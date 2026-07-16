Зеленски назначи директора на Службата за сигурност на Украйна за министър на отбраната

Украинският президент Володимир Зеленски възложи на временно изпълняващия длъжността директор на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) Евген Хмара временно да оглави украинското министерство на отбраната до официалното му одобряване от парламента като титуляр на поста, предаде агенция УНИАН, цитирана от БТА.

Зеленски съобщи това в канала си в Телеграм, като отбеляза, че двамата с Хмара са обсъдили провеждането на операции с далекобойни оръжия срещу Русия, а също така осигуряването на необходимото оборудване за въоръжените сили на Украйна.

"Възложих на Евген Хмара да изпълнява длъжността министър, да продължи реформите в сферата на отбраната и да осигури за Украйна всички тези резултати, за които говорихме. След като бъдат изпълнени всички юридически процедури, ще предложа на депутатите да одобрят кандидатурата на Евген Хмара на длъжността министър на отбраната на Украйна", заяви украинският президент.

Върховната рада на Украйна се очаква да се събере на следващата си пленарна сесия след парламентарната ваканция на 18 август, посочва агенция Укринформ.

Най-рано тогава кандидатурата на Евген Хмара може да бъде внесена за одобрение във Върховната рада.

В Украйна избухнаха протести заради уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров, а спорът между политика реформатор и главнокомандващия украинската армия генерал Олександър Сирски излезе на бял свят в хода на втората за годината мащабна промяна в състава на правителството, предаде Ройтерс.

Демонстрации имаше в Киев и в други градове в Украйна, включително в Днипро (Днепър) и в Одеса.

Политическата буря в Киев се разразява на фона на непрестанните руски въздушни удари, отбелязва Асошиейтед прес. Кадровите промени биха могли да се превърнат в изпитание за властта на Зеленски в хода на продължаващата близо четири години и половина борба на Украйна срещу руската пълномащабна инвазия, прогнозира американската новинарска агенция.