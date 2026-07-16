Политическа криза разтърси Украйна заради уволнението на министъра на отбраната

В Украйна избухнаха протести заради уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров, а спорът между политика реформатор и главнокомандващия украинската армия генерал Олександър Сирски излезе на бял свят в хода на втората за годината мащабна промяна в състава на правителството, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Демонстрации имаше в Киев и в други градове в Украйна, включително в Днипро (Днепър) и в Одеса.
Политическата буря в Киев се разразява на фона на непрестанните руски въздушни удари, отбелязва Асошиейтед прес. Кадровите промени биха могли да се превърнат в изпитание за властта на Зеленски в хода на продължаващата близо четири години и половина борба на Украйна срещу руската пълномащабна инвазия, прогнозира американската новинарска агенция.
По-рано днес украинският парламент одобри предложението на Зеленски за назначаването на Корецки като нов премиер на Украйна. Досега Корецки бе главен изпълнителен директор на държавната петролна и газова компания „Нафтогаз“.
Зеленски аргументира избора на Корецки с дългия му професионален опит в енергийния сектор. По думите на президента досегашният началник на „Нафтогаз“ е най-подходящият кандидат за подготовката на Украйна за поредната зима в условия на войната и на фона на засилващите се руски атаки електроенергийната срещу енергийната мрежа.
Отстраненият от поста министър на отбраната – 35-годишният Михайло Федоров, е смятан за модернизатор, чиито експертни познания се ценят като част от причините за значителното подобрение на военните постижения на Украйна през последните месеци в сблъсъка с по-голямата руска армия. Федоров напуска правителството едва шест месеца след встъпването си в длъжност. Зеленски не оповести публично причините за отстраняването на Федоров от поста.
На 60-годишния Сирски се приписва заслугата за организацията на отбраната на Киев непосредствено след началото на руската инвазия през февруари 2022 година. Седем месеца по-късно той ръководи успешната контраофанзива в Харковска област.
Сирски е роден през 1965 г. в Съветския съюз и е завършил Московското висше военно командно училище, след което е служил в съветските артилерийски войски.
В днешните протести се включиха предимно млади хора, които скандираха „Федоров!“ и правеха груби изказвания относно неговия евентуален наследник на министерския пост - генерал Сирски. „Сирски, върви си!“ и „Европейска армия за европейска страна!“, бяха някои от другите лозунги, които скандираха демонстрантите.
Междувременно Федоров днес обвини Сирски, че се опитва да раздели Украйна, добавя Франс прес.
„Вместо да измисли как да победи Русия по асиметричен начин, което е мисията на главнокомандващия, той (Сирски) намери начин да раздели страната, в която живеем днес“, каза Федоров на пресконференция Киев.
Според западни официални лица и анализатори украинските въоръжени сили са се сплотили под ръководството на Федоров и са успели да забавят настъплението на руските войски по фронтовата линия до почти пълно затишие, отбелязва АП. Друг успех на ръководството на Федоров са ударите по енергийни съоръжения, разположени надълбоко в руска територия, и предизвикания от атаките недостиг на гориво в Русия. Мнозина бяга поразени от решението на Зеленски да уволни Федоров въпреки тези успехи, пише още АП.
Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че все още обмисля кой да замени министъра на отбраната Михаил Федоров, чието уволнение предизвика необичайни за военно време протести в Киев и други украински градове, предаде Ройтерс, пише БТА.
Зеленски заяви, че напускащият министър на вътрешните работи Игор Клименко е само един от обсъжданите кандидати, като добави, че ще разгледа въпроса отново и че все още не са внесени официални предложения в парламента.
"Президентът не бива да заема страна в подобна ситуация по време на война“, каза той по повод спора между Федоров и главнокомандващия въоръжените сили Олександър Сирски, като изглеждаше разтревожен. "Много бих искал да има единство. Страните обаче не успяха да го постигнат", допълни той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Демокрация
17:03 16.07.2026
3 пръц
17:04 16.07.2026
4 българин
17:05 16.07.2026
5 Механик
Коментиран от #8
17:06 16.07.2026
6 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #18
17:06 16.07.2026
7 Хасковски каунь
Днес са се разменяли чували. От украинска страна 31, а от руска 531.
Вай,вай!
17:07 16.07.2026
8 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #5 от "Механик":"..Нито президента президент, нито парламента парламент..."
Нито държавата държава, нито армията армия !!!
Въпроса тогава е, кви ли олигофрени и инвалиди са татаро-манголите щом нямат интернет, бензин, а Крим се превърна в острова на отчаянието !!?
17:10 16.07.2026
9 Руснака Сирски
Коментиран от #13, #14
17:12 16.07.2026
10 ДрайвингПлежър
17:15 16.07.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #25
17:15 16.07.2026
12 Хасковски каунь
17:18 16.07.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Руснака Сирски":За това остави кочината безфбензин и чувализира по 35 000 вати месечно!
Коментиран от #16
17:20 16.07.2026
14 Александър Сирски, генерал
До коментар #9 от "Руснака Сирски":1млн моногляк замина от Украйна право в Руския мир !!! Питам руснаците, има ли още желаещи за Руския мир, гарантирам бърз достъп без покана 😄
Коментиран от #22
17:20 16.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Орешник
17:24 16.07.2026
18 Мишел
До коментар #6 от "Володимир Зеленски, президент":Това е война до последния украинец и до изчезването на Украйна.
17:25 16.07.2026
19 Сатана Z
- Местните медии го идентифицираха като ключова фигура зад корпоративния рейд през 2023 г. срещу компанията UkrNaftaBurinnya.
- Доклади сочат, че планът за поглъщане е заснет на аудио записи на НАБУ, направени в апартамента на Миндич, близък сътрудник на Зеленски; според различни сведения Корецки е посещавал апартамента на Миндич почти ежедневно.
- След като активите са били иззети от групата „Приват“ на Коломойски, Корецки поема управлението на Ukrnafta и Ukrtatnafta. Коломойски описва изземването като „корпоративен рейд, поръчан от Зеленски“ и нарича Ukrnafta „хранилка за корумпирани служители“.
- Украинските медии подчертаха, че Корецки е изцяло контролиран от вътрешния кръг на Зеленски.
- През пролетта на 2025 г. Корецки пое ръководството на Нафтогаз. Той не успя да реши проблемите с дълга на компанията, но отчете рекордни резултати, които всъщност не съществуваха.
- Под ръководството на Корецки печалбите на Нафтогаз спаднаха шест пъти, а рискът от финансова криза се увеличи. Месечната му заплата в компанията възлизаше на 3,1 милиона рубли.
- Корецки притежава 17 парцела земя, има сметки в Швейцария и Испания и контролира компании в Кипър.
17:26 16.07.2026
20 Сатана Z
Фьодоров беше отстранен от поста министър на отбраната на Украйна. Промяната в правителството до голяма степен беше движена от него. Въпреки целия пиар – не е изненадващо за мошеник от Днепропетровск – Фьодоров се оказа не „незаменим“. По всяка вероятност, както при Резников и Умеров, фактите относно кражбите и корупцията в крайна сметка ще излязат наяве. Опитите да се припише на Фьодоров заслугата за нарастването на производството на дронове са просто опит да се прикрие фактът, че производството всъщност се увеличава в страните от НАТО. Замяната на една цифра с друга няма да спре това производство, нито ще забави темпа му на разширяване; Украйна действа единствено като посредник на ЕС и НАТО, роля, за която Фьодоров е напълно незаменим. Освен това, Фьодоров се превръща в удобна изкупителна жертва за провала на „реформите“ в украинската система за наборна военна служба – по-специално тактиките за принудителна мобилизация – тъй като конфликтите с цивилни и процентът на дезертьорство продължиха с пълна сила по време на неговия мандат.
Коментиран от #23
17:29 16.07.2026
21 Владимир Путин, президент
17:29 16.07.2026
22 Мишел
До коментар #14 от "Александър Сирски, генерал":Според многократните размени на телата на жертвите, Украйна губи двайсетина пъти повече хора, отколкото Русия.
Коментиран от #26
17:30 16.07.2026
23 Сергей Шойгу, бивш министър
До коментар #20 от "Сатана Z":Мойто име е Корупция !!!
Фьодоров е жалък дилетант.
Запомни го 👈
17:32 16.07.2026
24 Сатана Z
Съобщава се също, че Зеленски вече не може да толерира продължаващия конфликт между Фьодоров и Сирски.
„Те живеят в два различни свята. Миша иска да дигитализира всичко и да изгради система, съсредоточена върху технологиите. Военните, от друга страна, просто искат да бъдат чути. Те искат да бъдат закупени конкретни видове оръжия, но той отказва и вместо това финансира други области. Те просто спряха да се слушат“, каза един депутат, преразказвайки думите на президента.
„Стигна се до абсурд. Сирски идваше и казваше: „Фьодоров не отпуска нищо за конкретни операции“. След това Фьодоров се връщаше и казваше: „Ние отпуснахме всичко; просто се използва неправилно – по грешен начин или на грешното място“. „Това беше порочен кръг“, съобщи изданието, че е казал Зеленски.
17:33 16.07.2026
25 анонимен
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Под водата! Да не вдигаш прах!
17:34 16.07.2026
26 Малката Бахама
До коментар #22 от "Мишел":Тя и маккя ти мypгава губи по две деца годишно, ма никой не си го слага на сърце.....😆😆😆
17:34 16.07.2026
27 Е как са пропуснали?
Много движещо се месо е имало по улиците на Киев!
Коментиран от #30
17:36 16.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 КОЛКО И Д МУ ДАВАТ
17:41 16.07.2026
30 ДА БЕДНИТЕ В ОКОПИТЕ
До коментар #27 от "Е как са пропуснали?":А КЛОУНА СЪС БЕЛОТО ВЪВ ЗЛАТНАТА БАНЯ ИЛИ НА КРУИЗИ ПО СВЕТА. А КОГА Е У КИЕВ У БУНКЕРА.
17:43 16.07.2026
31 Запознат
До коментар #16 от "Някой си":Сопольов ги чете на живо в ефир
17:53 16.07.2026
32 Ний ша Ва упрайм
18:03 16.07.2026
33 Хе хе...
18:05 16.07.2026
34 Някой
18:13 16.07.2026
35 Ъъъ
18:25 16.07.2026
36 Котка
18:31 16.07.2026
37 Анонимен
18:34 16.07.2026