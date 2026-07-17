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Корабоплаването през Ормузкия проток почти спря след новата ескалация между САЩ и Иран

Корабоплаването през Ормузкия проток почти спря след новата ескалация между САЩ и Иран

17 Юли, 2026 13:24 670 7

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  • сащ

Само три търговски кораба са преминали през стратегическия морски път за денонощие, а цените на енергийните суровини продължават да растат

Корабоплаването през Ормузкия проток почти спря след новата ескалация между САЩ и Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Корабоплаването през Ормузкия проток рязко се сви след последната ескалация на напрежението между САЩ и Иран. Само три търговски плавателни съда са преминали през стратегическия морски път вчера - най-ниският брой от май насам, сочат данни за корабоплаването, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Повечето кораби са спрели курса си или са обърнали обратно след последните ирански атаки срещу плавателни съдове и възобновяването на американската блокада за кораби, свързани с Ислямската република.

Новата военна ескалация на практика отново блокира движението през Ормузкия проток - един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол и природен газ. Това доведе до ново поскъпване на енергийните суровини на международните пазари.

Според данни на Kpler танкерът Miraan, превозващ мазут, и корабът Norita, натоварен с втечнен нефтен газ, са преминали през Ормузкия проток по маршрута покрай иранския бряг, но впоследствие са спрели в Оманския залив, където действа американската блокада.

Данни на LSEG показват, че танкерът Arolia, превозващ иракски мазут за презареждане на кораби в открито море, е направил обратен завой и се е върнал в Персийския залив само няколко часа след като е напуснал протока.

В сряда през Ормузкия проток са преминали едва 11 кораба - значително под обичайните около 125 плавателни съда дневно преди началото на войната.

За втори пореден ден през протока не е преминал нито един супертанкер за суров петрол (VLCC), нито танкер за втечнен природен газ.

В същото време системата за автоматично проследяване AIS отново отчете движение на два супертанкера, всеки от които превозва по около 2 милиона барела суров петрол. Единият транспортира саудитски петрол към японския остров Окинава, а другият превозва иракски суров петрол с крайна дестинация Турция.

Междувременно Ирак временно преустанови товаренето на петрол в терминала в Басра, след като дрон удари петролен танкер. По информация на четири източника от петролната индустрия и силите за сигурност, цитирани от Ройтерс, операцията впоследствие е била възобновена.

От своя страна Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че през Ормузкия проток няма да бъде допускан износ на петрол и природен газ, докато продължават американските военни удари срещу Иран.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робор

    4 0 Отговор
    То се очакваше не е изненада..! Вампирите трябва да дадат на задна иначе няма как..!

    13:28 17.07.2026

  • 2 Бай Иван

    4 0 Отговор
    Скоро ще спрат колите а след това и самолетите и ще се върнем в каменната ера както обеща мистър Тръмп. Дефицита на петрол в САЩ е 12 мл тона дневно. В Европа вече се ползват ресурси от държавните резерви. Иран не си играят игрички като Путин а действат адекватно без отстъпки и усуквания и накрая Персийския залив ще стане иранския залив. Мястото Дубай бленувано от българските новобогаташи и силиконови “ красавици” ще стане ирански град а тъй наречените шейхове ще се преселят в Европа и малката Одеса както викат украинците на Варна .

    13:40 17.07.2026

  • 3 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Бай Дончо няма сметка да отваря Ормуз.То печели милиарди на борсата манипулирайки цените на петрола.Все пак и неговите господари са в този бизнес.

    13:41 17.07.2026

  • 4 Сатана Z

    0 2 Отговор
    CENTCOM:

    „Американски морски пехотинци от 11-ти експедиционен отряд на морската пехота извършват инспекция на кораба M/T Wen Yao в Оманския залив на 16 юли.

    Към днешна дата американските сили са отклонили три търговски кораба, опитващи се да заобиколят блокадата, са деактивирали един несъответстващ кораб и са се качили на друг за инспекция, за да гарантират пълното спазване на продължаващата военноморска блокада на Иран.

    Ормузкият проток и прилежащите му води остават свободни и отворени, с изключение на корабите, опитващи се да нарушат военноморската блокада на САЩ.“
    Атаката е директно срещу Китайски кораби,които Тръмп ще потапя без да му мигне окото

    Коментиран от #5, #6

    13:45 17.07.2026

  • 5 Бай Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Тръмп накрая ще потъне като Титаник в ормузкия залив !

    13:52 17.07.2026

  • 6 Такааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Абе , днес дедо Дони отвори ли Ормуз ?
    Трябва да прекарам едно магаре като теб и 5 овце дето пасат тук в коментарите .
    Понеже изгори всичко и няма какво да пазете там .

    14:08 17.07.2026

  • 7 Йордан Йорданов инж.геолог

    0 0 Отговор
    TEST ENGINEER Iordan Ivanov Iyordanov Warnings about OUR PLANET !! AI terror anti USA more 99% victims inside US ARMY incl DOnald TRUPM, PETE HEGSETH.. AI TERROR ANTI ATLANTIC OCEAN ,AFRIKA< EUROPA ASIA .. ВНимание особенна геомагнитна буря уврежда ЗЕМНОТО ЯДРО В МОМЕНТА. ЕКСперти да проучат внимателно . НА СНИМКАТА НА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК СЕ вижда ОСОБЕННО НАМАГНИТВАНЕ НА ГОЛЕМИ РЕГИОНИ ОТ КОРАТА НА ЗЕМЯТА ..

    14:13 17.07.2026

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