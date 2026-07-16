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Русия обяви, че няма изгледи за възобновяване на мирните преговори с Украйна
  Тема: Украйна

Русия обяви, че няма изгледи за възобновяване на мирните преговори с Украйна

16 Юли, 2026 16:20 842 36

  • украйна-
  • русия-
  • кремъл-
  • дмитрий песков-
  • володимир зеленски

Москва разчита на терор с балистични ракети, заяви Зеленски след нова нощ на ракетни удари срещу Украйна

Русия обяви, че няма изгледи за възобновяване на мирните преговори с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви днес, че за момента няма изгледи за възобновяване на мирните преговори с Украйна, макар да посочи, че Русия остава отворена за идеята за преговори, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия оценява готовността на Турция да подпомогне усилията за мир, но засега не се очакват нови преговори.

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"Напълно осъзнаваме готовността на нашите турски приятели да продължат да улесняват прехода към мирно разрешаване на ситуацията около Украйна", заяви Песков пред репортери. "Благодарни сме на турската страна за това. В момента обаче няма непосредствени перспективи за възобновяване на преговорния процес; не виждаме никакви такива признаци. Въпреки това руската страна със сигурност остава отворена за тази възможност."

Почти 4 години и половина след началото на войната фронтовите линии остават до голяма степен непроменени, докато Русия и Украйна нанасят удари по градовете и ключовата енергийна инфраструктура на противника, както и по кораби в морето, посочва Ройтерс.

Песков заяви пред репортери, че Кремъл следи мащабното преструктуриране на правителството на украинския президент Володимир Зеленски, но назначаването на нов министър-председател и министър на отбраната няма да промени нищо, освен ако Киев не е готов да вземе решения, водещи до мирно уреждане на конфликта.

Москва разчита на терор с балистични ракети, заяви Зеленски след нова нощ на ракетни удари срещу Украйна.

Президентът Володимир Зеленски днес заяви, че Москва продължава да разчита на терор с балистични ракети, след като през нощта Русия извърши атака с 13 ракети, осем от които балистични, и 151 дрона, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски във Фейсбук, съобщи БТА.

“До момента е потвърдено, че при руската атака срещу Киев през изминалата нощ са убити двама души. Поднасям съболезнованията си на техните семейства и близки. Петима души са ранени, включително дете. Руснаците повредиха висока жилищна сграда, складови съоръжения и автомобили”, написа Зеленски.

Той добави, че четирима души са ранени в Харковска област. Районът беше атакуван с дронове и управляеми въздушни бомби, при което са нанесени щети на жилищни сгради и граждански съоръжения, включително кино и тенис кортове.

В Суми руските сили са ударили парк, а на друго място в областта са атакували тракторна бригада. При атака срещу Запорожие има щети по жилищен блок. Повредена е и енергийна инфраструктура във Виница, Житомир, Николаев и в Донецка област.

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви след среща с турския външен министър Хакан Фидан, че Украйна не е готова да се лиши от териториите и суверенитета си в името на постигането на мир с Украйна, а външният министър на Турция Хакан Фидан – че срещите му на най-високо ниво с представители и на Русия, и на Украйна, показват, че страните са готови за преговори, а Турция е готова да бъде техен домакин. Според него двете преговарящи страни трябва да решат къде могат да се срещнат по отношение на рамката, приета по време на срещата в Аляска между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дръндрън

    14 24 Отговор
    С руЗнак се преговаря само зад дулото на мощно огенстрелно оръжие !

    Коментиран от #3, #18

    16:22 16.07.2026

  • 2 Наблюдател

    11 13 Отговор
    И Краснов не вдига телефона на жужи.

    Коментиран от #22

    16:22 16.07.2026

  • 3 Пепи Волгата

    12 10 Отговор

    До коментар #1 от "Дръндрън":

    Не знам и не ме интересува.Аз избрах еврото!

    16:24 16.07.2026

  • 4 СЛОНА

    15 11 Отговор
    УКРАИНЧЕТА СТЯГАЙТЕ СЕ ЗА ДА УСЕТИТЕ СИЛАТА НА АТОМА.

    Коментиран от #10, #20, #21, #24

    16:24 16.07.2026

  • 5 Хи хи

    11 9 Отговор
    А зеленото жуже как ревеше за мир, обаче нямааааааа. Няма и да са 3 дня, колкото им се искаше на урките.

    16:26 16.07.2026

  • 6 4567

    12 6 Отговор
    Русия не иска, но Радев иска.

    16:28 16.07.2026

  • 7 Сатана Z

    13 8 Отговор
    Европейският райх заедно с Укро-терористите ще бъдат унищожени до крак както се полага по устав!
    Слава на Русия!

    16:28 16.07.2026

  • 8 Артилерист

    10 8 Отговор
    Западните спонсори и началници на киевската хунта ще разрешат преговори когато дойде реда на последния украинец...

    16:28 16.07.2026

  • 9 Зъл пес

    11 9 Отговор
    Менчо настоява за дипломатично решение на проблима.Да отива да преговаря с тия войнолюбци.Вчера Зелю защо атакуваш руски кораби?После ревеш че путин те мрази.

    16:29 16.07.2026

  • 10 Хипо

    6 7 Отговор

    До коментар #4 от "СЛОНА":

    Атомът ще се използва по предназначение само за мирни цели точно каквито и трябват на 404

    16:30 16.07.2026

  • 11 Биробижан е узки

    4 6 Отговор
    бензиннаш и по план,а къв е плана...

    16:30 16.07.2026

  • 12 Механик

    13 5 Отговор
    Русия разчитала на мощни удари с балистични ракети...
    Да се чудиш как една държава от "блатата и не може сама пирон да направи" ги има тия ракети просто!! Да не говорим, че първите свършиха на третия месец и руснаците почнаха да крадат чипове от съдомиялни. Но когато и те свършиха, руснаците изкараха единствения си танк (Т-34) от музея и го пратиха на бойното . Да обаче там леопардите и ибрахимите го "отвориха като консерва" и от тогава руснаците са само със сапьорски лопати.

    Коментиран от #31

    16:33 16.07.2026

  • 13 Без име

    11 8 Отговор
    Путин не иска мир. Дошло е време Европа да изяде поредната порция шамари, за да се кротне за следващите стотина години. Путин искаше мир, години наред говореше за Минските споразумения. Вече не иска.

    Коментиран от #26

    16:33 16.07.2026

  • 14 Хи хи

    8 8 Отговор
    урките трябва да се готвят за мир чрез атом !

    16:34 16.07.2026

  • 15 Напомням

    6 6 Отговор
    Киев може да падне до 2-3 дни, ако Русия атакува
    Сметките са на "Вашингтон пост" и украински медии
    06 Февр. 2022
    Изданието се позовава на Fox News, според която сметката за 72-та часа е направена от началника на Съвместното командване на началник-щабовете генерал Марк Мили

    16:36 16.07.2026

  • 16 оня с коня

    10 4 Отговор
    Тия изявления на Путин съвсем не са първите и са известни на Запада много отдавна,затова и в Турция на срещата на НАТО се взе категорично Решение за УДАРНО ПОДПОМАГАНЕ на Украйна с най-съвременни Оръжия и Пари.Това пък бе отчетено от Русия като "Лудост" и водещо до Световен Апокалипсис.Ма как Бълват нашите Оръжейни заводи Снаряди и всякакви други Муниции Денонощно "с 200" за Украйнааа...А си втълпили Русофилстващите тука че Ганчо можел да прави само Чушкопеци!:)

    Коментиран от #27

    16:36 16.07.2026

  • 17 На кой му пука за тези...

    9 7 Отговор
    Русия = глад + мизерия -> разпад!

    16:37 16.07.2026

  • 18 Студио Бояна

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Дръндрън":

    Да не си гледал филма "Крепкий Орешек"?

    16:38 16.07.2026

  • 19 Ха-ха

    6 5 Отговор
    Русийката пак се обажда без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    16:39 16.07.2026

  • 20 !!!?

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "СЛОНА":

    На Путлер не му стиска защото Си го притиска !!!?

    16:39 16.07.2026

  • 21 Ха-ха

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "СЛОНА":

    С атом или без атом, Русийката винаги накрая хваща средния. Това е аксиома.!

    16:40 16.07.2026

  • 22 Иска да го вдига

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Но не му разрешават..
    Както се казва, едно е да искаш, друго е да можеш...

    16:40 16.07.2026

  • 23 гост

    2 5 Отговор
    няма изгледи, понеже Путин обича да гледа през бинокъл

    16:41 16.07.2026

  • 24 Механик

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "СЛОНА":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    16:43 16.07.2026

  • 25 Пулия приключи факт

    4 3 Отговор
    Коя Пушия ?

    16:44 16.07.2026

  • 26 ИСТИНА

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Без име":

    Напълно сте прави и вече всички го знаят само банедеровците СА ПРАВЯТ НА ЛУДИ много добре го разбират ама вече е късно " КЪСНО Е ЛИБЕ ЗА КИТКА "

    16:44 16.07.2026

  • 27 Катър

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Ганчо ще си плати за гяволъка,рано или късно.Всичко се пише на сметката,и оръжието и чушкопеците.

    Коментиран от #36

    16:44 16.07.2026

  • 28 Динко

    3 4 Отговор
    Прегори? Не!!! Не, поне до пълното разфасоване на федерацията. След това, ще се преговаря и ще се дели, ако не по равно, то поне според дела на участващите в коалицията на желаещите и всички останали. Китай, обезателно ще настоява за лъвския пай от Сибир. Там може да се стигне до конфликт САЩ-Китай, в който ЕС да бъде въвлечен. Затова бойните действия трябва да се форсират и Русия да бъде прегазена колкото е възможно по-скоро, а не да се чака Китай да стане новата "вторая в мире" и да създаде проблем, на всички заинтересовани страни в този конфликт.

    16:44 16.07.2026

  • 29 Кви преговори

    5 1 Отговор
    Бе Алкашоре,..у ЙЛО Пен ДЕЛА а се предава оти ...след у ЙОТ ше намаже сезало
    Хихихихихи

    16:45 16.07.2026

  • 30 Шафьоро

    6 0 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    16:47 16.07.2026

  • 31 Град Козлодуй

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    От руснак войник не става, в това е проблема.

    16:51 16.07.2026

  • 32 Англосаксонски гадове

    0 3 Отговор
    След като Великобритания и ЕС не разрешават на Украйна да сключи примирие, САЩ и те не искат, няма как Русия сама да сключи мир.

    16:52 16.07.2026

  • 33 Така е!

    2 0 Отговор
    Мирни преговори няма да има до последния крепостен мужик. Как иначе ще изчезне от лицето на земята Примитивна рус!

    16:52 16.07.2026

  • 34 Мишел

    1 0 Отговор
    Стрелба след пререждане на опашка за бензин в Русия. На бензиностанция на „Газпромнефт“ е избухнал конфликт между двама шофьори, по време на който единият от тях е прострелял другия. „На мъжа му беше казано да се нареди на общата опашка, за да зареди колата си, но той реши, че не иска. Ами, ако всички реагираха така? Имахме деца в колата, така че къде можеше да попадне куршумът? След като стрелеца е бил задържан е установено, че е бил пиян. Според челябинското издание е образувано разследване по член 116 от Наказателния кодекс. Засега той е под административен арест за появяване на обществено място в нетрезво състояние.

    16:52 16.07.2026

  • 35 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    2 0 Отговор
    Пиздоглазия педофил загуби ПОЗОРНО ВОЙНАТА!
    Нема... Киев за 2 ДНЯ ,нема... Херсон, Харков, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА... монголски навсегда,....нема бензин, солярка, Интернет,.. има...2 Милиона човекоподобни монголья Фира и ...3 ДНЕВНИЯ ПЕН дел,..от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
    Хихихихихи

    16:53 16.07.2026

  • 36 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Катър":

    И Кой според тебе ще пише въпросната Сметка която Ганчо трябва да плаща?Е на това като ми отговориш,ще разбера МИГОМ дали в Главата ти има Стройна мисъл",или Бръмбари:)

    16:54 16.07.2026

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