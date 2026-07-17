Украйна е унищожила руски бомбардировач, разположен на 800 км от границата

Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес унищожаването в град Енгелс на руски бомбардировач ракетоносец Ту-95, който е бил използван за руски ракетни удари, предаде Укринформ, цитирайки негово изявление в социалната мрежа Екс, предаде БТА.

"Благодарен съм на нашите бойци за тяхната точност. За пореден път срещу Русия бяха нанесени успешни удари с голям обсег заради тази война. По-специално Службата за сигурност на Украйна (ССУ) унищожи в Енгелс военен самолет Ту-95, използван за руски ракетни удари срещу нашата страна. Разстоянието от нашата държавна граница е около 800 км. Защитаваме се справедливо и проактивно”, каза Зеленски.

Той добави, че украинските въоръжени сили са атакували цели на руската петролна индустрия и специфични цели във временно окупираните украински територии.

“Повишаваме цената, която Русия плаща за агресията си срещу нашата страна и нашия народ”, заяви президентът на Украйна.

Няколко души бяха убити и ранени при руски удари с дронове и ракети в различни части на Украйна, съобщи по-рано днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА, съобщи БТА.

Двама души са убити, а още петима са ранени при въздушен удар в Запорожка област, съобщи Зеленски в социалната мрежа Екс. "В Одеса двама души бяха убити в резултат на ракетния удар, нанесен от Русия през нощта срещу жилищна сграда", каза той. Още петима души са ранени.

Общо през нощта Русия е използвала над 130 дрона и осем ракети, заяви Зеленски. Русия е използвала и 15 планиращи бомби в Сумска област в североизточната част на страната, в резултат на което е ранен един човек. Жилищни сгради и друга гражданска инфраструктура бяха повредени, добави Зеленски.

Междувременно командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди съобщи за удари по още 12 руски кораба в Черно море. Ударени са девет товарни кораба, един танкер, един кораб за превоз на газ и един влекач, каза той.

Общият брой на атакуваните кораби от 6 юли насам е нараснал до 159 – в Черно море и граничещото с него Азовско море, добави Бровди.

ДПА прави уговорката, че тази информация не може да бъде потвърдена по независим път.

"Ловът на (руската) флота продължава", заяви Бровди в изявление в Teлеграм. Той посочи, че кампанията има за цел да наруши логистиката на доставките на петрол, гориво и товари, използвани за заобикаляне на санкциите, като същевременно извади корабите от строя.

"Целта не е да се замърсят водите с петролни петна, затова избягваме да правим дупки в корпусите", каза още Бровди.

Руските сили са нанесли удари по 24 кораба, използвани от украинските въоръжени сили през изминалата седмица, съобщи днес руското министерство на отбраната.

Според него сред ударените са 14 кораба за превоз на сухи товари, три ферибота, два контейнеровоза, един танкер, един кораб-кран, един плаващ док и две лодки.

И Украйна, и Русия извършиха тази седмица атаки с ракети и дронове срещу кораби в Черно и Азовско море – зона, която е от жизненоважно значение за износа на зърно, което доведе до повишение на световните цени на пшеницата, отбелязва Ройтерс.

Дейността в газодобивния обект на украинската компания "Нафтогаз" в Харковската област, в североизточната част на Украйна, е била преустановена след руска атака с дронове, съобщиха днес от държавната петролна и газова компания, цитирани от Ройтерс.

"От ранната сутрин днес Русия провежда масирана атака с дронове срещу един от газодобивните обекти на компанията "Нафтогаз" в Харковска област", се посочва в съобщението в Teлеграм.

Засега не е възможно да се определи обхватът или мащабът на щетите, тъй като заплахата от по-нататъшни удари все още не е отминала", добавиха от "Нафтогаз".