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Политическа криза разтърси Украйна заради уволнението на министъра на отбраната
  Тема: Украйна

Политическа криза разтърси Украйна заради уволнението на министъра на отбраната

16 Юли, 2026 17:00 1 707 37

  • украйна-
  • русия-
  • киев-
  • володимир зеленски-
  • михайло федоров-
  • олександър сирски

Политическата буря в Киев се разразява на фона на непрестанните руски въздушни удари, отбелязва Асошиейтед прес

Политическа криза разтърси Украйна заради уволнението на министъра на отбраната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Украйна избухнаха протести заради уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров, а спорът между политика реформатор и главнокомандващия украинската армия генерал Олександър Сирски излезе на бял свят в хода на втората за годината мащабна промяна в състава на правителството, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Демонстрации имаше в Киев и в други градове в Украйна, включително в Днипро (Днепър) и в Одеса.

Политическата буря в Киев се разразява на фона на непрестанните руски въздушни удари, отбелязва Асошиейтед прес. Кадровите промени биха могли да се превърнат в изпитание за властта на Зеленски в хода на продължаващата близо четири години и половина борба на Украйна срещу руската пълномащабна инвазия, прогнозира американската новинарска агенция.

По-рано днес украинският парламент одобри предложението на Зеленски за назначаването на Корецки като нов премиер на Украйна. Досега Корецки бе главен изпълнителен директор на държавната петролна и газова компания „Нафтогаз“.

Зеленски аргументира избора на Корецки с дългия му професионален опит в енергийния сектор. По думите на президента досегашният началник на „Нафтогаз“ е най-подходящият кандидат за подготовката на Украйна за поредната зима в условия на войната и на фона на засилващите се руски атаки електроенергийната срещу енергийната мрежа.

Отстраненият от поста министър на отбраната – 35-годишният Михайло Федоров, е смятан за модернизатор, чиито експертни познания се ценят като част от причините за значителното подобрение на военните постижения на Украйна през последните месеци в сблъсъка с по-голямата руска армия. Федоров напуска правителството едва шест месеца след встъпването си в длъжност. Зеленски не оповести публично причините за отстраняването на Федоров от поста.

На 60-годишния Сирски се приписва заслугата за организацията на отбраната на Киев непосредствено след началото на руската инвазия през февруари 2022 година. Седем месеца по-късно той ръководи успешната контраофанзива в Харковска област.

Сирски е роден през 1965 г. в Съветския съюз и е завършил Московското висше военно командно училище, след което е служил в съветските артилерийски войски.

В днешните протести се включиха предимно млади хора, които скандираха „Федоров!“ и правеха груби изказвания относно неговия евентуален наследник на министерския пост - генерал Сирски. „Сирски, върви си!“ и „Европейска армия за европейска страна!“, бяха някои от другите лозунги, които скандираха демонстрантите.

Междувременно Федоров днес обвини Сирски, че се опитва да раздели Украйна, добавя Франс прес.

„Вместо да измисли как да победи Русия по асиметричен начин, което е мисията на главнокомандващия, той (Сирски) намери начин да раздели страната, в която живеем днес“, каза Федоров на пресконференция Киев.

Според западни официални лица и анализатори украинските въоръжени сили са се сплотили под ръководството на Федоров и са успели да забавят настъплението на руските войски по фронтовата линия до почти пълно затишие, отбелязва АП. Друг успех на ръководството на Федоров са ударите по енергийни съоръжения, разположени надълбоко в руска територия, и предизвикания от атаките недостиг на гориво в Русия. Мнозина бяга поразени от решението на Зеленски да уволни Федоров въпреки тези успехи, пише още АП.

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че все още обмисля кой да замени министъра на отбраната Михаил Федоров, чието уволнение предизвика необичайни за военно време протести в Киев и други украински градове, предаде Ройтерс, пише БТА.

Зеленски заяви, че напускащият министър на вътрешните работи Игор Клименко е само един от обсъжданите кандидати, като добави, че ще разгледа въпроса отново и че все още не са внесени официални предложения в парламента.

"Президентът не бива да заема страна в подобна ситуация по време на война“, каза той по повод спора между Федоров и главнокомандващия въоръжените сили Олександър Сирски, като изглеждаше разтревожен. "Много бих искал да има единство. Страните обаче не успяха да го постигнат", допълни той.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Демокрация

    29 6 Отговор
    Наркич и той да се самоуволни и ще има мир

    17:03 16.07.2026

  • 3 пръц

    23 2 Отговор
    Споко бе и него ща го изпрати посланик като Залужни.

    17:04 16.07.2026

  • 4 българин

    15 1 Отговор
    Чак пък криза...

    17:05 16.07.2026

  • 5 Механик

    22 4 Отговор
    Нито президента президент, нито парламента парламент... Да не говорим, че уж се смеем, че Русия с е командва от ОЛИГАРСКИ, ние назначаваме за мин. на отбранта един собственик на вериги от бензиностанции и известен украински олигарх от еврейски произход и полско самосъзнание.

    Коментиран от #8

    17:06 16.07.2026

  • 6 Володимир Зеленски, президент

    8 34 Отговор
    Преди ПЕТ години Украйна само се отбраняваше !!! Днес благодарение на мен и мащабните реформи отбранява се Русията. Запомнете го 👆

    Коментиран от #18

    17:06 16.07.2026

  • 7 Хасковски каунь

    13 15 Отговор
    Ох,ох,ох,ох !
    Днес са се разменяли чували. От украинска страна 31, а от руска 531.
    Вай,вай!

    17:07 16.07.2026

  • 8 Майор Деянов, на всеки километър

    5 24 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    "..Нито президента президент, нито парламента парламент..."

    Нито държавата държава, нито армията армия !!!
    Въпроса тогава е, кви ли олигофрени и инвалиди са татаро-манголите щом нямат интернет, бензин, а Крим се превърна в острова на отчаянието !!?

    17:10 16.07.2026

  • 9 Руснака Сирски

    14 6 Отговор
    Неможел да го търпи защото това същество живеело само виртуално и мислело , че войната е компютърна игра .

    Коментиран от #13, #14

    17:12 16.07.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    9 2 Отговор
    тва да им беше проблема на укрите...

    17:15 16.07.2026

  • 11 Последния Софиянец

    6 22 Отговор
    Важното е, че крематорките в.блатата пушат нон стоп, по над 1000 блатара дневно заминават през комините!

    Коментиран от #25

    17:15 16.07.2026

  • 12 Хасковски каунь

    6 18 Отговор
    Жертвите са 10/15 към 1, живота на блатния мужика струва колкото кибрит, и всичко в името на дворците и яхтите на бункерния плъх с ботокса!

    17:18 16.07.2026

  • 13 Последния Софиянец

    3 16 Отговор

    До коментар #9 от "Руснака Сирски":

    За това остави кочината безфбензин и чувализира по 35 000 вати месечно!

    Коментиран от #16

    17:20 16.07.2026

  • 14 Александър Сирски, генерал

    5 18 Отговор

    До коментар #9 от "Руснака Сирски":

    1млн моногляк замина от Украйна право в Руския мир !!! Питам руснаците, има ли още желаещи за Руския мир, гарантирам бърз достъп без покана 😄

    Коментиран от #22

    17:20 16.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Орешник

    14 0 Отговор
    Нито една украинска гнида няма да оцелее!

    17:24 16.07.2026

  • 18 Мишел

    16 3 Отговор

    До коментар #6 от "Володимир Зеленски, президент":

    Това е война до последния украинец и до изчезването на Украйна.

    17:25 16.07.2026

  • 19 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Сътрудник на Миндич и мениджър на Зеленски: CNN очертава миналото на новия премиер на Украйна, Сергий Корецки.

    - Местните медии го идентифицираха като ключова фигура зад корпоративния рейд през 2023 г. срещу компанията UkrNaftaBurinnya.

    - Доклади сочат, че планът за поглъщане е заснет на аудио записи на НАБУ, направени в апартамента на Миндич, близък сътрудник на Зеленски; според различни сведения Корецки е посещавал апартамента на Миндич почти ежедневно.

    - След като активите са били иззети от групата „Приват“ на Коломойски, Корецки поема управлението на Ukrnafta и Ukrtatnafta. Коломойски описва изземването като „корпоративен рейд, поръчан от Зеленски“ и нарича Ukrnafta „хранилка за корумпирани служители“.
    - Украинските медии подчертаха, че Корецки е изцяло контролиран от вътрешния кръг на Зеленски.

    - През пролетта на 2025 г. Корецки пое ръководството на Нафтогаз. Той не успя да реши проблемите с дълга на компанията, но отчете рекордни резултати, които всъщност не съществуваха.

    - Под ръководството на Корецки печалбите на Нафтогаз спаднаха шест пъти, а рискът от финансова криза се увеличи. Месечната му заплата в компанията възлизаше на 3,1 милиона рубли.

    - Корецки притежава 17 парцела земя, има сметки в Швейцария и Испания и контролира компании в Кипър.

    17:26 16.07.2026

  • 20 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Сега и няколко думи за "героят" от статият
    Фьодоров беше отстранен от поста министър на отбраната на Украйна. Промяната в правителството до голяма степен беше движена от него. Въпреки целия пиар – не е изненадващо за мошеник от Днепропетровск – Фьодоров се оказа не „незаменим“. По всяка вероятност, както при Резников и Умеров, фактите относно кражбите и корупцията в крайна сметка ще излязат наяве. Опитите да се припише на Фьодоров заслугата за нарастването на производството на дронове са просто опит да се прикрие фактът, че производството всъщност се увеличава в страните от НАТО. Замяната на една цифра с друга няма да спре това производство, нито ще забави темпа му на разширяване; Украйна действа единствено като посредник на ЕС и НАТО, роля, за която Фьодоров е напълно незаменим. Освен това, Фьодоров се превръща в удобна изкупителна жертва за провала на „реформите“ в украинската система за наборна военна служба – по-специално тактиките за принудителна мобилизация – тъй като конфликтите с цивилни и процентът на дезертьорство продължиха с пълна сила по време на неговия мандат.

    Коментиран от #23

    17:29 16.07.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    1 4 Отговор
    Бе аз гледам моите манголски татари също артисат с главоломни темпове. Въпроса е кво правим таваришчь и за чий кеф ? Щото Майор Деянов само това чака и ще литне опрашва праскините !!! 😁

    17:29 16.07.2026

  • 22 Мишел

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Александър Сирски, генерал":

    Според многократните размени на телата на жертвите, Украйна губи двайсетина пъти повече хора, отколкото Русия.

    Коментиран от #26

    17:30 16.07.2026

  • 23 Сергей Шойгу, бивш министър

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Мойто име е Корупция !!!
    Фьодоров е жалък дилетант.
    Запомни го 👈

    17:32 16.07.2026

  • 24 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Зеленски е заявил, че Фьодоров не е успял да осъществи обещаната от него мобилизационна реформа. Зеленски вярва, че настоящият министър на вътрешните работи, Клименко, ще може да „възстанови реда“ в системата на ТЦК (център за набиране на персонал).
    Съобщава се също, че Зеленски вече не може да толерира продължаващия конфликт между Фьодоров и Сирски.

    „Те живеят в два различни свята. Миша иска да дигитализира всичко и да изгради система, съсредоточена върху технологиите. Военните, от друга страна, просто искат да бъдат чути. Те искат да бъдат закупени конкретни видове оръжия, но той отказва и вместо това финансира други области. Те просто спряха да се слушат“, каза един депутат, преразказвайки думите на президента.

    „Стигна се до абсурд. Сирски идваше и казваше: „Фьодоров не отпуска нищо за конкретни операции“. След това Фьодоров се връщаше и казваше: „Ние отпуснахме всичко; просто се използва неправилно – по грешен начин или на грешното място“. „Това беше порочен кръг“, съобщи изданието, че е казал Зеленски.

    17:33 16.07.2026

  • 25 анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Под водата! Да не вдигаш прах!

    17:34 16.07.2026

  • 26 Малката Бахама

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    Тя и маккя ти мypгава губи по две деца годишно, ма никой не си го слага на сърце.....😆😆😆

    17:34 16.07.2026

  • 27 Е как са пропуснали?

    5 0 Отговор
    Сега бил момента да ги ловят и пращат на фронта
    Много движещо се месо е имало по улиците на Киев!

    Коментиран от #30

    17:36 16.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 КОЛКО И Д МУ ДАВАТ

    1 0 Отговор
    КОЛКО И ДА ГО ГАЛКАТ ДА ГО ПАЗЯТ НЕУКИЯТ БЕЗ АКЪЛ ЧОВЕК СИ ОСТАВА САМ. И НАКРАЯ САМ СЕ ДЪНИ И ОТИВА ПРОПАСТТА И НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА МУ ПОМОГНЕ. ТАКЪВ Е БЕЛАТА ЛИНИЯ.

    17:41 16.07.2026

  • 30 ДА БЕДНИТЕ В ОКОПИТЕ

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Е как са пропуснали?":

    А КЛОУНА СЪС БЕЛОТО ВЪВ ЗЛАТНАТА БАНЯ ИЛИ НА КРУИЗИ ПО СВЕТА. А КОГА Е У КИЕВ У БУНКЕРА.

    17:43 16.07.2026

  • 31 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Някой си":

    Сопольов ги чете на живо в ефир

    17:53 16.07.2026

  • 32 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    настъплението на руските сили и отстъплението в Западна посока с ускорени темпове се некой треее е виновен

    18:03 16.07.2026

  • 33 Хе хе...

    2 0 Отговор
    Тия се хванаха за косите.

    18:05 16.07.2026

  • 34 Някой

    1 0 Отговор
    Сирски е руснак, роден на изток от Москва, но местят баща му военен по служба в УССР. Смейството му се било отрекло от него.

    18:13 16.07.2026

  • 35 Ъъъ

    1 0 Отговор
    Уволнението на Фьодоров е заради започнатата от него медийна кампания срещу Сирски, използвайки скандали, свързани със злоупотреби в щурмовите части, по-специално в 425-и отделен щурмов полк "Скала" и няма нищо общо с глупостите изнесени от Зеленски. Има и един друг момент - след публикации в "Бабел" за малтретирането на войници, срещу собственика на това издание е образувано наказателно дело.... Накратко: войници от 425-ти полк са застрелвали цивилни в тренировъчния център на "Скала" в Суми и това е било прикривано от Сирски.... Фьодоров е започнал да разплита чорапа, но Зеления гном го спря.

    18:25 16.07.2026

  • 36 Котка

    1 0 Отговор
    Новините от Украйна стават все по добри. Хайде сега да се изпозастрелят взаимно. Че да си отдъхнем.

    18:31 16.07.2026

  • 37 Анонимен

    0 0 Отговор
    Украинците си искат украинец за министър на отбраната, а не руснака Сирски, нищо че е ренегат. Много ми приличат на македонците, които не искат някои техни политици, защото притежавали българско гражданство.

    18:34 16.07.2026

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