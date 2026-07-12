Иран атакува щатски бази в Близкия изток

Ситуацията в Близкия изток рязко ескалира, след като Иран започна широкомащабни атаки срещу военни обекти на САЩ в региона.

Информацията беше официално разпространена от иранската държавна англоезична медия Press TV, която се позова на съобщение на Ислямския революционен гвардейски корпус (IRGC). Според източника, съвместна операция на военноморските и военновъздушните сили на гвардията е взела на прицел американски обекти в Кувейт и Бахрейн, където е позициониран Пети флот на САЩ.

По данни на иранската информационна агенция Fars News, офанзивата е в директен отговор на масираните американски въздушни удари срещу близо 90 цели по иранското крайбрежие, извършени по-рано от Централното командване на САЩ (CENTCOM). Конфликтът пламна отново, след като американският президент Доналд Тръмп обяви за приключило временното двумесечно споразумение за прекратяване на огъня, подписано през юни. Причина за краха на примирието станаха иранските нападения срещу търговски кораби и петролни танкери в Ормузкия проток.

Официалните власти в Кувейт и Бахрейн потвърдиха за задействани сирени за въздушна тревога и активна работа на системите за противовъздушна отбрана срещу приближаващи ракети и дронове. Същевременно, цитиран от информационна агенция Ройтерс висш съветник на иранския върховен лидер Аятолах Моджтаба Хаменей предупреди, че Техеран няма да отстъпи от контрола над Ормузкия проток и е готов да затвори напълно стратегическия воден път при последваща американска агресия.

От своя страна Белият дом и Пентагонът обявиха, че следят ситуацията отблизо, а президентът Тръмп заплаши Иран с още по-опустошителни удари, ако атаките срещу американски сили и международното корабоплаване не спрат незабавно. Регионалните лидери и ООН вече призоваха към максимална сдържаност, за да се избегне избухването на пълномащабна регионална война с непредвидими последици за световната икономика.