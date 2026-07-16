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САЩ наложиха 25% мита върху част от вноса от Бразилия

САЩ наложиха 25% мита върху част от вноса от Бразилия

16 Юли, 2026 08:26 685 7

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  • внос-
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Новите търговски мерки влизат в сила на 22 юли, а Бразилия ги определи като неоправдани

САЩ наложиха 25% мита върху част от вноса от Бразилия - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати наложиха 25-процентни мита върху някои бразилски продукти, съобщиха световните агенции, предава БТА.

Решението е взето след проверка на търговския отдел на Белия дом и се основава на закон от 1974 г. Новите мита ще влязат в сила на 22 юли.

През 2025 г. Вашингтон започна разследване на търговски практики, които според американската страна са нелоялни. Именно то доведе до въвеждането на новите мита.

Бразилското президентство отхвърли решението и заяви, че няма никакво оправдание за налагането на тези търговски ограничения.


Бразилия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сащисан кравар

    12 0 Отговор
    До довечера, ще е друго, зависи съчмата в коя част на главата на Бай Дончо, ще се удари😉

    08:29 16.07.2026

  • 2 Солунската митница

    8 0 Отговор
    Така е най-лесно, бедните прпизвеждат, чорба-аджиите събират такси.

    08:30 16.07.2026

  • 3 Kaлпазанин

    2 2 Отговор
    Да си го налагат ,или да нападат и нея от дек на ден преди смешни

    08:36 16.07.2026

  • 4 Трол

    4 0 Отговор
    Това е повече, отколкото е таксата за Хормузкия проток.

    08:36 16.07.2026

  • 5 Госあ

    2 0 Отговор
    Ами да налагат и бразилците !

    08:39 16.07.2026

  • 6 Някой

    7 0 Отговор
    Да се приеме забрана да се купуват американски стоки навсякъде по света, освен ако няма алтернатива.

    08:45 16.07.2026

  • 7 Някой

    2 0 Отговор
    Лудия перчем пак ли почва с незаконните си мита? Вече веднъж съда ги отмени. Пак така ще стане.
    Американците ще се налудуват и накрая ще им бъде представена сметката!

    09:22 16.07.2026

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