Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Бангладеш »
44 загинаха при мащабни наводнения в Бангладеш

44 загинаха при мащабни наводнения в Бангладеш

11 Юли, 2026 19:32, обновена 11 Юли, 2026 19:34 474 0

  • бангладеш-
  • наводнения-
  • загинали

Повече от милион души са напълно изолирани от бедствието, армията и флотът се включиха в спасителните операции.

44 загинаха при мащабни наводнения в Бангладеш - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поройните мусонни дъждове предизвикаха катастрофални наводнения и масивни свлачища в седем района на Югоизточен Бангладеш, съобщиха световните агенции, позовавайки се на данни от Министерството за управление на бедствията и релефа в страната.

Потвърдена е смъртта на най-малко 44 души, а над един милион жители остават блокирани в домовете си без достъп до електричество и комуникации. Около 268 000 домакинства са засегнати от водната стихия.

Най-тежко е положението в региона на град Чатограм, където прекъснатите пътища и разрушените мостове сериозно затрудняват хуманитарните мисии. Извънредна ситуация е регистрирана и в бежанските лагери край Кокс Базар. Там живеят над милион бежанци от малцинството рохинга, чиито временни подслони върху обезлесени хълмове бяха пометени от свлачища, отнели живота на 16 души.

По информация на агенция Ройтерс, военнослужещи от армията и флота на Бангладеш са мобилизирани да доставят питейна вода, суха храна и медикаменти с лодки до най-изолираните общности. Учените предупреждават, че климатичните промени правят мусонните валежи в Южна Азия все по-интензивни и непредвидими.


Бангладеш
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ