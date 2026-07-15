Китай се противопостави категорично на американски санкции, насочени срещу купувачите на руски петрол

Китай заяви, че "се противопоставя категорично" на американски законопроект, с който може да бъдат наложени санкции на купувачите на руски петрол и който вече се ползва с подкрепата на президента Доналд Тръмп, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Четирима сенатори от Републиканската и Демократическата партия обявиха в петък, че са получили одобрението на Белия дом да продължат работата по тези нови санкции в Конгреса, които досега бяха блокирани от американския президент, и посочиха, че актуализираната версия на текста ще бъде оповестена в близко бъдеще.
"Китай категорично се противопоставя на незаконните едностранни санкции, които нямат никаква основа в международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН", заяви на редовна пресконференция говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян.
Китай, който е един от най-големите купувачи на руски петрол, обвини Вашингтон, че води политика на "двойни стандарти" и че прибягва до "принуда".
Пекин "ще предприеме всички необходими мерки, за да защити решително законните права и интереси на своите предприятия и граждани", каза Лин.
Този американски законопроект, ако бъде приет, ще даде на Доналд Тръмп правомощия да налага мита и санкции на страните, които продължават да купуват руски въглеводороди — източник на приходи от решаващо значение за Москва.
Предишно предложение предвиждаше американски мита, достигащи до 500 процента, върху вноса от страни, които купуват руски петрол, газ, уран и други стоки.
Това развитие на събитията идва в момент, когато Доналд Тръмп изглежда все по-разочарован от неспособността на Москва да договори край на войната в Украйна, която започна с руската инвазия в страната през 2022 г.
Бързото приемане на законопроекта обаче не е гарантирано, а Белият дом засега не е коментирал публично темата, отбелязва АФП.
Въпреки това деблокирането му от страна на изпълнителната власт премахва сериозна политическа пречка пред гласуването на текста от Конгреса, където има двупартийна подкрепа за текста.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 байпън
13:42 15.07.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #3, #5, #14
13:42 15.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Сатана Z":петрола си върви и ,Миротворец в ,,за ти ще го наби!//сериозно ли мислите че ще се отървете?
Коментиран от #6
13:46 15.07.2026
4 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ
13:53 15.07.2026
5 Какво стана с
До коментар #2 от "Сатана Z":Свободно преминаване на стоки, услуги и хора. Краварска ценност. САЩ искат само те да купуват петрол и да го препродават на тройна цена на овчи държави и на нашия ПроЗкотарак:)). Хегемона загуби първенството.
13:53 15.07.2026
6 Орк
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А не. Всички ще стоят на тъмно и студено защото някои уж цивилизовани полудяли
13:54 15.07.2026
7 хаха
Само по-тихичко бе жълтурите.
Коментиран от #9, #18
13:54 15.07.2026
8 АБВ
Манипулации и обикновени лъжи ! Марче, я ми кажи в какво се изразява "неспособността на Москва да договори край на войната в Украйна" и в какво се изразява "способността" на Украйна да договори такава ?
А за инвазията нали се разбрахме ? Първо беше войната срещу цивилното, рускоговорящо население на Донбас, след преврата, организиран и платен от САЩ.
И второ: Не е агресор онзи, който напада. Агресор е онзи, който прави войната неизбежна. Това са НАТО и ЕС !
Коментиран от #10, #17
13:55 15.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Вашето мнение
До коментар #8 от "АБВ":Мара е неграмотен жинжър, която не може да ти отговори, тя само копи пейства от гугъл пренодачката
13:59 15.07.2026
11 Ще се противопостави я
14:00 15.07.2026
12 От чужбина
14:00 15.07.2026
13 Уран
Коментиран от #15
14:00 15.07.2026
14 Хахахаха
До коментар #2 от "Сатана Z":Що бе копейки? Вие не искате ли войната да свърши? А войнолюбци? Нали радев иска с дипломация да се решава? Ето, с дипломация се решава, със санкции! Радев да наложи санкции на раша за да спре войната, а не с военни средства! Или всъщност копейките сте за война?
Коментиран от #21
14:07 15.07.2026
15 От чужбина
До коментар #13 от "Уран":Те, САЩ нямат нищо против руските суровини. Само дето искат те да ги търгуват. Даже имаше една изключително тъпа статия, как ако американците купят гръмнатите тръби на Северните потоци, тогава газа за Европа щял да бъде абсолютно сигурен... Т.е Европа не иска руски газ, но е готова да го купува същия от американски фирми, демократизиран!
Коментиран от #19
14:07 15.07.2026
16 Госあ
14:08 15.07.2026
17 Хахахаха
До коментар #8 от "АБВ":Тупин отказва преговори вече многократно! Защо?
Коментиран от #22
14:09 15.07.2026
18 Госあ
До коментар #7 от "хаха":Аве муньо, кви ги бълнуваш ве ? Тʼва да не е от бараката, дето се срина у ню йорк ?
14:10 15.07.2026
19 Хахахаха
До коментар #15 от "От чужбина":Няма проблеми да е руска газ, стига рашата да не получава нищо за нея!
14:10 15.07.2026
20 Ние казваме твърдо "нье"
14:11 15.07.2026
21 Хахахаха
До коментар #14 от "Хахахаха":Копейки, не разбрах, вие искате войната да свършва или да продължава? Понеже се пишете миролюбиви, а не изглежда така?
14:12 15.07.2026
22 АБВ
До коментар #17 от "Хахахаха":"Тупин отказва преговори вече многократно! Защо?"
Кога е отказвал преговори ? НАТО и ЕС отказваха преговори преди "нанасянето на стратегическо поражение на Москва на бойното поле" и заради налагането на "мир чрез сила". Дори и сега никой не говори за мир.
Нито Минските споразумения спазиха, нито договореностите от Истанбул. На НАТО и ЕС не може да се има доверие, затова войната следва да продължи до постигане на целите на СВО.
Коментиран от #24
14:16 15.07.2026
23 Тома
14:17 15.07.2026
24 Хахахаха
До коментар #22 от "АБВ":Тупин много пъти отказа преговори. Последно даже Зеленски му изпрати писмо за преговори. Отказа. Работайте братя, каза тупин и Мадяр започна.
Коментиран от #26
14:22 15.07.2026
25 Механик
14:25 15.07.2026
26 АБВ
До коментар #24 от "Хахахаха":Пропагандата ти е промила мозъка. Нямаш дори бегла представа как работи дипломацията, в частност преговорният процес между държави.
Писмото на Зеленски е обикновена PR-акция за такива като теб и търсещите изява мисирки.
Сериозен човек много добре знае, че в живота така не се прави.
14:29 15.07.2026
27 Удри евраста с лопатЕто
14:32 15.07.2026
28 Обективен
Колкото до Русия,човека ви го каза в прав текст,” Войюваме за Освобождението на НовоРусия.”
Троловете да отварят картите да се ограмотят за границите на НовоРусия.
14:32 15.07.2026