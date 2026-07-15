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Външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ бе прекъснато за десети път от началото на годината
  Тема: Украйна

Външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ бе прекъснато за десети път от началото на годината

15 Юли, 2026 14:08 1 289 19

  • украйна-
  • запорожка аец-
  • русия-
  • аец-
  • енергоатом

Окупираната Запорожка АЕЦ отново остана без външно електроснабдяване и беше принудена да премине на резервни дизелови генератори, обяви Киев

Външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ бе прекъснато за десети път от началото на годината - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Външното електроснабдяване на Запорожката атомна електроцентрала (АЕЦ) в Украйна, която се намира под руска окупация, бе прекъснато за 10-и път от началото на тази година, предаде Укринформ, позовавайки се на украинския държавен оператор „Енергоатом“, предаде БТА.

„Окупираната Запорожка АЕЦ отново остана без външно електроснабдяване и беше принудена да премине на резервни дизелови генератори, които осигуряват функционирането на критичните системи за безопасност. Външното електроснабдяване на централата вече е възстановено“, се посочва в изявлението, публикувано във Фейсбук.

„Енергоатом“ отбеляза, че това е десетото прекъсване на електроснабдяването от началото на 2026 г. – „тревожен антирекорд“ за най-голямата атомна електроцентрала в Европа, която е под руска окупация от повече от четири години.

В изявлението се казва още, че такива статистически данни са безпрецедентни и отразяват критичното състояние на ядрената безопасност в обекта.

„Поредното прекъсване на електроснабдяването потвърждава за пореден път, че докато Запорожката АЕЦ остава под руска окупация, рисковете за ядрената и радиационната безопасност ще продължат да съществуват. Единствената гаранция за безопасната експлоатация на централата е нейното освобождаване и връщането ѝ под пълния контрол на Украйна и нейния единствен легитимен оператор“, посочва „Енергоатом“.

Разузнавателната агенция на Министерството на отбраната на Украйна заяви по-рано, че руските въоръжени сили имат в Запорожката АЕЦ центрове за управление на дронове камикадзе.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    2 8 Отговор
    Ура! Победа! С Боташа напрет към победа!

    Коментиран от #16

    14:09 15.07.2026

  • 2 ЗЕЛЕН ТЕРОР

    12 2 Отговор
    Няма граници.

    Коментиран от #15

    14:10 15.07.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    4 9 Отговор
    Не мога разбера пачему няма никакво ПВО покрай тази Пропадла АЕЦ ? Аллоооууу...Герасимов !!! 👆

    14:11 15.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Отивам в аптеката за йод.

    14:12 15.07.2026

  • 5 Мимч

    9 2 Отговор
    Руснаците могат да имат каквото си пожелаят,не само в централата...

    Коментиран от #19

    14:15 15.07.2026

  • 6 Госあ

    9 4 Отговор
    Думкай Путине, де що произвежда ток за бандерите !

    Коментиран от #14

    14:18 15.07.2026

  • 7 Механик

    16 2 Отговор
    Тоест, руснаците държат АЕЦ-а, а укрите му спират външното електроподаване, ама са виновни руснаците за това че укрите с прели тока?!?!
    Страхотна логика. Браво.

    14:19 15.07.2026

  • 8 Юлия Свириденко

    9 1 Отговор
    пуснааа ли токЪ Ф кииийюф ???!

    Коментиран от #17

    14:20 15.07.2026

  • 9 Госあ

    12 1 Отговор
    Вместо да рискува бандерите да успеят по някакъв начин да думнат ЗАЕЦ след непрекъснати опити за ядрен тероризъм, не е ли по-добре Путин да думне един тактически атом ??? Петроханци кʼво ше каʼат ?

    14:26 15.07.2026

  • 10 А вътрешното

    1 1 Отговор
    как е !

    14:26 15.07.2026

  • 11 гост

    2 9 Отговор
    не трябва да се бърза,да се изчака вятъра да задуха към вътрешността на Русия...и тогава...

    14:32 15.07.2026

  • 12 Крадеца вика "Дръжте крадеца!"

    6 0 Отговор
    Единствено безумните укри прекъсват външното електрозахранване на Запорожката АЕЦ.

    Когато стане белята юдео-ционистите от Киев и Днепропетровски ще се изпокрият в дупките си, а бедните жители на Украйна ще измират.

    Впрочем, помните ли Чернобил?

    Запорожката АЕЦ е Чернобилската АЕЦ х 6.

    Не е лошо сините талибани да се запасят с йод.

    14:39 15.07.2026

  • 13 Зiiльонски 🇺🇦 - Началник хунта

    4 0 Отговор
    Ние АЕЦ Чернобил си взривихме , за да накажем Москва , та АЕЦ Запорожие ли да не бомби ?! Брюксел си плаща , ние действаме .

    14:40 15.07.2026

  • 14 Ми тя не работи бе, момче!

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    Русия я захранва с ток, за да не гръмне, а тъпите укри се опитват да я взривят.

    14:42 15.07.2026

  • 15 Антирашист 1624

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "ЗЕЛЕН ТЕРОР":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! Дали копейки и рашисти знаят какво е родина ?

    Коментиран от #18

    14:43 15.07.2026

  • 16 Боко и Прасчо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново":

    Ами ние защо ви плащаме по изборите ?! 😡Връщайте парите !

    14:43 15.07.2026

  • 17 Госпожата е в оставка

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Юлия Свириденко":

    Питай боксьора.

    14:43 15.07.2026

  • 18 Да уточним !?

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Антирашист 1624":

    Коя родина ? В Израел Зеленски го смятат за евреин , във Лвов правят бунтове срещу наборните му хайки ...Коя негова " родина " ?

    14:47 15.07.2026

  • 19 Антирашист 1625

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мимч":

    Могат и да не могат ! Човешки норми и поведение за рашистите не съществуват ,жертвит не ги интересуват .

    14:48 15.07.2026

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