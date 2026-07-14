Службата за сигурност на Украйна (СБУ) се утвърди като една от най-ефективните и опасни тайни организации в глобален мащаб. Това се посочва в мащабен аналитичен материал на авторитетното британско издание The Telegraph, публикуван в контекста на продължаващата разузнавателна война между Киев и Москва.

Според военни експерти и анализатори, цитирани от медията, четирите години на интензивни иновации и дръзки операции в тила на врага са трансформирали украинското разузнаване до неузнаваемост, променяйки стратегическия баланс на силите.

Експертите на The Telegraph дефинират СБУ като „изключителна хибридна организация“. Тя успешно е наследила и пречупила безмилостния занаят на бившите съветски структури, съчетала го е с хирургическата точност и дързост, характерни за израелския Мосад, и е надградила всичко това със съвременни технологии за наблюдение и масиран обмен на разузнавателни данни със западните съюзници.

Като емблематичен пример за капацитета на службата се посочва миналогодишната операция „Паяжина“, при която бяха поразени руски бази за стратегически бомбардировачи на хиляди километри във вътрешността на Руската федерация. Подобни удари в черния списък на Кремъл демонстрират мащаб на планиране и въображение, каквито малцина са смятали за възможни преди началото на пълномащабния конфликт.

Британското издание подчертава, че докато голяма част от Европа все още води теоретични дебати за отбранителните стратегии, мъжете и жените от СБУ дават практически уроци по неконвенционална война. Вестникът отбелязва, че оперативното мислене на украинските агенти наподобява духа на британското Управление за специални операции (SOE) от Втората световна война – комбинация от инженерна изобретателност, граждански иновации, софтуерни разработки и огромен личен риск.

Заключението на анализизаторите е категорично: историята вероятно ще докаже, че разузнавателната война в сенките е не по-малко важна от преките сблъсъци на фронтовата линия. Уроците на СБУ за това как с въображение и решителност могат да се постигнат стратегически ефекти, надхвърлящи конвенционалната военна мощ, трябва да бъдат детайлно проучени от всяка държава членка на НАТО.