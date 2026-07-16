Политическа криза разтърси Украйна заради уволнението на министъра на отбраната

В Украйна избухнаха протести заради уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров, а спорът между политика реформатор и главнокомандващия украинската армия генерал Олександър Сирски излезе на бял свят в хода на втората за годината мащабна промяна в състава на правителството, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Демонстрации имаше в Киев и в други градове в Украйна, включително в Днипро (Днепър) и в Одеса.

Политическата буря в Киев се разразява на фона на непрестанните руски въздушни удари, отбелязва Асошиейтед прес. Кадровите промени биха могли да се превърнат в изпитание за властта на Зеленски в хода на продължаващата близо четири години и половина борба на Украйна срещу руската пълномащабна инвазия, прогнозира американската новинарска агенция.

По-рано днес украинският парламент одобри предложението на Зеленски за назначаването на Корецки като нов премиер на Украйна. Досега Корецки бе главен изпълнителен директор на държавната петролна и газова компания „Нафтогаз“.

Зеленски аргументира избора на Корецки с дългия му професионален опит в енергийния сектор. По думите на президента досегашният началник на „Нафтогаз“ е най-подходящият кандидат за подготовката на Украйна за поредната зима в условия на войната и на фона на засилващите се руски атаки електроенергийната срещу енергийната мрежа.

Отстраненият от поста министър на отбраната – 35-годишният Михайло Федоров, е смятан за модернизатор, чиито експертни познания се ценят като част от причините за значителното подобрение на военните постижения на Украйна през последните месеци в сблъсъка с по-голямата руска армия. Федоров напуска правителството едва шест месеца след встъпването си в длъжност. Зеленски не оповести публично причините за отстраняването на Федоров от поста.

На 60-годишния Сирски се приписва заслугата за организацията на отбраната на Киев непосредствено след началото на руската инвазия през февруари 2022 година. Седем месеца по-късно той ръководи успешната контраофанзива в Харковска област.

Сирски е роден през 1965 г. в Съветския съюз и е завършил Московското висше военно командно училище, след което е служил в съветските артилерийски войски.

В днешните протести се включиха предимно млади хора, които скандираха „Федоров!“ и правеха груби изказвания относно неговия евентуален наследник на министерския пост - генерал Сирски. „Сирски, върви си!“ и „Европейска армия за европейска страна!“, бяха някои от другите лозунги, които скандираха демонстрантите.

Междувременно Федоров днес обвини Сирски, че се опитва да раздели Украйна, добавя Франс прес.

„Вместо да измисли как да победи Русия по асиметричен начин, което е мисията на главнокомандващия, той (Сирски) намери начин да раздели страната, в която живеем днес“, каза Федоров на пресконференция Киев.

Според западни официални лица и анализатори украинските въоръжени сили са се сплотили под ръководството на Федоров и са успели да забавят настъплението на руските войски по фронтовата линия до почти пълно затишие, отбелязва АП. Друг успех на ръководството на Федоров са ударите по енергийни съоръжения, разположени надълбоко в руска територия, и предизвикания от атаките недостиг на гориво в Русия. Мнозина бяга поразени от решението на Зеленски да уволни Федоров въпреки тези успехи, пише още АП.

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че все още обмисля кой да замени министъра на отбраната Михаил Федоров, чието уволнение предизвика необичайни за военно време протести в Киев и други украински градове, предаде Ройтерс, пише БТА.

Зеленски заяви, че напускащият министър на вътрешните работи Игор Клименко е само един от обсъжданите кандидати, като добави, че ще разгледа въпроса отново и че все още не са внесени официални предложения в парламента.

"Президентът не бива да заема страна в подобна ситуация по време на война“, каза той по повод спора между Федоров и главнокомандващия въоръжените сили Олександър Сирски, като изглеждаше разтревожен. "Много бих искал да има единство. Страните обаче не успяха да го постигнат", допълни той.