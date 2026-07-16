Русия обяви, че няма изгледи за възобновяване на мирните преговори с Украйна

Кремъл заяви днес, че за момента няма изгледи за възобновяване на мирните преговори с Украйна, макар да посочи, че Русия остава отворена за идеята за преговори, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия оценява готовността на Турция да подпомогне усилията за мир, но засега не се очакват нови преговори.
"Напълно осъзнаваме готовността на нашите турски приятели да продължат да улесняват прехода към мирно разрешаване на ситуацията около Украйна", заяви Песков пред репортери. "Благодарни сме на турската страна за това. В момента обаче няма непосредствени перспективи за възобновяване на преговорния процес; не виждаме никакви такива признаци. Въпреки това руската страна със сигурност остава отворена за тази възможност."
Почти 4 години и половина след началото на войната фронтовите линии остават до голяма степен непроменени, докато Русия и Украйна нанасят удари по градовете и ключовата енергийна инфраструктура на противника, както и по кораби в морето, посочва Ройтерс.
Песков заяви пред репортери, че Кремъл следи мащабното преструктуриране на правителството на украинския президент Володимир Зеленски, но назначаването на нов министър-председател и министър на отбраната няма да промени нищо, освен ако Киев не е готов да вземе решения, водещи до мирно уреждане на конфликта.
Москва разчита на терор с балистични ракети, заяви Зеленски след нова нощ на ракетни удари срещу Украйна.
Президентът Володимир Зеленски днес заяви, че Москва продължава да разчита на терор с балистични ракети, след като през нощта Русия извърши атака с 13 ракети, осем от които балистични, и 151 дрона, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски във Фейсбук, съобщи БТА.
“До момента е потвърдено, че при руската атака срещу Киев през изминалата нощ са убити двама души. Поднасям съболезнованията си на техните семейства и близки. Петима души са ранени, включително дете. Руснаците повредиха висока жилищна сграда, складови съоръжения и автомобили”, написа Зеленски.
Той добави, че четирима души са ранени в Харковска област. Районът беше атакуван с дронове и управляеми въздушни бомби, при което са нанесени щети на жилищни сгради и граждански съоръжения, включително кино и тенис кортове.
В Суми руските сили са ударили парк, а на друго място в областта са атакували тракторна бригада. При атака срещу Запорожие има щети по жилищен блок. Повредена е и енергийна инфраструктура във Виница, Житомир, Николаев и в Донецка област.
Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви след среща с турския външен министър Хакан Фидан, че Украйна не е готова да се лиши от териториите и суверенитета си в името на постигането на мир с Украйна, а външният министър на Турция Хакан Фидан – че срещите му на най-високо ниво с представители и на Русия, и на Украйна, показват, че страните са готови за преговори, а Турция е готова да бъде техен домакин. Според него двете преговарящи страни трябва да решат къде могат да се срещнат по отношение на рамката, приета по време на срещата в Аляска между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дръндрън
Коментиран от #3, #18
16:22 16.07.2026
2 Наблюдател
Коментиран от #22
16:22 16.07.2026
3 Пепи Волгата
До коментар #1 от "Дръндрън":Не знам и не ме интересува.Аз избрах еврото!
16:24 16.07.2026
4 СЛОНА
Коментиран от #10, #20, #21, #24
16:24 16.07.2026
5 Хи хи
16:26 16.07.2026
6 4567
16:28 16.07.2026
7 Сатана Z
Слава на Русия!
16:28 16.07.2026
8 Артилерист
16:28 16.07.2026
9 Зъл пес
16:29 16.07.2026
10 Хипо
До коментар #4 от "СЛОНА":Атомът ще се използва по предназначение само за мирни цели точно каквито и трябват на 404
16:30 16.07.2026
11 Биробижан е узки
16:30 16.07.2026
12 Механик
Да се чудиш как една държава от "блатата и не може сама пирон да направи" ги има тия ракети просто!! Да не говорим, че първите свършиха на третия месец и руснаците почнаха да крадат чипове от съдомиялни. Но когато и те свършиха, руснаците изкараха единствения си танк (Т-34) от музея и го пратиха на бойното . Да обаче там леопардите и ибрахимите го "отвориха като консерва" и от тогава руснаците са само със сапьорски лопати.
Коментиран от #31
16:33 16.07.2026
13 Без име
Коментиран от #26
16:33 16.07.2026
14 Хи хи
16:34 16.07.2026
15 Напомням
Сметките са на "Вашингтон пост" и украински медии
06 Февр. 2022
Изданието се позовава на Fox News, според която сметката за 72-та часа е направена от началника на Съвместното командване на началник-щабовете генерал Марк Мили
16:36 16.07.2026
16 оня с коня
Коментиран от #27
16:36 16.07.2026
17 На кой му пука за тези...
16:37 16.07.2026
18 Студио Бояна
До коментар #1 от "Дръндрън":Да не си гледал филма "Крепкий Орешек"?
16:38 16.07.2026
19 Ха-ха
16:39 16.07.2026
20 !!!?
До коментар #4 от "СЛОНА":На Путлер не му стиска защото Си го притиска !!!?
16:39 16.07.2026
21 Ха-ха
До коментар #4 от "СЛОНА":С атом или без атом, Русийката винаги накрая хваща средния. Това е аксиома.!
16:40 16.07.2026
22 Иска да го вдига
До коментар #2 от "Наблюдател":Но не му разрешават..
Както се казва, едно е да искаш, друго е да можеш...
16:40 16.07.2026
23 гост
16:41 16.07.2026
24 Механик
До коментар #4 от "СЛОНА":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
16:43 16.07.2026
25 Пулия приключи факт
16:44 16.07.2026
26 ИСТИНА
До коментар #13 от "Без име":Напълно сте прави и вече всички го знаят само банедеровците СА ПРАВЯТ НА ЛУДИ много добре го разбират ама вече е късно " КЪСНО Е ЛИБЕ ЗА КИТКА "
16:44 16.07.2026
27 Катър
До коментар #16 от "оня с коня":Ганчо ще си плати за гяволъка,рано или късно.Всичко се пише на сметката,и оръжието и чушкопеците.
Коментиран от #36
16:44 16.07.2026
28 Динко
16:44 16.07.2026
29 Кви преговори
Хихихихихи
16:45 16.07.2026
30 Шафьоро
16:47 16.07.2026
31 Град Козлодуй
До коментар #12 от "Механик":От руснак войник не става, в това е проблема.
16:51 16.07.2026
32 Англосаксонски гадове
16:52 16.07.2026
33 Така е!
16:52 16.07.2026
34 Мишел
16:52 16.07.2026
35 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
Нема... Киев за 2 ДНЯ ,нема... Херсон, Харков, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА... монголски навсегда,....нема бензин, солярка, Интернет,.. има...2 Милиона човекоподобни монголья Фира и ...3 ДНЕВНИЯ ПЕН дел,..от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
Хихихихихи
16:53 16.07.2026
36 оня с коня
До коментар #27 от "Катър":И Кой според тебе ще пише въпросната Сметка която Ганчо трябва да плаща?Е на това като ми отговориш,ще разбера МИГОМ дали в Главата ти има Стройна мисъл",или Бръмбари:)
16:54 16.07.2026