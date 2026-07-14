Сестрата на Линдзи Греъм поема поста му в Сената

Губернаторът на Южна Каролина Хенри Макмастър назначи Дарлийн Греъм Нордон, сестра на покойния сенатор Линдзи Греъм, да поеме неговото място в Сената на САЩ. Решението идва броени дни след внезапната кончина на влиятелния републиканец, който почина на 71-годишна възраст от аортна дисекция. Макмастър обяви избора си на официална пресконференция, заявявайки, че за него е истинска чест да помоли по-малката сестра на сенатора да довърши започнатото от нейния брат. С това назначение Дарлийн Греъм Нордон ще влезе в историята като първата жена, представляваща Южна Каролина в Сената на САЩ.

Историческа семейна връзка и подкрепа от Белия дом

Дарлийн Греъм Нордон няма предишен опит на изборна длъжност, но от години заема административни постове, включително като комисар на Комисията за незрящи в Южна Каролина. Двамата с брат си имат изключително силна житейска връзка. След като родителите им умират в средата на 70-те години на миналия век, тогава 22-годишният Линдзи Греъм става законен настойник на 13-годишната си сестра и я отглежда.

Назначението получи категорична и бърза подкрепа от най-високо политическо ниво. Преди официалното решение, президентът Доналд Тръмп призова в социалната мрежа Truth Social губернатор Макмастър да повери поста именно на Дарлийн, определяйки този ход като „прекрасен жест на почит към Линдзи, който я обичаше скъпо“. Вторият сенатор от Южна Каролина, Тим Скот, както и лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн, също изразиха пълно одобрение за избора, цитирани от Fox News и CNN.

Какво следва за сенатското място на Южна Каролина?

Нордон ще положи клетва във Вашингтон и ще заема поста временно до януари 2027 г., за да се гарантира крехкото републиканско мнозинство в Сената. По закон процедурата за попълване на вакантното място извън този служебен мандат изисква извънредни вътрешнопартийни избори:

21 – 28 юли 2026 г. – Официален прозорец за регистрация на кандидатите от Републиканската партия.

– Официален прозорец за регистрация на кандидатите от Републиканската партия. 11 август 2026 г. – Провеждане на извънредни републикански първични избори в щата.

– Провеждане на извънредни републикански първични избори в щата. 25 август 2026 г. – Евентуален балотаж, ако никой от кандидатите не събере над 50% от гласовете.

Победителят от тези вътрешни избори ще се изправи срещу официалния кандидат на Демократическата партия д-р Ани Андрюс на общите избори през ноември. Към момента няколко ключови фигури от Републиканската партия вече обмислят включване в надпреварата за пълния шестгодишен мандат.

Ако имате нужда от допълнителни цитати от изказването на Дарлийн Греъм или от политически коментари на анализатори за баланса на силите в Сената, мога да ги добавя към текста.