Китай се противопостави категорично на американски санкции, насочени срещу купувачите на руски петрол

Китай заяви, че "се противопоставя категорично" на американски законопроект, с който може да бъдат наложени санкции на купувачите на руски петрол и който вече се ползва с подкрепата на президента Доналд Тръмп, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Четирима сенатори от Републиканската и Демократическата партия обявиха в петък, че са получили одобрението на Белия дом да продължат работата по тези нови санкции в Конгреса, които досега бяха блокирани от американския президент, и посочиха, че актуализираната версия на текста ще бъде оповестена в близко бъдеще.

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"Китай категорично се противопоставя на незаконните едностранни санкции, които нямат никаква основа в международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН", заяви на редовна пресконференция говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян.

Китай, който е един от най-големите купувачи на руски петрол, обвини Вашингтон, че води политика на "двойни стандарти" и че прибягва до "принуда".

Пекин "ще предприеме всички необходими мерки, за да защити решително законните права и интереси на своите предприятия и граждани", каза Лин.

Този американски законопроект, ако бъде приет, ще даде на Доналд Тръмп правомощия да налага мита и санкции на страните, които продължават да купуват руски въглеводороди — източник на приходи от решаващо значение за Москва.

Предишно предложение предвиждаше американски мита, достигащи до 500 процента, върху вноса от страни, които купуват руски петрол, газ, уран и други стоки.

Това развитие на събитията идва в момент, когато Доналд Тръмп изглежда все по-разочарован от неспособността на Москва да договори край на войната в Украйна, която започна с руската инвазия в страната през 2022 г.

Бързото приемане на законопроекта обаче не е гарантирано, а Белият дом засега не е коментирал публично темата, отбелязва АФП.

Въпреки това деблокирането му от страна на изпълнителната власт премахва сериозна политическа пречка пред гласуването на текста от Конгреса, където има двупартийна подкрепа за текста.