Тръмп: САЩ ще поемат контрол над Ормузкия проток и ще искат компенсация

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон вероятно ще поеме контрола над Ормузкия проток и трябва да получи компенсация за гарантирането на сигурността на един от най-важните морски маршрути в света, предава News.bg.

В телефонно интервю за предаването "Fox & Friends" той коментира: "Ще запазим протока и вероятно ще го управляваме. Ще станем пазител на протока. Може би ще се наречем ангелът пазител на протока. И трябва да ни бъде възстановено това, което струва тази дейност".

Тръмп допълни, че Съединените щати ще охраняват протока и ще получават "много пари" за това. "Ще ни бъдат възстановени разходите, защото другите държави са много богати. Те са на наша страна и не може да се очаква да правим това безплатно", заяви американският президент.

Контролът над Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световния морски износ на петрол, се превърна в един от основните елементи на конфликта между САЩ и Иран. След като Техеран обяви затварянето на протока заради неразрешено преминаване на кораби, иранските власти съобщиха, че корабоплаването остава преустановено до възстановяване на "стабилността и спокойствието".

Тръмп обвини Иран, че е нарушил постигнато по-рано споразумение. "Имахме сделка. Тя беше напълно договорена, а после те я нарушиха. Те винаги нарушават споразуменията. Имали сме десет сделки с тези хора и затова ще ги ударим много силно", каза той.

Междувременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че единственият начин за възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток е прекратяването на американските военни действия в района. Оттам предупредиха, че "продължаващата намеса може да доведе до по-сериозни сътресения в световния петролен и газов сектор".

През почивните дни и в понеделник американски и ирански сили си размениха масирани ракетни и дронови удари. Техеран съобщи, че е атакувал американски военни обекти в района на Персийския залив и продължава да държи Ормузкия проток затворен, което доведе до ново повишение на цените на петрола. Самият Тръмп обяви подписаното миналия месец предварително споразумение за "свършено".

Затварянето на Ормузкия проток и повишаването на цените на петрола имат пряко отражение за България и региона, тъй като страната зависи от внос на енергийни ресурси. Това може да доведе до допълнителен натиск върху българската икономика и потребителите.