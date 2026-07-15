Външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ бе прекъснато за десети път от началото на годината

Външното електроснабдяване на Запорожката атомна електроцентрала (АЕЦ) в Украйна, която се намира под руска окупация, бе прекъснато за 10-и път от началото на тази година, предаде Укринформ, позовавайки се на украинския държавен оператор „Енергоатом“, предаде БТА.
„Окупираната Запорожка АЕЦ отново остана без външно електроснабдяване и беше принудена да премине на резервни дизелови генератори, които осигуряват функционирането на критичните системи за безопасност. Външното електроснабдяване на централата вече е възстановено“, се посочва в изявлението, публикувано във Фейсбук.
„Енергоатом“ отбеляза, че това е десетото прекъсване на електроснабдяването от началото на 2026 г. – „тревожен антирекорд“ за най-голямата атомна електроцентрала в Европа, която е под руска окупация от повече от четири години.
В изявлението се казва още, че такива статистически данни са безпрецедентни и отразяват критичното състояние на ядрената безопасност в обекта.
„Поредното прекъсване на електроснабдяването потвърждава за пореден път, че докато Запорожката АЕЦ остава под руска окупация, рисковете за ядрената и радиационната безопасност ще продължат да съществуват. Единствената гаранция за безопасната експлоатация на централата е нейното освобождаване и връщането ѝ под пълния контрол на Украйна и нейния единствен легитимен оператор“, посочва „Енергоатом“.
Разузнавателната агенция на Министерството на отбраната на Украйна заяви по-рано, че руските въоръжени сили имат в Запорожката АЕЦ центрове за управление на дронове камикадзе.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
Коментиран от #16
14:09 15.07.2026
2 ЗЕЛЕН ТЕРОР
Коментиран от #15
14:10 15.07.2026
3 Владимир Путин, президент
14:11 15.07.2026
4 Последния Софиянец
14:12 15.07.2026
5 Мимч
Коментиран от #19
14:15 15.07.2026
6 Госあ
Коментиран от #14
14:18 15.07.2026
7 Механик
Страхотна логика. Браво.
14:19 15.07.2026
8 Юлия Свириденко
Коментиран от #17
14:20 15.07.2026
9 Госあ
14:26 15.07.2026
10 А вътрешното
14:26 15.07.2026
11 гост
14:32 15.07.2026
12 Крадеца вика "Дръжте крадеца!"
Когато стане белята юдео-ционистите от Киев и Днепропетровски ще се изпокрият в дупките си, а бедните жители на Украйна ще измират.
Впрочем, помните ли Чернобил?
Запорожката АЕЦ е Чернобилската АЕЦ х 6.
Не е лошо сините талибани да се запасят с йод.
14:39 15.07.2026
13 Зiiльонски 🇺🇦 - Началник хунта
14:40 15.07.2026
14 Ми тя не работи бе, момче!
До коментар #6 от "Госあ":Русия я захранва с ток, за да не гръмне, а тъпите укри се опитват да я взривят.
14:42 15.07.2026
15 Антирашист 1624
До коментар #2 от "ЗЕЛЕН ТЕРОР":Зеленски е герой ,защитава родината си ! Дали копейки и рашисти знаят какво е родина ?
Коментиран от #18
14:43 15.07.2026
16 Боко и Прасчо
До коментар #1 от "Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново":Ами ние защо ви плащаме по изборите ?! 😡Връщайте парите !
14:43 15.07.2026
17 Госпожата е в оставка
До коментар #8 от "Юлия Свириденко":Питай боксьора.
14:43 15.07.2026
18 Да уточним !?
До коментар #15 от "Антирашист 1624":Коя родина ? В Израел Зеленски го смятат за евреин , във Лвов правят бунтове срещу наборните му хайки ...Коя негова " родина " ?
14:47 15.07.2026
19 Антирашист 1625
До коментар #5 от "Мимч":Могат и да не могат ! Човешки норми и поведение за рашистите не съществуват ,жертвит не ги интересуват .
14:48 15.07.2026