Криза с газа в Европа: Вучич предупреди за историческо дъно на енергийните запаси

Глобалните конфликти в Украйна и Близкия изток поставят Европа пред безпрецедентни икономически и логистични трудности, а световните запаси от природен газ са достигнали исторически ниски нива.

Това обяви сръбският президент Александър Вучич в официално изявление, цитирано от водещи регионални агенции. По думите му комбинацията от геополитическо напрежение, прекъсвания на веригите за доставки и затварянето на ключови енергийни трасета застрашава директно енергийната сигурност на континента.

Близкият изток и Украйна свиват доставките

Според сръбския държавен глава, цитиран от информационната агенция Танюг, международната общност не успява да разреши фундаменталните причини за конфликтите, което води до трайна нестабилност на пазарите на горива. Ситуацията се усложнява драстично от военните действия в Близкия изток, които доведоха до тежки ограничения в Коридора на Ормузкия проток – ключова артерия, през която преминава над една пета от световния обмен на петрол и втечнен природен газ (LNG).

В допълнение, усложнената ситуация около затварянето и поддръжката на редица европейски тръбопроводи, съчетана с постоянните удари срещу енергийна инфраструктура в рамките на руско-украинския конфликт, лишава пазара от предвидимост.

Исторически ниски нива на резервите

„Запасите от газ в световен мащаб никога не са били толкова ниски, колкото са сега“, подчерта Вучич в своето обръщение. Данните от докладите на Международната агенция по енергетика (МАЕ) потвърждават, че макар Европа да се опитва да запълни хранилищата си преди следващия отоплителен сезон, свобоният капацитет на пазара е силно ограничен. Напрежението вече се отразява на борсите, където цените на синьото гориво достигнаха най-високите си нива за последните три години, надхвърляйки границата от 730 долара за 1000 кубически метра.

Експертите от Форума на страните износителки на газ (GECF) посочват в анализите си, че извънредната ситуация принуждава държавите да преструктурират изцяло енергийните си политики и да разчитат на скъпи алтернативни трасета.

Какви мерки предприемат Балканите?

Сърбия, която в момента разчита в голяма степен на внос по газопровода „Турски поток“ през България, предприема спешни стъпки за омекотяване на удара върху потребителите. Президентът Вучич увери гражданите, че Белград разполага с вътрешни буфери и запаси за спешни ситуации, но предупреди, че държавните бюджети в цяла Европа ще понесат огромно финансово бреме за субсидиране на цените.

Паралелно с това, Белград ускорява проектите за диверсификация чрез изграждане на нови интерконектори и резервиране на капацитети за втечнен газ от Гърция съвместно с Европейския съюз. Подобни кризисни мерки и тавани върху маржовете на горивата вече бяха въведени и в съседните страни от региона, включително България и Северна Македония, в опит да се овладее инфлационният натиск.

Анализаторите са единодушни, че докато не се постигне трайно политическо решение на конфликтите в Украйна и Близкия изток, енергийният пазар в Европа ще остане силно уязвим на нови ценови сътресения.