ISW: Русия може да подготвя провокация срещу НАТО и засилва ударите по украинските пристанища

Полски и балтийски представители предупреждават, че Русия може да подготвя атака под фалшив флаг срещу страна от НАТО, сочи анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Литовският президент Гитанас Науседа заяви, че страната разполага с разузнавателна информация за руски планове за „целенасочени операции“ срещу инфраструктура на НАТО. В отговор Литва е засилила защитата на критичната транспортна и енергийна инфраструктура.

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Полският външен министър Радослав Сикорски също предупреди, че Москва може да използва дронове, представени като украински, за удари срещу държава от НАТО или срещу цели в Русия, за да оправдае последващ руски отговор. По думите му САЩ вече са предупредили Полша за възможни руски провокации срещу страни от Алианса.

В Естония министърът на отбраната Хано Певкур обърна внимание на проведено от Русия учение с бойна стрелба на езерото Пейпус по границата с Естония. Според него липсата на предварително уведомление и изборът на място се вписват в по-широк модел на руски провокации.

Според ISW Русия продължава кампания от т.нар. „Фаза нула“, чиято цел е да създаде информационни и психологически условия за бъдещи действия срещу НАТО.

В анализа се посочва още, че руските сили са възобновили ударите по украинската пристанищна инфраструктура по Черноморието. Според ISW целта е да бъде отслабена украинската икономика и да се намали износният капацитет на страната.

Институтът отбелязва, че тези атаки вероятно са и отговор на украинските удари срещу руски кораби в Азовско и Черно море, макар подобна тактика да не е нова.

Анализът обръща внимание и на затрудненията на Русия при износа на суров петрол. Според данни, цитирани от Bloomberg, към 12 юли около 135 милиона барела руски суров петрол са се намирали в морето, като част от товарите все още не са имали определена крайна дестинация.

ISW смята, че засилените украински удари по руската петролна инфраструктура са ограничили възможностите на Русия за преработка на суров петрол, което е довело до увеличаване на морския износ, въпреки че икономическата му ефективност остава неясна.