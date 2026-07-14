Турски съд издаде международна заповед за арест на Бенямин Нетаняху, според турски медии

Турски съд е издал международна заповед за арест на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху във връзка с обвинения, свързани с блокирането на опитите на хуманитарната флотилия „Глобал Сумуд“ да достави помощи за ивицата Газа. За това съобщава турското издание „Тюркийе тудей“, предава БТА.

Според публикацията решението е взето от 11-ия Висш наказателен съд в Истанбул след разглеждане на иск срещу Нетаняху и други високопоставени израелски представители. В обвиненията, цитирани от медията, фигурират престъпления срещу човечеството, геноцид, умишлено причиняване на телесни повреди, изтезания, както и редица други предполагаеми нарушения, включително незаконно лишаване от свобода и възпрепятстване на хуманитарни операции.

Според информацията производството е продължение на действия, започнали през ноември 2025 г., когато истанбулски съд е издал предварителни заповеди за арест срещу Нетаняху и други израелски официални лица. Те са били мотивирани както с твърденията за възпрепятстване на хуманитарната флотилия, така и с обвинения, свързани с военните действия на Израел в ивицата Газа.

През април тази година Главната прокуратура на Истанбул е внесла обвинителен акт, с който е поискала доживотни присъди при строг режим за израелските ръководители. Турската прокуратура аргументира позицията си с твърдението, че турските съдилища разполагат с юрисдикция по случая съгласно разпоредби на международното морско право.

Според „Тюркийе тудей“ издаването на настоящата международна заповед представлява формална стъпка на турската съдебна система за търсене на международно съдействие по изпълнението ѝ.

Към момента няма официална реакция от страна на израелското правителство по информацията. Не е ясно и дали заповедта е била изпратена чрез международните механизми за полицейско сътрудничество и дали ще бъде призната или изпълнена от други държави.

Случаят се развива на фона на продължаващото напрежение между Турция и Израел, чиито отношения се влошиха значително след началото на войната в Газа. Анкара е сред най-острите критици на израелските военни операции, докато Израел категорично отхвърля обвиненията в извършване на геноцид и други международни престъпления.