Тръмп: САЩ ще поемат контрол над Ормузкия проток и ще искат компенсация

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон вероятно ще поеме контрола над Ормузкия проток и трябва да получи компенсация за гарантирането на сигурността на един от най-важните морски маршрути в света, предава News.bg.
В телефонно интервю за предаването "Fox & Friends" той коментира: "Ще запазим протока и вероятно ще го управляваме. Ще станем пазител на протока. Може би ще се наречем ангелът пазител на протока. И трябва да ни бъде възстановено това, което струва тази дейност".
Тръмп допълни, че Съединените щати ще охраняват протока и ще получават "много пари" за това. "Ще ни бъдат възстановени разходите, защото другите държави са много богати. Те са на наша страна и не може да се очаква да правим това безплатно", заяви американският президент.
Контролът над Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световния морски износ на петрол, се превърна в един от основните елементи на конфликта между САЩ и Иран. След като Техеран обяви затварянето на протока заради неразрешено преминаване на кораби, иранските власти съобщиха, че корабоплаването остава преустановено до възстановяване на "стабилността и спокойствието".
Тръмп обвини Иран, че е нарушил постигнато по-рано споразумение. "Имахме сделка. Тя беше напълно договорена, а после те я нарушиха. Те винаги нарушават споразуменията. Имали сме десет сделки с тези хора и затова ще ги ударим много силно", каза той.
Междувременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че единственият начин за възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток е прекратяването на американските военни действия в района. Оттам предупредиха, че "продължаващата намеса може да доведе до по-сериозни сътресения в световния петролен и газов сектор".
През почивните дни и в понеделник американски и ирански сили си размениха масирани ракетни и дронови удари. Техеран съобщи, че е атакувал американски военни обекти в района на Персийския залив и продължава да държи Ормузкия проток затворен, което доведе до ново повишение на цените на петрола. Самият Тръмп обяви подписаното миналия месец предварително споразумение за "свършено".
Затварянето на Ормузкия проток и повишаването на цените на петрола имат пряко отражение за България и региона, тъй като страната зависи от внос на енергийни ресурси. Това може да доведе до допълнителен натиск върху българската икономика и потребителите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #16
16:37 13.07.2026
2 С А Щ ще поемат
16:37 13.07.2026
3 Kaлпазанин
16:37 13.07.2026
4 Робот
16:38 13.07.2026
5 Рекетьор,
16:39 13.07.2026
6 Истинско обещание 🇮🇷
Коментиран от #50
16:39 13.07.2026
7 604
16:40 13.07.2026
8 джон
16:40 13.07.2026
9 Тръмп играе с цените на петрола
16:40 13.07.2026
10 Време беше
16:41 13.07.2026
11 ТОЯ ПАК С НЕГОВИТЕ
16:41 13.07.2026
12 Хей мишки
16:42 13.07.2026
13 Ъхъм... И кога това
Ми то Ормуз е вътрешен за Иран бре
16:43 13.07.2026
14 САЩ..САЩ
16:44 13.07.2026
15 Сатана Z
Коментиран от #43
16:45 13.07.2026
16 Пешо
До коментар #1 от "име":Аз го виждам така
Сащ са пирати
Те искат да контролират проъока и компенсации нониран не може
Сега... сащ ще вземат контрол и ще се плащат такси на тях. А масрафа ще се поеме от нато и съюзниците. Така май са се разбрали на срещата на нато. Или нато ще се вкл.този път в ударите.
Коментиран от #33
16:47 13.07.2026
17 Хаха
Епщайнеца ще бъде първият действащ краварски президент, тръшнат на пода и зрелищно арестуван с белезници на гърба от собственото му ФБР по обвинения за пед.филия и незаконна война на другия край на света с цел лично забогатяване!
Коментиран от #18, #40
16:48 13.07.2026
18 Я пъ тоа
До коментар #17 от "Хаха":Тръмп тръшна АЯТОЛАХА
Синът му бере душа.
И него ша го ТРЪШНАТ скоро.
Коментиран от #21
16:52 13.07.2026
19 Бай Лисан
Га го поемете(контрола де), да се обадите, че може и да не забележим
16:52 13.07.2026
20 Механик
Кво стана? Нали беше окончателно победил за 28-ми път и бе сключил добра сделка? Нали аятоласите ти се молеха за мир?
16:54 13.07.2026
21 Хаха
До коментар #18 от "Я пъ тоа":Да, може и сина на Епщайнеца да го отнесе покрай педо.илските изпълнения и петролните далавери на баща си!
Коментиран от #26
16:54 13.07.2026
22 Бомбят АЯТОЛАСИТЕ
Докато не дадат урана аятоласите, Дони ша ги трепе нон стоп.
Коментиран от #36
16:55 13.07.2026
23 Най-накрая изплю камъчето
16:56 13.07.2026
24 Факт
16:56 13.07.2026
25 Управляващите от Брюксел да
Какви смешници управляват Европа
Коментиран от #28
16:56 13.07.2026
26 Я пъ тоа
До коментар #21 от "Хаха":Коментираме факти, не намерения.
А Аятолаха и сина му го ОТНЕСОХА и то голем.
Коментиран от #37
16:56 13.07.2026
27 да попитам
Коментиран от #51
16:57 13.07.2026
28 Я пъ тоа
До коментар #25 от "Управляващите от Брюксел да":Кажи го на Путин
Разбомбиха Русия на поразия
Коментиран от #39
16:58 13.07.2026
29 И,как се поема нещо което
Коментиран от #31
16:58 13.07.2026
30 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
Нема прошка.
17:00 13.07.2026
31 Я пъ тоа
До коментар #29 от "И,как се поема нещо което":Бомбят Иран
Може да е безкрай.
17:01 13.07.2026
32 Да,бе
17:02 13.07.2026
33 Ша са включат,ама
До коментар #16 от "Пешо":немат с кво,а и иранците имат ракети за да достигнат западналите кочини. С помощта на Китай и Русия ударите ще са свръх точни.
Коментиран от #35
17:02 13.07.2026
34 ПУТИНИСТЧЕ С ЧАЛМА
17:03 13.07.2026
35 Я пъ тоа
До коментар #33 от "Ша са включат,ама":Бомбят Иран
Бомбят Путин
Другото е мета на путинистите.
17:04 13.07.2026
36 Нема с кво бе
До коментар #22 от "Бомбят АЯТОЛАСИТЕ":калитко,той за туй спря,че няма пуцалки с кво да пуца и чака да му направят десет за да пуца 1 ден и после 2 месеца като мишка се крие и плямпа неговите розови видения.
17:05 13.07.2026
37 Хаха
До коментар #26 от "Я пъ тоа":Ти некЪФ маняк ли си!?
Щом се кефиш на убийството на 86 годишен старец, две годишната му внучка и дъщеря му! Заедно с тях и на 178 ученички между 9 и 12 години!
Феновете на Епщайнеца сте същите извр.теняци, като него...
17:05 13.07.2026
38 окупирайте целия свят
САЩ - Световните терористи N:1
17:07 13.07.2026
39 Виж ако кажеш,че
До коментар #28 от "Я пъ тоа":WCкрайна е заприличала на лунен пейзаж,да,но да пишеш розови видения от белия прах на зеления наркоман киевски, няма как да ти се вярва.
17:08 13.07.2026
40 Есента иде
До коментар #17 от "Хаха":и не му се харесва никак на тоя.Точно дявола дето знае че не му остава много и гледа за последно да нпсрсви поразии.
17:08 13.07.2026
41 Ще ще ще ще
17:11 13.07.2026
42 Хмммм,
17:11 13.07.2026
43 Историк
До коментар #15 от "Сатана Z":Все пак Солун е бил 20 дена български,а Пловдив 200г,гръцки
17:14 13.07.2026
44 Дали е вярно?
17:16 13.07.2026
45 ами оранжевия койот
17:18 13.07.2026
46 Типично
17:20 13.07.2026
47 Франсис Дрейк
17:28 13.07.2026
48 селяк
17:29 13.07.2026
49 Родина
ли с Иран . Вече стананаха 25 милиона .
Златно езеро .
17:30 13.07.2026
50 стоян
До коментар #6 от "Истинско обещание 🇮🇷":До 6 ком - другар доста си се разпенил - и да знаеш че силния казва какво ще става и това е САЩ
18:04 13.07.2026
51 А аз мога ли да те изчукам
До коментар #27 от "да попитам":Без да ми плащаш. Разбирам че си розово пони и ще действам внимателно без вазелин но с кол на който са били набучвани тези които много знаят като теб навремето.
След това ще те потопя в катран ще те увалям в гъши пера и ще те обеся за назидание.
Ако искаш може да се срещнем.
Вие розовите понита сте много ме кошави но се надявам да се съгласиш
18:05 13.07.2026