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Среща в Белия дом: Доналд Тръмп приема новия иракски премиер Али ал-Заиди

Среща в Белия дом: Доналд Тръмп приема новия иракски премиер Али ал-Заиди

14 Юли, 2026 09:28 485 2

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Вашингтон и Багдад подготвят стратегически петролни и газови споразумения за милиарди долари

Среща в Белия дом: Доналд Тръмп приема новия иракски премиер Али ал-Заиди - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме днес в Белия дом новия министър-председател на Ирак Али ал-Заиди, който пристигна на първото си официално посещение в чужбина, откакто пое поста през май тази година. Информацията бе официално оповестена от държавната Иракска новинарска агенция (INA) и потвърдена от пресслужбата на американската администрация пред Асошиейтед Прес.

Разговорите във Вашингтон се провеждат в изключително деликатен геополитически момент. Основен акцент в преговорите ще бъде подписването на ключови меморандуми за разбирателство в енергийния сектор. Говорителят на иракското правителство Хайдер ал-Абуди заяви пред Ал Джазира, че Ирак планира да привлече специализирани американски компании за драстично увеличаване на производствения си капацитет и за разработване на алтернативни експортни маршрути. Целта е да се намали зависимостта на Багдад от Ормузкия проток, чийто трафик в момента е блокиран поради конфликта между САЩ и Иран.

Анализатори от международния мозъчен тръст Атлантически съвет отбелязват, че администрацията на Тръмп оказва сериозен натиск върху новия премиер за ограничаване на влиянието на проиранските милиции в Ирак и поставянето на всички оръжия под изключителен държавен контрол. От своя страна Ал-Заиди вече предприе мащабна антикорупционна кампания в Багдад, която получи одобрението на Вашингтон. Очаква се по време на визитата да бъде договорено и създаването на съвместен фонд за развитие, захранван с иракски петролни доставки, срещу американска помощ за модернизация на електропреносната мрежа на страната.


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дън Бай

    3 0 Отговор
    А защо е нов, къде е старият?

    09:42 14.07.2026