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Турски съд издаде международна заповед за арест на Бенямин Нетаняху, според турски медии

Турски съд издаде международна заповед за арест на Бенямин Нетаняху, според турски медии

14 Юли, 2026 14:19 1 352 19

  • бенямин нетаняху-
  • турция-
  • заповед за арест

Решението е свързано с обвинения за блокирането на хуманитарната флотилия „Глобал Сумуд“ и действията на Израел в Газа. Към момента няма информация за международно признаване или изпълнение на заповедта.

Турски съд издаде международна заповед за арест на Бенямин Нетаняху, според турски медии - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турски съд е издал международна заповед за арест на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху във връзка с обвинения, свързани с блокирането на опитите на хуманитарната флотилия „Глобал Сумуд“ да достави помощи за ивицата Газа. За това съобщава турското издание „Тюркийе тудей“, предава БТА.

Според публикацията решението е взето от 11-ия Висш наказателен съд в Истанбул след разглеждане на иск срещу Нетаняху и други високопоставени израелски представители. В обвиненията, цитирани от медията, фигурират престъпления срещу човечеството, геноцид, умишлено причиняване на телесни повреди, изтезания, както и редица други предполагаеми нарушения, включително незаконно лишаване от свобода и възпрепятстване на хуманитарни операции.

Според информацията производството е продължение на действия, започнали през ноември 2025 г., когато истанбулски съд е издал предварителни заповеди за арест срещу Нетаняху и други израелски официални лица. Те са били мотивирани както с твърденията за възпрепятстване на хуманитарната флотилия, така и с обвинения, свързани с военните действия на Израел в ивицата Газа.

През април тази година Главната прокуратура на Истанбул е внесла обвинителен акт, с който е поискала доживотни присъди при строг режим за израелските ръководители. Турската прокуратура аргументира позицията си с твърдението, че турските съдилища разполагат с юрисдикция по случая съгласно разпоредби на международното морско право.

Според „Тюркийе тудей“ издаването на настоящата международна заповед представлява формална стъпка на турската съдебна система за търсене на международно съдействие по изпълнението ѝ.

Към момента няма официална реакция от страна на израелското правителство по информацията. Не е ясно и дали заповедта е била изпратена чрез международните механизми за полицейско сътрудничество и дали ще бъде призната или изпълнена от други държави.

Случаят се развива на фона на продължаващото напрежение между Турция и Израел, чиито отношения се влошиха значително след началото на войната в Газа. Анкара е сред най-острите критици на израелските военни операции, докато Израел категорично отхвърля обвиненията в извършване на геноцид и други международни престъпления.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганчо

    28 6 Отговор
    И аз ще арестувам циониста, и ще му отворя тъпата еврейска тиква.

    Коментиран от #15

    14:23 14.07.2026

  • 2 Турски съд

    6 28 Отговор
    руска следа..
    .

    14:24 14.07.2026

  • 3 Механик

    38 5 Отговор
    Не знам новината до колко е вярна, ама евреите много силно да внимават да не се възпалят турците. Щото ония 40 години дето са бродили в пустинята ще им се сторят като ходене на "зелено училище".

    Коментиран от #10

    14:26 14.07.2026

  • 4 смех

    32 4 Отговор
    не считайте ционистите за хора!!!Това е една обезумяла паплач без всякакъв морал и човешки ценности

    14:30 14.07.2026

  • 5 Удри евраста с лопатЕто

    24 2 Отговор
    Сега въпроса е, как да го прикоткаме да отиде на почивка в Турция, те ще свършат останалото.

    14:34 14.07.2026

  • 6 Лумпен

    25 3 Отговор
    А дано да видим ушатия в турски зандан !

    Коментиран от #7

    14:36 14.07.2026

  • 7 ВЕСЕЛЯК

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Лумпен":

    Малее, там ще е много интересно. Ще му го дават без да е пречистен от равина. Няма да е "кашерен".. Как ша го лапа Биби, направо не знам. Ама знам, че ушите му ще са страхотни дръжки.

    14:40 14.07.2026

  • 8 яница

    6 4 Отговор
    преди години същото писахте и эа късото диктаторче 😆 светът се управлява от рептили , които мислят, че са богове и всичко им е позволено

    Коментиран от #11, #13

    14:41 14.07.2026

  • 9 име

    13 2 Отговор
    При следващото освобождение на Божиите земи, християни и мюсюлмани ще се бият ламо до рамо да изчистят ционистката напаст.

    14:45 14.07.2026

  • 10 Гожи

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Лошото е че и на нас ще се стъжни.

    14:46 14.07.2026

  • 11 млад еврас

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "яница":

    Кое късо диктаторче, да не е най късото нелигитимното укренско диктаторче жужа зеля къс напушеняк.

    14:46 14.07.2026

  • 12 Герги

    4 6 Отговор
    Султана,пак се прави на интересен...нали се напъва да е регионална сила...

    14:50 14.07.2026

  • 13 споко

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "яница":

    Късото диктаторче няма да го съдят, неговите хора в Киев ще му видят сметката.

    14:51 14.07.2026

  • 14 Мунчо юмручето министър

    2 4 Отговор
    ЕРДОГАН ДА ВНИМАВА СЪС САМОЛЕТА КАТО ЛЕТИ НАСАМ НАТАМ ЧЕ МОСАД МОГАТ ВСИЧКО ДА МУ ПОПРАВАТ НЯКОЙ НЕЩА И ДА НИ СТАНЕ НЯМА ПАРАШУТИ СКАЧАИТЕ ТАКА

    14:52 14.07.2026

  • 15 Тц......

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганчо":

    Тоя не е в България.

    14:55 14.07.2026

  • 16 Не само турския съд,

    9 1 Отговор
    а целия свят трябва да издаде заповед за отстраняване на чифyта!

    14:56 14.07.2026

  • 17 Честен евроатлантик

    3 5 Отговор
    А за Ердоган ислямиста кой съд ще се заеме

    Коментиран от #19

    15:03 14.07.2026

  • 18 Примката лека полека се затяга

    4 1 Отговор
    Оня ден си отиде защитникът му в американския конгрес, днес тази заповед за арест. Утре какво ли ще е? Ще му остане ли дупка за криене?

    15:17 14.07.2026

  • 19 И на теб

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Честен евроатлантик":

    Ли ти е бръкнал нерегламентирано🤣🤣🤣

    15:18 14.07.2026

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