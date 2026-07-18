Армията срещу Зеленски: Вълна от недоволство след уволнението на военния министър

Напрежението в Украйна достигна критични нива, след като вълната от недоволство сред украинските войници на фронта и в тила прерасна в открит бунт срещу политическите решения на държавното ръководство.

Повод за безпрецедентния сблъсък стана внезапното решение на президента Володимир Зеленски да отстрани от длъжност изключително популярния министър на отбраната Михайло Федоров – ход, който предизвика масови граждански протести и сериозен разлом в армията.

Войниците пред BBC: „Старите фосили ни изяждат живи“

През нощта редица високопоставени и редови украински военнослужещи излязоха с остри и директни критики срещу главнокомандващия. В материал на BBC, войници от фронтовата линия открито осъдиха решението на Зеленски. Те определят Федоров, който е едва на 35 години и е архитект на технологичната модернизация на армията, като човека, успял да пречупи руското военно превъзходство чрез иновации и масово внедряване на дронове.

„Ако не можеш да се разбереш със старите фосили, те те изяждат жив“, заявява пред BBC украински военнослужещ с псевдоним Наташа, визирайки дълбокия конфликт между младия министър-технократ и традиционното, назначено по съветски модел военно ръководство в лицето на главнокомандващия ВСУ Александър Сирски.

Според анализи на международни наблюдатели, публикувани от Atlantic Council, Федоров е сменен именно заради опита си да реформира закостенялата военна бюрокрация. Преди уволнението си той открито поиска смяната на Сирски, обвинявайки го, че блокира дигиталните иновации и „разделя страната, вместо да побеждава Русия“.

Масови протести в Киев и страната за втора поредна нощ

Уволнението на Федоров отприщи вълна от недоволство, каквато Украйна не е виждала от началото на пълномащабната инвазия през 2022 година. Хиляди граждани, роднини на военнослужещи и активисти се събраха пред президентската канцелария на ул. „Банкова“ в Киев, както и по площадите в Лвов, Одеса, Днипро и Николаев.

Както предава украинското издание The New Voice of Ukraine, демонстрантите скандират „Позор!“ и „Върнете Федоров!“, настоявайки за оставката на генерал Сирски. Недоволството в армията се засилва и от факта, че Федоров беше напът да приложи мащабна реформа за трикратно увеличение на заплатите на пехотата на първа линия и въвеждането на ясни срокове за демобилизация на ветераните.

Взрив в социалните мрежи: Реакциите на украинските военни блогъри

Вътрешното напрежение се пренесе светкавично в дигиталното пространство, където влиятелни украински военни кореспонденти и блогъри реагираха остро на новината. В популярните канали в Telegram се появиха десетки публикации, обвиняващи политическото ръководство в „предателство към модернизацията“.

Повечето коментатори отбелязват, че премахването на Федоров лишава армията от дигиталната система за управление и навременното снабдяване с дронове, което директно застрашава живота на бойците на предна линия. Военните блогъри предупреждават, че моралът в окопите е спаднал до критично ниво, тъй като войниците виждат в това решение победа на старата номенклатура над иновативното мислене.

Политически анализи: Рискове от дълбока институционална криза

Политическите анализатори в Киев и в международен план определят ситуацията като най-тежката вътрешна криза в Украйна от началото на войната. Според местни експерти, цитирани от Kyiv Post, Зеленски е поставен в капан: от една страна, той се опитва да запази лоялността на традиционното армейско командване в лицето на Сирски, но от друга – губи подкрепата на по-младото, технологично поколение офицери и на гражданското общество. Западни анализатори подчертават, че този разлом може сериозно да разклати доверието на международните партньори, които виждаха във Федоров гарант за прозрачност и реформи в сектора на отбраната.

Политическа криза и временен кабинет

За да овладее хаоса, президентът Володимир Зеленски направи съвместно изявление по време на брифинг с гостуващия в Киев британски премиер Киър Стармър. Зеленски призна за системното напрежение между министерството и Генералния щаб, заявявайки, че „в такива обстоятелства трябва да се избере едната страна“, цитира го Armenpress.

Към настоящия момент министерството е поверено на временен ръководител – генерал Евгений Хмара, досегашен шеф на спецчастите „Алфа“ към Службата за сигурност на Украйна (СБУ), съобщава PBS News. Назначаването на постоянен министър обаче е блокирано, тъй като Върховната рада е в лятна ваканция до средата на август, а украинското законодателство изисква министърът на отбраната да бъде цивилно лице.

Военни експерти предупреждават, че тази внезапна политическа криза и откритият разлом между войниците на фронта и политическото ръководство в Киев крият огромен риск от отслабване на отбранителните способности на страната в ключов момент от войната.