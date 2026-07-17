Украйна е унищожила руски бомбардировач, разположен на 800 км от границата

Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес унищожаването в град Енгелс на руски бомбардировач ракетоносец Ту-95, който е бил използван за руски ракетни удари, предаде Укринформ, цитирайки негово изявление в социалната мрежа Екс, предаде БТА.
"Благодарен съм на нашите бойци за тяхната точност. За пореден път срещу Русия бяха нанесени успешни удари с голям обсег заради тази война. По-специално Службата за сигурност на Украйна (ССУ) унищожи в Енгелс военен самолет Ту-95, използван за руски ракетни удари срещу нашата страна. Разстоянието от нашата държавна граница е около 800 км. Защитаваме се справедливо и проактивно”, каза Зеленски.
Той добави, че украинските въоръжени сили са атакували цели на руската петролна индустрия и специфични цели във временно окупираните украински територии.
“Повишаваме цената, която Русия плаща за агресията си срещу нашата страна и нашия народ”, заяви президентът на Украйна.
Няколко души бяха убити и ранени при руски удари с дронове и ракети в различни части на Украйна, съобщи по-рано днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА, съобщи БТА.
Двама души са убити, а още петима са ранени при въздушен удар в Запорожка област, съобщи Зеленски в социалната мрежа Екс. "В Одеса двама души бяха убити в резултат на ракетния удар, нанесен от Русия през нощта срещу жилищна сграда", каза той. Още петима души са ранени.
Общо през нощта Русия е използвала над 130 дрона и осем ракети, заяви Зеленски. Русия е използвала и 15 планиращи бомби в Сумска област в североизточната част на страната, в резултат на което е ранен един човек. Жилищни сгради и друга гражданска инфраструктура бяха повредени, добави Зеленски.
Междувременно командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди съобщи за удари по още 12 руски кораба в Черно море. Ударени са девет товарни кораба, един танкер, един кораб за превоз на газ и един влекач, каза той.
Общият брой на атакуваните кораби от 6 юли насам е нараснал до 159 – в Черно море и граничещото с него Азовско море, добави Бровди.
ДПА прави уговорката, че тази информация не може да бъде потвърдена по независим път.
"Ловът на (руската) флота продължава", заяви Бровди в изявление в Teлеграм. Той посочи, че кампанията има за цел да наруши логистиката на доставките на петрол, гориво и товари, използвани за заобикаляне на санкциите, като същевременно извади корабите от строя.
"Целта не е да се замърсят водите с петролни петна, затова избягваме да правим дупки в корпусите", каза още Бровди.
Руските сили са нанесли удари по 24 кораба, използвани от украинските въоръжени сили през изминалата седмица, съобщи днес руското министерство на отбраната.
Според него сред ударените са 14 кораба за превоз на сухи товари, три ферибота, два контейнеровоза, един танкер, един кораб-кран, един плаващ док и две лодки.
И Украйна, и Русия извършиха тази седмица атаки с ракети и дронове срещу кораби в Черно и Азовско море – зона, която е от жизненоважно значение за износа на зърно, което доведе до повишение на световните цени на пшеницата, отбелязва Ройтерс.
Дейността в газодобивния обект на украинската компания "Нафтогаз" в Харковската област, в североизточната част на Украйна, е била преустановена след руска атака с дронове, съобщиха днес от държавната петролна и газова компания, цитирани от Ройтерс.
"От ранната сутрин днес Русия провежда масирана атака с дронове срещу един от газодобивните обекти на компанията "Нафтогаз" в Харковска област", се посочва в съобщението в Teлеграм.
Засега не е възможно да се определи обхватът или мащабът на щетите, тъй като заплахата от по-нататъшни удари все още не е отминала", добавиха от "Нафтогаз".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен Решетников
Само от млатене разбират крепостните , млатене и получават!!!
Коментиран от #9, #40
16:55 17.07.2026
2 зИленски
Само ние твърдим ,че е така
ХА ХА
Коментиран от #10, #20
16:56 17.07.2026
3 Хахахаха
16:56 17.07.2026
4 Тов. ЧЛЕНИН
16:57 17.07.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:58 17.07.2026
6 Путин
16:58 17.07.2026
7 Аз съм мара
16:59 17.07.2026
8 мдааа
Коментиран от #73
16:59 17.07.2026
9 Путин
До коментар #1 от "Румен Решетников":Сорос не ни дава да ескалираме.
Коментиран от #67
16:59 17.07.2026
10 РИА Новости
До коментар #2 от "зИленски":Мы тоже , к сожолению ..
17:00 17.07.2026
11 Многоходовото
17:00 17.07.2026
12 Българин
17:00 17.07.2026
13 Мишел
17:00 17.07.2026
14 добре че от руснак войник не става
Коментиран от #79
17:00 17.07.2026
15 Жълт парцал
17:01 17.07.2026
16 Мишел
17:01 17.07.2026
17 Клоун с изминал срок на годност
Иначе може да се появи и украински доктор Гилотин.
Коментиран от #30
17:03 17.07.2026
18 Механик
17:04 17.07.2026
19 Владимир Путин, президент
17:06 17.07.2026
20 мдааааа
До коментар #2 от "зИленски":Не бързай , кравке .. Нивата е дъъълга ..
17:06 17.07.2026
21 Някой
Коментиран от #27, #38, #52
17:06 17.07.2026
22 Мишел
17:07 17.07.2026
23 Дон Корлеоне
17:07 17.07.2026
24 българин
17:08 17.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 За сметка на това са упорити
До коментар #21 от "Някой":Ако им прочетеш малоумщините тук няма смисъл да ги ете под друга статия, едно и също ще е.
Коментиран от #37
17:09 17.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мишел
17:10 17.07.2026
30 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #17 от "Клоун с изминал срок на годност":"..бусовете насила отмвечен матриал.."
Мислиш, че в Русия ще бъде друго ли ?
Идиoт 👈
Коментиран от #76
17:11 17.07.2026
31 Из падмасковие
17:11 17.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Някой си
17:12 17.07.2026
34 Бизнес Инсайдър
Коментиран от #59
17:12 17.07.2026
35 Отряд
"Слава Украине, поляците са копейки"
Коментиран от #44
17:12 17.07.2026
36 На снимката някакви си летят
Коментиран от #43, #83
17:12 17.07.2026
37 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения
До коментар #27 от "За сметка на това са упорити":Иновативни решения за лечение на рософили.Работим със зъбен къртач,електрошок и фадрома.
17:12 17.07.2026
38 НякоИ , бе
До коментар #21 от "Някой":Ти си пример ..
Коментиран от #77
17:12 17.07.2026
39 1945
Коментиран от #65
17:12 17.07.2026
40 Руска Рускова, руска русофилка
До коментар #1 от "Румен Решетников":"...Само от млатене разбират крепостните..."
Не само от млатене, не само......😆🍌😆
Коментиран от #47
17:12 17.07.2026
41 Ами Нети
До коментар #32 от "натопоpен":Пробвай с май.кясси или ба щасси ,като за начало 😂🍌😂.
Коментиран от #45
17:13 17.07.2026
42 Мдаа!🤔
17:13 17.07.2026
43 Когато видиш Путлето
До коментар #36 от "На снимката някакви си летят":Да кара Камаз по Керченският мост.
Коментиран от #48, #81
17:14 17.07.2026
44 Какво е УПА?
До коментар #35 от "Отряд":Украинстващи платени акитa ли?
Коментиран от #51
17:14 17.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 хихи
Коментиран от #49
17:15 17.07.2026
47 Гресиран козяк
До коментар #40 от "Руска Рускова, руска русофилка":Гресирания,днеска Руска ли бре козяшка небинарна маzzz.Тийоо ☝️😬 ?
17:15 17.07.2026
48 Щом няма да го видя Путлето с камиона
До коментар #43 от "Когато видиш Путлето":това значи, че и бандерите на наркоманизирания ви кървав еврейски клоун нищо не са унищожили
17:15 17.07.2026
49 българин
До коментар #46 от "хихи":Мне, на евро сме.
17:16 17.07.2026
50 Ами Нети
До коментар #45 от "натопоpен":Пробвай с май .кясси ,Боkkk.Луккк,ако се е споминала ,ексхумирай я ползвай скафандър 😂😂😂
Коментиран от #54
17:16 17.07.2026
51 по-скоро УПА означава
До коментар #44 от "Какво е УПА?":украинстващи платени агенти
17:16 17.07.2026
52 Нормално
До коментар #21 от "Някой":тук се подвизават всички русофили в БГ, защото ги гонят и блокират в останалите сайтове. И тук е единствената им алтернатива за изява.:)
Коментиран от #80
17:16 17.07.2026
53 Факт
17:18 17.07.2026
54 натопоpен
До коментар #50 от "Ами Нети":ела да та насапунисам скъпа
Коментиран от #56
17:18 17.07.2026
55 Оня с парчето
До коментар #45 от "натопоpен":Ако тиго отмаам в прррдяуника ,щии изхвръкнат фаровете 👀 като на синьора Мелони !
Коментиран от #61, #63
17:18 17.07.2026
56 Ами Нети
До коментар #54 от "натопоpен":Насапунисай най май .кясси спаружената вкисната туттурутка 😂!
17:19 17.07.2026
57 Политолок с чашка
Коментиран от #66
17:19 17.07.2026
58 Сатана Z
17:19 17.07.2026
59 Имаш предвид
До коментар #34 от "Бизнес Инсайдър":да им ги върнат към Лондон по въздух и със активиран заряд.
Коментиран от #74
17:19 17.07.2026
60 Тома
17:20 17.07.2026
61 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #55 от "Оня с парчето":Ние и другаря Путин ще се включим в този купон 😘
17:20 17.07.2026
62 Исторически парк
17:20 17.07.2026
63 Мелонката на моменти е симпатична
До коментар #55 от "Оня с парчето":по-добре да му фръкнат комбалите като на розовия пеньоар Асенка.
Коментиран от #69
17:21 17.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 АсанБГ
До коментар #39 от "1945":СиСи ,прати Десислава Димитрова -Контрольорката да му издууухаа сополите и пари ще има .
17:21 17.07.2026
66 хихи
До коментар #57 от "Политолок с чашка":Китай е забранил на русия да използва бомби и атом😂😂😂
Коментиран от #70
17:22 17.07.2026
67 Бяма кой да го вдигне
До коментар #9 от "Путин":На Путин му падна сутиена.
17:22 17.07.2026
68 Руски ценности -глад и мизерия
В популярных озёрах Забайкалья нашли фекальные бактерии
17:22 17.07.2026
69 Оня с парчето
До коментар #63 от "Мелонката на моменти е симпатична":Че кво му е на Кокорчо бре ,пич отвсякъде , та дрънка 😂😂😂!
17:23 17.07.2026
70 Путин
До коментар #66 от "хихи":Сорос ни каза да не ескалираме.
17:24 17.07.2026
71 И кво
17:24 17.07.2026
72 Без име
17:25 17.07.2026
73 Мишел
До коментар #8 от "мдааа":Днес има видеа на успешнимасови удари от вчера с ракети Ланцет и на руски безпилотници върху 13украински кораби и бази с безекипажни катери.
17:25 17.07.2026
74 Бизнес Инсайдър
До коментар #59 от "Имаш предвид":Това коментираха повечето английско говорящи ,съдейки по имената и маниера им на изказване ,да им ги върнат заредени от някакъв тир например ,защото далекобойноста им не е голяма ,малки дрончета бяха на клипа .
17:26 17.07.2026
75 Артилерист
17:28 17.07.2026
76 Гресиран козяк
До коментар #30 от "Майор Деянов, на всеки километър":Майор си бил единствено нагей партито с маски ,но това по никакъв начин не ти пречи да сиго слагаш редовно в га,zyндера ☝️!
17:31 17.07.2026
77 Някой
До коментар #38 от "НякоИ , бе":Първият кретен се обади, да потвърди
17:33 17.07.2026
78 руската мечка
17:33 17.07.2026
79 Град Козлодуй
До коментар #14 от "добре че от руснак войник не става":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
17:34 17.07.2026
80 Някой
До коментар #52 от "Нормално":Още един кретен бърза , да не изастани от стадото
17:35 17.07.2026
81 да питам
До коментар #43 от "Когато видиш Путлето":верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
Коментиран от #82
17:36 17.07.2026
82 Пиночет
До коментар #81 от "да питам":Вярно ли че въртиш кава.лли в събота на промоция за 2.50€врака ?
Коментиран от #86
17:38 17.07.2026
83 Карбовски
До коментар #36 от "На снимката някакви си летят":С Пепи Волгата се мЕтаме на Москвича. Напълних багажника с тиксо, Ц-200 и блажна боя. Бързаме за летище "Енгелс", че един ТУ-95 станал на две части. Пепи каза, че не е голяма работа, ще го залепим с лепилото, после малко тиксо. Накрая му праскаме боята и е като нов.
Коментиран от #84
17:38 17.07.2026
84 Чиниш ми се
До коментар #83 от "Карбовски":ПП епилиран пидди.раzzин ,коте -истински петрохански лама .Нерде Карбовски ,нерде мазно епилирано дженн.дии ☝️!
Коментиран от #85
17:42 17.07.2026
85 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #84 от "Чиниш ми се":Ние и другаря Путин сме в тази групичка 😘
17:43 17.07.2026
86 да питам
До коментар #82 от "Пиночет":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
17:44 17.07.2026