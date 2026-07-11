44 загинаха при мащабни наводнения в Бангладеш

Поройните мусонни дъждове предизвикаха катастрофални наводнения и масивни свлачища в седем района на Югоизточен Бангладеш, съобщиха световните агенции, позовавайки се на данни от Министерството за управление на бедствията и релефа в страната.

Потвърдена е смъртта на най-малко 44 души, а над един милион жители остават блокирани в домовете си без достъп до електричество и комуникации. Около 268 000 домакинства са засегнати от водната стихия.

Най-тежко е положението в региона на град Чатограм, където прекъснатите пътища и разрушените мостове сериозно затрудняват хуманитарните мисии. Извънредна ситуация е регистрирана и в бежанските лагери край Кокс Базар. Там живеят над милион бежанци от малцинството рохинга, чиито временни подслони върху обезлесени хълмове бяха пометени от свлачища, отнели живота на 16 души.

По информация на агенция Ройтерс, военнослужещи от армията и флота на Бангладеш са мобилизирани да доставят питейна вода, суха храна и медикаменти с лодки до най-изолираните общности. Учените предупреждават, че климатичните промени правят мусонните валежи в Южна Азия все по-интензивни и непредвидими.