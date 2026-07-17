Китай протестира срещу новите визови ограничения на САЩ

Китай призова Съединените щати да отменят новите ограничения за визи, определяйки ги като „дискриминационни“, и заяви, че си запазва правото да предприеме ответни мерки, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.
Пекин отхвърля решенията на Вашингтон, които според него не са в интерес нито на САЩ, нито на международната общност, заяви говорителят на Китайското външно министерство Лин Дзян по време на пресконференция в Пекин.
Китайската реакция идва, след като САЩ обявиха нови правила, ограничаващи срока на действие на визите за чуждестранни студенти, участници в културни обменни програми и журналисти. Сред засегнатите са и китайски журналисти, за които срокът на престой ще бъде ограничен до 90 дни.
Новата политика, която трябва да влезе в сила през септември, е представена от американските власти като мярка за борба с масовите злоупотреби с визовата система и за засилване на националната сигурност.
Според новите правила чуждестранните студенти, които завършат обучението си в САЩ, ще разполагат с 30 дни, за да напуснат страната или да преминат към друга визова категория.
Ограниченията са част от по-широката стратегия на администрацията на президента Доналд Тръмп за намаляване на броя на чуждестранните студенти и затягане на имиграционния контрол.
Пекин заяви, че подобни мерки нарушават нормалния обмен между хората и институциите и призова Вашингтон да не политизира образователните, културните и медийните връзки между двете държави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
12:05 17.07.2026
2 Ти му дадеш виза,
12:14 17.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:28 17.07.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:43 17.07.2026
5 Аз съм
Коментиран от #6
12:53 17.07.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Аз съм":като Тръмпягата ги отряза за студенти в САЩ , голям вой беше..и аз се чудя що не следват в Раша
12:56 17.07.2026
7 Ще отговоря..
До коментар #1 от "Последния Софиянец":....също подобно реторично: цитат по памет- малък Тошко(Славков) :" всеки да се спасява поединично! ". Второ бих добавил и допълнил още: "берачи на ягоди и миячи на чинии " от "махалата" в САЩ не им са нужни.
14:18 17.07.2026