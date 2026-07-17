Китай протестира срещу новите визови ограничения на САЩ

Китай призова Съединените щати да отменят новите ограничения за визи, определяйки ги като „дискриминационни“, и заяви, че си запазва правото да предприеме ответни мерки, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Пекин отхвърля решенията на Вашингтон, които според него не са в интерес нито на САЩ, нито на международната общност, заяви говорителят на Китайското външно министерство Лин Дзян по време на пресконференция в Пекин.

Китайската реакция идва, след като САЩ обявиха нови правила, ограничаващи срока на действие на визите за чуждестранни студенти, участници в културни обменни програми и журналисти. Сред засегнатите са и китайски журналисти, за които срокът на престой ще бъде ограничен до 90 дни.

Новата политика, която трябва да влезе в сила през септември, е представена от американските власти като мярка за борба с масовите злоупотреби с визовата система и за засилване на националната сигурност.

Според новите правила чуждестранните студенти, които завършат обучението си в САЩ, ще разполагат с 30 дни, за да напуснат страната или да преминат към друга визова категория.

Ограниченията са част от по-широката стратегия на администрацията на президента Доналд Тръмп за намаляване на броя на чуждестранните студенти и затягане на имиграционния контрол.

Пекин заяви, че подобни мерки нарушават нормалния обмен между хората и институциите и призова Вашингтон да не политизира образователните, културните и медийните връзки между двете държави.