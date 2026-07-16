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IRGC удари американската база „Ал-Азрак“ в Йордания

IRGC удари американската база „Ал-Азрак“ в Йордания

16 Юли, 2026 05:37, обновена 16 Юли, 2026 05:41 1 440 6

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Иранската революционна гвардия атакува комуникационни системи и складове за гориво на САЩ, съобщава агенция Mehr; под прицел са и обекти в Кувейт

IRGC удари американската база „Ал-Азрак“ в Йордания - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) атакува американската военновъздушна база „Ал-Азрак“ в Йордания като част от масирана вълна от въздушни удари в Близкия изток. Според данни на иранската държавна информационна агенция Mehr (MNA), елитната иранска част е нанесла удари по критични военни комуникационни системи и съоръжения за съхранение на гориво на територията на обекта.

Нападението е част от мащабната операция „Наср 2“ (Nasr 2), насочена срещу американски военни активи в региона.

Ситуацията в Близкия изток навлезе в етап на рязка ескалация, след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран предприе директни въздушни атаки срещу стратегически военни обекти на САЩ. Основна цел на среднощната офанзива стана американската военновъздушна база „Ал-Азрак“ (Muwaffaq Salti Air Base) в Йордания. По информация на иранската агенция Mehr, ударите са засегнали ключови комуникационни системи и логистични съоръжения за гориво.

Целите на ударите в Йордания и Кувейт

Според официалните изявления на командването на IRGC, разпространени от държавните медии в Техеран, операцията е проведена под кодовото наименование „Наср 2“ като отговор на неотдавнашните американски въздушни нападения срещу брегови бази в Южен Иран.

Информационният поток от агенция Mehr очертава следните детайли около атаката:

  • База „Ал-Азрак“ (Йордания): Обект на нападението са били хангари за военна техника, далекосъобщителни мрежи на САЩ и петролни резервоари. Иранската страна твърди, че под прицел е била и радарната система за ранно предупреждение и противовъздушна отбрана от типа C-RAM.
  • База „Али Ал-Салем“ и Мина Абдула (Кувейт): Едновременно с ударите в Йордания, IRGC обяви, че е атакувал пункт за разполагане и основен логистичен хъб на американската армия в Кувейт. Иранските сили твърдят, че са предизвикали мащабни пожари в складовите бази на Пентагона там.

Реакцията на регионалните сили

Йорданските въоръжени сили потвърдиха задействането на системите си за противовъздушна отбрана в небето над Аман и пограничните райони. Според изявления на военното командване в Аман, прехванати са множество балистични ракети и безпилотни летателни апарати, навлезли в суверенното въздушно пространство на страната.

От своя страна, Генералният щаб на армията на Кувейт също съобщи за активиране на ПВО комплексите Patriot за неутрализиране на „враждебни въздушни цели“ в близост до петролния комплекс Мина Абдула, като ограничи щетите до материални загуби.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) и Пентагонът за момента извършват оценка на щетите и сигурността на личния състав в региона, като Вашингтон за пореден път подчерта готовността си да държи Техеран отговорен за дестабилизацията на корабоплаването в Ормузкия проток и сигурността на съюзниците в Близкия изток.


Иран (Ислямска Република)
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  • 2 Ний ша Ва упрайм

    21 1 Отговор
    туризъмъ умре! Арабелите под хамериканско-юдейско владение мълчат

    06:24 16.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 5 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Заглавието":

    От базата що не опривергаят със снимки?

    07:04 16.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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