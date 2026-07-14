Турски съд издаде международна заповед за арест на Бенямин Нетаняху, според турски медии

Турски съд е издал международна заповед за арест на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху във връзка с обвинения, свързани с блокирането на опитите на хуманитарната флотилия „Глобал Сумуд“ да достави помощи за ивицата Газа. За това съобщава турското издание „Тюркийе тудей“, предава БТА.
Според публикацията решението е взето от 11-ия Висш наказателен съд в Истанбул след разглеждане на иск срещу Нетаняху и други високопоставени израелски представители. В обвиненията, цитирани от медията, фигурират престъпления срещу човечеството, геноцид, умишлено причиняване на телесни повреди, изтезания, както и редица други предполагаеми нарушения, включително незаконно лишаване от свобода и възпрепятстване на хуманитарни операции.
Според информацията производството е продължение на действия, започнали през ноември 2025 г., когато истанбулски съд е издал предварителни заповеди за арест срещу Нетаняху и други израелски официални лица. Те са били мотивирани както с твърденията за възпрепятстване на хуманитарната флотилия, така и с обвинения, свързани с военните действия на Израел в ивицата Газа.
През април тази година Главната прокуратура на Истанбул е внесла обвинителен акт, с който е поискала доживотни присъди при строг режим за израелските ръководители. Турската прокуратура аргументира позицията си с твърдението, че турските съдилища разполагат с юрисдикция по случая съгласно разпоредби на международното морско право.
Според „Тюркийе тудей“ издаването на настоящата международна заповед представлява формална стъпка на турската съдебна система за търсене на международно съдействие по изпълнението ѝ.
Към момента няма официална реакция от страна на израелското правителство по информацията. Не е ясно и дали заповедта е била изпратена чрез международните механизми за полицейско сътрудничество и дали ще бъде призната или изпълнена от други държави.
Случаят се развива на фона на продължаващото напрежение между Турция и Израел, чиито отношения се влошиха значително след началото на войната в Газа. Анкара е сред най-острите критици на израелските военни операции, докато Израел категорично отхвърля обвиненията в извършване на геноцид и други международни престъпления.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганчо
Коментиран от #15
14:23 14.07.2026
2 Турски съд
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14:24 14.07.2026
3 Механик
Коментиран от #10
14:26 14.07.2026
4 смех
14:30 14.07.2026
5 Удри евраста с лопатЕто
14:34 14.07.2026
6 Лумпен
Коментиран от #7
14:36 14.07.2026
7 ВЕСЕЛЯК
До коментар #6 от "Лумпен":Малее, там ще е много интересно. Ще му го дават без да е пречистен от равина. Няма да е "кашерен".. Как ша го лапа Биби, направо не знам. Ама знам, че ушите му ще са страхотни дръжки.
14:40 14.07.2026
8 яница
Коментиран от #11, #13
14:41 14.07.2026
9 име
14:45 14.07.2026
10 Гожи
До коментар #3 от "Механик":Лошото е че и на нас ще се стъжни.
14:46 14.07.2026
11 млад еврас
До коментар #8 от "яница":Кое късо диктаторче, да не е най късото нелигитимното укренско диктаторче жужа зеля къс напушеняк.
14:46 14.07.2026
12 Герги
14:50 14.07.2026
13 споко
До коментар #8 от "яница":Късото диктаторче няма да го съдят, неговите хора в Киев ще му видят сметката.
14:51 14.07.2026
14 Мунчо юмручето министър
14:52 14.07.2026
15 Тц......
До коментар #1 от "Ганчо":Тоя не е в България.
14:55 14.07.2026
16 Не само турския съд,
14:56 14.07.2026
17 Честен евроатлантик
Коментиран от #19
15:03 14.07.2026
18 Примката лека полека се затяга
15:17 14.07.2026
19 И на теб
До коментар #17 от "Честен евроатлантик":Ли ти е бръкнал нерегламентирано🤣🤣🤣
15:18 14.07.2026