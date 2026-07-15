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Китай се противопостави категорично на американски санкции, насочени срещу купувачите на руски петрол
  Тема: Украйна

Китай се противопостави категорично на американски санкции, насочени срещу купувачите на руски петрол

15 Юли, 2026 13:38 1 173 28

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Пекин "ще предприеме всички необходими мерки, за да защити решително законните права и интереси на своите предприятия и граждани"

Китай се противопостави категорично на американски санкции, насочени срещу купувачите на руски петрол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китай заяви, че "се противопоставя категорично" на американски законопроект, с който може да бъдат наложени санкции на купувачите на руски петрол и който вече се ползва с подкрепата на президента Доналд Тръмп, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Четирима сенатори от Републиканската и Демократическата партия обявиха в петък, че са получили одобрението на Белия дом да продължат работата по тези нови санкции в Конгреса, които досега бяха блокирани от американския президент, и посочиха, че актуализираната версия на текста ще бъде оповестена в близко бъдеще.

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"Китай категорично се противопоставя на незаконните едностранни санкции, които нямат никаква основа в международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН", заяви на редовна пресконференция говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян.

Китай, който е един от най-големите купувачи на руски петрол, обвини Вашингтон, че води политика на "двойни стандарти" и че прибягва до "принуда".

Пекин "ще предприеме всички необходими мерки, за да защити решително законните права и интереси на своите предприятия и граждани", каза Лин.

Този американски законопроект, ако бъде приет, ще даде на Доналд Тръмп правомощия да налага мита и санкции на страните, които продължават да купуват руски въглеводороди — източник на приходи от решаващо значение за Москва.

Предишно предложение предвиждаше американски мита, достигащи до 500 процента, върху вноса от страни, които купуват руски петрол, газ, уран и други стоки.

Това развитие на събитията идва в момент, когато Доналд Тръмп изглежда все по-разочарован от неспособността на Москва да договори край на войната в Украйна, която започна с руската инвазия в страната през 2022 г.

Бързото приемане на законопроекта обаче не е гарантирано, а Белият дом засега не е коментирал публично темата, отбелязва АФП.

Въпреки това деблокирането му от страна на изпълнителната власт премахва сериозна политическа пречка пред гласуването на текста от Конгреса, където има двупартийна подкрепа за текста.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 байпън

    17 5 Отговор
    загубеняка е по-зле и от мен.

    13:42 15.07.2026

  • 2 Сатана Z

    20 8 Отговор
    Кучето (САЩ ) си лае,а петрола си върви

    Коментиран от #3, #5, #14

    13:42 15.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 17 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    петрола си върви и ,Миротворец в ,,за ти ще го наби!//сериозно ли мислите че ще се отървете?

    Коментиран от #6

    13:46 15.07.2026

  • 4 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ

    6 13 Отговор
    Китай си гледа интереа. Отсвири и "Сила Сибири - 2" заради условията налагани от Кремъл.

    13:53 15.07.2026

  • 5 Какво стана с

    17 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Свободно преминаване на стоки, услуги и хора. Краварска ценност. САЩ искат само те да купуват петрол и да го препродават на тройна цена на овчи държави и на нашия ПроЗкотарак:)). Хегемона загуби първенството.

    13:53 15.07.2026

  • 6 Орк

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А не. Всички ще стоят на тъмно и студено защото някои уж цивилизовани полудяли

    13:54 15.07.2026

  • 7 хаха

    2 13 Отговор
    Официалното китайско правителство съобщава само за 38 жертви от катастрофалното наводнение и срутването на няколко язовира... междувременно в действителност жителите съобщават за хиляди камиони, пълни с трупове, които са били премахнати.

    Само по-тихичко бе жълтурите.

    Коментиран от #9, #18

    13:54 15.07.2026

  • 8 АБВ

    18 7 Отговор
    "Това развитие на събитията идва в момент, когато Доналд Тръмп изглежда все по-разочарован от неспособността на Москва да договори край на войната в Украйна, която започна с руската инвазия в страната през 2022 г."

    Манипулации и обикновени лъжи ! Марче, я ми кажи в какво се изразява "неспособността на Москва да договори край на войната в Украйна" и в какво се изразява "способността" на Украйна да договори такава ?
    А за инвазията нали се разбрахме ? Първо беше войната срещу цивилното, рускоговорящо население на Донбас, след преврата, организиран и платен от САЩ.
    И второ: Не е агресор онзи, който напада. Агресор е онзи, който прави войната неизбежна. Това са НАТО и ЕС !

    Коментиран от #10, #17

    13:55 15.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вашето мнение

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "АБВ":

    Мара е неграмотен жинжър, която не може да ти отговори, тя само копи пейства от гугъл пренодачката

    13:59 15.07.2026

  • 11 Ще се противопостави я

    5 4 Отговор
    И аз да го купувам на цени 6пъри под пазарните и аз ще се противопоставя. Ей го мунчо, и той се противопоставя ама за него цената си е нормалната, цена като за полезни идьоти.

    14:00 15.07.2026

  • 12 От чужбина

    12 0 Отговор
    Рано или късно държавите ще направят това което им е в собствен интерес. Тръмп може да ползва финансовата и военна сила на САЩ за да принуди държавите да търгуват с него и/или да не търгуват с някого. Това обаче е до време. Доверието в долара вече е разклатено. Не може десетилетия да се печата хартия и да бъде налагана със сила за световна валута. Света, отделните държави просто ще потърсят валутата с която могат да си купят нещо. За момента се очертава китайския юан. Защо? Защото Китай произвежда реално всичко от което имате нужда.

    14:00 15.07.2026

  • 13 Уран

    8 1 Отговор
    Точно САЩ внасят поне половината си уран от Русия... Смешници... Ще сложат 100℅ ДДС на електроенергията си от АЕЦ?

    Коментиран от #15

    14:00 15.07.2026

  • 14 Хахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Що бе копейки? Вие не искате ли войната да свърши? А войнолюбци? Нали радев иска с дипломация да се решава? Ето, с дипломация се решава, със санкции! Радев да наложи санкции на раша за да спре войната, а не с военни средства! Или всъщност копейките сте за война?

    Коментиран от #21

    14:07 15.07.2026

  • 15 От чужбина

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Уран":

    Те, САЩ нямат нищо против руските суровини. Само дето искат те да ги търгуват. Даже имаше една изключително тъпа статия, как ако американците купят гръмнатите тръби на Северните потоци, тогава газа за Европа щял да бъде абсолютно сигурен... Т.е Европа не иска руски газ, но е готова да го купува същия от американски фирми, демократизиран!

    Коментиран от #19

    14:07 15.07.2026

  • 16 Госあ

    4 1 Отговор
    Спирай редкоземите за краварника пак, председателю !

    14:08 15.07.2026

  • 17 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "АБВ":

    Тупин отказва преговори вече многократно! Защо?

    Коментиран от #22

    14:09 15.07.2026

  • 18 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Аве муньо, кви ги бълнуваш ве ? Тʼва да не е от бараката, дето се срина у ню йорк ?

    14:10 15.07.2026

  • 19 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "От чужбина":

    Няма проблеми да е руска газ, стига рашата да не получава нищо за нея!

    14:10 15.07.2026

  • 20 Ние казваме твърдо "нье"

    0 1 Отговор
    на ракьетите Пършинг двье.

    14:11 15.07.2026

  • 21 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Копейки, не разбрах, вие искате войната да свършва или да продължава? Понеже се пишете миролюбиви, а не изглежда така?

    14:12 15.07.2026

  • 22 АБВ

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    "Тупин отказва преговори вече многократно! Защо?"

    Кога е отказвал преговори ? НАТО и ЕС отказваха преговори преди "нанасянето на стратегическо поражение на Москва на бойното поле" и заради налагането на "мир чрез сила". Дори и сега никой не говори за мир.
    Нито Минските споразумения спазиха, нито договореностите от Истанбул. На НАТО и ЕС не може да се има доверие, затова войната следва да продължи до постигане на целите на СВО.

    Коментиран от #24

    14:16 15.07.2026

  • 23 Тома

    0 1 Отговор
    А бе кой му се вързва на бай дончо.Той като ти каже добър ден веднага излез и провери дали е ден.

    14:17 15.07.2026

  • 24 Хахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "АБВ":

    Тупин много пъти отказа преговори. Последно даже Зеленски му изпрати писмо за преговори. Отказа. Работайте братя, каза тупин и Мадяр започна.

    Коментиран от #26

    14:22 15.07.2026

  • 25 Механик

    1 0 Отговор
    САЩ упорито си драскат по здравната книжка. Ако си мислят, че могат да победят Китай+Русия+Корея+Иран, много сериозно се лъжат. Ама много.

    14:25 15.07.2026

  • 26 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахаха":

    Пропагандата ти е промила мозъка. Нямаш дори бегла представа как работи дипломацията, в частност преговорният процес между държави.
    Писмото на Зеленски е обикновена PR-акция за такива като теб и търсещите изява мисирки.
    Сериозен човек много добре знае, че в живота така не се прави.

    14:29 15.07.2026

  • 27 Удри евраста с лопатЕто

    1 0 Отговор
    Китай всъщност вкарва ЕС в капана, в момента изкупуват всичко фалирало в ЕС направо на ишляме без пари, фабрики, цехове, заводи, складове и скоро в европа ще усетят яко дъха на дракона, засега еврастите усетиха само дъха на мечката, скоро и на дракона, Русия не я мислете, мечката и дракона работят в екип и нямат нужда да се превземат и завладяват. Също кики изкупува дългове на европа а на САЩ са изкупили над 30% от дълга вече, имат пари угаждат си, САЩ вече усещат дъха на дракона и нямат шанс.

    14:32 15.07.2026

  • 28 Обективен

    0 0 Отговор
    Китайската реакция казва на бай ви Дончо,внимавай какви ги вършиш,защото този път спирането на редкоземните елементи,ще е за постоянно.
    Колкото до Русия,човека ви го каза в прав текст,” Войюваме за Освобождението на НовоРусия.”
    Троловете да отварят картите да се ограмотят за границите на НовоРусия.

    14:32 15.07.2026

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