипи продължават да разчистват отломките на местата на ударите.