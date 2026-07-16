Зеленски назначи директора на Службата за сигурност на Украйна за министър на отбраната

Украинският президент Володимир Зеленски възложи на временно изпълняващия длъжността директор на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) Евген Хмара временно да оглави украинското министерство на отбраната до официалното му одобряване от парламента като титуляр на поста, предаде агенция УНИАН, цитирана от БТА.
Зеленски съобщи това в канала си в Телеграм, като отбеляза, че двамата с Хмара са обсъдили провеждането на операции с далекобойни оръжия срещу Русия, а също така осигуряването на необходимото оборудване за въоръжените сили на Украйна.
"Възложих на Евген Хмара да изпълнява длъжността министър, да продължи реформите в сферата на отбраната и да осигури за Украйна всички тези резултати, за които говорихме. След като бъдат изпълнени всички юридически процедури, ще предложа на депутатите да одобрят кандидатурата на Евген Хмара на длъжността министър на отбраната на Украйна", заяви украинският президент.
Върховната рада на Украйна се очаква да се събере на следващата си пленарна сесия след парламентарната ваканция на 18 август, посочва агенция Укринформ.
Най-рано тогава кандидатурата на Евген Хмара може да бъде внесена за одобрение във Върховната рада.
В Украйна избухнаха протести заради уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров, а спорът между политика реформатор и главнокомандващия украинската армия генерал Олександър Сирски излезе на бял свят в хода на втората за годината мащабна промяна в състава на правителството, предаде Ройтерс.
Демонстрации имаше в Киев и в други градове в Украйна, включително в Днипро (Днепър) и в Одеса.
Политическата буря в Киев се разразява на фона на непрестанните руски въздушни удари, отбелязва Асошиейтед прес. Кадровите промени биха могли да се превърнат в изпитание за властта на Зеленски в хода на продължаващата близо четири години и половина борба на Украйна срещу руската пълномащабна инвазия, прогнозира американската новинарска агенция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 друско
Коментиран от #9, #29
21:20 16.07.2026
2 Гост
Коментиран от #8
21:20 16.07.2026
3 Помак
21:21 16.07.2026
4 ОФФФ
Коментиран от #15
21:21 16.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мишел
Коментиран от #13, #14
21:22 16.07.2026
7 Иван
21:23 16.07.2026
8 Ъхъхъ
До коментар #2 от "Гост":Махнал оня,че губел много земя и укри. Така пишат украинските сайтове.И с тоя ще е същата работа.
21:23 16.07.2026
9 Соломон
До коментар #1 от "друско":Оне .Не още.Това е само началото на края за Русия
21:24 16.07.2026
10 Сатана Z
21:24 16.07.2026
11 Последния Софиянец
21:24 16.07.2026
12 Володимир Зеленски, президент
Ще се мррррре 👆😁
21:24 16.07.2026
13 Иван
До коментар #6 от "Мишел":Това е контра на факта, че гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Бенямин Нетаняху няма да посети САЩ.
21:25 16.07.2026
14 Сбе
До коментар #6 от "Мишел":СНН написа, че заради санкциите на запада, руските олигарси си местят парите в Русия. Путин отдавна ги предупреди, че западните санкции ще им лапнат парите. Усетиха се най- накрая да ги налеят в Русия, не при врага
21:26 16.07.2026
15 хихи
До коментар #4 от "ОФФФ":то пък щото Медведев, Путин и Захарова не са наркомани 😂😂😂
Коментиран от #20, #23, #24
21:26 16.07.2026
16 пръц
21:27 16.07.2026
17 Пич
Коментиран от #21
21:27 16.07.2026
18 Урко фашисти са всички!
Коментиран от #32
21:29 16.07.2026
19 руската мечка
21:31 16.07.2026
20 Жица
До коментар #15 от "хихи":Може и да са, но за тях няма компрометиращ материал както за мерц, макрон и страмър
21:32 16.07.2026
21 Мисля,че Зелю не се интересува от теб.
До коментар #17 от "Пич":Ти как мислиш?
21:32 16.07.2026
22 Мишел
Коментиран от #27
21:33 16.07.2026
23 Пич
До коментар #15 от "хихи":Съгласен съм.
21:34 16.07.2026
24 бебето
До коментар #15 от "хихи":верно ли че путин е педофил?или са само слухове?
Коментиран от #25
21:36 16.07.2026
25 Вярно е, че Ермск люш...
До коментар #24 от "бебето":...ка наркомана.
Коментиран от #33
21:38 16.07.2026
26 Вашето мнение
21:38 16.07.2026
27 Владимир Путин, президент
До коментар #22 от "Мишел":"..е бил пиян.."
Традиционно, познато, наследствено, перманентно !!! Това е Русия 👈
21:39 16.07.2026
28 Сатана Z
Коментиран от #30
21:40 16.07.2026
29 Последния Софиянец
До коментар #1 от "друско":Така е, бункерното с ботокса ще виси от башнята тази есен!
21:41 16.07.2026
30 Александър Сирски, генерал
До коментар #28 от "Сатана Z":Залужни беше cyka !!!
Аз свърших цялата работа 💪😁
21:43 16.07.2026
31 варна
Коментиран от #35
21:45 16.07.2026
32 Пич
До коментар #18 от "Урко фашисти са всички!":Ботокса ще е на въжето това лято, крепостниците гладуват от. бая време.
21:45 16.07.2026
33 да питам
До коментар #25 от "Вярно е, че Ермск люш...":А верно ли Пуся не е виждан никога с жена през последните 20г. ?
21:46 16.07.2026
34 Иван
21:46 16.07.2026
35 Сатана Z
До коментар #31 от "варна":2 милиона груз пияна вата ще направят до края на годината.
21:47 16.07.2026