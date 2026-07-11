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Оман и Иран с ключови преговори за Ормуз

Оман и Иран с ключови преговори за Ормуз

11 Юли, 2026 22:02, обновена 11 Юли, 2026 22:04 898 8

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Техеран и Маскат търсят съвместни механизми за безопасно корабоплаване на фона на засилен натиск от страна на САЩ

Оман и Иран с ключови преговори за Ормуз - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес в Маскат се проведоха извънредни дипломатически разговори на високо равнище между Оман и Иран, насочени към гарантиране на безопасното преминаване на търговски кораби през стратегическия Ормузки проток, предава катарската телевизия Al Jazeera.

Иранският външен министър Абас Арагчи се срещна с оманския си колега Бадр Албусаиди, за да обсъдят прилагането на договореностите от двустранния меморандум за разбирателство.

Според американското издание New York Post, преговорите идват в момент на сериозно напрежение, след като Вашингтон постави ултиматум на Техеран да декларира публично, че протокът е отворен и няма да атакува плавателни съдове.

Докато Иран се опитва да наложи контрол и да изисква такси от преминаващите кораби за възстановяване на икономиката си, Оман настоява за по-умерен подход, базиран единствено на незадължителни такси за реални навигационни и екологични услуги, за да запази деликатния геополитически баланс в региона.


Оман
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Новичок

    0 0 Отговор
    Пфу..
    Много е активен "глaвният редaктор" брей,през минутка ги сипе новините Браво. Aфторите не могат като него ,все пак има висше човекот.

    22:11 11.07.2026

  • 4 оня с коня

    1 0 Отговор
    На снимката ясно се вижда как се правят Сметки без Кръчмар.

    22:12 11.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дзак

    0 1 Отговор
    Всеки кораб трябва да влиза с лоцман в протока, което се заплаща!.

    Коментиран от #7

    22:46 11.07.2026

  • 7 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Да се чуди човек как досега са минавали без лоцман 😉?

    23:13 11.07.2026

  • 8 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    А за Тръмп един по голям.

    23:18 11.07.2026