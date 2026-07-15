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Александър Вучич планира да стане премиер след предсрочните избори в Сърбия

Александър Вучич планира да стане премиер след предсрочните избори в Сърбия

15 Юли, 2026 15:20 514 11

  • сърбия-
  • вучич-
  • предсрочни избори-
  • президент

Сръбският президент заяви, че ще се оттегли от държавния пост, но възнамерява да оглави бъдещото правителство и да засили усилията за европейската интеграция на страната.

Александър Вучич планира да стане премиер след предсрочните избори в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че възнамерява да поеме поста министър-председател след предсрочните парламентарни избори, които се очаква да се проведат по-късно тази година, предава БГНЕС, цитирана от News.bg.

Вучич посочи, че ако оглави бъдещото правителство, ще постави акцент върху ускоряването на процеса на европейска интеграция на Сърбия и на останалите държави от Западните Балкани. По думите му присъединяването към Европейския съюз остава стратегическа цел за страната, въпреки че преговорният процес през последните години се развива бавно.

Сърбия има статут на страна кандидат за членство в Европейския съюз от 2012 година, но напредъкът по преговорните глави остава ограничен. Сред основните предизвикателства пред Белград са реформите в областта на върховенството на закона, свободата на медиите, борбата с корупцията, както и нормализирането на отношенията с Косово - въпрос, който остава ключов за европейската перспектива на страната.

Изявлението на Вучич идва в период на сериозно политическо напрежение в Сърбия. Президентът е изправен пред най-тежката политическа криза в своята кариера след трагедията в Нови Сад през 2024 г., когато срутването на навес на железопътната гара доведе до смъртта на 16 души. Инцидентът предизвика продължителни антиправителствени протести, а демонстрантите обвиниха властите в корупция, липса на контрол върху обществените поръчки и институционална безотговорност.

На фона на общественото недоволство Вучич обеща провеждането на предсрочни парламентарни избори още тази година. Той заяви също, че ще се оттегли от президентския пост, но подчерта, че това не означава край на политическата му кариера. Вместо това възнамерява да поеме ръководството на изпълнителната власт като министър-председател, ако неговата политическа сила получи необходимата подкрепа на изборите.

Ако този сценарий се реализира, Вучич ще запази водещата си роля в сръбската политика, но вече начело на правителството, което би означавало промяна в разпределението на властта, без съществено оттегляне от политическия живот.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм веган

    8 1 Отговор
    Вучич е мъж с главно ж. Идол на българомразците и копейките.

    Коментиран от #4

    15:24 15.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Директора👨‍✈️

    4 2 Отговор
    Е тоя е по-голям крадец и от ББ. 100%

    15:26 15.07.2026

  • 4 И кво ?

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Аз съм веган":

    Идолът на българомразците - центаджии Макрон ли е ? Или намират Урсула за пи-мъжествена ?

    15:31 15.07.2026

  • 5 като по

    2 0 Отговор
    Като по заповед - президент - министър председател. Радев=вучич=путин.

    15:34 15.07.2026

  • 6 Гьон Сурат

    0 0 Отговор
    два метра дълъг.

    15:40 15.07.2026

  • 7 Варна 3

    2 0 Отговор
    Тоя Вучич и всичките сърби ке пукнат. Двулични такива, мразещи България от много години насам. Ако не са били сърбите, досега с македонците щяхме да сме братски народи.

    15:47 15.07.2026

  • 8 Историк

    1 0 Отговор
    Това е кремълска тактика. Там Путин и Медведев си сменяха постовете- бяха ту премиер, ту президент. Учителят от КГБ има послушни Ученици - на Вучич му хареса примера на Радев- президантско-примиерски пост. Радев беше почти 10 г.президент, сам сдаде поста точно по сценарий да стане премиер,като оглави незнайно каква партия. Вучич е 16 г. президент, крайно време е да стане премиер и негов човек президент. Така с един удар 2 заека- вся власть света по ленински. България ще има Йотова за президент- т.е. Радев и премиер и президент. Рапорт даден и рапорт приет, големите патриоти обслужват Кремъл. Надеждата е,че все пак Кремъл е в Москва, а не в София, дано някой патриот види на географската карта.

    16:07 15.07.2026

  • 9 Историк

    1 0 Отговор
    Това е кремълска тактика. Там Путин и Медведев си сменяха постовете- бяха ту премиер, ту президент. Учителят от КГБ има послушни Ученици - на Вучич му хареса примера на Радев- президантско-примиерски пост. Радев беше почти 10 г.президент, сам сдаде поста точно по сценарий да стане премиер,като оглави незнайно каква партия. Вучич е 16 г. президент, крайно време е да стане премиер и негов човек президент. Така с един удар 2 заека- вся власть советам по ленински. България ще има Йотова за президент- т.е. Радев и премиер и президент. Рапорт даден и рапорт приет, големите патриоти обслужват Кремъл. Надеждата е,че все пак Кремъл е в Москва, а не в София, дано някой патриот види на географската карта.

    16:08 15.07.2026

  • 10 Рундю

    0 0 Отговор
    Ще го уредят руснаците по схемата с Радев!

    16:16 15.07.2026

  • 11 мдаа

    0 0 Отговор
    Тоя няма ли най-накрая да си намери почтена работа? Макар че най-вероятно не става за нищо и затова е политик.

    16:17 15.07.2026

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