ISW: Русия може да подготвя провокация срещу НАТО и засилва ударите по украинските пристанища

Полски и балтийски представители предупреждават, че Русия може да подготвя атака под фалшив флаг срещу страна от НАТО, сочи анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
Литовският президент Гитанас Науседа заяви, че страната разполага с разузнавателна информация за руски планове за „целенасочени операции“ срещу инфраструктура на НАТО. В отговор Литва е засилила защитата на критичната транспортна и енергийна инфраструктура.
Полският външен министър Радослав Сикорски също предупреди, че Москва може да използва дронове, представени като украински, за удари срещу държава от НАТО или срещу цели в Русия, за да оправдае последващ руски отговор. По думите му САЩ вече са предупредили Полша за възможни руски провокации срещу страни от Алианса.
В Естония министърът на отбраната Хано Певкур обърна внимание на проведено от Русия учение с бойна стрелба на езерото Пейпус по границата с Естония. Според него липсата на предварително уведомление и изборът на място се вписват в по-широк модел на руски провокации.
Според ISW Русия продължава кампания от т.нар. „Фаза нула“, чиято цел е да създаде информационни и психологически условия за бъдещи действия срещу НАТО.
В анализа се посочва още, че руските сили са възобновили ударите по украинската пристанищна инфраструктура по Черноморието. Според ISW целта е да бъде отслабена украинската икономика и да се намали износният капацитет на страната.
Институтът отбелязва, че тези атаки вероятно са и отговор на украинските удари срещу руски кораби в Азовско и Черно море, макар подобна тактика да не е нова.
Анализът обръща внимание и на затрудненията на Русия при износа на суров петрол. Според данни, цитирани от Bloomberg, към 12 юли около 135 милиона барела руски суров петрол са се намирали в морето, като част от товарите все още не са имали определена крайна дестинация.
ISW смята, че засилените украински удари по руската петролна инфраструктура са ограничили възможностите на Русия за преработка на суров петрол, което е довело до увеличаване на морския износ, въпреки че икономическата му ефективност остава неясна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Институт за изследване на изследванията
07:21 16.07.2026
3 Мурка
07:22 16.07.2026
4 Историк
Коментиран от #10
07:23 16.07.2026
5 Литовският президент Гитанас Науседа
07:25 16.07.2026
6 они
Коментиран от #33
07:27 16.07.2026
7 Някой
Първо - щяла Русия да напда ЕС и НАТО. Пълни глупости са това. Всъщност, може да се случи, ако преди това НАТО направи някаква чутовна провокация. Но тогава ще бъде в отговор на агресията на НАТО. Отделно от това, всеки ден ни облъчват по медиите как Русия е слаба и аха-аха да се разпадне. Как такава държава ще напада НАТО?
Второ - Русия била засилила ударите по украински пристанища. Даже е много закъсняла с това. Трябвше д осега да не се допуска нито един кораб да влезе или излезе от тях. Защото това е главни път за внасяне на оръжия в Украйна. Оръжия - предимно дронове (водни и въздушни), които после с помощта на западни военни и западна разузнавателна информация се използват срещу Русия. Най-нормалното нещо е Русия, със своя голям военен потенциал (каквото и да ни разправят по медиите), да удари яко пристанищата. И не само тях - Киев трябва да не спира да се тресе. Лвов също.
07:28 16.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Свободен
Коментиран от #25
07:31 16.07.2026
10 Баце,
До коментар #4 от "Историк":Не е само яков кедми. Все повече руснаци питат защо изобщо има ток и вода в 4о4? Защо логистичния възел в жешов не е пепелище? Защо разни мЪрсулки и рютета шетат из 4о4 като на разходка в парка? Защо има работеща жп инфраструктура и подвижен състав?
Остава да видим до кога Путин ще продължава с лиготийте за братския у краински народ.
07:32 16.07.2026
11 Кирило Буданов, разведчик
Да се готви Путин !!! Украйна забавя, но не забравя 👆
Коментиран от #17
07:32 16.07.2026
12 Kaлпазанин
07:33 16.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хе хе...
Ей, тая карма се оказа изключително гадна и злопаметна ky4ka, а?
07:36 16.07.2026
17 ХаХ
До коментар #11 от "Кирило Буданов, разведчик":Досега при Кобзон само ядрен физик нямаше.
Коментиран от #23
07:36 16.07.2026
18 КРАТКО
ЗАБРАВЕТЕ ЗА ВНОС НА ГОРИВО ПО МОРЕ
А СЛЕД ТОВА
АБЕ КОЛКО ГЕРАНА БЛОКИРАТ ГРАНИЧЕН ПУНКТ НА ПОЛСКАТА ГРАНИЦА
ИСТИНАТА Е ЧЕ ТОВА ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СЛУЧИ ДОСТА ПО РАНО
В УКРАЙНА НЯМА НЕВИННИ
НОРМАЛНИТЕ НАПУСНАХА КОЧИНАТА ОТДАВНА
07:36 16.07.2026
19 Обективен
07:37 16.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Руснак без крак...
До коментар #17 от "ХаХ":Много руснак измре, много...👆
07:39 16.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Соломон
До коментар #9 от "Свободен":Вчера в Харков ФАБ 3000 порази голям логистичен и управляващ дронове център ,разположен между жилищни блокове и отговорен за ударите срещу Крим,а Птахите на Мадяра бяха телепортирани директно към Вечните Ловни Полета .
07:40 16.07.2026
26 Де бил
До коментар #1 от "Ааа":Как така "мислят" това е абсолютно ненужна дейност. Тук ста въпрос за " иска ни се" " ако може" " би било добре" и т.н
07:42 16.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Отвори устенцата и
До коментар #24 от "Мурка":ДАВАЙ.
07:42 16.07.2026
29 А ГДЕ
До коментар #15 от "Дон Корлеоне":Линдзи Греъм ,осъмна ли ?
07:43 16.07.2026
30 Наблюдател
До коментар #1 от "Ааа":"Украинският парламент се готви да одобри ново правителство;... "
?????? - Кога имаше избори в Украйна, че никой не разбра?
Президентски-Зеленски преизбраха ли гуу?
Сега вече легитимен ли е?
07:43 16.07.2026
31 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:44 16.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Владимир Путин, президент
До коментар #6 от "они":Няма по-голямо, по-большое гето от руското блато !!! Това е аксиома 👈😄
07:45 16.07.2026
34 666
Коментиран от #35
07:45 16.07.2026
35 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #34 от "666":НАТО, НАТО ма 1млн манголци гушнаха букетите, нали ? 😁
07:46 16.07.2026