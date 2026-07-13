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Тръмп: САЩ ще поемат контрол над Ормузкия проток и ще искат компенсация

Тръмп: САЩ ще поемат контрол над Ормузкия проток и ще искат компенсация

13 Юли, 2026 16:35 1 868 51

  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • контрол-
  • ормузки проток

Американският президент обеща да стане "пазител" на стратегическия морски маршрут, докато напрежението с Иран се изостря

Тръмп: САЩ ще поемат контрол над Ормузкия проток и ще искат компенсация - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон вероятно ще поеме контрола над Ормузкия проток и трябва да получи компенсация за гарантирането на сигурността на един от най-важните морски маршрути в света, предава News.bg.

В телефонно интервю за предаването "Fox & Friends" той коментира: "Ще запазим протока и вероятно ще го управляваме. Ще станем пазител на протока. Може би ще се наречем ангелът пазител на протока. И трябва да ни бъде възстановено това, което струва тази дейност".

Тръмп допълни, че Съединените щати ще охраняват протока и ще получават "много пари" за това. "Ще ни бъдат възстановени разходите, защото другите държави са много богати. Те са на наша страна и не може да се очаква да правим това безплатно", заяви американският президент.

Контролът над Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световния морски износ на петрол, се превърна в един от основните елементи на конфликта между САЩ и Иран. След като Техеран обяви затварянето на протока заради неразрешено преминаване на кораби, иранските власти съобщиха, че корабоплаването остава преустановено до възстановяване на "стабилността и спокойствието".

Тръмп обвини Иран, че е нарушил постигнато по-рано споразумение. "Имахме сделка. Тя беше напълно договорена, а после те я нарушиха. Те винаги нарушават споразуменията. Имали сме десет сделки с тези хора и затова ще ги ударим много силно", каза той.

Междувременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че единственият начин за възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток е прекратяването на американските военни действия в района. Оттам предупредиха, че "продължаващата намеса може да доведе до по-сериозни сътресения в световния петролен и газов сектор".

През почивните дни и в понеделник американски и ирански сили си размениха масирани ракетни и дронови удари. Техеран съобщи, че е атакувал американски военни обекти в района на Персийския залив и продължава да държи Ормузкия проток затворен, което доведе до ново повишение на цените на петрола. Самият Тръмп обяви подписаното миналия месец предварително споразумение за "свършено".

Затварянето на Ормузкия проток и повишаването на цените на петрола имат пряко отражение за България и региона, тъй като страната зависи от внос на енергийни ресурси. Това може да доведе до допълнителен натиск върху българската икономика и потребителите.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    56 9 Отговор
    Този следобед Тръмп ще затваря протока. Утре е ред на иранците!

    Коментиран от #16

    16:37 13.07.2026

  • 2 С А Щ ще поемат

    61 4 Отговор
    нещо друго, а не контрол. По-скоро нещо с три букви по средата У

    16:37 13.07.2026

  • 3 Kaлпазанин

    39 3 Отговор
    Първо си строшете напълно тиквите ,и после говорете с ла@@@@@@ си усти ако можете

    16:37 13.07.2026

  • 4 Робот

    41 5 Отговор
    Офффф пак ли тоз парцал..?

    16:38 13.07.2026

  • 5 Рекетьор,

    42 4 Отговор
    нищо друго , голям селянин са избрали ФАШ !!

    16:39 13.07.2026

  • 6 Истинско обещание 🇮🇷

    44 3 Отговор
    САЩ ЩЕ МИ ПОЕАМАТ КУ,,РА !!! ЗАЕДНО С ТЕРОРИСТИТЕ ЧИ,ФУТИ ЕВРЕЙСКИ ЛА,,ЙНА !! ИРАН ПОЕМА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК ИРАН ЩЕ ИСКА КОМПЕНСАЦИИ И ИРАН ТЕПЪРВА ЩЕ СЪБИРА ТАКСИ ОТ ОРМУЗКИЯ ПРОТОК! САЩ ЛА,ЙНАТА ОТ ДРУГИЯ КРАЙ НА ПЛАНЕТАТА НЯМАТ ПРАВО НА НИЩО НАГЛИ ЧИ,ФУТСКИ СЛУГИ

    Коментиран от #50

    16:39 13.07.2026

  • 7 604

    37 3 Отговор
    Урсулницити че платият сметкътъ барабар с ганчуфцити....

    16:40 13.07.2026

  • 8 джон

    33 4 Отговор
    Кравебандити!

    16:40 13.07.2026

  • 9 Тръмп играе с цените на петрола

    42 1 Отговор
    за свое собствено обогатяване. Всичко друго е измама.

    16:40 13.07.2026

  • 10 Време беше

    5 27 Отговор
    Да си го взимат то си е тяхна законна територия

    16:41 13.07.2026

  • 11 ТОЯ ПАК С НЕГОВИТЕ

    43 3 Отговор
    ФАНТАЗИИ. СЕГА УМИШЛЕНО ЩЕ ЛАШКА ПЕТРОЛНИЯ ПАЗАР ЗА ДА ЗАРАБОТИ КИНТИ.

    16:41 13.07.2026

  • 12 Хей мишки

    25 2 Отговор
    Освен за рекетьори и наркомани продажни за друго не пишете !!

    16:42 13.07.2026

  • 13 Ъхъм... И кога това

    45 4 Отговор
    Все едно Иран да дойде в Мексиканския залив и да иска да контролира Тексаските портове...
    Ми то Ормуз е вътрешен за Иран бре

    16:43 13.07.2026

  • 14 САЩ..САЩ

    18 3 Отговор
    Тоака нешчу сее убръкал....

    16:44 13.07.2026

  • 15 Сатана Z

    22 1 Отговор
    Бай Ганьо пък мечтаеше да контролира Солунската митница.

    Коментиран от #43

    16:45 13.07.2026

  • 16 Пешо

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Аз го виждам така
    Сащ са пирати
    Те искат да контролират проъока и компенсации нониран не може
    Сега... сащ ще вземат контрол и ще се плащат такси на тях. А масрафа ще се поеме от нато и съюзниците. Така май са се разбрали на срещата на нато. Или нато ще се вкл.този път в ударите.

    Коментиран от #33

    16:47 13.07.2026

  • 17 Хаха

    29 1 Отговор
    Май ще гледаме сеир:
    Епщайнеца ще бъде първият действащ краварски президент, тръшнат на пода и зрелищно арестуван с белезници на гърба от собственото му ФБР по обвинения за пед.филия и незаконна война на другия край на света с цел лично забогатяване!

    Коментиран от #18, #40

    16:48 13.07.2026

  • 18 Я пъ тоа

    4 17 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    Тръмп тръшна АЯТОЛАХА
    Синът му бере душа.
    И него ша го ТРЪШНАТ скоро.

    Коментиран от #21

    16:52 13.07.2026

  • 19 Бай Лисан

    21 3 Отговор
    Тръмп: САЩ ще поемат контрол над Ормузкия проток и ще искат компенсация
    Га го поемете(контрола де), да се обадите, че може и да не забележим

    16:52 13.07.2026

  • 20 Механик

    24 2 Отговор
    Каква компенсация бе? Къв го дирите на другия край на света? Каква е тази нечувана наглост, бе?
    Кво стана? Нали беше окончателно победил за 28-ми път и бе сключил добра сделка? Нали аятоласите ти се молеха за мир?

    16:54 13.07.2026

  • 21 Хаха

    15 1 Отговор

    До коментар #18 от "Я пъ тоа":

    Да, може и сина на Епщайнеца да го отнесе покрай педо.илските изпълнения и петролните далавери на баща си!

    Коментиран от #26

    16:54 13.07.2026

  • 22 Бомбят АЯТОЛАСИТЕ

    1 17 Отговор
    На Дони му е през оная работа.
    Докато не дадат урана аятоласите, Дони ша ги трепе нон стоп.

    Коментиран от #36

    16:55 13.07.2026

  • 23 Най-накрая изплю камъчето

    15 1 Отговор
    алчния кравар!

    16:56 13.07.2026

  • 24 Факт

    12 1 Отговор
    Фащ мутренска държава рекет даден рекет приет иначе бой

    16:56 13.07.2026

  • 25 Управляващите от Брюксел да

    17 1 Отговор
    се фокусират върху тази информация която Тръмп дава и да вземат мерки срещу повишаването на цените и откъде може да се намерят евтини газ и петрол а не да се правят на клоуни с най-големия зеления с който тази вечер ще хапнат ще пийнат ще се прегърнат за сметка на данъкоплатците. А защита против балистични ракети. Тази нова клоунада на зелената жаба е прах в очите на европейските граждани за да оправдаят средствата които ще бъдат хвърлени в Париж. Не напразно преди една седмица външният министър на Република Турция на събирането в Анкара виза пита директно..... Срещу кого ще се пазите при положение че Русия няма да ви нападне.
    Какви смешници управляват Европа

    Коментиран от #28

    16:56 13.07.2026

  • 26 Я пъ тоа

    0 16 Отговор

    До коментар #21 от "Хаха":

    Коментираме факти, не намерения.
    А Аятолаха и сина му го ОТНЕСОХА и то голем.

    Коментиран от #37

    16:56 13.07.2026

  • 27 да попитам

    9 2 Отговор
    А може ли да изчччууукам Мелллания, а ти да платиш, че ти върша работата?

    Коментиран от #51

    16:57 13.07.2026

  • 28 Я пъ тоа

    1 15 Отговор

    До коментар #25 от "Управляващите от Брюксел да":

    Кажи го на Путин
    Разбомбиха Русия на поразия

    Коментиран от #39

    16:58 13.07.2026

  • 29 И,как се поема нещо което

    15 1 Отговор
    не е твое и нямаш никакъв шанс контролираш нищо.Със сила не става,защото я нямаш,а само напъваш като пуяк рижав.

    Коментиран от #31

    16:58 13.07.2026

  • 30 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 14 Отговор
    Не слушкат ли аятоласчетата
    Нема прошка.

    17:00 13.07.2026

  • 31 Я пъ тоа

    1 16 Отговор

    До коментар #29 от "И,как се поема нещо което":

    Бомбят Иран
    Може да е безкрай.

    17:01 13.07.2026

  • 32 Да,бе

    9 0 Отговор
    Тръмпбунакис пак го обърна на рекет,че му се е поизпразнила торбата с лъжите...Ама е забравил че пиратите ги бесят по реите на кораба.

    17:02 13.07.2026

  • 33 Ша са включат,ама

    15 2 Отговор

    До коментар #16 от "Пешо":

    немат с кво,а и иранците имат ракети за да достигнат западналите кочини. С помощта на Китай и Русия ударите ще са свръх точни.

    Коментиран от #35

    17:02 13.07.2026

  • 34 ПУТИНИСТЧЕ С ЧАЛМА

    1 8 Отговор
    Дони да не ма попука по погрешка.

    17:03 13.07.2026

  • 35 Я пъ тоа

    2 12 Отговор

    До коментар #33 от "Ша са включат,ама":

    Бомбят Иран
    Бомбят Путин
    Другото е мета на путинистите.

    17:04 13.07.2026

  • 36 Нема с кво бе

    11 0 Отговор

    До коментар #22 от "Бомбят АЯТОЛАСИТЕ":

    калитко,той за туй спря,че няма пуцалки с кво да пуца и чака да му направят десет за да пуца 1 ден и после 2 месеца като мишка се крие и плямпа неговите розови видения.

    17:05 13.07.2026

  • 37 Хаха

    14 0 Отговор

    До коментар #26 от "Я пъ тоа":

    Ти некЪФ маняк ли си!?
    Щом се кефиш на убийството на 86 годишен старец, две годишната му внучка и дъщеря му! Заедно с тях и на 178 ученички между 9 и 12 години!
    Феновете на Епщайнеца сте същите извр.теняци, като него...

    17:05 13.07.2026

  • 38 окупирайте целия свят

    12 0 Отговор
    белким и ти пукнеш на следващия ден . ненаситни кръвожадни пс ета.
    САЩ - Световните терористи N:1

    17:07 13.07.2026

  • 39 Виж ако кажеш,че

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "Я пъ тоа":

    WCкрайна е заприличала на лунен пейзаж,да,но да пишеш розови видения от белия прах на зеления наркоман киевски, няма как да ти се вярва.

    17:08 13.07.2026

  • 40 Есента иде

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    и не му се харесва никак на тоя.Точно дявола дето знае че не му остава много и гледа за последно да нпсрсви поразии.

    17:08 13.07.2026

  • 41 Ще ще ще ще

    3 0 Отговор
    Ла ла ла ла.......

    17:11 13.07.2026

  • 42 Хмммм,

    9 1 Отговор
    Компенсации за нещо което самия той прични. Преди атаките на Тръмп и Биби (Нетаняху) срещу Иран протока си беше свободен и никой не е правил изобщо на въпрос за някакви компнсации или промени в начина на регулиране. Работата заприлича на "Кой ми напълни памперса?". Друга тема е, че протока не е притежание на Иран, но те така или иначе се стремят да напакостят единствено на всеки на когото имат възможност, а не на който е виновен за създалата се обстановка. Протока е международен и е редно да се контролира от широк международен екип, а който реши сам да налага правила а своя лична изгода да бъде силово принуден от всички заинтересовани да се откаже от намеренията си. Това не е Панамския канал, който е прокопан изкуствено за да предявява някой претенции за експлоатацията му.

    17:11 13.07.2026

  • 43 Историк

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Все пак Солун е бил 20 дена български,а Пловдив 200г,гръцки

    17:14 13.07.2026

  • 44 Дали е вярно?

    3 0 Отговор
    "Проблемът" със самолета на Тръмп май ще се окаже доста дълбок. Призовки са раздадени на журналисти, говори се за опит за атентат.

    17:16 13.07.2026

  • 45 ами оранжевия койот

    4 0 Отговор
    започна войната, сега да вземе да охранява, като не може да ги изравни със земята тези перси

    17:18 13.07.2026

  • 46 Типично

    7 1 Отговор
    Ако някой трябва да го менажира и събира пари то това са Иран и Оман заедно, като межувременно те да дават на чаршафените монархии и Ирак някакви по-преференциални условия. По логиката на рижавия бацил, Русия трябва да менажира Ламанша а Китай - нос Добра Надежда. И разбира се Армения - Беринговия Проток.

    17:20 13.07.2026

  • 47 Франсис Дрейк

    6 1 Отговор
    Де гиди пирати, де! Имало "много пари" от тази работа. Но не и за компенсация на Иран поради нанесените щети.

    17:28 13.07.2026

  • 48 селяк

    8 0 Отговор
    Ха каква била целта на "миротворците" да цоцкат и от там, че Венецуелка им беше малко

    17:29 13.07.2026

  • 49 Родина

    3 2 Отговор
    С едно езеро, не можеш да се оправиш . Камо
    ли с Иран . Вече стананаха 25 милиона .
    Златно езеро .

    17:30 13.07.2026

  • 50 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    До 6 ком - другар доста си се разпенил - и да знаеш че силния казва какво ще става и това е САЩ

    18:04 13.07.2026

  • 51 А аз мога ли да те изчукам

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "да попитам":

    Без да ми плащаш. Разбирам че си розово пони и ще действам внимателно без вазелин но с кол на който са били набучвани тези които много знаят като теб навремето.
    След това ще те потопя в катран ще те увалям в гъши пера и ще те обеся за назидание.
    Ако искаш може да се срещнем.
    Вие розовите понита сте много ме кошави но се надявам да се съгласиш

    18:05 13.07.2026