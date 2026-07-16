Великобритания и Швеция ще осигурят 16 изтребителя на Украйна

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че Великобритания ще предостави на Украйна допълнителна помощ в размер на 300 милиона евро и съвместно с Швеция ще осигури 16 шведски изтребителя „Грипен“ за укрепване на украинската отбрана, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Стармър пое този ангажимент по време на посещението си в Киев, което бе едно от последните му значими действия в подкрепа на страната преди напускането му на поста министър-председател на Великобритания.
Зеленски удостои премиера с Ордена на свободата в Киев, като похвали подкрепата му за Украйна по време на последното му официално посещение в страната, отбеляза Франс прес.
Украинският лидер благодари на Стармър за „непоколебимото уважение на Обединеното кралство към нашите войници“, като сподели кадри, на които двамата отдават почит пред мемориалната стена в украинската столица. „Благодаря на Киър и на Обединеното кралство за тяхното непоколебимо уважение към нашите войници, към всички онези, които направиха върховната жертва, за да защитят Украйна и цяла Европа. Важно е винаги да помним героизма на всички наши съграждани, които се застъпиха за Украйна. Вечна благодарност към всеки мъж и всяка жена, които защитиха Украйна срещу руската агресия.“
Преди пътуването си Стармър заяви: „През целия този конфликт видях невероятната издръжливост на украинския народ и желязната воля на една нация, която отказва да се поддаде на страха. Тяхната позиция не само защити собствената им свобода, но и запази сигурността на Европа“.
„Когато станах министър-председател, знаех, че Обединеното кралство не трябва просто да застане на страната на Украйна в този момент, а да помогне за изграждането на основите на нейната дългосрочна сигурност и успех. Ето защо поставяме Обединеното кралство в центъра на една по-силна Европа – инвестираме повече средства в отбраната, поемаме водеща роля в разработването на военните технологии на бъдещето и правим всичко възможно, за да поставим Украйна във възможно най-силната позиция. И привлякохме други да ни последват в това пътуване. Както показахме на срещите на върха на Г-7 и НАТО през последните седмици, Обединеното кралство и неговите съюзници са абсолютно единни срещу руската агресия.“
„Много се гордея с приноса на Великобритания. Тази работа ще продължи, а нашата непоколебима подкрепа за Украйна ще остане неизменна. Не само за тях и за европейската сигурност, но и за семействата във Великобритания, които усетиха цената на тази война чрез покачващите се цени“, добави Стармър.
По време на посещението си британския премиер ще бъде информиран и за начините, по които съюзниците могат допълнително да отговорят на нуждите на Украйна.
Първата партида от общо 150 произведени във Великобритания артилерийски цеви ще бъде предоставена на Украйна за укрепване на отбранителните ѝ способности по договор на стойност 61 милиона британски лири с британската компания „Би Ей И Систъмс“ (BAE Systems). Цевите с калибър 105 и 155 милиметра се произвеждат в завода „Шефилд Форджмастърс“ (Sheffield Forgemasters). Това е първият случай от близо две десетилетия, в който ковани артилерийски цеви се произвеждат във Великобритания.
Посещението на Стармър е последното му, преди да бъде заменен от Анди Бърнам, който ще стане петият министър-председател от руската инвазия в Украйна през 2022 г. Бърнам ще стане лидер на Лейбъристите утре, преди да поеме поста на министър-председател в понеделник.
В последните дни от мандата си премиерът поставя акцент върху това, което определя като свое политическо наследство, включително подкрепата за Украйна, посочва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
Коментиран от #7, #21, #22
17:38 16.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Kaлпазанин
Коментиран от #33
17:39 16.07.2026
5 Турбоджет
17:43 16.07.2026
6 ДрайвингПлежър
А фалирала Малобритания как ще плаща? 😂
Ша спре парите на мигрантите ли - че ще остане ли неоноден и небит британец ако не си плащате откупа? 😂😂
Коментиран от #9, #15
17:44 16.07.2026
7 Путин
До коментар #1 от "пръц":Страхливо олигархче съм ве ахахах
17:47 16.07.2026
8 Тези още ли не
НО, останалата Европа или е сляпа или сама е изпаднала във фашистка кома?
17:47 16.07.2026
9 Питай Захарова
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Свалят сушки
Коментиран от #37
17:47 16.07.2026
10 Володимир Зеленски, президент
Дайте ми Атом и копче и Русията пътува 🎆👈
17:48 16.07.2026
11 Киртака Стармърцър,вече не е
17:51 16.07.2026
12 Удри евраста с лопатЕто
17:52 16.07.2026
13 Механик
Тия дето ги ловите като бесни псета по улиците, няма как да карат самолет.
Коментиран от #16, #26
17:52 16.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Чиниш ми се
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Дърт,закоравял минедчия.Боклук някакъв.
Коментиран от #20, #43
17:53 16.07.2026
16 Овчи,
До коментар #13 от "Механик":Колко метра останаха до Киев?М?Премери ли ги?Ммм?
Коментиран от #28, #39
17:54 16.07.2026
17 И летящи чинии да им осигурят
Въпросът ми е къде отидоха останалите f-16 и всички които им ги подариха защото чух само за два-три свалени естествено заедно с пилотите ......а другите около 30 и повече.
Зелената жаба ги продаде за кока и ако не ги е продал за кока Как така изчезнаха. И ако ми подарят още 30 кой ще ги пилотира. Абе много смешно ми звучи всяко едно твърдение на розови понита.
Коментиран от #24, #40
17:55 16.07.2026
18 .....
17:55 16.07.2026
19 Запознат
17:55 16.07.2026
20 Като тебе
До коментар #15 от "Чиниш ми се":......
17:55 16.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 българин
До коментар #1 от "пръц":украинците за една година се научиха на Ф16, наще фатмаци сумати време стояха в САщ на обучение и нищо.
17:56 16.07.2026
23 Най точното е
17:57 16.07.2026
24 Крайцера Москва
До коментар #17 от "И летящи чинии да им осигурят":На всеки два часа по една руска гемия е зануляване барабар с екипажите.
Коментиран от #38
17:59 16.07.2026
25 междузвездния напушеняк
17:59 16.07.2026
26 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #13 от "Механик":"... няма как да карат самолет..."
За ПЕТ години "няма как" и "ще" Раccията остана без бензин и Крим !!! Продължавай в тоя дух, Анкоридж аплодира прав 👏😁
18:00 16.07.2026
27 Бай Ганьо
Коментиран от #44
18:00 16.07.2026
28 Ти ко прочете овчи
До коментар #16 от "Овчи,":и ко разбра? Поне да не се беше показал колко плоски ползва фашисткият запад.
18:02 16.07.2026
29 ХИЛДИ НАЧИНИ ЗА ОБИРДЖИЙСТВО
ТЪЕЖКО НИ , ДОКАТО СМЕ ЖИВИ ВСЕ ТАКА ЩЕ НИ РАБОТЯТ, ЗАЩОТО НОРМАЛНОТО Е ЗАСПАЛО И НЕ СМЕЕ ДА СЕ СЪБУДИ ЗА ДА ИЗМЕТЕ ТАЯ ФФАШИЗМЕТ ,ТА ДА ЗАЖИЕВЕМ НОРМАЛНО!
18:04 16.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 руската мечка
18:05 16.07.2026
32 А МОЧАТА?
18:06 16.07.2026
33 Европеец
До коментар #4 от "Kaлпазанин":Не знам, то и да са останали, лесно ще бъдат разорани..... А гледам правителството на малообритания днес национализирало бритиш shell..... Ама ние понеже сме големи демократи и глупаци си мълчим за рафинерията, банките и търговските вериги....
18:06 16.07.2026
34 Някой
Коментиран от #36, #41
18:09 16.07.2026
35 Учуден
18:09 16.07.2026
36 Ами
До коментар #34 от "Някой":Имаш късмета,че не си пропаднал във външният си кенеф.
18:11 16.07.2026
37 Да, като ти прожектират
До коментар #9 от "Питай Захарова":филмчета от елктронни игри, там побеждават всичко и вече са във Владивосоток,нищо че вече се водят вече боеве в самия Славянск,доста преди предполагаемото време,както и руски ДРГ групи са се закрепили в Краматорск. Това знаеш ли какво показва, че укроармията е в хаус и тотална разруха. Това вещае,че в скоро време всичко ще се сгромоляса в WC крайна и наркомана киевски ша се крие и от руснаци и от нагличани, новичока му е в кърпа вързан. Такива подлоги западналяците ги ликвидират след приключване на ползата от тях като удобни идиоти. Например изклесяка Нахални,който бе ликвидиран от своите си.
18:14 16.07.2026
38 да питам
До коментар #24 от "Крайцера Москва":Да бе, верно какво стана крайцера Мацква, изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
18:14 16.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Мусорчик
До коментар #17 от "И летящи чинии да им осигурят":Е как къде са отишли? Преди дни свалиха втори СУ-35.
Коментиран от #42
18:18 16.07.2026
41 Европеец
До коментар #34 от "Някой":Истина е, така е..... 501/31....
18:19 16.07.2026
42 Всичко свалят
До коментар #40 от "Мусорчик":в пропагандата за глупаци. Само глупак да има!
18:22 16.07.2026
43 само питам що?
До коментар #15 от "Чиниш ми се":що не ходиш вече да прибереш майка си от магистралата че турските тираджий я разпориха и клитора й увиснал до земята
18:28 16.07.2026
44 оня с коня ха ха ха
До коментар #27 от "Бай Ганьо":по важното е краварските подръжници да му седнат на средния още няколко пъти
18:31 16.07.2026