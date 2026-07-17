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Китай протестира срещу новите визови ограничения на САЩ

Китай протестира срещу новите визови ограничения на САЩ

17 Юли, 2026 12:05 1 020 7

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Пекин определи мерките като „дискриминационни“ и предупреди, че може да предприеме ответни действия

Китай протестира срещу новите визови ограничения на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай призова Съединените щати да отменят новите ограничения за визи, определяйки ги като „дискриминационни“, и заяви, че си запазва правото да предприеме ответни мерки, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Пекин отхвърля решенията на Вашингтон, които според него не са в интерес нито на САЩ, нито на международната общност, заяви говорителят на Китайското външно министерство Лин Дзян по време на пресконференция в Пекин.

Китайската реакция идва, след като САЩ обявиха нови правила, ограничаващи срока на действие на визите за чуждестранни студенти, участници в културни обменни програми и журналисти. Сред засегнатите са и китайски журналисти, за които срокът на престой ще бъде ограничен до 90 дни.

Новата политика, която трябва да влезе в сила през септември, е представена от американските власти като мярка за борба с масовите злоупотреби с визовата система и за засилване на националната сигурност.

Според новите правила чуждестранните студенти, които завършат обучението си в САЩ, ще разполагат с 30 дни, за да напуснат страната или да преминат към друга визова категория.

Ограниченията са част от по-широката стратегия на администрацията на президента Доналд Тръмп за намаляване на броя на чуждестранните студенти и затягане на имиграционния контрол.

Пекин заяви, че подобни мерки нарушават нормалния обмен между хората и институциите и призова Вашингтон да не политизира образователните, културните и медийните връзки между двете държави.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    Какво стана с българските визи за САЩ?

    Коментиран от #7

    12:05 17.07.2026

  • 2 Ти му дадеш виза,

    3 0 Отговор
    оно гледа за това-то да те фане!

    12:14 17.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор
    копейките най се кефят на ИП МАН//като ги натръшка 10 японци и направо ...

    12:28 17.07.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор
    Аз не харесвам китайджоси, защото са им много малки наденичките. Но афроамериканчугите са ми таман на геврека.

    12:43 17.07.2026

  • 5 Аз съм

    5 0 Отговор
    Ами могат да ходят до руския, защо плачат за САЩ ?

    Коментиран от #6

    12:53 17.07.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Аз съм":

    като Тръмпягата ги отряза за студенти в САЩ , голям вой беше..и аз се чудя що не следват в Раша

    12:56 17.07.2026

  • 7 Ще отговоря..

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ....също подобно реторично: цитат по памет- малък Тошко(Славков) :" всеки да се спасява поединично! ". Второ бих добавил и допълнил още: "берачи на ягоди и миячи на чинии " от "махалата" в САЩ не им са нужни.

    14:18 17.07.2026

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