Корабоплаването през Ормузкия проток почти спря след новата ескалация между САЩ и Иран

Корабоплаването през Ормузкия проток рязко се сви след последната ескалация на напрежението между САЩ и Иран. Само три търговски плавателни съда са преминали през стратегическия морски път вчера - най-ниският брой от май насам, сочат данни за корабоплаването, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Повечето кораби са спрели курса си или са обърнали обратно след последните ирански атаки срещу плавателни съдове и възобновяването на американската блокада за кораби, свързани с Ислямската република.

Новата военна ескалация на практика отново блокира движението през Ормузкия проток - един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол и природен газ. Това доведе до ново поскъпване на енергийните суровини на международните пазари.

Според данни на Kpler танкерът Miraan, превозващ мазут, и корабът Norita, натоварен с втечнен нефтен газ, са преминали през Ормузкия проток по маршрута покрай иранския бряг, но впоследствие са спрели в Оманския залив, където действа американската блокада.

Данни на LSEG показват, че танкерът Arolia, превозващ иракски мазут за презареждане на кораби в открито море, е направил обратен завой и се е върнал в Персийския залив само няколко часа след като е напуснал протока.

В сряда през Ормузкия проток са преминали едва 11 кораба - значително под обичайните около 125 плавателни съда дневно преди началото на войната.

За втори пореден ден през протока не е преминал нито един супертанкер за суров петрол (VLCC), нито танкер за втечнен природен газ.

В същото време системата за автоматично проследяване AIS отново отчете движение на два супертанкера, всеки от които превозва по около 2 милиона барела суров петрол. Единият транспортира саудитски петрол към японския остров Окинава, а другият превозва иракски суров петрол с крайна дестинация Турция.

Междувременно Ирак временно преустанови товаренето на петрол в терминала в Басра, след като дрон удари петролен танкер. По информация на четири източника от петролната индустрия и силите за сигурност, цитирани от Ройтерс, операцията впоследствие е била възобновена.

От своя страна Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че през Ормузкия проток няма да бъде допускан износ на петрол и природен газ, докато продължават американските военни удари срещу Иран.