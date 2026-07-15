Nikkei: Бизнесът определи налозите на Тръмп за Ормузкия проток като „невъзможни за плащане“

Водещи световни корпорации и представители на корабната индустрия реагираха с остри критики срещу предложението на Доналд Тръмп за въвеждане на транзитни такси в Ормузкия проток.

Според доклад на авторитетното японско издание Nikkei, бизнесът определя планираните мерки като прекомерни и опасни за глобалната икономика.

Представители на засегнатите индустрии бяха категорични, че предложената такса от 20% от стойността на товара е „напълно невъзможно да се плати“. Ормузкият проток е сред най-важните морски пътища в света, през който преминава една пета от световния петролен корабопоток.

Експертите предупреждават, че евентуално налагане на подобни налози ще доведе до:

Драстичен скок в цените на енергоносителите.

Колапс на международните вериги за доставки.

Финансов натиск върху крайните потребители в глобален мащаб.