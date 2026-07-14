Сестрата на Линдзи Греъм поема поста му в Сената

Губернаторът на Южна Каролина Хенри Макмастър назначи Дарлийн Греъм Нордон, сестра на покойния сенатор Линдзи Греъм, да поеме неговото място в Сената на САЩ. Решението идва броени дни след внезапната кончина на влиятелния републиканец, който почина на 71-годишна възраст от аортна дисекция. Макмастър обяви избора си на официална пресконференция, заявявайки, че за него е истинска чест да помоли по-малката сестра на сенатора да довърши започнатото от нейния брат. С това назначение Дарлийн Греъм Нордон ще влезе в историята като първата жена, представляваща Южна Каролина в Сената на САЩ.
Историческа семейна връзка и подкрепа от Белия дом
Дарлийн Греъм Нордон няма предишен опит на изборна длъжност, но от години заема административни постове, включително като комисар на Комисията за незрящи в Южна Каролина. Двамата с брат си имат изключително силна житейска връзка. След като родителите им умират в средата на 70-те години на миналия век, тогава 22-годишният Линдзи Греъм става законен настойник на 13-годишната си сестра и я отглежда.
Назначението получи категорична и бърза подкрепа от най-високо политическо ниво. Преди официалното решение, президентът Доналд Тръмп призова в социалната мрежа Truth Social губернатор Макмастър да повери поста именно на Дарлийн, определяйки този ход като „прекрасен жест на почит към Линдзи, който я обичаше скъпо“. Вторият сенатор от Южна Каролина, Тим Скот, както и лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн, също изразиха пълно одобрение за избора, цитирани от Fox News и CNN.
Какво следва за сенатското място на Южна Каролина?
Нордон ще положи клетва във Вашингтон и ще заема поста временно до януари 2027 г., за да се гарантира крехкото републиканско мнозинство в Сената. По закон процедурата за попълване на вакантното място извън този служебен мандат изисква извънредни вътрешнопартийни избори:
- 21 – 28 юли 2026 г. – Официален прозорец за регистрация на кандидатите от Републиканската партия.
- 11 август 2026 г. – Провеждане на извънредни републикански първични избори в щата.
- 25 август 2026 г. – Евентуален балотаж, ако никой от кандидатите не събере над 50% от гласовете.
Победителят от тези вътрешни избори ще се изправи срещу официалния кандидат на Демократическата партия д-р Ани Андрюс на общите избори през ноември. Към момента няколко ключови фигури от Републиканската партия вече обмислят включване в надпреварата за пълния шестгодишен мандат.
Ако имате нужда от допълнителни цитати от изказването на Дарлийн Греъм или от политически коментари на анализатори за баланса на силите в Сената, мога да ги добавя към текста.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ний ша Ва упрайм
06:40 14.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Милене !
А кога ще запознаеш читателите с успешният провал на операция "Паяжина -2 " ?
Закъсняват указанията ?
Шефа още не се събудил ?
06:45 14.07.2026
5 пръц
Коментиран от #13, #25
06:46 14.07.2026
6 Луд с картечница в мол
06:47 14.07.2026
7 Роднима - милиционер - роднина...
Коментиран от #11
06:54 14.07.2026
8 Иван
06:56 14.07.2026
9 Абу Будалиб
06:57 14.07.2026
10 морския
Коментиран от #15
06:59 14.07.2026
11 Иван
До коментар #7 от "Роднима - милиционер - роднина...":А ние се въжмущавахме от Пеко Таков и сина му Янчо Таков. От Димитър Станишев и Сергей Станишев.
07:00 14.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Прав си
До коментар #5 от "пръц":Това ние го правехме още по бай тошово време, а америте сега се сетили да открият Америка.
07:02 14.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Врртъ
07:04 14.07.2026
17 Иван
До коментар #14 от "ВЕСЕЛЯК":Затова е станал такъв голям ционист.
07:04 14.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
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25 Ъъъъ
До коментар #5 от "пръц":Както разбираме ги назначават по роднинска линия! Много удобно за нашето НС е творчески да приложи челният американски опит!🤥
07:12 14.07.2026
26 Иван
До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това не беше ли Полска К.?
07:12 14.07.2026
27 Баце
07:21 14.07.2026
28 Софиянец
07:25 14.07.2026
29 Емили
07:56 14.07.2026
30 име
08:19 14.07.2026
31 Да обобщим гордо и мъдро!
08:19 14.07.2026
32 Журналист
"Ако имате нужда от допълнителни цитати от изказването на Дарлийн Греъм или от политически коментари на анализатори за баланса на силите в Сената, мога да ги добавя към текста."
08:26 14.07.2026