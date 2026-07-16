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Великобритания и Швеция ще осигурят 16 изтребителя на Украйна
  Тема: Украйна

Великобритания и Швеция ще осигурят 16 изтребителя на Украйна

16 Юли, 2026 17:36 813 44

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  • нато-
  • киър стармър

По време на посещението си британския премиер ще бъде информиран и за начините, по които съюзниците могат допълнително да отговорят на нуждите на Украйна

Великобритания и Швеция ще осигурят 16 изтребителя на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че Великобритания ще предостави на Украйна допълнителна помощ в размер на 300 милиона евро и съвместно с Швеция ще осигури 16 шведски изтребителя „Грипен“ за укрепване на украинската отбрана, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Стармър пое този ангажимент по време на посещението си в Киев, което бе едно от последните му значими действия в подкрепа на страната преди напускането му на поста министър-председател на Великобритания.

Зеленски удостои премиера с Ордена на свободата в Киев, като похвали подкрепата му за Украйна по време на последното му официално посещение в страната, отбеляза Франс прес.

Украинският лидер благодари на Стармър за „непоколебимото уважение на Обединеното кралство към нашите войници“, като сподели кадри, на които двамата отдават почит пред мемориалната стена в украинската столица. „Благодаря на Киър и на Обединеното кралство за тяхното непоколебимо уважение към нашите войници, към всички онези, които направиха върховната жертва, за да защитят Украйна и цяла Европа. Важно е винаги да помним героизма на всички наши съграждани, които се застъпиха за Украйна. Вечна благодарност към всеки мъж и всяка жена, които защитиха Украйна срещу руската агресия.“

Преди пътуването си Стармър заяви: „През целия този конфликт видях невероятната издръжливост на украинския народ и желязната воля на една нация, която отказва да се поддаде на страха. Тяхната позиция не само защити собствената им свобода, но и запази сигурността на Европа“.

„Когато станах министър-председател, знаех, че Обединеното кралство не трябва просто да застане на страната на Украйна в този момент, а да помогне за изграждането на основите на нейната дългосрочна сигурност и успех. Ето защо поставяме Обединеното кралство в центъра на една по-силна Европа – инвестираме повече средства в отбраната, поемаме водеща роля в разработването на военните технологии на бъдещето и правим всичко възможно, за да поставим Украйна във възможно най-силната позиция. И привлякохме други да ни последват в това пътуване. Както показахме на срещите на върха на Г-7 и НАТО през последните седмици, Обединеното кралство и неговите съюзници са абсолютно единни срещу руската агресия.“

„Много се гордея с приноса на Великобритания. Тази работа ще продължи, а нашата непоколебима подкрепа за Украйна ще остане неизменна. Не само за тях и за европейската сигурност, но и за семействата във Великобритания, които усетиха цената на тази война чрез покачващите се цени“, добави Стармър.

По време на посещението си британския премиер ще бъде информиран и за начините, по които съюзниците могат допълнително да отговорят на нуждите на Украйна.

Първата партида от общо 150 произведени във Великобритания артилерийски цеви ще бъде предоставена на Украйна за укрепване на отбранителните ѝ способности по договор на стойност 61 милиона британски лири с британската компания „Би Ей И Систъмс“ (BAE Systems). Цевите с калибър 105 и 155 милиметра се произвеждат в завода „Шефилд Форджмастърс“ (Sheffield Forgemasters). Това е първият случай от близо две десетилетия, в който ковани артилерийски цеви се произвеждат във Великобритания.

Посещението на Стармър е последното му, преди да бъде заменен от Анди Бърнам, който ще стане петият министър-председател от руската инвазия в Украйна през 2022 г. Бърнам ще стане лидер на Лейбъристите утре, преди да поеме поста на министър-председател в понеделник.

В последните дни от мандата си премиерът поставя акцент върху това, което определя като свое политическо наследство, включително подкрепата за Украйна, посочва ДПА.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    21 7 Отговор
    Самолетите с пенсионирани пилоти от НАТО ли ще вървят или тепърва ще обучават укрите.

    Коментиран от #7, #21, #22

    17:38 16.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Kaлпазанин

    24 4 Отговор
    То писти останаха ли в укрия

    Коментиран от #33

    17:39 16.07.2026

  • 5 Турбоджет

    19 5 Отговор
    Имат останали стари самолети и ще приложат схемата за утилизация, под предтекст "подкрепа за Украйна".

    17:43 16.07.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    18 6 Отговор
    Кво стана с миговете и Ф16ките дето им дадохте, че сега ще давате и Грипени - някой ща сподели ли 😂

    А фалирала Малобритания как ще плаща? 😂
    Ша спре парите на мигрантите ли - че ще остане ли неоноден и небит британец ако не си плащате откупа? 😂😂

    Коментиран от #9, #15

    17:44 16.07.2026

  • 7 Путин

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    Страхливо олигархче съм ве ахахах

    17:47 16.07.2026

  • 8 Тези още ли не

    15 5 Отговор
    са забелязали, че помагат на фашизма? Полша първа в Европа вече забеляза и влезе в конфликт с шмъркачите, извзе им разните "демократични" награди и т.н..
    НО, останалата Европа или е сляпа или сама е изпаднала във фашистка кома?

    17:47 16.07.2026

  • 9 Питай Захарова

    6 8 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Свалят сушки

    Коментиран от #37

    17:47 16.07.2026

  • 10 Володимир Зеленски, президент

    8 9 Отговор
    Атом....
    Дайте ми Атом и копче и Русията пътува 🎆👈

    17:48 16.07.2026

  • 11 Киртака Стармърцър,вече не е

    11 4 Отговор
    никой и нищо не може да прави. В момента е в Киев и се готви да пробва от белото и харашото на краварския сенатор дето пукна и го прибраха в найлонов чувал.

    17:51 16.07.2026

  • 12 Удри евраста с лопатЕто

    8 4 Отговор
    Еееее много готино, ще има да се забавляват руснаците ден два до де ги свалят.

    17:52 16.07.2026

  • 13 Механик

    9 6 Отговор
    Самолети добре, ама пилоти??? М?
    Тия дето ги ловите като бесни псета по улиците, няма как да карат самолет.

    Коментиран от #16, #26

    17:52 16.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Чиниш ми се

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Дърт,закоравял минедчия.Боклук някакъв.

    Коментиран от #20, #43

    17:53 16.07.2026

  • 16 Овчи,

    4 9 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Колко метра останаха до Киев?М?Премери ли ги?Ммм?

    Коментиран от #28, #39

    17:54 16.07.2026

  • 17 И летящи чинии да им осигурят

    7 3 Отговор
    Това няма значение.....
    Въпросът ми е къде отидоха останалите f-16 и всички които им ги подариха защото чух само за два-три свалени естествено заедно с пилотите ......а другите около 30 и повече.
    Зелената жаба ги продаде за кока и ако не ги е продал за кока Как така изчезнаха. И ако ми подарят още 30 кой ще ги пилотира. Абе много смешно ми звучи всяко едно твърдение на розови понита.

    Коментиран от #24, #40

    17:55 16.07.2026

  • 18 .....

    9 5 Отговор
    Зеления гном не иска самолети, иска златни тоалетни, кво да ги прави тея самолети, трябва на части да ги продава и да обръща в кенефи и бело, само го разиграват тея еврасти.

    17:55 16.07.2026

  • 19 Запознат

    7 8 Отговор
    Още руски каруци ще падат от небето.

    17:55 16.07.2026

  • 20 Като тебе

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "Чиниш ми се":

    ......

    17:55 16.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 българин

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    украинците за една година се научиха на Ф16, наще фатмаци сумати време стояха в САщ на обучение и нищо.

    17:56 16.07.2026

  • 23 Най точното е

    5 5 Отговор
    16 изтребители ще изпратят за скрап!

    17:57 16.07.2026

  • 24 Крайцера Москва

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "И летящи чинии да им осигурят":

    На всеки два часа по една руска гемия е зануляване барабар с екипажите.

    Коментиран от #38

    17:59 16.07.2026

  • 25 междузвездния напушеняк

    4 4 Отговор
    Напушения даже е питал Тръм дали може да му осигури звездния сокол, планетата на смъртта и няколко звездни кръстосвача.

    17:59 16.07.2026

  • 26 Майор Деянов, на всеки километър

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    "... няма как да карат самолет..."

    За ПЕТ години "няма как" и "ще" Раccията остана без бензин и Крим !!! Продължавай в тоя дух, Анкоридж аплодира прав 👏😁

    18:00 16.07.2026

  • 27 Бай Ганьо

    6 2 Отговор
    Важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    Коментиран от #44

    18:00 16.07.2026

  • 28 Ти ко прочете овчи

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Овчи,":

    и ко разбра? Поне да не се беше показал колко плоски ползва фашисткият запад.

    18:02 16.07.2026

  • 29 ХИЛДИ НАЧИНИ ЗА ОБИРДЖИЙСТВО

    1 3 Отговор
    НЕ МИРЯСВАТ ПОЛУДЕЛИТЕ ЗВЕРЧЕТА . НАМЕРИХА НАЧИН ДА СЕ ОТЪРВАТ ОТ СТАРИТЕ СИ ОРЪЖИЯ ЗА ДА ГИ ЗАМЕСТЯТ С НОВИ НА СТОКРАТНИ ЦЕНИ ЗА НАША СМЕТКА , ДДИВАЦИТЕ . ПАК ЗА ОБИРДЖИЙСТВО НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ СТАВА ДУМА!
    ТЪЕЖКО НИ , ДОКАТО СМЕ ЖИВИ ВСЕ ТАКА ЩЕ НИ РАБОТЯТ, ЗАЩОТО НОРМАЛНОТО Е ЗАСПАЛО И НЕ СМЕЕ ДА СЕ СЪБУДИ ЗА ДА ИЗМЕТЕ ТАЯ ФФАШИЗМЕТ ,ТА ДА ЗАЖИЕВЕМ НОРМАЛНО!

    18:04 16.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 руската мечка

    8 1 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    18:05 16.07.2026

  • 32 А МОЧАТА?

    5 0 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    18:06 16.07.2026

  • 33 Европеец

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Не знам, то и да са останали, лесно ще бъдат разорани..... А гледам правителството на малообритания днес национализирало бритиш shell..... Ама ние понеже сме големи демократи и глупаци си мълчим за рафинерията, банките и търговските вериги....

    18:06 16.07.2026

  • 34 Някой

    2 3 Отговор
    Попаднах на новина от РТ, че Русия и Украйна са разменили трупове - 501 украински за 31 руски.

    Коментиран от #36, #41

    18:09 16.07.2026

  • 35 Учуден

    3 1 Отговор
    Защо копейките като ги пращат в Русия гледат как то бити кучета,сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата??!

    18:09 16.07.2026

  • 36 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Някой":

    Имаш късмета,че не си пропаднал във външният си кенеф.

    18:11 16.07.2026

  • 37 Да, като ти прожектират

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Питай Захарова":

    филмчета от елктронни игри, там побеждават всичко и вече са във Владивосоток,нищо че вече се водят вече боеве в самия Славянск,доста преди предполагаемото време,както и руски ДРГ групи са се закрепили в Краматорск. Това знаеш ли какво показва, че укроармията е в хаус и тотална разруха. Това вещае,че в скоро време всичко ще се сгромоляса в WC крайна и наркомана киевски ша се крие и от руснаци и от нагличани, новичока му е в кърпа вързан. Такива подлоги западналяците ги ликвидират след приключване на ползата от тях като удобни идиоти. Например изклесяка Нахални,който бе ликвидиран от своите си.

    18:14 16.07.2026

  • 38 да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Крайцера Москва":

    Да бе, верно какво стана крайцера Мацква, изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    18:14 16.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мусорчик

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "И летящи чинии да им осигурят":

    Е как къде са отишли? Преди дни свалиха втори СУ-35.

    Коментиран от #42

    18:18 16.07.2026

  • 41 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Някой":

    Истина е, така е..... 501/31....

    18:19 16.07.2026

  • 42 Всичко свалят

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Мусорчик":

    в пропагандата за глупаци. Само глупак да има!

    18:22 16.07.2026

  • 43 само питам що?

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Чиниш ми се":

    що не ходиш вече да прибереш майка си от магистралата че турските тираджий я разпориха и клитора й увиснал до земята

    18:28 16.07.2026

  • 44 оня с коня ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бай Ганьо":

    по важното е краварските подръжници да му седнат на средния още няколко пъти

    18:31 16.07.2026

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