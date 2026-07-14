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Сестрата на Линдзи Греъм поема поста му в Сената

Сестрата на Линдзи Греъм поема поста му в Сената

14 Юли, 2026 06:31, обновена 14 Юли, 2026 06:34 1 419 32

  • линдзи греъм-
  • сащ-
  • сестра-
  • сенат-
  • заместник

Губернаторът на Южна Каролина с историческо решение след смъртта на сенатора

Сестрата на Линдзи Греъм поема поста му в Сената - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Губернаторът на Южна Каролина Хенри Макмастър назначи Дарлийн Греъм Нордон, сестра на покойния сенатор Линдзи Греъм, да поеме неговото място в Сената на САЩ. Решението идва броени дни след внезапната кончина на влиятелния републиканец, който почина на 71-годишна възраст от аортна дисекция. Макмастър обяви избора си на официална пресконференция, заявявайки, че за него е истинска чест да помоли по-малката сестра на сенатора да довърши започнатото от нейния брат. С това назначение Дарлийн Греъм Нордон ще влезе в историята като първата жена, представляваща Южна Каролина в Сената на САЩ.

Историческа семейна връзка и подкрепа от Белия дом

Дарлийн Греъм Нордон няма предишен опит на изборна длъжност, но от години заема административни постове, включително като комисар на Комисията за незрящи в Южна Каролина. Двамата с брат си имат изключително силна житейска връзка. След като родителите им умират в средата на 70-те години на миналия век, тогава 22-годишният Линдзи Греъм става законен настойник на 13-годишната си сестра и я отглежда.

Назначението получи категорична и бърза подкрепа от най-високо политическо ниво. Преди официалното решение, президентът Доналд Тръмп призова в социалната мрежа Truth Social губернатор Макмастър да повери поста именно на Дарлийн, определяйки този ход като „прекрасен жест на почит към Линдзи, който я обичаше скъпо“. Вторият сенатор от Южна Каролина, Тим Скот, както и лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн, също изразиха пълно одобрение за избора, цитирани от Fox News и CNN.

Какво следва за сенатското място на Южна Каролина?

Нордон ще положи клетва във Вашингтон и ще заема поста временно до януари 2027 г., за да се гарантира крехкото републиканско мнозинство в Сената. По закон процедурата за попълване на вакантното място извън този служебен мандат изисква извънредни вътрешнопартийни избори:

  • 21 – 28 юли 2026 г. – Официален прозорец за регистрация на кандидатите от Републиканската партия.
  • 11 август 2026 г. – Провеждане на извънредни републикански първични избори в щата.
  • 25 август 2026 г. – Евентуален балотаж, ако никой от кандидатите не събере над 50% от гласовете.

Победителят от тези вътрешни избори ще се изправи срещу официалния кандидат на Демократическата партия д-р Ани Андрюс на общите избори през ноември. Към момента няколко ключови фигури от Републиканската партия вече обмислят включване в надпреварата за пълния шестгодишен мандат.

Ако имате нужда от допълнителни цитати от изказването на Дарлийн Греъм или от политически коментари на анализатори за баланса на силите в Сената, мога да ги добавя към текста.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ний ша Ва упрайм

    25 0 Отговор
    какъв лисичи сурат е вадил тоя

    06:40 14.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Милене !

    24 0 Отговор
    Много си плодотворен тази сутрин, на всеки 6-10 минути статийка .

    А кога ще запознаеш читателите с успешният провал на операция "Паяжина -2 " ?
    Закъсняват указанията ?
    Шефа още не се събудил ?

    06:45 14.07.2026

  • 5 пръц

    32 2 Отговор
    Тия сенатори избират ли или ги назначават оти, ако е второто така беше и при бай Тошо когато депутатите лично той ги посочвоше.

    Коментиран от #13, #25

    06:46 14.07.2026

  • 6 Луд с картечница в мол

    47 0 Отговор
    Егати и демокрацията ,взеха ей така да си наьначават роднините ,а иначе Путин бил диктатор 😂😂😂 .

    06:47 14.07.2026

  • 7 Роднима - милиционер - роднина...

    29 1 Отговор
    И в обора са бетер комунизъм също кат тука.

    Коментиран от #11

    06:54 14.07.2026

  • 8 Иван

    21 1 Отговор
    За боклука Доналд Тръмп червени картони не важат.

    06:56 14.07.2026

  • 9 Абу Будалиб

    14 0 Отговор
    Комфлит на интереси!

    06:57 14.07.2026

  • 10 морския

    28 1 Отговор
    браво ! Северна Корея ряпа да яде !

    Коментиран от #15

    06:59 14.07.2026

  • 11 Иван

    23 1 Отговор

    До коментар #7 от "Роднима - милиционер - роднина...":

    А ние се въжмущавахме от Пеко Таков и сина му Янчо Таков. От Димитър Станишев и Сергей Станишев.

    07:00 14.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Прав си

    18 2 Отговор

    До коментар #5 от "пръц":

    Това ние го правехме още по бай тошово време, а америте сега се сетили да открият Америка.

    07:02 14.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Врртъ

    7 0 Отговор
    Аортна дисекАция, неразумни и юроде!

    07:04 14.07.2026

  • 17 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "ВЕСЕЛЯК":

    Затова е станал такъв голям ционист.

    07:04 14.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 25 Ъъъъ

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "пръц":

    Както разбираме ги назначават по роднинска линия! Много удобно за нашето НС е творчески да приложи челният американски опит!🤥

    07:12 14.07.2026

  • 26 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това не беше ли Полска К.?

    07:12 14.07.2026

  • 27 Баце

    13 0 Отговор
    Като начало, що не отскочи първо до Киiв, за късмет дет се вика?

    07:21 14.07.2026

  • 28 Софиянец

    10 1 Отговор
    Имало е кръвосмешение! Това обясняса уродливостта на тези фашисти!

    07:25 14.07.2026

  • 29 Емили

    5 0 Отговор
    Дарлийн омъжена или оженена е или е фрий кат брат си?

    07:56 14.07.2026

  • 30 име

    0 0 Отговор
    Да заповяда в Киев, и за нея ще има ракети.

    08:19 14.07.2026

  • 31 Да обобщим гордо и мъдро!

    1 0 Отговор
    Не ние станахме като тях, а те като нас. Е, кой е победил в студената война? Е, този същия ще победи и в топлата война. След две седмици спират и топлата вода в София. Ерго - във Вашингтон да се готвят за същото. ИМИТАТатоРИ!

    08:19 14.07.2026

  • 32 Журналист

    0 0 Отговор
    Като "подготвяте" статии изцяло чрез ChatGPT, можехте поне да извадите вътрешния си чат със софтуера в края на документа, за да изглежда горе-долу статията като написана от човек . . . ;-)

    "Ако имате нужда от допълнителни цитати от изказването на Дарлийн Греъм или от политически коментари на анализатори за баланса на силите в Сената, мога да ги добавя към текста."

    08:26 14.07.2026