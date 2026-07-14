Украйна ще използва европейския заем за закупуване на ново поколение ПВО системи и изтребители "Рафал"

Украйна ще използва европейския заем за закупуване на ново поколение френско-италиански системи за противовъздушна отбрана и за първи път - френски изтребители "Рафал", като същевременно получава одобрение да произвежда ключови западни ракети на своя територия по споразумения, финализирани между Киев и Париж, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Двете страни съобщиха, че Украйна ще поръча първоначално 16 самолета "Рафал". Това е първата партида от планиран флот от 100 машини, обявен през ноември 2025 г., финансиран чрез програмата на ЕС "Заем за подкрепа на Украйна".

Обучението на украински пилоти и техници може да започне във Франция още през 2026 г., като първите четири самолета ще бъдат доставени след приключване на обучението, посочват френското и украинското президентство в съвместно изявление, което предоставя първите подробности за покупките, очертани в понеделник.

Украйна планира да придобие и четири системи за противовъздушна и противоракетна отбрана от ново поколение SAMP/T‑NG, като така ще стане първата държава, която ще използва френско-италианската система в бойни условия. До доставката на новите комплекси в Украйна ще бъдат изпратени две по-стари версии.

Този ход надгражда по-широка инициатива за противовъздушна отбрана, представена вчера от Украйна и няколко европейски съюзници, насочена към разработване на по-евтина технология за противодействие на балистични ракети, докато Русия засилва атаките срещу украински градове.

Франция и Италия също разрешиха лицензирано производство в Украйна на ракети-прехващачи Астер 30, а Франция одобри местно производство на управляеми авиобомби AASM и крилати ракети SCALP, задълбочавайки отбранително-индустриалното сътрудничество с Киев.

През последните седмици Русия засили ударите си с ракети и дронове в цяла Украйна, увеличавайки натиска върху Киев да укрепи противовъздушната си отбрана и да осигури допълнителни доставки на ракети-прехващачи, отбелязва Ройтерс.