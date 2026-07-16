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ISW: Русия може да подготвя провокация срещу НАТО и засилва ударите по украинските пристанища
  Тема: Украйна

ISW: Русия може да подготвя провокация срещу НАТО и засилва ударите по украинските пристанища

16 Юли, 2026 07:14, обновена 16 Юли, 2026 07:28 659 35

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Литовският президент Гитанас Науседа заяви, че страната разполага с разузнавателна информация за руски планове за „целенасочени операции“ срещу инфраструктура на НАТО.

ISW: Русия може да подготвя провокация срещу НАТО и засилва ударите по украинските пристанища - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полски и балтийски представители предупреждават, че Русия може да подготвя атака под фалшив флаг срещу страна от НАТО, сочи анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Литовският президент Гитанас Науседа заяви, че страната разполага с разузнавателна информация за руски планове за „целенасочени операции“ срещу инфраструктура на НАТО. В отговор Литва е засилила защитата на критичната транспортна и енергийна инфраструктура.

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Полският външен министър Радослав Сикорски също предупреди, че Москва може да използва дронове, представени като украински, за удари срещу държава от НАТО или срещу цели в Русия, за да оправдае последващ руски отговор. По думите му САЩ вече са предупредили Полша за възможни руски провокации срещу страни от Алианса.

В Естония министърът на отбраната Хано Певкур обърна внимание на проведено от Русия учение с бойна стрелба на езерото Пейпус по границата с Естония. Според него липсата на предварително уведомление и изборът на място се вписват в по-широк модел на руски провокации.

Според ISW Русия продължава кампания от т.нар. „Фаза нула“, чиято цел е да създаде информационни и психологически условия за бъдещи действия срещу НАТО.

В анализа се посочва още, че руските сили са възобновили ударите по украинската пристанищна инфраструктура по Черноморието. Според ISW целта е да бъде отслабена украинската икономика и да се намали износният капацитет на страната.

Институтът отбелязва, че тези атаки вероятно са и отговор на украинските удари срещу руски кораби в Азовско и Черно море, макар подобна тактика да не е нова.

Анализът обръща внимание и на затрудненията на Русия при износа на суров петрол. Според данни, цитирани от Bloomberg, към 12 юли около 135 милиона барела руски суров петрол са се намирали в морето, като част от товарите все още не са имали определена крайна дестинация.

ISW смята, че засилените украински удари по руската петролна инфраструктура са ограничили възможностите на Русия за преработка на суров петрол, което е довело до увеличаване на морския износ, въпреки че икономическата му ефективност остава неясна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Институт за изследване на изследванията

    23 2 Отговор
    А логистиката, обучението и въоръжаването на терористични групировки в Украйна от страна на НАТО, в продължение на десет петнайсет години вече, не е ли "провокация"?

    07:21 16.07.2026

  • 3 Мурка

    5 0 Отговор
    представи си стрино ПЕНО ЖИВО ПИЛЕ ДА УМРЕ -----после ПАК ДА СЕ СЪВЗЕМЕ и ДА ПОЧНЕ ДА КЪЛВЕ

    07:22 16.07.2026

  • 4 Историк

    16 1 Отговор
    Яков Кедми пита ,защо в момента Осрайна има изобщо функциониращи пристанища ?

    Коментиран от #10

    07:23 16.07.2026

  • 5 Литовският президент Гитанас Науседа

    16 1 Отговор
    5 години едно и също. Лъжи всяват страх в хората. Казаха НАТО далеко от руската граница. Какво не разбраха? Сега руснаците виновни и агресори. Войната е за ресурси и пари нищо друго........

    07:25 16.07.2026

  • 6 они

    16 3 Отговор
    Отвретителни фашаги управляват европа. Най-красивия континент се превърна в гето и продължават да го рушат.

    Коментиран от #33

    07:27 16.07.2026

  • 7 Някой

    13 2 Отговор
    Въпреки всеизветния факт, че ISW е пропагандна машина, ще коментирам част от твърденията им.

    Първо - щяла Русия да напда ЕС и НАТО. Пълни глупости са това. Всъщност, може да се случи, ако преди това НАТО направи някаква чутовна провокация. Но тогава ще бъде в отговор на агресията на НАТО. Отделно от това, всеки ден ни облъчват по медиите как Русия е слаба и аха-аха да се разпадне. Как такава държава ще напада НАТО?

    Второ - Русия била засилила ударите по украински пристанища. Даже е много закъсняла с това. Трябвше д осега да не се допуска нито един кораб да влезе или излезе от тях. Защото това е главни път за внасяне на оръжия в Украйна. Оръжия - предимно дронове (водни и въздушни), които после с помощта на западни военни и западна разузнавателна информация се използват срещу Русия. Най-нормалното нещо е Русия, със своя голям военен потенциал (каквото и да ни разправят по медиите), да удари яко пристанищата. И не само тях - Киев трябва да не спира да се тресе. Лвов също.

    07:28 16.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Свободен

    3 8 Отговор
    Из моретата се носят руски танкери без посока крайна дестинация и очакват съдбата си, решена от Мадяр!

    Коментиран от #25

    07:31 16.07.2026

  • 10 Баце,

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    Не е само яков кедми. Все повече руснаци питат защо изобщо има ток и вода в 4о4? Защо логистичния възел в жешов не е пепелище? Защо разни мЪрсулки и рютета шетат из 4о4 като на разходка в парка? Защо има работеща жп инфраструктура и подвижен състав?
    Остава да видим до кога Путин ще продължава с лиготийте за братския у краински народ.

    07:32 16.07.2026

  • 11 Кирило Буданов, разведчик

    3 13 Отговор
    Само вметна че шефа на ЗАЕЦ е неутрализиран.
    Да се готви Путин !!! Украйна забавя, но не забравя 👆

    Коментиран от #17

    07:32 16.07.2026

  • 12 Kaлпазанин

    7 2 Отговор
    Може не може може не може ,вероятно да ,ама не пак да ,ама не .аман от вашите идиотщини

    07:33 16.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хе хе...

    7 1 Отговор
    "Нашите деца ще ходят на училище и ще си играят на детските площадки, техните деца ще стоят на студено и тъмно в мазетата."

    Ей, тая карма се оказа изключително гадна и злопаметна ky4ka, а?

    07:36 16.07.2026

  • 17 ХаХ

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Досега при Кобзон само ядрен физик нямаше.

    Коментиран от #23

    07:36 16.07.2026

  • 18 КРАТКО

    9 1 Отговор
    ЗАБРАВЕТЕ ЗА УКРАИНСКО ЗЪРНО
    ЗАБРАВЕТЕ ЗА ВНОС НА ГОРИВО ПО МОРЕ
    А СЛЕД ТОВА
    АБЕ КОЛКО ГЕРАНА БЛОКИРАТ ГРАНИЧЕН ПУНКТ НА ПОЛСКАТА ГРАНИЦА
    ИСТИНАТА Е ЧЕ ТОВА ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СЛУЧИ ДОСТА ПО РАНО
    В УКРАЙНА НЯМА НЕВИННИ
    НОРМАЛНИТЕ НАПУСНАХА КОЧИНАТА ОТДАВНА

    07:36 16.07.2026

  • 19 Обективен

    9 1 Отговор
    Тия “институти” станаха за смях и на кокошките!

    07:37 16.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Руснак без крак...

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "ХаХ":

    Много руснак измре, много...👆

    07:39 16.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Соломон

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Свободен":

    Вчера в Харков ФАБ 3000 порази голям логистичен и управляващ дронове център ,разположен между жилищни блокове и отговорен за ударите срещу Крим,а Птахите на Мадяра бяха телепортирани директно към Вечните Ловни Полета .

    07:40 16.07.2026

  • 26 Де бил

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ааа":

    Как така "мислят" това е абсолютно ненужна дейност. Тук ста въпрос за " иска ни се" " ако може" " би било добре" и т.н

    07:42 16.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Отвори устенцата и

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мурка":

    ДАВАЙ.

    07:42 16.07.2026

  • 29 А ГДЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дон Корлеоне":

    Линдзи Греъм ,осъмна ли ?

    07:43 16.07.2026

  • 30 Наблюдател

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ааа":

    "Украинският парламент се готви да одобри ново правителство;... "

    ?????? - Кога имаше избори в Украйна, че никой не разбра?
    Президентски-Зеленски преизбраха ли гуу?
    Сега вече легитимен ли е?

    07:43 16.07.2026

  • 31 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    2 1 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в ню кииф?

    07:44 16.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "они":

    Няма по-голямо, по-большое гето от руското блато !!! Това е аксиома 👈😄

    07:45 16.07.2026

  • 34 666

    1 1 Отговор
    НЯКОИ ПАК ГОВОРЯТ БЕЗ ДА МИСЛЯТ. ЦЯЛА НОЩ ПИЯНИ И СУТРИНТА ГОВОРЯТ ГЛУПОСТИ. ЕТО ТОВА Е НАТО.

    Коментиран от #35

    07:45 16.07.2026

  • 35 Майор Деянов, на всеки километър

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "666":

    НАТО, НАТО ма 1млн манголци гушнаха букетите, нали ? 😁

    07:46 16.07.2026

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