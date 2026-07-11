Оман и Иран с ключови преговори за Ормуз

Днес в Маскат се проведоха извънредни дипломатически разговори на високо равнище между Оман и Иран, насочени към гарантиране на безопасното преминаване на търговски кораби през стратегическия Ормузки проток, предава катарската телевизия Al Jazeera.

Иранският външен министър Абас Арагчи се срещна с оманския си колега Бадр Албусаиди, за да обсъдят прилагането на договореностите от двустранния меморандум за разбирателство.

Според американското издание New York Post, преговорите идват в момент на сериозно напрежение, след като Вашингтон постави ултиматум на Техеран да декларира публично, че протокът е отворен и няма да атакува плавателни съдове.

Докато Иран се опитва да наложи контрол и да изисква такси от преминаващите кораби за възстановяване на икономиката си, Оман настоява за по-умерен подход, базиран единствено на незадължителни такси за реални навигационни и екологични услуги, за да запази деликатния геополитически баланс в региона.