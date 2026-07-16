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Зеленски назначи директора на Службата за сигурност на Украйна за министър на отбраната
  Тема: Украйна

Зеленски назначи директора на Службата за сигурност на Украйна за министър на отбраната

16 Юли, 2026 21:19 596 35

  • украйна-
  • евген хмара-
  • михайло федоров-
  • русия-
  • зсу

В Украйна избухнаха протести заради уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров

Зеленски назначи директора на Службата за сигурност на Украйна за министър на отбраната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски възложи на временно изпълняващия длъжността директор на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) Евген Хмара временно да оглави украинското министерство на отбраната до официалното му одобряване от парламента като титуляр на поста, предаде агенция УНИАН, цитирана от БТА.

Зеленски съобщи това в канала си в Телеграм, като отбеляза, че двамата с Хмара са обсъдили провеждането на операции с далекобойни оръжия срещу Русия, а също така осигуряването на необходимото оборудване за въоръжените сили на Украйна.

"Възложих на Евген Хмара да изпълнява длъжността министър, да продължи реформите в сферата на отбраната и да осигури за Украйна всички тези резултати, за които говорихме. След като бъдат изпълнени всички юридически процедури, ще предложа на депутатите да одобрят кандидатурата на Евген Хмара на длъжността министър на отбраната на Украйна", заяви украинският президент.

Върховната рада на Украйна се очаква да се събере на следващата си пленарна сесия след парламентарната ваканция на 18 август, посочва агенция Укринформ.

Най-рано тогава кандидатурата на Евген Хмара може да бъде внесена за одобрение във Върховната рада.

В Украйна избухнаха протести заради уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров, а спорът между политика реформатор и главнокомандващия украинската армия генерал Олександър Сирски излезе на бял свят в хода на втората за годината мащабна промяна в състава на правителството, предаде Ройтерс.

Демонстрации имаше в Киев и в други градове в Украйна, включително в Днипро (Днепър) и в Одеса.

Политическата буря в Киев се разразява на фона на непрестанните руски въздушни удари, отбелязва Асошиейтед прес. Кадровите промени биха могли да се превърнат в изпитание за властта на Зеленски в хода на продължаващата близо четири години и половина борба на Украйна срещу руската пълномащабна инвазия, прогнозира американската новинарска агенция.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 друско

    14 4 Отговор
    края наближава

    Коментиран от #9, #29

    21:20 16.07.2026

  • 2 Гост

    12 4 Отговор
    То хубаво ама укрите не са много доволни от това. Някви протести имало.

    Коментиран от #8

    21:20 16.07.2026

  • 3 Помак

    15 4 Отговор
    Има протести против зеленски в момента ..изтървал е козите

    21:21 16.07.2026

  • 4 ОФФФ

    17 4 Отговор
    Аман от тоз гърчавия наркоман..!

    Коментиран от #15

    21:21 16.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мишел

    5 11 Отговор
    Руските олигарси прехвърлят парите си извън Русия, съобщава Bloomberg. Някои от тях са близки до Владимир Путин, също се опасяват, че активите им могат да бъдат конфискувани, както се случи например с Дмитрий Каменщик, бившия собственик на летище Домодедово. На фона на тежка икономическа и финансова криза в Русия, Путин търси начин да осигури средства за да продължи производството на оръжия, необходими за фронта, включително и от лични средства на руските бизнесмени.

    Коментиран от #13, #14

    21:22 16.07.2026

  • 7 Иван

    8 4 Отговор
    Убиецът на убийцата! Сл.а.ва Си.нагоге!

    21:23 16.07.2026

  • 8 Ъхъхъ

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Махнал оня,че губел много земя и укри. Така пишат украинските сайтове.И с тоя ще е същата работа.

    21:23 16.07.2026

  • 9 Соломон

    5 15 Отговор

    До коментар #1 от "друско":

    Оне .Не още.Това е само началото на края за Русия

    21:24 16.07.2026

  • 10 Сатана Z

    9 4 Отговор
    „Кокаиновият фюрер“ Зеленски обяви, че ще замени уволнения Фьодоров като министър на отбраната на Украйна с Хмара, настоящия ръководител на СБУ. Всъщност, публичният спор с Фьодоров категорично подсказва, че правителството е било разместено предимно заради него – по-специално, за да се свали фигура, която искаше да свали Сирски и началника на Генералния щаб. „Кокаиновият фюрер“ положи големи усилия, за да сигнализира, че Сирски е по-ценен за него. И като се има предвид, че Фьодоров не показва признаци на отстъпление, можем да очакваме да се появят компрометиращи материали за него – вероятно чрез СБУ. Подозирам, че Фьодоров е започнал твърде тясно да се обвързва с кликата на Порошенко, група, която го е промотирала, докато – удобно – е подкопавала Сирски. Според мен Хмара е просто още една заместваща фигура.

    21:24 16.07.2026

  • 11 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Всички са временни.

    21:24 16.07.2026

  • 12 Володимир Зеленски, президент

    8 13 Отговор
    Квото и да направя не е добре за Русия !!!
    Ще се мррррре 👆😁

    21:24 16.07.2026

  • 13 Иван

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Това е контра на факта, че гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Бенямин Нетаняху няма да посети САЩ.

    21:25 16.07.2026

  • 14 Сбе

    13 5 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    СНН написа, че заради санкциите на запада, руските олигарси си местят парите в Русия. Путин отдавна ги предупреди, че западните санкции ще им лапнат парите. Усетиха се най- накрая да ги налеят в Русия, не при врага

    21:26 16.07.2026

  • 15 хихи

    6 13 Отговор

    До коментар #4 от "ОФФФ":

    то пък щото Медведев, Путин и Захарова не са наркомани 😂😂😂

    Коментиран от #20, #23, #24

    21:26 16.07.2026

  • 16 пръц

    10 4 Отговор
    Хехе сменения мистър на отбраната да не е готвел военен преврат та сега наркомана назначава шефа на службата за сигурност за да души какво му готвят.

    21:27 16.07.2026

  • 17 Пич

    9 5 Отговор
    Зелю ако си назначи купето за министър, и то ще командва по добре от него!!!

    Коментиран от #21

    21:27 16.07.2026

  • 18 Урко фашисти са всички!

    10 4 Отговор
    Чудя се колко ли улични стълбове ще трябват за тези Урко фашисти?

    Коментиран от #32

    21:29 16.07.2026

  • 19 руската мечка

    4 7 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    21:31 16.07.2026

  • 20 Жица

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "хихи":

    Може и да са, но за тях няма компрометиращ материал както за мерц, макрон и страмър

    21:32 16.07.2026

  • 21 Мисля,че Зелю не се интересува от теб.

    2 7 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    Ти как мислиш?

    21:32 16.07.2026

  • 22 Мишел

    4 5 Отговор
    Стрелба след пререждане на опашка за бензин в Русия. На бензиностанция на „Газпромнефт“ е избухнал конфликт между двама шофьори, по време на който единият от тях е прострелял другия. „На мъжа му беше казано да се нареди на общата опашка, за да зареди колата си, но той реши, че не иска. Ами, ако всички реагираха така? Имахме деца в колата, така че къде можеше да попадне куршумът? След като стрелеца е бил задържан е установено, че е бил пиян. Според челябинското издание е образувано разследване по член 116 от Наказателния кодекс. Засега той е под административен арест за появяване на обществено място в нетрезво състояние.

    Коментиран от #27

    21:33 16.07.2026

  • 23 Пич

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "хихи":

    Съгласен съм.

    21:34 16.07.2026

  • 24 бебето

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "хихи":

    верно ли че путин е педофил?или са само слухове?

    Коментиран от #25

    21:36 16.07.2026

  • 25 Вярно е, че Ермск люш...

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "бебето":

    ...ка наркомана.

    Коментиран от #33

    21:38 16.07.2026

  • 26 Вашето мнение

    8 2 Отговор
    Навремето, когато руснаците са тръгнали в контраатака, въпреки, че цяла европа и сащ са били със свалени гащи хитлер също е преформатирал. Правел го е докато руснаците са му тропнали на бункера и този страхлив пес се е самоубил.

    21:38 16.07.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    3 6 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    "..е бил пиян.."

    Традиционно, познато, наследствено, перманентно !!! Това е Русия 👈

    21:39 16.07.2026

  • 28 Сатана Z

    4 6 Отговор
    Над милион вата чувализира Сирски и Залужни, браво!

    Коментиран от #30

    21:40 16.07.2026

  • 29 Последния Софиянец

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "друско":

    Така е, бункерното с ботокса ще виси от башнята тази есен!

    21:41 16.07.2026

  • 30 Александър Сирски, генерал

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Сатана Z":

    Залужни беше cyka !!!
    Аз свърших цялата работа 💪😁

    21:43 16.07.2026

  • 31 варна

    1 0 Отговор
    който и да сложи все лошо за ватенките

    Коментиран от #35

    21:45 16.07.2026

  • 32 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Урко фашисти са всички!":

    Ботокса ще е на въжето това лято, крепостниците гладуват от. бая време.

    21:45 16.07.2026

  • 33 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Вярно е, че Ермск люш...":

    А верно ли Пуся не е виждан никога с жена през последните 20г. ?

    21:46 16.07.2026

  • 34 Иван

    0 0 Отговор
    Сатанинските еврейски бактерии са вече голями колкото снежни топки.

    21:46 16.07.2026

  • 35 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "варна":

    2 милиона груз пияна вата ще направят до края на годината.

    21:47 16.07.2026

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