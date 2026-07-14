Украйна ще използва европейския заем за закупуване на ново поколение ПВО системи и изтребители "Рафал"

Украйна ще използва европейския заем за закупуване на ново поколение френско-италиански системи за противовъздушна отбрана и за първи път - френски изтребители "Рафал", като същевременно получава одобрение да произвежда ключови западни ракети на своя територия по споразумения, финализирани между Киев и Париж, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Двете страни съобщиха, че Украйна ще поръча първоначално 16 самолета "Рафал". Това е първата партида от планиран флот от 100 машини, обявен през ноември 2025 г., финансиран чрез програмата на ЕС "Заем за подкрепа на Украйна".
Обучението на украински пилоти и техници може да започне във Франция още през 2026 г., като първите четири самолета ще бъдат доставени след приключване на обучението, посочват френското и украинското президентство в съвместно изявление, което предоставя първите подробности за покупките, очертани в понеделник.
Украйна планира да придобие и четири системи за противовъздушна и противоракетна отбрана от ново поколение SAMP/T‑NG, като така ще стане първата държава, която ще използва френско-италианската система в бойни условия. До доставката на новите комплекси в Украйна ще бъдат изпратени две по-стари версии.
Този ход надгражда по-широка инициатива за противовъздушна отбрана, представена вчера от Украйна и няколко европейски съюзници, насочена към разработване на по-евтина технология за противодействие на балистични ракети, докато Русия засилва атаките срещу украински градове.
Франция и Италия също разрешиха лицензирано производство в Украйна на ракети-прехващачи Астер 30, а Франция одобри местно производство на управляеми авиобомби AASM и крилати ракети SCALP, задълбочавайки отбранително-индустриалното сътрудничество с Киев.
През последните седмици Русия засили ударите си с ракети и дронове в цяла Украйна, увеличавайки натиска върху Киев да укрепи противовъздушната си отбрана и да осигури допълнителни доставки на ракети-прехващачи, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А КАКВО СТАНА С ПАТРИОТИТЕ
Коментиран от #19, #24
21:21 14.07.2026
2 ХОМОГРУПАТА В ПАРИЖ
Коментиран от #17
21:21 14.07.2026
3 Сатана Z
21:22 14.07.2026
4 Доналд Дък, паток
Коментиран от #61
21:22 14.07.2026
5 Зимата
21:22 14.07.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СТАНАХА ЖЕРТВА
НА РЕАКТИВНИ САКСИИ СЪС ЗДРАВЕЦ :)
.....
Коментиран от #15
21:23 14.07.2026
7 Пич
И кво.....?! Всички кинти отиват при франсетата и Урсулианците!!!
И кво.....?! България защо тогава да дава, без ползи?!
21:23 14.07.2026
8 Пак ли ще плащаме на юдо-хазарите?
Кога!?!
Коментиран от #44
21:24 14.07.2026
9 ще ще
Коментиран от #54
21:24 14.07.2026
10 Аз няма да участвам
21:25 14.07.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Другите Луди са българите.Единствени в света имат два атомни реактора без АЕЦ,хахахввхахх
21:25 14.07.2026
12 ЕЙ БАНДЕРИ
21:25 14.07.2026
13 Сатана Z
21:25 14.07.2026
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
21:26 14.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Смях в залата
😆
21:27 14.07.2026
17 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #2 от "ХОМОГРУПАТА В ПАРИЖ":Ние и другаря Путин също сме в тази групичка 😘
Коментиран от #51
21:29 14.07.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #15 от "Това какво те топли,":БЛАГОДАРИМ НА ФАШИСТА БРОУДИ - МАДЯР
.....
ЧЕ СПОСОБСТВА БРАТУШКИТЕ ДА УНИЩОЖАТ ЗА 15 ДНИ 150 БЕНЗИНОСТАНЦИИ В БАНДЕРАСТАН
21:29 14.07.2026
19 ами
До коментар #1 от "А КАКВО СТАНА С ПАТРИОТИТЕ":както е тръгнал ще направи колекция от лицензи, а и преди месец поръча 150 самолета грипен
21:29 14.07.2026
20 ЗЕЛЕНСКИ ПОРЪЧАЛ В ПАРИЖ
21:29 14.07.2026
21 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #25
21:30 14.07.2026
22 Вив ла Франс
Коментиран от #33
21:32 14.07.2026
23 УдоМача
21:33 14.07.2026
24 Жо не се па.
До коментар #1 от "А КАКВО СТАНА С ПАТРИОТИТЕ":Напред другари към Европейските хамбари..
21:33 14.07.2026
25 😂😂😂😂
До коментар #21 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":Абе човек ти тук 24/7 ли си бе?🤣
Дай си малко почивка.🤣
21:34 14.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Софиянец
21:35 14.07.2026
28 гумен
21:35 14.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Механик
Ша си признем ли, че само харчим парите на Европа за нищо?
И кво стана с патриотите? Нали бяха баш по-по-най? За какви "съвременни" става дума? Май искате да кажете че патриотите не са съвременни??
21:36 14.07.2026
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ВЪВ ФРАНЦИЯ И САЩ СЧИТАТ ВЛАСТЕЛИНА НА ПРЪСТЕНИТЕ ЗА РАСИСТКИ ФИЛМ, ПОНЕЖЕ
НЯМАЛО НИТО ЕДИН ЧЕРЕН РИЦАР :)
21:37 14.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Вив ла Франс":С американско и немско не стана.Мислиш ли че жабарите мога да правят оръжие?
21:38 14.07.2026
34 Азззззззз
Коментиран от #58, #60
21:40 14.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Соломон
А дрон летает над МАСКВОЮ,у прихожих на виду,я надеюс,завтра с нова я на ета пасматрю
Коментиран от #42
21:41 14.07.2026
37 ПУТИН ИЗКОПАЛ
21:41 14.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Шстината
21:43 14.07.2026
40 Мнение
Коментиран от #53
21:43 14.07.2026
41 Алек Алексиев предава
Коментиран от #59
21:45 14.07.2026
42 Стой си
До коментар #36 от "Соломон":в еврейската дупка и гледай ирански дрон да не падне на главата ти.
Коментиран от #45
21:45 14.07.2026
43 Анонимен
21:45 14.07.2026
44 Бегай
До коментар #8 от "Пак ли ще плащаме на юдо-хазарите?":Ти кога и колко плати на Украйна?
21:46 14.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Дзак
21:47 14.07.2026
47 хихи
21:47 14.07.2026
48 Бай Ганьо
21:47 14.07.2026
49 До 3-те скъсани кАпеи до кофите
Украинските ВМС потопиха руския патрулен кораб "Изумруд" на ФСБ край Новоросийск
14 юли 2026
Военноморските сили на Украйна потвърдиха на 14 юли унищожаването на руския граничен патрулен кораб „Изумруд“ на Федералната служба за сигурност (ФСБ). "Украински военни моряци потопиха граничен патрулен кораб от 2-ри ранг с помощта на морския безпилотен комплекс „Сарган-3000“ в близост до Новоросийск. Сред екипажа на кораба има загинали и ранени", съобщиха от Военноморските сили на украинската армия. От изявлението им става ясно, че плавателният съд е потопен в най-голямото руско пристанище на Черно море, намиращо се в Краснодарския край.
21:49 14.07.2026
50 Ицо
Коментиран от #55
21:50 14.07.2026
51 Аз съм почти веган, с огромен салам
До коментар #17 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Елате, салам ще има за всички паветници!
21:50 14.07.2026
52 Ами
21:52 14.07.2026
53 Путин с пълен памперс в бункера
До коментар #40 от "Мнение":Сорос ми заповяда да бъда многоходов!
21:55 14.07.2026
54 хаха🤣
До коментар #9 от "ще ще":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни🤣
21:56 14.07.2026
55 Танцуваща копейка 🕺🤸
До коментар #50 от "Ицо":Излизам от кофата за смет за поздрав 👋✌️
21:56 14.07.2026
56 Мхм
21:57 14.07.2026
57 Русия се превръща в тестова площадка
21:59 14.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Отец Дионисий
До коментар #41 от "Алек Алексиев предава":Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или севернокорейци.
22:00 14.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ами като сте недоволни, напишете
До коментар #4 от "Доналд Дък, паток":едно писмо на Путин, който започна войната и заради който ще плащате заемитe, скарайте му се :)))
22:06 14.07.2026