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Nikkei: Бизнесът определи налозите на Тръмп за Ормузкия проток като „невъзможни за плащане“

Nikkei: Бизнесът определи налозите на Тръмп за Ормузкия проток като „невъзможни за плащане“

15 Юли, 2026 04:23, обновена 15 Юли, 2026 04:26 401 1

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Международни компании предупреждават за колапс в доставките при 20% такса върху товарите

Nikkei: Бизнесът определи налозите на Тръмп за Ормузкия проток като „невъзможни за плащане“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Водещи световни корпорации и представители на корабната индустрия реагираха с остри критики срещу предложението на Доналд Тръмп за въвеждане на транзитни такси в Ормузкия проток.

Според доклад на авторитетното японско издание Nikkei, бизнесът определя планираните мерки като прекомерни и опасни за глобалната икономика.

Представители на засегнатите индустрии бяха категорични, че предложената такса от 20% от стойността на товара е „напълно невъзможно да се плати“. Ормузкият проток е сред най-важните морски пътища в света, през който преминава една пета от световния петролен корабопоток.

Експертите предупреждават, че евентуално налагане на подобни налози ще доведе до:

  • Драстичен скок в цените на енергоносителите.
  • Колапс на международните вериги за доставки.
  • Финансов натиск върху крайните потребители в глобален мащаб.


Япония
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  • 1 Госあ

    1 0 Отговор
    Япония трябва да се обърне открито и с разкаяние към големия брат, а не към престъпниците хвърлили не една, а две атомни бомби по цивилни !

    04:29 15.07.2026

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