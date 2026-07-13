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Путин: Русия ще отговаря на украинските удари с удари „няколко пъти по-мощни“
  Тема: Украйна

Путин: Русия ще отговаря на украинските удари с удари „няколко пъти по-мощни“

13 Юли, 2026 17:45, обновена 13 Юли, 2026 17:45 862 42

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  • удари

Руският президент предупреди, че мащабът на ответните действия ще продължи да нараства

Путин: Русия ще отговаря на украинските удари с удари „няколко пъти по-мощни“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва ще отговаря на украинските атаки срещу руска територия с удари, които ще бъдат „няколко пъти по-мощни“. Той предупреди, че мащабът на ответните действия ще продължи да се увеличава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Миналата седмица стана ясно, че Путин не възнамерява да започне мирни преговори с Киев. Според агенцията украинските удари с дронове по руски нефтопреработвателни предприятия и пристанища са засилили решимостта му да продължи военните действия.

Още новини от Украйна

По-рано днес Службата за сигурност на Украйна съобщи, че през нощта е атакувала нефтено депо в Ставрополския край в Русия, както и няколко съоръжения на нефтен терминал в руския Краснодарски край. Според Киев украинските сили са нанесли удари и по два руски патрулни катера в Черно море, както и по фериботи на окупирания Кримски полуостров и на пристанище Кавказ в Керченския проток.

Губернаторът на Ставрополския край потвърди, че е бил поразен промишлен обект в региона, но не уточни каква е била конкретната цел на атаката.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фен

    27 9 Отговор
    Ами на Зе не му дават да преговаря. И Украйна ще изчезне от картата...

    Коментиран от #21

    17:45 13.07.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    16 8 Отговор
    Не са убави тея работи, г-н Путин!Бъди нежен с нашите евроатлантически партньори!🌈🥳🤣👍

    Коментиран от #31

    17:45 13.07.2026

  • 4 БАВНО НО

    24 7 Отговор
    СИГУРНО СМИЛАТ ФАШИСТКИЯ ВРАГ.

    17:46 13.07.2026

  • 5 Само боя на фашагите

    17 4 Отговор
    Ще оправят нещата

    17:46 13.07.2026

  • 6 зИленски

    16 6 Отговор
    ЗИМАТА ЩЕ Е СТРАШНА

    Коментиран от #17

    17:47 13.07.2026

  • 7 име

    18 7 Отговор
    Загря ви чайника, че няма кво да ги пазите тея мръсни неонацисти. От вчера руснаците забраниха обработването на товари в Одеса и Черноморск докато не поемат контрола над пристанищата.

    17:47 13.07.2026

  • 8 Без име

    9 6 Отговор
    Европа е внесла рекордно количество руски втечнен природен газ през първата половина на 2026 г., съобщава „Файненшъл Таймс“ (FT).

    Европейските държави са закупили почти цялата продукция на завода за втечнен природен газ „Ямал“ през месеците преди влизането в сила на забраната на ЕС за внос на руски газ.

    Обемът на покупките за първите шест месеца на годината е достигнал рекордните 9,89 милиона тона, което представлява ръст от 18% спрямо същия период на предходната година. Според оценки Европа може да е платила до 6 милиарда евро за тези доставки.

    Коментиран от #13, #34

    17:48 13.07.2026

  • 9 Тити

    11 15 Отговор
    Явно рашисткият диктатор не излизал от бункера.

    17:49 13.07.2026

  • 10 осраински

    12 7 Отговор
    Чудя се на Путин що ги мъчи тия фашисти

    17:50 13.07.2026

  • 11 Питам

    12 15 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    17:51 13.07.2026

  • 12 Един

    5 10 Отговор
    На Путлер му давам 5 години само за фейса.

    17:52 13.07.2026

  • 13 Ол1гофрен,

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    Нещо по темата?

    17:52 13.07.2026

  • 14 Тома

    8 10 Отговор
    Едни от успешните удари на бандеровци е убийството на 13 годишно дете карало колело и удара по градски автобус от вчера

    Коментиран от #24

    17:52 13.07.2026

  • 15 Змията хапе

    9 2 Отговор
    Най-много преди да й падне главата

    17:52 13.07.2026

  • 16 Гоце

    9 7 Отговор
    Ще ще ще каквото имаха рашистите използваха сега ще жънат каквото са посяли Смърт

    17:52 13.07.2026

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "зИленски":

    За който доживее до зимата.🦧😎🦧

    17:52 13.07.2026

  • 18 Тома неверни

    9 13 Отговор
    Слава на Зеленски

    Коментиран от #20

    17:53 13.07.2026

  • 19 Кривоверен алкаш

    3 5 Отговор
    На вниманието на проруската сво....кой не иска мирни преговори....

    Коментиран от #29

    17:54 13.07.2026

  • 20 Слава ТЦК

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Тома неверни":

    Слава БУСифицирането.

    17:55 13.07.2026

  • 21 име

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Няма да изчезне Украйна, от Одеса до Киев на изток минава дирекно в състава на ФР като нова, независима република, унгарците може да си вземат някакви земи с 500 хиляди етнически унгарци, Лвов минава към Полша и ще бъде размемен за сухопътен коридор към Калининград, може и от Литвия да се вземе земя за коридора, не само от Полша. Украйна остава руски протекторат, няма НАТО, няма ЕССР, но от тях ще си зависи дали ще се изчистят от бандеризма и ще имат добри отношения с руснаците, или някой Кадировец ще ги самоуправлява независимо и набива канчетата периодично.

    Коментиран от #32

    17:55 13.07.2026

  • 22 Дон Корлеоне

    5 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    17:55 13.07.2026

  • 23 стоян

    4 7 Отговор
    Браво другаре - украинците няма какво повече да загубят ама рузнаците до есента ще вървят пеша и ако бункерния не спре войната зимата ще са без газ и ток

    17:56 13.07.2026

  • 24 Град Козлодуй

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тома":

    Повече няма да кара колело.

    17:56 13.07.2026

  • 25 стоян георгиев

    5 4 Отговор
    ⚡️Операция „Кримско изключване“ и противовъздушна отбрана: на 12-13 юли бяха отработени енергийният мост Кубан-Крим, 10 енергийни възела, 5 елемента на противовъздушната отбрана в Крим (С-400, ПанцирС1, Тор, Небо-У).

    През 12-13 юли, ракети СБС в Крим и останалите окупирани територии поразиха 11 енергийни възела-подстанции с различен капацитет: 9 електрически подстанции, стратегическата точка за пренос на електроенергия на енергийния мост Кубан-Крим от Руската федерация „Крим“ и газопомпена станция.

    Използвани са 5 елемента на противовъздушната отбрана.

    🔥Унищожени са пусковата установка С-400 „Триумф“, зенитно-ракетната система „Тор“, зенитно-ракетната система „Панцир-С1“ и 2 радарни комплекса „Небо-У“.

    Разнообразни цели:
    🔥Пусковата установка на зенитно-ракетната система С-400 „Триумф“, Керч, Крим, 9-ти батальон „Кайрос“ 414-та бригада на ДПС „Птахи Мадяра“.
    🔥Зенитно-ракетната система „Тор-М2“, Валериановка, Донецка област, отряд „13“ 414-та бригада на ДПС „Птахи Мадяра“.
    🔥Зенитно-ракетната система „Панцир-С1“, Осовин, Крим, 9-ти батальон „Кайрос“ 414-та бригада на ДПС „Птахи Мадяра“.
    🔥Радарната система „Небо-У“, Керч, Крим, 9-ти батальон „Кайрос“ 414-та бригада на ДПС „Ptakhi Madyara“ SBS Madyara“
    🔥Радар "Небо-У", НП Мелек-Чешме, Крим, 413-та СБС "Рейд" ОП
    🔥Трансферен пункт "Кубан-Крим", НП Глазивка, Крим, 9-ти "Кайрос" 414-та ДГС "Птиците на Мадяра" ОБ, 1-ва ДГС ОК
    🔥Подстанция 220 kV "Комиш-Бурун", НП Керч, Крим, 1-ви ОК СБС
    🔥110 kV

    Коментиран от #30, #36

    17:58 13.07.2026

  • 26 Хага те зове,

    3 1 Отговор
    никой в СеСеРето не е бил вечен.

    17:58 13.07.2026

  • 27 Ами

    3 3 Отговор
    Преговори между Русия и окраина скоро няма да има,
    защото преговори се водят с легитимни представители.
    В окраина такива май няма. Всички са с изтекъл мандат.
    Преговори между Русия и запада също скоро няма да има,
    защото Русия не вярва на настоящите западни лидери.

    17:58 13.07.2026

  • 28 Розовите понита тази вечер

    2 2 Отговор
    ще обсъждат новата стратегия за противодействие срещу хиперзвукови и балистични ракети и начело с комикът зеленски ще постигнат главозамайващи успехи на кръглата маса на която ще има хапване пийване и тези три не ща но третото ще бъде смешено....... Смешници

    Коментиран от #33

    17:58 13.07.2026

  • 29 т-п тpoл сoрocoиден

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Кривоверен алкаш":

    Защо да преговарят, нали бандерите мачкат, печелят, иззеха инициативата, обърнаха хода на военните действия.... Да вървят до Владивосток, за кво да преговарят.

    17:59 13.07.2026

  • 30 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    Вижда се колко много се е уплашил Робърт мадяр от московското джудже.

    17:59 13.07.2026

  • 31 Той е нежен

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    само с малолетните момченца, които му водят в бункера.
    Сучел им чypкuтe за успокоение.

    Коментиран от #35

    17:59 13.07.2026

  • 32 Ол1гофрен,

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    Нещо по темата?За какво изобщо ти плащат?

    18:00 13.07.2026

  • 33 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Розовите понита тази вечер":

    105 кораба за десет дена потопи украйна в руското азовско море.явно путин ще превземе киев във петък а?хах..хах

    18:00 13.07.2026

  • 34 Важното е

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    Че България купува американски от "Шел"

    18:00 13.07.2026

  • 35 А за дълголетие

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Той е нежен":

    ползват тинейджъри.
    Гълтал всичко.

    18:00 13.07.2026

  • 36 име

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    Деске, качвай се на НАТОвската лодка и хващай курс към Крим, да правиш десант.

    Коментиран от #42

    18:01 13.07.2026

  • 37 Този "тип" е вулгарен и в...

    1 1 Отговор
    червата!
    Говори все едно , не той е агресора , а някой него е нападнал!

    18:05 13.07.2026

  • 38 Факт

    0 0 Отговор
    Русия е слаба именно защото нападна Украйна. Защото силната държава не е нужно да завладява съседите си. Силната държава се превръща в място, където самите съседи искат да отидат: за сигурност, закон, пазари, технологии, пари, образование и бъдеще.
    Ако Русия беше истински център на силата, Украйна, Беларус, Грузия, Молдова и други съседи щяха да се опитват да се интегрират в нейната орбита – точно както държавите се опитват да се присъединят към Европейския съюз или НАТО. Но Русия не се е превърнала в пространство на желание. Тя се е превърнала в пространство на заплаха.
    Войната не е доказателство за силата на Русия. Тя е признание, че Русия е изчерпала всички нормални средства за влияние. Когато една държава не може да привлече, тя започва да я влачи със сила.

    18:06 13.07.2026

  • 39 Мирен гражданин

    0 0 Отговор
    Джуджи, капитулирай и стягай куфарите за Хага, че скоро ще ти махнат главата, май! По-добрия вариант. Но ако трябва да сме справедливи, второто е по-правилно!

    18:06 13.07.2026

  • 40 Евгени

    1 0 Отговор
    Запада излязоха глупаци. Вместо да се изхвърлят да дават пари за някакви ненужни танкове,самолети, бронирани машини или ракети прехващачи, да бяха вложили всички сили и средства да сглобяват дронове и да обучават оператори на дронове. И да наемат такива операториот доброволци от свойте лисици( не редовни военни, а доброволци), за да могат украинците са ги заливат с по 2500-3000 дрона, и да им покажат кон боб яде ли

    18:07 13.07.2026

  • 41 Пуся

    2 0 Отговор
    ще тропа с токчетата!

    Украинците го побъркаха в бункера!

    18:07 13.07.2026

  • 42 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "име":

    Направи си сметка какво направиха украинците на страшните кадировци вагнеровци и спецназ а нато още не е дошло.днес сикорски каза нещо доста интересно.ние в полша си мислехме че русия е втората по сила армия в света а се оказаха втори по сила в украйна.

    18:08 13.07.2026

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