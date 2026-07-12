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Двама убити при стрелба на фестивал в Торонто

Двама убити при стрелба на фестивал в Торонто

12 Юли, 2026 04:30, обновена 12 Юли, 2026 04:41 571 1

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Въоръжен откри огън по време на латино културни празненства в канадския мегаполис, трима души са ранени

Двама убити при стрелба на фестивал в Торонто - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кървав инцидент помрачи мащабния уличен фестивал Salsa on St. Clair в Торонто.

При внезапна стрелба на място са загинали двама души, а други трима са ранени, съобщиха световните осведомителни агенции. Сигналът за произшествието в района на Сейнт Клер Авеню Уест и Арлингтън Авеню е подаден в полицията в 20:12 часа местно време в събота (03:12 часа българско време в неделя).

Пристигналите на мястото спешни екипи са открили общо петима души с огнестрелни рани. Двама от тях са обявени за мъртви на самата сцена на инцидента, съобщи новинарският телевизионен канал Си Пи 24. Информация за състоянието на тримата хоспитализирани ранени все още не се съобщава официално.

Служители на полицията в Торонто първоначално обявиха ситуацията за инцидент с „активен стрелец“ и призоваха гражданите незабавно да избягват района, предава Си Ен Ен. Малко по-късно от полицията публикуваха изявление в социалните мрежи, че мястото е обезопасено от силите на реда и няма данни за нови пострадали, но засиленото полицейско присъствие остава. Местната транспортна компания ТТ Си спря спирането на влаковете на близката метростанция по съображения за сигурност.

Годишният фестивал Salsa on St. Clair се смята за най-голямото латиноамериканско културно събитие в Канада и по данни на организаторите привлича стотици хиляди посетители в рамките на уикенда, отбелязва Би Би Си. Свидетели на стрелбата описват, че до момента на изстрелите атмосферата е била празнична и хората са танцували по улиците, след което е настанала масова паника.

Разследването на мотивите и издирването на извършителя продължават, като до момента от полицията не са разпространили негово описание.


Канада
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