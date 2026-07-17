Иран и САЩ си размениха нови удари, напрежението около Ормузкия проток се засилва

Иран обяви, че в петък е нанесъл нови удари по американски военни обекти в Персийския залив след шеста поредна нощ на американски атаки срещу ирански военни цели, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Американското Централно командване (CENTCOM) съобщи, че през нощта е извършило нова серия от въздушни удари с цел отслабване на военните способности на Иран. По негови данни са били атакувани десетки цели на остров Кешм и в района на Бандар Абас, включително военноморски бази, обекти на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, крайбрежни системи за наблюдение, средства за противовъздушна отбрана, логистична инфраструктура и морски военни способности.

От своя страна иранските въоръжени сили съобщиха, че са атакували американски обекти в Бахрейн и Кувейт. Очевидец е съобщил за експлозии в катарската столица Доха, а вътрешното министерство на Катар заяви, че дете е било ранено от шрапнел.

Ирански медии съобщиха още, че при последната вълна от американски удари са били поразени пет моста, железопътната гара в крайбрежния град Бандар Хамир и летището в Иряншахр. Държавната агенция ИРНА съобщи за седем загинали при ударите по мостовете в Бандар Хамир. Ройтерс отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди тази информация.

Според агенцията ескалацията отново е довела до почти пълно спиране на корабоплаването през Ормузкия проток, което е повишило цените на петрола и природния газ. Техеран е възобновил блокадата на протока, а Вашингтон отново е наложил блокада на иранските пристанища.

По информация на Ройтерс Иран е сигнализирал, че може да насърчи съюзниците си хути в Йемен да затворят и протока Баб ел-Мандеб, ако САЩ започнат атаки срещу ключова иранска инфраструктура.

Белият дом заяви, че президентът Доналд Тръмп няма да допусне Иран безнаказано да атакува корабоплаването в Ормузкия проток, но остава отворен за дипломатическо решение.

Според ирански източници Техеран се стреми да затвърди контрола си върху Ормузкия проток, без да прекратява подписания през юни меморандум за разбирателство. Иран настоява всички кораби да използват плавателен коридор близо до иранския бряг и възнамерява след изтичането на предвидения в меморандума 60-дневен преговорен период да започне да събира такси за преминаване. Междувременно САЩ насърчават корабите да използват алтернативен маршрут покрай бреговете на Оман.

Ройтерс съобщава още, че президентът Доналд Тръмп не изключва използването на сухопътни сили, включително за овладяване на остров Харг, където се намира основният терминал за износ на ирански петрол. По думите на агенцията той е предупредил, че през следващата седмица САЩ могат да нанесат удари по ирански електроцентрали и мостове, ако Техеран не възобнови преговорите.