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Украйна ще използва европейския заем за закупуване на ново поколение ПВО системи и изтребители "Рафал"
  Тема: Украйна

Украйна ще използва европейския заем за закупуване на ново поколение ПВО системи и изтребители "Рафал"

14 Юли, 2026 21:20 709 61

  • украйна-
  • рафал-
  • ес-
  • русия-
  • война-
  • изтребители

През последните седмици Русия засили ударите си с ракети и дронове в цяла Украйна, увеличавайки натиска върху Киев да укрепи противовъздушната си отбрана

Украйна ще използва европейския заем за закупуване на ново поколение ПВО системи и изтребители "Рафал" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна ще използва европейския заем за закупуване на ново поколение френско-италиански системи за противовъздушна отбрана и за първи път - френски изтребители "Рафал", като същевременно получава одобрение да произвежда ключови западни ракети на своя територия по споразумения, финализирани между Киев и Париж, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Двете страни съобщиха, че Украйна ще поръча първоначално 16 самолета "Рафал". Това е първата партида от планиран флот от 100 машини, обявен през ноември 2025 г., финансиран чрез програмата на ЕС "Заем за подкрепа на Украйна".

Обучението на украински пилоти и техници може да започне във Франция още през 2026 г., като първите четири самолета ще бъдат доставени след приключване на обучението, посочват френското и украинското президентство в съвместно изявление, което предоставя първите подробности за покупките, очертани в понеделник.

Украйна планира да придобие и четири системи за противовъздушна и противоракетна отбрана от ново поколение SAMP/T‑NG, като така ще стане първата държава, която ще използва френско-италианската система в бойни условия. До доставката на новите комплекси в Украйна ще бъдат изпратени две по-стари версии.

Този ход надгражда по-широка инициатива за противовъздушна отбрана, представена вчера от Украйна и няколко европейски съюзници, насочена към разработване на по-евтина технология за противодействие на балистични ракети, докато Русия засилва атаките срещу украински градове.

Франция и Италия също разрешиха лицензирано производство в Украйна на ракети-прехващачи Астер 30, а Франция одобри местно производство на управляеми авиобомби AASM и крилати ракети SCALP, задълбочавайки отбранително-индустриалното сътрудничество с Киев.

През последните седмици Русия засили ударите си с ракети и дронове в цяла Украйна, увеличавайки натиска върху Киев да укрепи противовъздушната си отбрана и да осигури допълнителни доставки на ракети-прехващачи, отбелязва Ройтерс.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А КАКВО СТАНА С ПАТРИОТИТЕ

    21 14 Отговор
    Нали ЗЕЛЕНИЯ взе лиценза от Дони. Смешници.

    Коментиран от #19, #24

    21:21 14.07.2026

  • 2 ХОМОГРУПАТА В ПАРИЖ

    23 15 Отговор
    Пускат нова партенка.

    Коментиран от #17

    21:21 14.07.2026

  • 3 Сатана Z

    23 16 Отговор
    Със заема Зелю вече си е поръчал 24 катов кенеф,мечтата на всеки евреин

    21:22 14.07.2026

  • 4 Доналд Дък, паток

    17 16 Отговор
    Ще използват заема, ама ние ще го връщаме.

    Коментиран от #61

    21:22 14.07.2026

  • 5 Зимата

    19 17 Отговор
    в по голямата част от Украйна няма да има ток...! Кой ще храни тълпата която ще тръгне към Румъния и България...?

    21:22 14.07.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 17 Отговор
    11 ГЕМИИ САМО В РАЙОНА ОДЕССА - ИЛИЧОВСК
    СТАНАХА ЖЕРТВА
    НА РЕАКТИВНИ САКСИИ СЪС ЗДРАВЕЦ :)
    .....

    Коментиран от #15

    21:23 14.07.2026

  • 7 Пич

    21 18 Отговор
    И кво....?! Когато Русия ги унищожи като на шега, пак ли ще им даваме стотици милиарди заеми?!
    И кво.....?! Всички кинти отиват при франсетата и Урсулианците!!!
    И кво.....?! България защо тогава да дава, без ползи?!

    21:23 14.07.2026

  • 8 Пак ли ще плащаме на юдо-хазарите?

    22 15 Отговор
    А детската болница в София?

    Кога!?!

    Коментиран от #44

    21:24 14.07.2026

  • 9 ще ще

    9 15 Отговор
    ще ще

    Коментиран от #54

    21:24 14.07.2026

  • 10 Аз няма да участвам

    17 16 Отговор
    Подаръци на корумпирани шмъркачи не правя.

    21:25 14.07.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 16 Отговор
    Украйна е единствената страна която сё отбранява за и със заеми.
    Другите Луди са българите.Единствени в света имат два атомни реактора без АЕЦ,хахахввхахх

    21:25 14.07.2026

  • 12 ЕЙ БАНДЕРИ

    14 16 Отговор
    Запазихте ли си място за спане у метрото тази вечер?

    21:25 14.07.2026

  • 13 Сатана Z

    14 16 Отговор
    У-кропите ще разположат новите ПВО системен в родилките домове и болници по препоръка на производителя за да е пълна гаранцията му.

    21:25 14.07.2026

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 16 Отговор
    Красный лиман е кажи речи готов .Вече се зачиства само

    21:26 14.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Смях в залата

    16 12 Отговор
    Лавров се оплака -"договорките от Аляска" т.е. т.нар. "дух от Анкъридж" ги нямало, американският президент Доналд Тръмп нищо не коментирал. Но пък вместо това имало огромен погром на руски кораби и украински тероризъм в Азовско море.

    😆

    21:27 14.07.2026

  • 17 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    13 9 Отговор

    До коментар #2 от "ХОМОГРУПАТА В ПАРИЖ":

    Ние и другаря Путин също сме в тази групичка 😘

    Коментиран от #51

    21:29 14.07.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 14 Отговор

    До коментар #15 от "Това какво те топли,":

    БЛАГОДАРИМ НА ФАШИСТА БРОУДИ - МАДЯР
    .....
    ЧЕ СПОСОБСТВА БРАТУШКИТЕ ДА УНИЩОЖАТ ЗА 15 ДНИ 150 БЕНЗИНОСТАНЦИИ В БАНДЕРАСТАН

    21:29 14.07.2026

  • 19 ами

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "А КАКВО СТАНА С ПАТРИОТИТЕ":

    както е тръгнал ще направи колекция от лицензи, а и преди месец поръча 150 самолета грипен

    21:29 14.07.2026

  • 20 ЗЕЛЕНСКИ ПОРЪЧАЛ В ПАРИЖ

    9 10 Отговор
    За му направят копие на инструмента на макарона от 24 каратово злато. Много добре му пасвал на зеления.

    21:29 14.07.2026

  • 21 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    11 14 Отговор
    Щял да бяга.

    Коментиран от #25

    21:30 14.07.2026

  • 22 Вив ла Франс

    11 10 Отговор
    Ватата ще бъде млатена с френско оръжие.

    Коментиран от #33

    21:32 14.07.2026

  • 23 УдоМача

    7 12 Отговор
    А за нашите барут и снаряди с какво ще плащат? С маймунски фишеци???

    21:33 14.07.2026

  • 24 Жо не се па.

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "А КАКВО СТАНА С ПАТРИОТИТЕ":

    Напред другари към Европейските хамбари..

    21:33 14.07.2026

  • 25 😂😂😂😂

    10 4 Отговор

    До коментар #21 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    Абе човек ти тук 24/7 ли си бе?🤣
    Дай си малко почивка.🤣

    21:34 14.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Софиянец

    9 10 Отговор
    Всичкото краварско и дойчовско оръжие се провали до сега и тъпите бандеровци решиха да пробват с френско 😂😂😂😂

    21:35 14.07.2026

  • 28 гумен

    3 11 Отговор
    Късно е чадо

    21:35 14.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Механик

    8 7 Отговор
    Ами ако и тия супер-дупер гейм-чейнджъри не помогнат, кво ша правим?
    Ша си признем ли, че само харчим парите на Европа за нищо?
    И кво стана с патриотите? Нали бяха баш по-по-най? За какви "съвременни" става дума? Май искате да кажете че патриотите не са съвременни??

    21:36 14.07.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 8 Отговор
    РУСКИ ТАШАЙ
    ....
    ВЪВ ФРАНЦИЯ И САЩ СЧИТАТ ВЛАСТЕЛИНА НА ПРЪСТЕНИТЕ ЗА РАСИСТКИ ФИЛМ, ПОНЕЖЕ
    НЯМАЛО НИТО ЕДИН ЧЕРЕН РИЦАР :)

    21:37 14.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 7 Отговор

    До коментар #22 от "Вив ла Франс":

    С американско и немско не стана.Мислиш ли че жабарите мога да правят оръжие?

    21:38 14.07.2026

  • 34 Азззззззз

    7 5 Отговор
    Ама чакайте малко, нали макарон щеше да помага на укрите?! Как така ще им продава самолети? Да им ги даде без пари, нали им е приятел.

    Коментиран от #58, #60

    21:40 14.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Соломон

    6 6 Отговор
    ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
    А дрон летает над МАСКВОЮ,у прихожих на виду,я надеюс,завтра с нова я на ета пасматрю

    Коментиран от #42

    21:41 14.07.2026

  • 37 ПУТИН ИЗКОПАЛ

    8 5 Отговор
    ОЩЕ ДВА ЕТАЖА В БУНКЕРА.

    21:41 14.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Шстината

    3 5 Отговор
    Глупости-какви заеми, те са си пушечно месо.

    21:43 14.07.2026

  • 40 Мнение

    5 7 Отговор
    НАТО 2 ударно въоръжава най-мощната си неофициална армия - украинската. Всичко най-модерно като оръжие ще бъде постепенно изпитвано срещу глупавия, либерален ахмак Владимир Путин, който вкара Русия неподготвена в Трета Световна война, в която хората вече нямат значение, а технологичното превъзходство - компютри, изкуствен интелект, спътникова интернет връзка и наблюдение в реално време. Милион и половина руснаци вече са избити и това е само началото. Абсолютен мръсник и предател излезе кремълското джудже спрямо собствения си народ.

    Коментиран от #53

    21:43 14.07.2026

  • 41 Алек Алексиев предава

    3 1 Отговор
    От раша

    Коментиран от #59

    21:45 14.07.2026

  • 42 Стой си

    2 4 Отговор

    До коментар #36 от "Соломон":

    в еврейската дупка и гледай ирански дрон да не падне на главата ти.

    Коментиран от #45

    21:45 14.07.2026

  • 43 Анонимен

    3 4 Отговор
    С европейски заем,т.е. и с пари на българите Украйна ще плати/подпомагне производството в Италия и Франция. За нас нищо.

    21:45 14.07.2026

  • 44 Бегай

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пак ли ще плащаме на юдо-хазарите?":

    Ти кога и колко плати на Украйна?

    21:46 14.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Дзак

    4 3 Отговор
    От Европейския Заем!

    21:47 14.07.2026

  • 47 хихи

    3 4 Отговор
    Това няма да забави настъплението на ВСУ към Киев

    21:47 14.07.2026

  • 48 Бай Ганьо

    8 4 Отговор
    За нас важното е, да набият канчето на Путин и неговите долнопробни убийци и палячовци!

    21:47 14.07.2026

  • 49 До 3-те скъсани кАпеи до кофите

    6 3 Отговор
    Станете мирно за поздрав от прекрасната новина -

    Украинските ВМС потопиха руския патрулен кораб "Изумруд" на ФСБ край Новоросийск
    14 юли 2026

    Военноморските сили на Украйна потвърдиха на 14 юли унищожаването на руския граничен патрулен кораб „Изумруд“ на Федералната служба за сигурност (ФСБ). "Украински военни моряци потопиха граничен патрулен кораб от 2-ри ранг с помощта на морския безпилотен комплекс „Сарган-3000“ в близост до Новоросийск. Сред екипажа на кораба има загинали и ранени", съобщиха от Военноморските сили на украинската армия. От изявлението им става ясно, че плавателният съд е потопен в най-голямото руско пристанище на Черно море, намиращо се в Краснодарския край.

    21:49 14.07.2026

  • 50 Ицо

    4 1 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #55

    21:50 14.07.2026

  • 51 Аз съм почти веган, с огромен салам

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Елате, салам ще има за всички паветници!

    21:50 14.07.2026

  • 52 Ами

    1 5 Отговор
    Който дава заеми на окраина ... Да знае че ще има да взима :)

    21:52 14.07.2026

  • 53 Путин с пълен памперс в бункера

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Мнение":

    Сорос ми заповяда да бъда многоходов!

    21:55 14.07.2026

  • 54 хаха🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "ще ще":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни🤣

    21:56 14.07.2026

  • 55 Танцуваща копейка 🕺🤸

    4 2 Отговор

    До коментар #50 от "Ицо":

    Излизам от кофата за смет за поздрав 👋✌️

    21:56 14.07.2026

  • 56 Мхм

    1 4 Отговор
    Десетки милиарди, платени от герб правителството на желязков за еврозоната. Оттам към франция и най-накрая в украйна. За тава ли става дума?

    21:57 14.07.2026

  • 57 Русия се превръща в тестова площадка

    2 1 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние до 3 хиляди километра. Успешно преминаха тестовите изпитания автономни дронове украинска разработка.

    21:59 14.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Отец Дионисий

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Алек Алексиев предава":

    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или севернокорейци.

    22:00 14.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ами като сте недоволни, напишете

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Доналд Дък, паток":

    едно писмо на Путин, който започна войната и заради който ще плащате заемитe, скарайте му се :)))

    22:06 14.07.2026

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