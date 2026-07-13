Путин: Русия ще отговаря на украинските удари с удари „няколко пъти по-мощни“

Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва ще отговаря на украинските атаки срещу руска територия с удари, които ще бъдат „няколко пъти по-мощни“. Той предупреди, че мащабът на ответните действия ще продължи да се увеличава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Миналата седмица стана ясно, че Путин не възнамерява да започне мирни преговори с Киев. Според агенцията украинските удари с дронове по руски нефтопреработвателни предприятия и пристанища са засилили решимостта му да продължи военните действия.
По-рано днес Службата за сигурност на Украйна съобщи, че през нощта е атакувала нефтено депо в Ставрополския край в Русия, както и няколко съоръжения на нефтен терминал в руския Краснодарски край. Според Киев украинските сили са нанесли удари и по два руски патрулни катера в Черно море, както и по фериботи на окупирания Кримски полуостров и на пристанище Кавказ в Керченския проток.
Губернаторът на Ставрополския край потвърди, че е бил поразен промишлен обект в региона, но не уточни каква е била конкретната цел на атаката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фен
Коментиран от #21
17:45 13.07.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #31
17:45 13.07.2026
4 БАВНО НО
17:46 13.07.2026
5 Само боя на фашагите
17:46 13.07.2026
6 зИленски
Коментиран от #17
17:47 13.07.2026
7 име
17:47 13.07.2026
8 Без име
Европейските държави са закупили почти цялата продукция на завода за втечнен природен газ „Ямал“ през месеците преди влизането в сила на забраната на ЕС за внос на руски газ.
Обемът на покупките за първите шест месеца на годината е достигнал рекордните 9,89 милиона тона, което представлява ръст от 18% спрямо същия период на предходната година. Според оценки Европа може да е платила до 6 милиарда евро за тези доставки.
Коментиран от #13, #34
17:48 13.07.2026
9 Тити
17:49 13.07.2026
10 осраински
17:50 13.07.2026
11 Питам
17:51 13.07.2026
12 Един
17:52 13.07.2026
13 Ол1гофрен,
До коментар #8 от "Без име":Нещо по темата?
17:52 13.07.2026
14 Тома
Коментиран от #24
17:52 13.07.2026
15 Змията хапе
17:52 13.07.2026
16 Гоце
17:52 13.07.2026
17 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #6 от "зИленски":За който доживее до зимата.🦧😎🦧
17:52 13.07.2026
18 Тома неверни
Коментиран от #20
17:53 13.07.2026
19 Кривоверен алкаш
Коментиран от #29
17:54 13.07.2026
20 Слава ТЦК
До коментар #18 от "Тома неверни":Слава БУСифицирането.
17:55 13.07.2026
21 име
До коментар #2 от "Фен":Няма да изчезне Украйна, от Одеса до Киев на изток минава дирекно в състава на ФР като нова, независима република, унгарците може да си вземат някакви земи с 500 хиляди етнически унгарци, Лвов минава към Полша и ще бъде размемен за сухопътен коридор към Калининград, може и от Литвия да се вземе земя за коридора, не само от Полша. Украйна остава руски протекторат, няма НАТО, няма ЕССР, но от тях ще си зависи дали ще се изчистят от бандеризма и ще имат добри отношения с руснаците, или някой Кадировец ще ги самоуправлява независимо и набива канчетата периодично.
Коментиран от #32
17:55 13.07.2026
22 Дон Корлеоне
17:55 13.07.2026
23 стоян
17:56 13.07.2026
24 Град Козлодуй
До коментар #14 от "Тома":Повече няма да кара колело.
17:56 13.07.2026
25 стоян георгиев
През 12-13 юли, ракети СБС в Крим и останалите окупирани територии поразиха 11 енергийни възела-подстанции с различен капацитет: 9 електрически подстанции, стратегическата точка за пренос на електроенергия на енергийния мост Кубан-Крим от Руската федерация „Крим“ и газопомпена станция.
Използвани са 5 елемента на противовъздушната отбрана.
🔥Унищожени са пусковата установка С-400 „Триумф“, зенитно-ракетната система „Тор“, зенитно-ракетната система „Панцир-С1“ и 2 радарни комплекса „Небо-У“.
Разнообразни цели:
🔥Пусковата установка на зенитно-ракетната система С-400 „Триумф“, Керч, Крим, 9-ти батальон „Кайрос“ 414-та бригада на ДПС „Птахи Мадяра“.
🔥Зенитно-ракетната система „Тор-М2“, Валериановка, Донецка област, отряд „13“ 414-та бригада на ДПС „Птахи Мадяра“.
🔥Зенитно-ракетната система „Панцир-С1“, Осовин, Крим, 9-ти батальон „Кайрос“ 414-та бригада на ДПС „Птахи Мадяра“.
🔥Радарната система „Небо-У“, Керч, Крим, 9-ти батальон „Кайрос“ 414-та бригада на ДПС „Ptakhi Madyara“ SBS Madyara“
🔥Радар "Небо-У", НП Мелек-Чешме, Крим, 413-та СБС "Рейд" ОП
🔥Трансферен пункт "Кубан-Крим", НП Глазивка, Крим, 9-ти "Кайрос" 414-та ДГС "Птиците на Мадяра" ОБ, 1-ва ДГС ОК
🔥Подстанция 220 kV "Комиш-Бурун", НП Керч, Крим, 1-ви ОК СБС
🔥110 kV
Коментиран от #30, #36
17:58 13.07.2026
26 Хага те зове,
17:58 13.07.2026
27 Ами
защото преговори се водят с легитимни представители.
В окраина такива май няма. Всички са с изтекъл мандат.
Преговори между Русия и запада също скоро няма да има,
защото Русия не вярва на настоящите западни лидери.
17:58 13.07.2026
28 Розовите понита тази вечер
Коментиран от #33
17:58 13.07.2026
29 т-п тpoл сoрocoиден
До коментар #19 от "Кривоверен алкаш":Защо да преговарят, нали бандерите мачкат, печелят, иззеха инициативата, обърнаха хода на военните действия.... Да вървят до Владивосток, за кво да преговарят.
17:59 13.07.2026
30 стоян георгиев
До коментар #25 от "стоян георгиев":Вижда се колко много се е уплашил Робърт мадяр от московското джудже.
17:59 13.07.2026
31 Той е нежен
До коментар #3 от "Mими Кучева🐕🦺":само с малолетните момченца, които му водят в бункера.
Сучел им чypкuтe за успокоение.
Коментиран от #35
17:59 13.07.2026
32 Ол1гофрен,
До коментар #21 от "име":Нещо по темата?За какво изобщо ти плащат?
18:00 13.07.2026
33 стоян георгиев
До коментар #28 от "Розовите понита тази вечер":105 кораба за десет дена потопи украйна в руското азовско море.явно путин ще превземе киев във петък а?хах..хах
18:00 13.07.2026
34 Важното е
До коментар #8 от "Без име":Че България купува американски от "Шел"
18:00 13.07.2026
35 А за дълголетие
До коментар #31 от "Той е нежен":ползват тинейджъри.
Гълтал всичко.
18:00 13.07.2026
36 име
До коментар #25 от "стоян георгиев":Деске, качвай се на НАТОвската лодка и хващай курс към Крим, да правиш десант.
Коментиран от #42
18:01 13.07.2026
37 Този "тип" е вулгарен и в...
Говори все едно , не той е агресора , а някой него е нападнал!
18:05 13.07.2026
38 Факт
Ако Русия беше истински център на силата, Украйна, Беларус, Грузия, Молдова и други съседи щяха да се опитват да се интегрират в нейната орбита – точно както държавите се опитват да се присъединят към Европейския съюз или НАТО. Но Русия не се е превърнала в пространство на желание. Тя се е превърнала в пространство на заплаха.
Войната не е доказателство за силата на Русия. Тя е признание, че Русия е изчерпала всички нормални средства за влияние. Когато една държава не може да привлече, тя започва да я влачи със сила.
18:06 13.07.2026
39 Мирен гражданин
18:06 13.07.2026
40 Евгени
18:07 13.07.2026
41 Пуся
Украинците го побъркаха в бункера!
18:07 13.07.2026
42 стоян георгиев
До коментар #36 от "име":Направи си сметка какво направиха украинците на страшните кадировци вагнеровци и спецназ а нато още не е дошло.днес сикорски каза нещо доста интересно.ние в полша си мислехме че русия е втората по сила армия в света а се оказаха втори по сила в украйна.
18:08 13.07.2026