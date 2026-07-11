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Зеленски: ПВО не свали нито една балистична ракета
  Тема: Украйна

Зеленски: ПВО не свали нито една балистична ракета

11 Юли, 2026 18:34, обновена 11 Юли, 2026 18:36 1 084 27

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  • зеленски-
  • ракети

Руските удари през изминалата нощ пробиха въздушния щит на Киев, властите съобщават за девет жертви в страната през днешния ден

Зеленски: ПВО не свали нито една балистична ракета - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинската противовъздушна отбрана не е успяла да прихване нито една от балистичните ракети, изстреляни в ранните часове на деня от Руската федерация.

Това съобщи официално украинският президент Володимир Зеленски. Според изявление на украинските военновъздушни сили, руската армия е атакувала страната със смесен залп, включващ 6 балистични ракети, 6 крилати ракети и 121 дрона. Въпреки че защитниците са свалили по-голямата част от безпилотните апарати и част от крилатите ракети, свръхбързите балистични удари са преминали изцяло през отбранителните линии. Зеленски за пореден път призова международните съюзници за незабавна доставка на боеприпаси и системи за противовъздушна отбрана, като подчерта критичната нужда от зенитно-ракетни комплекси "Пейтриът".

Паралелно с атаката срещу столицата, руският обстрел в други части на страната доведе до тежки човешки загуби. Местните власти в Украйна съобщиха за общо девет убити цивилни граждани по време на днешните нападения. Областният управител на Одеса Олег Кипер информира за двама загинали при ракетен удар по портовия град. По данни на ръководителя на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, при артилерийски и ракетен обстрел в неговия регион са загинали още седем души, с което общият черен баланс за деня достигна девет жертви. Спасителните екипи продължават да разчистват отломките на местата на ударите.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 8 Отговор
    варят ви като жаби мналко по малко какво ще валиш ти? нато няма със какво да се бие срещу великата РУСИЯ

    18:38 11.07.2026

  • 2 пръц

    12 4 Отговор
    Що така довчера сваляха всичко на 110% даже и врабчетата.

    18:39 11.07.2026

  • 3 И СЪС КАКВО ЩЕ ГИ СВАЛЯТЕ ТИЯ?

    18 4 Отговор
    Ярс, Топол М, Кинжал, Калибър, Булава, Искандер М, Авангард, Радуга КСР-5, Гранит, Оникс, Вулкан, Циркон, Орешник, Осина, разни Посейдони, следва Сармат и в скоро време Буревестник … и после властва Тишината.

    Коментиран от #23

    18:39 11.07.2026

  • 4 кво ти пука че не ги сваляте?

    10 6 Отговор
    важното е че руснаците нямат яйца и картофи и серяяли във външни кенефи ха ха ха

    18:40 11.07.2026

  • 5 оня с коня

    14 5 Отговор
    моля дайте му малко дрога че тоя казва истината

    като се насмърка и почва да бие руснаците

    18:41 11.07.2026

  • 6 Боруна Лом

    10 5 Отговор
    АБЕ ТЕЗИ УКРИ, БЕЗСМЪРТНИ ЛИ СА? НИЕ ГИНЕМ ПОВЕЧЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПЪТИЩАТА

    18:41 11.07.2026

  • 7 ГОЛЯМ КЕФ

    10 3 Отговор
    Абе падаха едни перални и хвърчаха едни лопати цяла нощ по Киев.
    Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
    Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.

    18:42 11.07.2026

  • 8 оня с коня

    2 9 Отговор
    Докъде се докара мизерна раша?

    Едни от най големите производители на нефт хаха

    В Русия магьосници вече предлагат ритуали за превръщане на един бензин в друг
    11 юли 2026, 17:45 часа

    Кризата с горивата в Русия доведе до бум на нов вид услуги - в интернет вече масово се предлагат магически ритуали, които да защитят колите, да намалят разходите за гориво и дори да превърнат един вид бензин в друг. Така например, една от предлаганите услуги е превръщане на бензин АИ-92 в бензин АИ-100, също така изчистване на "магии" от автомобилите и намиране на "омагьосани предмети" с негативна енергия вътре в тях.

    Коментиран от #12

    18:43 11.07.2026

  • 9 Ама чакайте сега....

    8 4 Отговор
    ...нали досега пейтриът бил номер едно и свалял всичко?! Обърках се -> моля специлистите незлобари да обяснят с факти как уж зелето свалял досега всички руски ракети, а то блок в киефффф не остана сринат -> справка, сниката горе!

    18:43 11.07.2026

  • 10 Не може да бъде !!!!!!!

    6 3 Отговор
    А досега от изстреляни петдесет ракети сваляхте осемдесет !!!!????

    18:44 11.07.2026

  • 11 Никой

    3 4 Отговор
    В България имаме самолети F-16 за 4 милиарда долара ама нямаме ракети за тях . Иначе имаме бронирани машини " Страйкър " за един милиард долара . Сякаш доскорошния ни главен пилот и мин . председател стана кашик .

    18:44 11.07.2026

  • 12 Пророческите думи на Уинстън Чърчил

    5 9 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    "Мислех, че ще умра от старост. Но когато Русия, която хранеше с хляб цяла Европа, започна да купува зърно, разбрах, че ще умра от смях. Сталин взе аграрна страна и я превърна в суровинен придатък и ядрено бунище.

    След няколко поколения те ще деградират и дори няма да могат сами да добиват полезни изкопаеми. Народът ще измира, а диктаторите и техните слуги ще живеят, купувайки от нас луксозни стоки и продавайки концесии на съседните страни. За руските лидери това е най - изгодния бизнес.

    Достатъчно е да спрем съветската експанзия и те ще се самоунищожат без активни действия от наша страна"...

    Сър Уинстън Чърчил

    А какво да кажем за празните бензиностанции!? “Вода гази - жаден ходи!”
    И това е от тъпотия и безгръбначното лазене на “народа” им!

    Коментиран от #24

    18:45 11.07.2026

  • 13 Уса

    6 3 Отговор
    Това се знае отдавна нямате зашита срешу тези ракети

    18:46 11.07.2026

  • 14 Това за зеленски не е проблем

    5 4 Отговор
    Важно е че неговата смела армия настъпва и само настъпва но.....в каква посока.....
    Вие представяте ли си какви смешни същества управляват Европейския съюз след като все още не го осъзнават или по-вероятно е да са подвластни чрез компромат им от корумпираната дейност с която са ги подкрепяли. А предполагам че голяма част розови понита от близки отношения с малки момченца или млади мъже за писани от украинските тайни служби като компромат.

    18:46 11.07.2026

  • 15 Леле - леле ! 😜

    5 4 Отговор
    Пейтриът и Ирис - прехвалените натоФски ПВО-та за милиарди ?!

    Коментиран от #18

    18:48 11.07.2026

  • 16 Хмм

    5 0 Отговор
    според Буданов, украинците са богоизбраният народ

    18:51 11.07.2026

  • 17 Мишел

    3 5 Отговор
    Изявлението на Зеленски показват, че украйнското ПВО не е свалило нищо. Против балистични ракети нямат Пейтриъти, против хиперзвуковите оръжия НатО няма противооръжие, както и срещу реактивните дронове Сикер, които летят на височина над 5000м със скорост 500-600км/час.

    18:51 11.07.2026

  • 18 И кво ?!

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Леле - леле ! 😜":

    Няма начин Бог да защити кървавия натовски режим в "Кiiв" .

    18:54 11.07.2026

  • 19 Исторически парк

    3 6 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    18:54 11.07.2026

  • 20 Коментар

    7 3 Отговор
    Фашистите не могат да победят Украйна на фронта и от отчаяние бомбардират градовете и.

    18:55 11.07.2026

  • 21 ще победим другари

    6 2 Отговор
    Ей,вездесъщият Милен откога чака такава новина.?Балсам за изтерзаната путинофилска душа.
    Другари ,то се е видяло ,че по друг начин няма как да се спечели специалната операция.Бой по блокове, пазари,ел.централи ,а може и ядрена бомба са хвърли вовата.
    Ще победим другари,ама друг път!

    18:55 11.07.2026

  • 22 Без име

    5 0 Отговор
    Итересен факт. Попитах ChatGPT за откритие на една руска академичка, той отхвърли откритието като ненаучно. След малко го попитах за същото откритие, но написах, че е на украинска академичка. Потвърди го, похвали я.

    Коментиран от #25

    18:56 11.07.2026

  • 23 Търновец

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "И СЪС КАКВО ЩЕ ГИ СВАЛЯТЕ ТИЯ?":

    Абе товариш непобедимата се канеше още преди 4 години да влезе в Киев а то през това време 20 милиона Китайци влязоха в Сибир, ти изучавал ли Мандарин. Вашата Русия стана суровинна територия на Китай и даже Тюркяните отказаха С 400.

    18:59 11.07.2026

  • 24 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Пророческите думи на Уинстън Чърчил":

    За последен път Русия е купила зърно 2011г. От 2012г. Русия е износител на зърно. От 2015г. Русия е на първо място по износ на зърно в света, като изнася ежегодно по 40-45 милиона тона пшеница от произведените 240милиона тона (от бюлетина на комисията по прехраната към ЮНЕСКО)

    19:01 11.07.2026

  • 25 Леле - леле ! 🤔

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Без име":

    Сега ли разбираш , че Изкуствените Интелекти са на практика оръжия за американо-турско- еврейска (натовска) пропаганда ?; 😀😀😀 Но понеже , явно си интелигентен човек , който задава много въпроси , тепърва ще се увериш !

    19:07 11.07.2026

  • 26 Свръхбавно информиран

    0 0 Отговор
    "Свръхбързите руски ракети" наречени хиперзвукови, каквито запада и НАТО още нямат - "Пейтриът" също не може да ги сваля, но поне го прави много по-скъпо и процентите от договорите за производството им са по-големи.

    Европейските данъкоплатци имат пари, тъй че Зеленски и партньорите им няма какво да ги жалят.

    19:08 11.07.2026

  • 27 Гост

    0 0 Отговор
    Доста странно, предвид факта че този тип ракети са най лесните за сваляне! Чиста траектория, виждаш я отдалече, точката на поразяване се триангулира лесно...
    Но, но, има едно НО!!! И то е, че руснаците пак са бърникали нещо с чуковете и лопатите и кой знае какво са сътворили!!!
    И забележете, от 12 балистични ракети поразили тази нощ Киев, само 11 или 12 ранени бяха, слава Богу! Което иде да рече че са паднали ама БАШ където трябва!!!
    Само кинетичната енергия при удар на 1 ракета ще отнесе 3 жилищни блока..., ако е насочена към тях, де..
    ПС
    Нима някой е вярвал че досега нещо е сваляно...

    19:09 11.07.2026

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