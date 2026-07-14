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Как СБУ се превърна в една от най-ефективните тайни служби в света: Анализ на The Telegraph

Как СБУ се превърна в една от най-ефективните тайни служби в света: Анализ на The Telegraph

14 Юли, 2026 05:57, обновена 14 Юли, 2026 06:24 1 452 9

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  • украйна-
  • тайни служби

Британското издание определя Службата за сигурност на Украйна като хибридна организация от ново поколение, съчетаваща съветска безмилостност, тактики на Мосад и западни технологии

Как СБУ се превърна в една от най-ефективните тайни служби в света: Анализ на The Telegraph - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) се утвърди като една от най-ефективните и опасни тайни организации в глобален мащаб. Това се посочва в мащабен аналитичен материал на авторитетното британско издание The Telegraph, публикуван в контекста на продължаващата разузнавателна война между Киев и Москва.

Според военни експерти и анализатори, цитирани от медията, четирите години на интензивни иновации и дръзки операции в тила на врага са трансформирали украинското разузнаване до неузнаваемост, променяйки стратегическия баланс на силите.

Експертите на The Telegraph дефинират СБУ като „изключителна хибридна организация“. Тя успешно е наследила и пречупила безмилостния занаят на бившите съветски структури, съчетала го е с хирургическата точност и дързост, характерни за израелския Мосад, и е надградила всичко това със съвременни технологии за наблюдение и масиран обмен на разузнавателни данни със западните съюзници.

Като емблематичен пример за капацитета на службата се посочва миналогодишната операция „Паяжина“, при която бяха поразени руски бази за стратегически бомбардировачи на хиляди километри във вътрешността на Руската федерация. Подобни удари в черния списък на Кремъл демонстрират мащаб на планиране и въображение, каквито малцина са смятали за възможни преди началото на пълномащабния конфликт.

Британското издание подчертава, че докато голяма част от Европа все още води теоретични дебати за отбранителните стратегии, мъжете и жените от СБУ дават практически уроци по неконвенционална война. Вестникът отбелязва, че оперативното мислене на украинските агенти наподобява духа на британското Управление за специални операции (SOE) от Втората световна война – комбинация от инженерна изобретателност, граждански иновации, софтуерни разработки и огромен личен риск.

Заключението на анализизаторите е категорично: историята вероятно ще докаже, че разузнавателната война в сенките е не по-малко важна от преките сблъсъци на фронтовата линия. Уроците на СБУ за това как с въображение и решителност могат да се постигнат стратегически ефекти, надхвърлящи конвенционалната военна мощ, трябва да бъдат детайлно проучени от всяка държава членка на НАТО.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да ви е четита провалената операция

    18 5 Отговор
    А как завърши подготвяна нова операция "паяжина" ?

    Пълен провал със задържани участници и обезопасени дронове в комплект с оборудване за по-нататъшно проучване.

    06:05 14.07.2026

  • 2 ИДИЛ

    27 5 Отговор
    Това са терористи, финансирани от Брюксел.

    06:14 14.07.2026

  • 3 койдазнай

    5 20 Отговор
    Ако СБУ закара кремълския загубеняк на Кресчатик в чувал, ще призная са ефективна служба.
    Може и в Хага.

    Коментиран от #4

    06:14 14.07.2026

  • 4 Хаганат

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    Ако те хванат в един чувал и ти го нахагат, как ще разбереш арабели ли са или негри?

    06:25 14.07.2026

  • 5 Някой

    21 1 Отговор
    Е, тепърва запада че реве от създадената с негова помощ терористична организация СБУ. Вече почнаха да действат и в Европа. Пример - Монако.

    06:31 14.07.2026

  • 6 Ако краварите и ционистите

    10 1 Отговор
    им спрат разузнавателните данни от спътниците и самолетите, "великата СБУ разведка" на бандерите ще приключи за ден.

    07:00 14.07.2026

  • 7 Механик

    8 0 Отговор
    Голяма ефективност.
    Взривиха северен поток и ги научи цял свят, заложиха бомба на оня еврей в Монако и не стига ,че не го убиха, ами и ги научи целия свят (отново).
    Сега разправят, че нещо пак искали да пускат дронове но руснаците са ги изловили. Ако е вярно, това е още един и то огромен провал.
    Украинските служби не са нищо друго освен клонове на английските, американските и израелските служби. Всичката логистика и разузнавателни данни са на натовците, само разходния материал/изпълнителите са украински.

    07:12 14.07.2026

  • 8 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Като зад него седят цру ми6 и мосад да помагат мн ясно

    08:17 14.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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