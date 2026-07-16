Русия обяви, че няма изгледи за възобновяване на мирните преговори с Украйна

Кремъл заяви днес, че за момента няма изгледи за възобновяване на мирните преговори с Украйна, макар да посочи, че Русия остава отворена за идеята за преговори, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия оценява готовността на Турция да подпомогне усилията за мир, но засега не се очакват нови преговори.

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"Напълно осъзнаваме готовността на нашите турски приятели да продължат да улесняват прехода към мирно разрешаване на ситуацията около Украйна", заяви Песков пред репортери. "Благодарни сме на турската страна за това. В момента обаче няма непосредствени перспективи за възобновяване на преговорния процес; не виждаме никакви такива признаци. Въпреки това руската страна със сигурност остава отворена за тази възможност."

Почти 4 години и половина след началото на войната фронтовите линии остават до голяма степен непроменени, докато Русия и Украйна нанасят удари по градовете и ключовата енергийна инфраструктура на противника, както и по кораби в морето, посочва Ройтерс.

Песков заяви пред репортери, че Кремъл следи мащабното преструктуриране на правителството на украинския президент Володимир Зеленски, но назначаването на нов министър-председател и министър на отбраната няма да промени нищо, освен ако Киев не е готов да вземе решения, водещи до мирно уреждане на конфликта.

Москва разчита на терор с балистични ракети, заяви Зеленски след нова нощ на ракетни удари срещу Украйна.

Президентът Володимир Зеленски днес заяви, че Москва продължава да разчита на терор с балистични ракети, след като през нощта Русия извърши атака с 13 ракети, осем от които балистични, и 151 дрона, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски във Фейсбук, съобщи БТА.

“До момента е потвърдено, че при руската атака срещу Киев през изминалата нощ са убити двама души. Поднасям съболезнованията си на техните семейства и близки. Петима души са ранени, включително дете. Руснаците повредиха висока жилищна сграда, складови съоръжения и автомобили”, написа Зеленски.

Той добави, че четирима души са ранени в Харковска област. Районът беше атакуван с дронове и управляеми въздушни бомби, при което са нанесени щети на жилищни сгради и граждански съоръжения, включително кино и тенис кортове.

В Суми руските сили са ударили парк, а на друго място в областта са атакували тракторна бригада. При атака срещу Запорожие има щети по жилищен блок. Повредена е и енергийна инфраструктура във Виница, Житомир, Николаев и в Донецка област.

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви след среща с турския външен министър Хакан Фидан, че Украйна не е готова да се лиши от териториите и суверенитета си в името на постигането на мир с Украйна, а външният министър на Турция Хакан Фидан – че срещите му на най-високо ниво с представители и на Русия, и на Украйна, показват, че страните са готови за преговори, а Турция е готова да бъде техен домакин. Според него двете преговарящи страни трябва да решат къде могат да се срещнат по отношение на рамката, приета по време на срещата в Аляска между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп.