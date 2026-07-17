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Иран и САЩ си размениха нови удари, напрежението около Ормузкия проток се засилва

Иран и САЩ си размениха нови удари, напрежението около Ормузкия проток се засилва

17 Юли, 2026 07:59 838 13

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  • напрежение

Техеран съобщи за атаки срещу американски обекти в Персийския залив, а Вашингтон обяви нова операция срещу ирански военни цели

Иран и САЩ си размениха нови удари, напрежението около Ормузкия проток се засилва - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран обяви, че в петък е нанесъл нови удари по американски военни обекти в Персийския залив след шеста поредна нощ на американски атаки срещу ирански военни цели, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Американското Централно командване (CENTCOM) съобщи, че през нощта е извършило нова серия от въздушни удари с цел отслабване на военните способности на Иран. По негови данни са били атакувани десетки цели на остров Кешм и в района на Бандар Абас, включително военноморски бази, обекти на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, крайбрежни системи за наблюдение, средства за противовъздушна отбрана, логистична инфраструктура и морски военни способности.

От своя страна иранските въоръжени сили съобщиха, че са атакували американски обекти в Бахрейн и Кувейт. Очевидец е съобщил за експлозии в катарската столица Доха, а вътрешното министерство на Катар заяви, че дете е било ранено от шрапнел.

Ирански медии съобщиха още, че при последната вълна от американски удари са били поразени пет моста, железопътната гара в крайбрежния град Бандар Хамир и летището в Иряншахр. Държавната агенция ИРНА съобщи за седем загинали при ударите по мостовете в Бандар Хамир. Ройтерс отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди тази информация.

Според агенцията ескалацията отново е довела до почти пълно спиране на корабоплаването през Ормузкия проток, което е повишило цените на петрола и природния газ. Техеран е възобновил блокадата на протока, а Вашингтон отново е наложил блокада на иранските пристанища.

По информация на Ройтерс Иран е сигнализирал, че може да насърчи съюзниците си хути в Йемен да затворят и протока Баб ел-Мандеб, ако САЩ започнат атаки срещу ключова иранска инфраструктура.

Белият дом заяви, че президентът Доналд Тръмп няма да допусне Иран безнаказано да атакува корабоплаването в Ормузкия проток, но остава отворен за дипломатическо решение.

Според ирански източници Техеран се стреми да затвърди контрола си върху Ормузкия проток, без да прекратява подписания през юни меморандум за разбирателство. Иран настоява всички кораби да използват плавателен коридор близо до иранския бряг и възнамерява след изтичането на предвидения в меморандума 60-дневен преговорен период да започне да събира такси за преминаване. Междувременно САЩ насърчават корабите да използват алтернативен маршрут покрай бреговете на Оман.

Ройтерс съобщава още, че президентът Доналд Тръмп не изключва използването на сухопътни сили, включително за овладяване на остров Харг, където се намира основният терминал за износ на ирански петрол. По думите на агенцията той е предупредил, че през следващата седмица САЩ могат да нанесат удари по ирански електроцентрали и мостове, ако Техеран не възобнови преговорите.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Путин

    4 7 Отговор
    Можем бързо да размажем Украйна, но Сорос ни забрани и каза да се правим на "многоходови"

    08:05 17.07.2026

  • 2 Някой

    15 1 Отговор
    Значи, тези иранци играят много нечестно. Направо си е неполиткоректно! Тъкмо Тръм ги удари, и те взеха че му отговариха! Ти да видиш. Такова нещо не се е слъувало на САЩ през последните 30-40 години. Някак си, срещу правилата на играта е това. Всеки трябва да им полягва. Ето на, дори и FIFA полегна пред Тръмп с отмяната на червения картон на един никому неизвестен чернокож американски футболист.
    Пак повтарям, много нечестна игра от страна на Иран. Трябва цялата "международна общност" да се изпъне по команда на Тръмп и да заяви, че Иран не спазва "международните правила".

    08:06 17.07.2026

  • 3 Директора

    13 1 Отговор
    Целият свят мълчи, докато Тромпета си играе на война.
    Уникална пародия на демокрация.

    Коментиран от #10

    08:08 17.07.2026

  • 4 дядо Дони

    6 1 Отговор
    Американските кораби и бази разбиват иранските ракети и дронове директно без нито един истрел от пво а само със здравината си .Победихме и тази седмица поредната ни война.

    08:08 17.07.2026

  • 5 Иран

    9 0 Отговор
    се молят за сделка, но Тръмп ги бие за да седнат на масата за преговори...

    08:13 17.07.2026

  • 6 хихи

    4 0 Отговор
    Надявам се Чичо Дончо да се набута в Иран със сухопътни войски...
    Тогава, ще имаме две смятащи се за "Велики сили" набутани в истинска война без край....
    Това великите сили са много глупави Виетнам, Афганистан(САЩ и СССР) Украйна...

    08:15 17.07.2026

  • 7 Дзак

    5 1 Отговор
    Няма Оманска страна на протока. В средата има Ирански остров. Иран има изцяло свой ръкав и ръкав, споделен с Оман.

    08:18 17.07.2026

  • 8 Ъъъ

    3 0 Отговор
    Вече бият цивилна инфраструктура - и САЩ и Иран разрушават мостове. САЩ в Иран, а Иран в страните от Залива. Мостът "Крал Фахт" в Бахрейн е ударен, а един Boeing P-8A Poseidonнв базата Сахир в Бахрейн е в пламъци.

    08:19 17.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И не само това

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Директора":

    "Демократичният" свят мълчи и за убийството на главен инженер и шофьорът му на Запорожката АЕС, а за последните три месеца загинали 13 и ранени 48 работници и служители на ЗАЕС !

    Това значи ли, че този демо свят приветства терористичните атаки срещу атомната централа ?

    Коментиран от #11, #12

    08:27 17.07.2026

  • 11 Чиба Рашка

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "И не само това":

    Това е част от плана на тридневната специална боклуджийска апираця ⚡⚡

    08:30 17.07.2026

  • 12 Още един сляп и глух

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "И не само това":

    " Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси осъди нападението. Той заяви, че атаките срещу персонал на ядрени съоръжения са недопустими, тъй като представляват сериозна заплаха за ядрената безопасност.

    МААЕ обаче не посочи кой носи отговорност за инцидента."

    08:39 17.07.2026

  • 13 Д-р Ментал

    0 0 Отговор
    Не всички възрастни са изкукали. Но е впечатляващо колко от изкукалите са на власт.

    08:47 17.07.2026

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