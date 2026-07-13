САЩ завършиха поредната си серия от удари срещу Иран

Централното командване на САЩ (CENTCOM) завърши нова вълна от мощни офанзивни удари на територията на Иран.

Атаката е поразила десетки стратегически цели на множество локации с прецизно насочвани боеприпаси. Според официалното изявление на американското командване, операцията има за цел да намали способностите на Техеран да застрашава международното корабоплаване в ключовия Ормузки проток

Какво провокира незабавния отговор на Вашингтон?

Операцията на американската армия беше задействана бързо, след като Българската телеграфна агенция (БТА) разпространи съобщението на CENTCOM за иранско нападение срещу търговски съд. Става въпрос за контейнеровоза "Галакси", плаващ под кипърски флаг, който е понесъл сериозни щети по машинното отделение и на чийто борд е избухнал пожар. Един от членовете на екипажа е обявен за неизвестен, а плавателният съд е изгубил ход.

Кои обекти бяха поразени в Иран?

В мащабната офанзива американските сили са комбинирали капацитета на бойни изтребители, военни кораби и безпилотни летателни апарати. Основните цели на прецизните удари включват:

Иранските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) .

. Крайбрежни радарни станции за наблюдение.

за наблюдение. Военни лодки и катери на Ислямската република.

Според данни на иранската телевизия "Прес Ти Ви", силни експлозии са отекнали в районите на градовете Бушехр и Асалуйе. Асалуйе е ключов индустриален център, тъй като обслужва най-голямото газово находище в света – "Южен Парс". В Бушехр пък е разположена единствената атомна електроцентрала в страната.

Ситуацията в региона остава критична, като Ормузкият проток е блокиран, а американското присъствие в района е в състояние на пълна бойна готовност.