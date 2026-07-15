Александър Вучич планира да стане премиер след предсрочните избори в Сърбия

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че възнамерява да поеме поста министър-председател след предсрочните парламентарни избори, които се очаква да се проведат по-късно тази година, предава БГНЕС, цитирана от News.bg.

Вучич посочи, че ако оглави бъдещото правителство, ще постави акцент върху ускоряването на процеса на европейска интеграция на Сърбия и на останалите държави от Западните Балкани. По думите му присъединяването към Европейския съюз остава стратегическа цел за страната, въпреки че преговорният процес през последните години се развива бавно.

Сърбия има статут на страна кандидат за членство в Европейския съюз от 2012 година, но напредъкът по преговорните глави остава ограничен. Сред основните предизвикателства пред Белград са реформите в областта на върховенството на закона, свободата на медиите, борбата с корупцията, както и нормализирането на отношенията с Косово - въпрос, който остава ключов за европейската перспектива на страната.

Изявлението на Вучич идва в период на сериозно политическо напрежение в Сърбия. Президентът е изправен пред най-тежката политическа криза в своята кариера след трагедията в Нови Сад през 2024 г., когато срутването на навес на железопътната гара доведе до смъртта на 16 души. Инцидентът предизвика продължителни антиправителствени протести, а демонстрантите обвиниха властите в корупция, липса на контрол върху обществените поръчки и институционална безотговорност.

На фона на общественото недоволство Вучич обеща провеждането на предсрочни парламентарни избори още тази година. Той заяви също, че ще се оттегли от президентския пост, но подчерта, че това не означава край на политическата му кариера. Вместо това възнамерява да поеме ръководството на изпълнителната власт като министър-председател, ако неговата политическа сила получи необходимата подкрепа на изборите.

Ако този сценарий се реализира, Вучич ще запази водещата си роля в сръбската политика, но вече начело на правителството, което би означавало промяна в разпределението на властта, без съществено оттегляне от политическия живот.