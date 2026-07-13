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САЩ завършиха поредната си серия от удари срещу Иран

САЩ завършиха поредната си серия от удари срещу Иран

13 Юли, 2026 05:32, обновена 13 Юли, 2026 05:56 1 912 10

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Американските сили, използвайки изтребители, кораби и дронове, нанесоха удари по системите за противовъздушната отбрана, крайбрежните радари и лодки на Ислямската република

САЩ завършиха поредната си серия от удари срещу Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Централното командване на САЩ (CENTCOM) завърши нова вълна от мощни офанзивни удари на територията на Иран.

Атаката е поразила десетки стратегически цели на множество локации с прецизно насочвани боеприпаси. Според официалното изявление на американското командване, операцията има за цел да намали способностите на Техеран да застрашава международното корабоплаване в ключовия Ормузки проток

Какво провокира незабавния отговор на Вашингтон?

Операцията на американската армия беше задействана бързо, след като Българската телеграфна агенция (БТА) разпространи съобщението на CENTCOM за иранско нападение срещу търговски съд. Става въпрос за контейнеровоза "Галакси", плаващ под кипърски флаг, който е понесъл сериозни щети по машинното отделение и на чийто борд е избухнал пожар. Един от членовете на екипажа е обявен за неизвестен, а плавателният съд е изгубил ход.

Кои обекти бяха поразени в Иран?

В мащабната офанзива американските сили са комбинирали капацитета на бойни изтребители, военни кораби и безпилотни летателни апарати. Основните цели на прецизните удари включват:

  • Иранските системи за противовъздушна отбрана (ПВО).
  • Крайбрежни радарни станции за наблюдение.
  • Военни лодки и катери на Ислямската република.

Според данни на иранската телевизия "Прес Ти Ви", силни експлозии са отекнали в районите на градовете Бушехр и Асалуйе. Асалуйе е ключов индустриален център, тъй като обслужва най-голямото газово находище в света – "Южен Парс". В Бушехр пък е разположена единствената атомна електроцентрала в страната.

Ситуацията в региона остава критична, като Ормузкият проток е блокиран, а американското присъствие в района е в състояние на пълна бойна готовност.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швейк

    5 15 Отговор
    Предложение :

    Предлагам иранците да дадат урана на Зеленски , така и двете войни ще приключат моментално.

    Коментиран от #4

    05:39 13.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Докато САЩ

    20 5 Отговор
    Не бъдат ударени, няма да мирясат!
    А това трябва да се случи!
    Такива откачалки като Тръмп и Байдън, незабавно трябва да бъдат окошарени, съдени и на електрисеския стол! Заедно с Натаняхо!

    Коментиран от #7

    05:46 13.07.2026

  • 4 Баце

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Не е смешно. Идвало ли ти е на ум, че тогаваще свърши Живота на планетата Земя, а приказките на Мъск за колонизация на Марс са само помпане на борсови индекси?

    05:47 13.07.2026

  • 5 СЗО

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    Тебе не те ли въдворихме и ваксинирахме?
    И от къде добара интернет пак?

    06:03 13.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Лъжеха че искат мир докато съберат нови ракети.

    06:05 13.07.2026

  • 7 Нали

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Докато САЩ":

    иранците твърдяха по тяхната телевизия че вече са размазали врага и са поставили САЩ на колене да молят за прошка. Сега пък САЩ пак ги бомбардират и се оказва че не са "ударени" според теб. На кое да вярваме?

    Коментиран от #9

    06:08 13.07.2026

  • 8 Абас Арагчи

    6 4 Отговор
    Вършат страхотна работа. Бият из чукарите и трошат камък всякакви фракции за да има материал за строителството. Оценяваме го.

    06:17 13.07.2026

  • 9 борислав цирейков

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Нали":

    Аз вярвам на Тръмп, всеки ден отваря и затваря Ормузкия проток, поне веднъж седмично сключва стръхотна сделка с аятоласите, и поне веднъж месечно размазва и побеждава Иран. Даже обяви и победа във Витенам!

    06:44 13.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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