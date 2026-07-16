САЩ наложиха 25% мита върху част от вноса от Бразилия

Съединените щати наложиха 25-процентни мита върху някои бразилски продукти, съобщиха световните агенции, предава БТА.

Решението е взето след проверка на търговския отдел на Белия дом и се основава на закон от 1974 г. Новите мита ще влязат в сила на 22 юли.

През 2025 г. Вашингтон започна разследване на търговски практики, които според американската страна са нелоялни. Именно то доведе до въвеждането на новите мита.

Бразилското президентство отхвърли решението и заяви, че няма никакво оправдание за налагането на тези търговски ограничения.