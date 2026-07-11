Оман и Иран с ключови преговори за Ормуз

Днес в Маскат се проведоха извънредни дипломатически разговори на високо равнище между Оман и Иран, насочени към гарантиране на безопасното преминаване на търговски кораби през стратегическия Ормузки проток, предава катарската телевизия Al Jazeera.
Иранският външен министър Абас Арагчи се срещна с оманския си колега Бадр Албусаиди, за да обсъдят прилагането на договореностите от двустранния меморандум за разбирателство.
Според американското издание New York Post, преговорите идват в момент на сериозно напрежение, след като Вашингтон постави ултиматум на Техеран да декларира публично, че протокът е отворен и няма да атакува плавателни съдове.
Докато Иран се опитва да наложи контрол и да изисква такси от преминаващите кораби за възстановяване на икономиката си, Оман настоява за по-умерен подход, базиран единствено на незадължителни такси за реални навигационни и екологични услуги, за да запази деликатния геополитически баланс в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Новичок
Много е активен "глaвният редaктор" брей,през минутка ги сипе новините Браво. Aфторите не могат като него ,все пак има висше човекот.
22:11 11.07.2026
4 оня с коня
22:12 11.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дзак
Коментиран от #7
22:46 11.07.2026
7 Интересно
До коментар #6 от "Дзак":Да се чуди човек как досега са минавали без лоцман 😉?
23:13 11.07.2026
8 Последния Софиянец
23:18 11.07.2026