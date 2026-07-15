Външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ бе прекъснато за десети път от началото на годината

Външното електроснабдяване на Запорожката атомна електроцентрала (АЕЦ) в Украйна, която се намира под руска окупация, бе прекъснато за 10-и път от началото на тази година, предаде Укринформ, позовавайки се на украинския държавен оператор „Енергоатом“, предаде БТА.

„Окупираната Запорожка АЕЦ отново остана без външно електроснабдяване и беше принудена да премине на резервни дизелови генератори, които осигуряват функционирането на критичните системи за безопасност. Външното електроснабдяване на централата вече е възстановено“, се посочва в изявлението, публикувано във Фейсбук.

„Енергоатом“ отбеляза, че това е десетото прекъсване на електроснабдяването от началото на 2026 г. – „тревожен антирекорд“ за най-голямата атомна електроцентрала в Европа, която е под руска окупация от повече от четири години.

В изявлението се казва още, че такива статистически данни са безпрецедентни и отразяват критичното състояние на ядрената безопасност в обекта.

„Поредното прекъсване на електроснабдяването потвърждава за пореден път, че докато Запорожката АЕЦ остава под руска окупация, рисковете за ядрената и радиационната безопасност ще продължат да съществуват. Единствената гаранция за безопасната експлоатация на централата е нейното освобождаване и връщането ѝ под пълния контрол на Украйна и нейния единствен легитимен оператор“, посочва „Енергоатом“.

Разузнавателната агенция на Министерството на отбраната на Украйна заяви по-рано, че руските въоръжени сили имат в Запорожката АЕЦ центрове за управление на дронове камикадзе.