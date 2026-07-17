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Украйна е унищожила руски бомбардировач, разположен на 800 км от границата
  Тема: Украйна

Украйна е унищожила руски бомбардировач, разположен на 800 км от границата

17 Юли, 2026 16:53 1 470 86

  • украйна-
  • ту-95-
  • русия-
  • бомбардировач-
  • енгелс-
  • володимир зеленски

Зеленски добави, че украинските сили са атакували цели на руската петролна индустрия и специфични цели във временно окупираните украински територии

Украйна е унищожила руски бомбардировач, разположен на 800 км от границата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес унищожаването в град Енгелс на руски бомбардировач ракетоносец Ту-95, който е бил използван за руски ракетни удари, предаде Укринформ, цитирайки негово изявление в социалната мрежа Екс, предаде БТА.

"Благодарен съм на нашите бойци за тяхната точност. За пореден път срещу Русия бяха нанесени успешни удари с голям обсег заради тази война. По-специално Службата за сигурност на Украйна (ССУ) унищожи в Енгелс военен самолет Ту-95, използван за руски ракетни удари срещу нашата страна. Разстоянието от нашата държавна граница е около 800 км. Защитаваме се справедливо и проактивно”, каза Зеленски.

Той добави, че украинските въоръжени сили са атакували цели на руската петролна индустрия и специфични цели във временно окупираните украински територии.

“Повишаваме цената, която Русия плаща за агресията си срещу нашата страна и нашия народ”, заяви президентът на Украйна.

Няколко души бяха убити и ранени при руски удари с дронове и ракети в различни части на Украйна, съобщи по-рано днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА, съобщи БТА.

Двама души са убити, а още петима са ранени при въздушен удар в Запорожка област, съобщи Зеленски в социалната мрежа Екс. "В Одеса двама души бяха убити в резултат на ракетния удар, нанесен от Русия през нощта срещу жилищна сграда", каза той. Още петима души са ранени.

Общо през нощта Русия е използвала над 130 дрона и осем ракети, заяви Зеленски. Русия е използвала и 15 планиращи бомби в Сумска област в североизточната част на страната, в резултат на което е ранен един човек. Жилищни сгради и друга гражданска инфраструктура бяха повредени, добави Зеленски.

Междувременно командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди съобщи за удари по още 12 руски кораба в Черно море. Ударени са девет товарни кораба, един танкер, един кораб за превоз на газ и един влекач, каза той.

Общият брой на атакуваните кораби от 6 юли насам е нараснал до 159 – в Черно море и граничещото с него Азовско море, добави Бровди.

ДПА прави уговорката, че тази информация не може да бъде потвърдена по независим път.

"Ловът на (руската) флота продължава", заяви Бровди в изявление в Teлеграм. Той посочи, че кампанията има за цел да наруши логистиката на доставките на петрол, гориво и товари, използвани за заобикаляне на санкциите, като същевременно извади корабите от строя.

"Целта не е да се замърсят водите с петролни петна, затова избягваме да правим дупки в корпусите", каза още Бровди.

Руските сили са нанесли удари по 24 кораба, използвани от украинските въоръжени сили през изминалата седмица, съобщи днес руското министерство на отбраната.

Според него сред ударените са 14 кораба за превоз на сухи товари, три ферибота, два контейнеровоза, един танкер, един кораб-кран, един плаващ док и две лодки.

И Украйна, и Русия извършиха тази седмица атаки с ракети и дронове срещу кораби в Черно и Азовско море – зона, която е от жизненоважно значение за износа на зърно, което доведе до повишение на световните цени на пшеницата, отбелязва Ройтерс.

Дейността в газодобивния обект на украинската компания "Нафтогаз" в Харковската област, в североизточната част на Украйна, е била преустановена след руска атака с дронове, съобщиха днес от държавната петролна и газова компания, цитирани от Ройтерс.

"От ранната сутрин днес Русия провежда масирана атака с дронове срещу един от газодобивните обекти на компанията "Нафтогаз" в Харковска област", се посочва в съобщението в Teлеграм.

Засега не е възможно да се определи обхватът или мащабът на щетите, тъй като заплахата от по-нататъшни удари все още не е отминала", добавиха от "Нафтогаз".


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Решетников

    31 63 Отговор
    Браво на украинците!
    Само от млатене разбират крепостните , млатене и получават!!!

    Коментиран от #9, #40

    16:55 17.07.2026

  • 2 зИленски

    45 22 Отговор
    Шшшттт
    Само ние твърдим ,че е така
    ХА ХА

    Коментиран от #10, #20

    16:56 17.07.2026

  • 3 Хахахаха

    23 47 Отговор
    Еееее ама недейте така бе. Все пак има копейки със слаби сърца. След това ще ви съдят.

    16:56 17.07.2026

  • 4 Тов. ЧЛЕНИН

    21 14 Отговор
    Ааааа , Ета невазможна ..

    16:57 17.07.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 25 Отговор
    аз такава ,,Магучая ,,не съм виждал

    16:58 17.07.2026

  • 6 Путин

    19 15 Отговор
    Сорос ни нареди на нас милиционерите веднага да станем.... "многоходови" ахахах

    16:58 17.07.2026

  • 7 Аз съм мара

    24 12 Отговор
    Зеленски каза ча аз съм най осведомената мадама

    16:59 17.07.2026

  • 8 мдааа

    20 21 Отговор
    има и видео. красота.

    Коментиран от #73

    16:59 17.07.2026

  • 9 Путин

    17 12 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Решетников":

    Сорос не ни дава да ескалираме.

    Коментиран от #67

    16:59 17.07.2026

  • 10 РИА Новости

    14 9 Отговор

    До коментар #2 от "зИленски":

    Мы тоже , к сожолению ..

    17:00 17.07.2026

  • 11 Многоходовото

    26 21 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    17:00 17.07.2026

  • 12 Българин

    20 18 Отговор
    По-малко бомбардировачи, повече мир!

    17:00 17.07.2026

  • 13 Мишел

    16 23 Отговор
    Поради подозрения за връзки с Русия, в Унгария започна разследване за държавна измяна бившия външен министър Петер Сиярто. Съобщението беше направено по време на пресконференция на настоящия министър-председател. По-рано тази година изтекоха записи от разговори на Сиярто с руския външен министър Сергей Лавров, в които той предлага да помогне за облекчаване на санкциите срещу Русия на ниво Европейски съюз. Тогава на власт беше унгарското правителство на Виктор Орбан. От записите се разбра също, че Будапеща е изпълнявала поръчки на Кремъл в рамките на блока. Те могат да сочат държавна измяна от страна на Сиярто и изискват задълбочено разследване, заяви Мадяр.

    17:00 17.07.2026

  • 14 добре че от руснак войник не става

    19 22 Отговор
    доказано през годините. Ако няма кой да го разстрелва в гръб никога няма да върви напред.

    Коментиран от #79

    17:00 17.07.2026

  • 15 Жълт парцал

    25 20 Отговор
    Пилетата на Мадяр успешно свалиха спътник на Глонасс, подпомагал руската агресия. Както и поразиха база на руснаците на Марс, там руснаците са изследвали генна на украинците... С две думи украинската пропаганда се лее и излива с кофите, е сега ще включат и розовите понита, с войнствените си тъпотии.

    17:01 17.07.2026

  • 16 Мишел

    18 16 Отговор
    Руските олигарси прехвърлят парите си извън Русия, съобщава Bloomberg. Някои от тях са близки до Владимир Путин, също се опасяват, че активите им могат да бъдат конфискувани, както се случи например с Дмитрий Каменщик, бившия собственик на летище Домодедово. На фона на тежка икономическа и финансова криза в Русия, Путин търси начин да осигури средства за да продължи производството на оръжия, необходими за фронта, включително и от лични средства на руските бизнесмени.

    17:01 17.07.2026

  • 17 Клоун с изминал срок на годност

    26 12 Отговор
    Трябва всеки ден да лъжа отвлечения с бусовете насила матриал, че побеждаваме.
    Иначе може да се появи и украински доктор Гилотин.

    Коментиран от #30

    17:03 17.07.2026

  • 18 Механик

    14 13 Отговор
    Уууудри!

    17:04 17.07.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    18 15 Отговор
    Само идиот като мен нивга не държал пушка и не чувал свистене на куршум покрай главата, може направи война и прати милион хора да мрат за тоя що дyxa !!! Запомнете го и разказвайте 👆

    17:06 17.07.2026

  • 20 мдааааа

    7 14 Отговор

    До коментар #2 от "зИленски":

    Не бързай , кравке .. Нивата е дъъълга ..

    17:06 17.07.2026

  • 21 Някой

    13 7 Отговор
    Много безмозъчни кретени се подвизават тука.

    Коментиран от #27, #38, #52

    17:06 17.07.2026

  • 22 Мишел

    15 15 Отговор
    Стрелба след пререждане на опашка за бензин в Русия. На бензиностанция на „Газпромнефт“ е избухнал конфликт между двама шофьори, по време на който единият от тях е прострелял другия. „На мъжа му беше казано да се нареди на общата опашка, за да зареди колата си, но той реши, че не иска. Ами, ако всички реагираха така? Имахме деца в колата, така че къде можеше да попадне куршумът? След като стрелеца е бил задържан е установено, че е бил пиян. Според челябинското издание е образувано разследване по член 116 от Наказателния кодекс. Засега той е под административен арест за появяване на обществено място в нетрезво състояние.

    17:07 17.07.2026

  • 23 Дон Корлеоне

    15 15 Отговор
    Хаяско щял да ходи в Константиновка.Чака само да дойде бензина от Индия.

    17:07 17.07.2026

  • 24 българин

    11 10 Отговор
    Ми а честито.

    17:08 17.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 За сметка на това са упорити

    11 8 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    Ако им прочетеш малоумщините тук няма смисъл да ги ете под друга статия, едно и също ще е.

    Коментиран от #37

    17:09 17.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мишел

    17 12 Отговор
    Контраразузнаването на руската армия провали изцяло операцията " Паутина 2" на ГРУ Украйна и НатО , но не може да спре измислени украински победи.

    17:10 17.07.2026

  • 30 Майор Деянов, на всеки километър

    13 14 Отговор

    До коментар #17 от "Клоун с изминал срок на годност":

    "..бусовете насила отмвечен матриал.."

    Мислиш, че в Русия ще бъде друго ли ?
    Идиoт 👈

    Коментиран от #76

    17:11 17.07.2026

  • 31 Из падмасковие

    11 12 Отговор
    топлива катастрофически не хватает,стоим на тъмно и студено,не се къпем,в супермаркети само оцет и сол по рафтовете

    17:11 17.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Някой си

    9 10 Отговор
    Ами що тъй не можете да го потвърдите бе убавци?

    17:12 17.07.2026

  • 34 Бизнес Инсайдър

    13 12 Отговор
    Кое не разбрахте ,че Паяжина 2 не се състоя и ФСБ изловиха всички участници в схемата със европейски дронове с английски чипове ,скрили дроновете между товари с плочки .Участниците ще си прекарат старините на хладно в Сибир,а много от английскоговорящите коментиращи по клиповете със съдържанието на изловените предложиха руснаците да изпратят дроновете обратно в Лондон до централата на МИ 6 .

    Коментиран от #59

    17:12 17.07.2026

  • 35 Отряд

    18 7 Отговор
    В знак на солидарност към Зеленски по повод отнетия му полски орден от президента на Полша, отряд в състав: Асен Агов, Емилия Милчева, Даниел Смилов, Веселин Стойнев, Николай Слатински, Евгений Кънев, Евгений Дайнов, Тагарев, Запрянов, Георг Георгиев, Нейнски, Елена Поптодорова и Соломон Паси облечени в униформи на новосформираната военна част в Украйна "Героите на УПА" развяха знамена с лика на Бандера и протестираха пред полското посолство в София, скандирайки:
    "Слава Украине, поляците са копейки"

    Коментиран от #44

    17:12 17.07.2026

  • 36 На снимката някакви си летят

    11 13 Отговор
    Дайде да видим зеленски сниман до унищожения руски бомбардировач и ще поверваме... евентуално.

    Коментиран от #43, #83

    17:12 17.07.2026

  • 37 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения

    11 12 Отговор

    До коментар #27 от "За сметка на това са упорити":

    Иновативни решения за лечение на рософили.Работим със зъбен къртач,електрошок и фадрома.

    17:12 17.07.2026

  • 38 НякоИ , бе

    9 5 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    Ти си пример ..

    Коментиран от #77

    17:12 17.07.2026

  • 39 1945

    10 7 Отговор
    Това е голяма загуба, защото няма как да се замени с друг. А и нямат пари

    Коментиран от #65

    17:12 17.07.2026

  • 40 Руска Рускова, руска русофилка

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Решетников":

    "...Само от млатене разбират крепостните..."


    Не само от млатене, не само......😆🍌😆

    Коментиран от #47

    17:12 17.07.2026

  • 41 Ами Нети

    4 8 Отговор

    До коментар #32 от "натопоpен":

    Пробвай с май.кясси или ба щасси ,като за начало 😂🍌😂.

    Коментиран от #45

    17:13 17.07.2026

  • 42 Мдаа!🤔

    6 11 Отговор
    От началото до края единствено лъжи!😂

    17:13 17.07.2026

  • 43 Когато видиш Путлето

    11 9 Отговор

    До коментар #36 от "На снимката някакви си летят":

    Да кара Камаз по Керченският мост.

    Коментиран от #48, #81

    17:14 17.07.2026

  • 44 Какво е УПА?

    7 9 Отговор

    До коментар #35 от "Отряд":

    Украинстващи платени акитa ли?

    Коментиран от #51

    17:14 17.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 хихи

    9 9 Отговор
    Жълтопаветници четирихилядници заработват укрански гривни

    Коментиран от #49

    17:15 17.07.2026

  • 47 Гресиран козяк

    7 11 Отговор

    До коментар #40 от "Руска Рускова, руска русофилка":

    Гресирания,днеска Руска ли бре козяшка небинарна маzzz.Тийоо ☝️😬 ?

    17:15 17.07.2026

  • 48 Щом няма да го видя Путлето с камиона

    6 7 Отговор

    До коментар #43 от "Когато видиш Путлето":

    това значи, че и бандерите на наркоманизирания ви кървав еврейски клоун нищо не са унищожили

    17:15 17.07.2026

  • 49 българин

    11 1 Отговор

    До коментар #46 от "хихи":

    Мне, на евро сме.

    17:16 17.07.2026

  • 50 Ами Нети

    5 7 Отговор

    До коментар #45 от "натопоpен":

    Пробвай с май .кясси ,Боkkk.Луккк,ако се е споминала ,ексхумирай я ползвай скафандър 😂😂😂

    Коментиран от #54

    17:16 17.07.2026

  • 51 по-скоро УПА означава

    8 8 Отговор

    До коментар #44 от "Какво е УПА?":

    украинстващи платени агенти

    17:16 17.07.2026

  • 52 Нормално

    10 9 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    тук се подвизават всички русофили в БГ, защото ги гонят и блокират в останалите сайтове. И тук е единствената им алтернатива за изява.:)

    Коментиран от #80

    17:16 17.07.2026

  • 53 Факт

    9 7 Отговор
    От бункера блика фекален шадраван, комунистическия престъпник Путин ще ходи сега една седмица с кал в крачолите... страхливец

    17:18 17.07.2026

  • 54 натопоpен

    8 4 Отговор

    До коментар #50 от "Ами Нети":

    ела да та насапунисам скъпа

    Коментиран от #56

    17:18 17.07.2026

  • 55 Оня с парчето

    2 8 Отговор

    До коментар #45 от "натопоpен":

    Ако тиго отмаам в прррдяуника ,щии изхвръкнат фаровете 👀 като на синьора Мелони !

    Коментиран от #61, #63

    17:18 17.07.2026

  • 56 Ами Нети

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "натопоpен":

    Насапунисай най май .кясси спаружената вкисната туттурутка 😂!

    17:19 17.07.2026

  • 57 Политолок с чашка

    7 8 Отговор
    Браво на украинците! След като руснакът продължава само да чака и гледа безпомощно, това е съдбата на самолета им. Защото той упорито отказва да пуска бомби от "най-големите" където е необходимо с него.

    Коментиран от #66

    17:19 17.07.2026

  • 58 Сатана Z

    5 9 Отговор
    В жълтият парцал Факти можеш да прочетеш всякакви идиотщини

    17:19 17.07.2026

  • 59 Имаш предвид

    4 8 Отговор

    До коментар #34 от "Бизнес Инсайдър":

    да им ги върнат към Лондон по въздух и със активиран заряд.

    Коментиран от #74

    17:19 17.07.2026

  • 60 Тома

    7 7 Отговор
    Хубавото е че още му вярват на бати зеле и че още малко и ще победи Русия.Само пари му трябват

    17:20 17.07.2026

  • 61 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    8 4 Отговор

    До коментар #55 от "Оня с парчето":

    Ние и другаря Путин ще се включим в този купон 😘

    17:20 17.07.2026

  • 62 Исторически парк

    7 3 Отговор
    Поздравява точният мерник на украинските ракетни подразделения!

    17:20 17.07.2026

  • 63 Мелонката на моменти е симпатична

    3 7 Отговор

    До коментар #55 от "Оня с парчето":

    по-добре да му фръкнат комбалите като на розовия пеньоар Асенка.

    Коментиран от #69

    17:21 17.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 АсанБГ

    2 7 Отговор

    До коментар #39 от "1945":

    СиСи ,прати Десислава Димитрова -Контрольорката да му издууухаа сополите и пари ще има .

    17:21 17.07.2026

  • 66 хихи

    7 5 Отговор

    До коментар #57 от "Политолок с чашка":

    Китай е забранил на русия да използва бомби и атом😂😂😂

    Коментиран от #70

    17:22 17.07.2026

  • 67 Бяма кой да го вдигне

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Путин":

    На Путин му падна сутиена.

    17:22 17.07.2026

  • 68 Руски ценности -глад и мизерия

    7 4 Отговор
    Заб ру
    В популярных озёрах Забайкалья нашли фекальные бактерии

    17:22 17.07.2026

  • 69 Оня с парчето

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "Мелонката на моменти е симпатична":

    Че кво му е на Кокорчо бре ,пич отвсякъде , та дрънка 😂😂😂!

    17:23 17.07.2026

  • 70 Путин

    4 4 Отговор

    До коментар #66 от "хихи":

    Сорос ни каза да не ескалираме.

    17:24 17.07.2026

  • 71 И кво

    2 2 Отговор
    Мерси си ги какво са направили един на друг

    17:24 17.07.2026

  • 72 Без име

    2 6 Отговор
    Унищожиха им корабите, започнаха и самолетите. Коксинът не прощава.

    17:25 17.07.2026

  • 73 Мишел

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "мдааа":

    Днес има видеа на успешнимасови удари от вчера с ракети Ланцет и на руски безпилотници върху 13украински кораби и бази с безекипажни катери.

    17:25 17.07.2026

  • 74 Бизнес Инсайдър

    4 3 Отговор

    До коментар #59 от "Имаш предвид":

    Това коментираха повечето английско говорящи ,съдейки по имената и маниера им на изказване ,да им ги върнат заредени от някакъв тир например ,защото далекобойноста им не е голяма ,малки дрончета бяха на клипа .

    17:26 17.07.2026

  • 75 Артилерист

    5 4 Отговор
    Щом като се цитира Зеленски и Укроинформ каквото и да напиша като опровержение все ще го изтрият. Затова се обръщам към разумните хора: възможно ли е да има масирани атаки със свръхзвукови ракети директно насочвани по ЖИЛИЩНИ -тоест в тях живеят много хора-сгради атакуващи дронове и да няма жертви, а само двама ранени. Повтарям още веднъж фрапиращата разлика. Матряла се опитва да ни внуши колко страшна, опасна и живото застрашаваща е атаката, но всичко това не се отразява върху живота и здравето на хората в тези нападнати ЖИЛИЩНИ сгради! Като как да си обясним такива писания...

    17:28 17.07.2026

  • 76 Гресиран козяк

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Майор си бил единствено нагей партито с маски ,но това по никакъв начин не ти пречи да сиго слагаш редовно в га,zyндера ☝️!

    17:31 17.07.2026

  • 77 Някой

    1 4 Отговор

    До коментар #38 от "НякоИ , бе":

    Първият кретен се обади, да потвърди

    17:33 17.07.2026

  • 78 руската мечка

    5 2 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    17:33 17.07.2026

  • 79 Град Козлодуй

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "добре че от руснак войник не става":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    17:34 17.07.2026

  • 80 Някой

    1 4 Отговор

    До коментар #52 от "Нормално":

    Още един кретен бърза , да не изастани от стадото

    17:35 17.07.2026

  • 81 да питам

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Когато видиш Путлето":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #82

    17:36 17.07.2026

  • 82 Пиночет

    3 2 Отговор

    До коментар #81 от "да питам":

    Вярно ли че въртиш кава.лли в събота на промоция за 2.50€врака ?

    Коментиран от #86

    17:38 17.07.2026

  • 83 Карбовски

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "На снимката някакви си летят":

    С Пепи Волгата се мЕтаме на Москвича. Напълних багажника с тиксо, Ц-200 и блажна боя. Бързаме за летище "Енгелс", че един ТУ-95 станал на две части. Пепи каза, че не е голяма работа, ще го залепим с лепилото, после малко тиксо. Накрая му праскаме боята и е като нов.

    Коментиран от #84

    17:38 17.07.2026

  • 84 Чиниш ми се

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Карбовски":

    ПП епилиран пидди.раzzин ,коте -истински петрохански лама .Нерде Карбовски ,нерде мазно епилирано дженн.дии ☝️!

    Коментиран от #85

    17:42 17.07.2026

  • 85 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Чиниш ми се":

    Ние и другаря Путин сме в тази групичка 😘

    17:43 17.07.2026

  • 86 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Пиночет":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    17:44 17.07.2026

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