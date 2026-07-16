Великобритания и Швеция ще осигурят 16 изтребителя на Украйна

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че Великобритания ще предостави на Украйна допълнителна помощ в размер на 300 милиона евро и съвместно с Швеция ще осигури 16 шведски изтребителя „Грипен“ за укрепване на украинската отбрана, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Стармър пое този ангажимент по време на посещението си в Киев, което бе едно от последните му значими действия в подкрепа на страната преди напускането му на поста министър-председател на Великобритания.

Зеленски удостои премиера с Ордена на свободата в Киев, като похвали подкрепата му за Украйна по време на последното му официално посещение в страната, отбеляза Франс прес.

Украинският лидер благодари на Стармър за „непоколебимото уважение на Обединеното кралство към нашите войници“, като сподели кадри, на които двамата отдават почит пред мемориалната стена в украинската столица. „Благодаря на Киър и на Обединеното кралство за тяхното непоколебимо уважение към нашите войници, към всички онези, които направиха върховната жертва, за да защитят Украйна и цяла Европа. Важно е винаги да помним героизма на всички наши съграждани, които се застъпиха за Украйна. Вечна благодарност към всеки мъж и всяка жена, които защитиха Украйна срещу руската агресия.“

Преди пътуването си Стармър заяви: „През целия този конфликт видях невероятната издръжливост на украинския народ и желязната воля на една нация, която отказва да се поддаде на страха. Тяхната позиция не само защити собствената им свобода, но и запази сигурността на Европа“.

„Когато станах министър-председател, знаех, че Обединеното кралство не трябва просто да застане на страната на Украйна в този момент, а да помогне за изграждането на основите на нейната дългосрочна сигурност и успех. Ето защо поставяме Обединеното кралство в центъра на една по-силна Европа – инвестираме повече средства в отбраната, поемаме водеща роля в разработването на военните технологии на бъдещето и правим всичко възможно, за да поставим Украйна във възможно най-силната позиция. И привлякохме други да ни последват в това пътуване. Както показахме на срещите на върха на Г-7 и НАТО през последните седмици, Обединеното кралство и неговите съюзници са абсолютно единни срещу руската агресия.“

„Много се гордея с приноса на Великобритания. Тази работа ще продължи, а нашата непоколебима подкрепа за Украйна ще остане неизменна. Не само за тях и за европейската сигурност, но и за семействата във Великобритания, които усетиха цената на тази война чрез покачващите се цени“, добави Стармър.

По време на посещението си британския премиер ще бъде информиран и за начините, по които съюзниците могат допълнително да отговорят на нуждите на Украйна.

Първата партида от общо 150 произведени във Великобритания артилерийски цеви ще бъде предоставена на Украйна за укрепване на отбранителните ѝ способности по договор на стойност 61 милиона британски лири с британската компания „Би Ей И Систъмс“ (BAE Systems). Цевите с калибър 105 и 155 милиметра се произвеждат в завода „Шефилд Форджмастърс“ (Sheffield Forgemasters). Това е първият случай от близо две десетилетия, в който ковани артилерийски цеви се произвеждат във Великобритания.

Посещението на Стармър е последното му, преди да бъде заменен от Анди Бърнам, който ще стане петият министър-председател от руската инвазия в Украйна през 2022 г. Бърнам ще стане лидер на Лейбъристите утре, преди да поеме поста на министър-председател в понеделник.

В последните дни от мандата си премиерът поставя акцент върху това, което определя като свое политическо наследство, включително подкрепата за Украйна, посочва ДПА.