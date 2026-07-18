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Армията срещу Зеленски: Вълна от недоволство след уволнението на военния министър
  Тема: Украйна

Армията срещу Зеленски: Вълна от недоволство след уволнението на военния министър

18 Юли, 2026 04:08, обновена 18 Юли, 2026 04:16 706 16

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  • недоволство-
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  • военен министър-
  • уволнение

Украински военнослужещи открито критикуват президента пред BBC, докато протестите по улиците на Киев ескалират заради отстраняването на Михайло Федоров

Армията срещу Зеленски: Вълна от недоволство след уволнението на военния министър - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Украйна достигна критични нива, след като вълната от недоволство сред украинските войници на фронта и в тила прерасна в открит бунт срещу политическите решения на държавното ръководство.

Повод за безпрецедентния сблъсък стана внезапното решение на президента Володимир Зеленски да отстрани от длъжност изключително популярния министър на отбраната Михайло Федоров – ход, който предизвика масови граждански протести и сериозен разлом в армията.

Войниците пред BBC: „Старите фосили ни изяждат живи“

През нощта редица високопоставени и редови украински военнослужещи излязоха с остри и директни критики срещу главнокомандващия. В материал на BBC, войници от фронтовата линия открито осъдиха решението на Зеленски. Те определят Федоров, който е едва на 35 години и е архитект на технологичната модернизация на армията, като човека, успял да пречупи руското военно превъзходство чрез иновации и масово внедряване на дронове.

„Ако не можеш да се разбереш със старите фосили, те те изяждат жив“, заявява пред BBC украински военнослужещ с псевдоним Наташа, визирайки дълбокия конфликт между младия министър-технократ и традиционното, назначено по съветски модел военно ръководство в лицето на главнокомандващия ВСУ Александър Сирски.

Според анализи на международни наблюдатели, публикувани от Atlantic Council, Федоров е сменен именно заради опита си да реформира закостенялата военна бюрокрация. Преди уволнението си той открито поиска смяната на Сирски, обвинявайки го, че блокира дигиталните иновации и „разделя страната, вместо да побеждава Русия“.

Масови протести в Киев и страната за втора поредна нощ

Уволнението на Федоров отприщи вълна от недоволство, каквато Украйна не е виждала от началото на пълномащабната инвазия през 2022 година. Хиляди граждани, роднини на военнослужещи и активисти се събраха пред президентската канцелария на ул. „Банкова“ в Киев, както и по площадите в Лвов, Одеса, Днипро и Николаев.

Както предава украинското издание The New Voice of Ukraine, демонстрантите скандират „Позор!“ и „Върнете Федоров!“, настоявайки за оставката на генерал Сирски. Недоволството в армията се засилва и от факта, че Федоров беше напът да приложи мащабна реформа за трикратно увеличение на заплатите на пехотата на първа линия и въвеждането на ясни срокове за демобилизация на ветераните.

Взрив в социалните мрежи: Реакциите на украинските военни блогъри

Вътрешното напрежение се пренесе светкавично в дигиталното пространство, където влиятелни украински военни кореспонденти и блогъри реагираха остро на новината. В популярните канали в Telegram се появиха десетки публикации, обвиняващи политическото ръководство в „предателство към модернизацията“.

Повечето коментатори отбелязват, че премахването на Федоров лишава армията от дигиталната система за управление и навременното снабдяване с дронове, което директно застрашава живота на бойците на предна линия. Военните блогъри предупреждават, че моралът в окопите е спаднал до критично ниво, тъй като войниците виждат в това решение победа на старата номенклатура над иновативното мислене.

Политически анализи: Рискове от дълбока институционална криза

Политическите анализатори в Киев и в международен план определят ситуацията като най-тежката вътрешна криза в Украйна от началото на войната. Според местни експерти, цитирани от Kyiv Post, Зеленски е поставен в капан: от една страна, той се опитва да запази лоялността на традиционното армейско командване в лицето на Сирски, но от друга – губи подкрепата на по-младото, технологично поколение офицери и на гражданското общество. Западни анализатори подчертават, че този разлом може сериозно да разклати доверието на международните партньори, които виждаха във Федоров гарант за прозрачност и реформи в сектора на отбраната.

Политическа криза и временен кабинет

За да овладее хаоса, президентът Володимир Зеленски направи съвместно изявление по време на брифинг с гостуващия в Киев британски премиер Киър Стармър. Зеленски призна за системното напрежение между министерството и Генералния щаб, заявявайки, че „в такива обстоятелства трябва да се избере едната страна“, цитира го Armenpress.

Към настоящия момент министерството е поверено на временен ръководител – генерал Евгений Хмара, досегашен шеф на спецчастите „Алфа“ към Службата за сигурност на Украйна (СБУ), съобщава PBS News. Назначаването на постоянен министър обаче е блокирано, тъй като Върховната рада е в лятна ваканция до средата на август, а украинското законодателство изисква министърът на отбраната да бъде цивилно лице.

Военни експерти предупреждават, че тази внезапна политическа криза и откритият разлом между войниците на фронта и политическото ръководство в Киев крият огромен риск от отслабване на отбранителните способности на страната в ключов момент от войната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На наркомана

    10 2 Отговор
    часовете са му преброени!

    04:22 18.07.2026

  • 2 Мурка

    9 2 Отговор
    ШЪ ГО ТРИЧАТ КЪРЛЕЖА ДРЕБЕН

    04:23 18.07.2026

  • 3 ДА ДА КАТО 1918 РАДОМИРСКО РЕПУБЛИКА

    2 0 Отговор
    Историята показва, че във време на тежки войни вътрешните политически конфликти често се задълбочават. България преживява подобен момент през 1918 г., когато след военните поражения настъпва Войнишкото въстание, което допринася за политическата криза и абдикацията на цар Фердинанд. В такива ситуации недоволството в армията и обществото може да бъде повлияно и използвано от различни политически и разузнавателни фактори, но конкретната им роля трябва да се оценява на базата на исторически доказателства.

    Днес, когато се появяват информации за напрежение между политическото и военното ръководство в Украйна, те неизбежно пораждат исторически аналогии. Все пак всяка ситуация има свой собствен контекст и не може автоматично да се приеме, че се повтаря сценарият от 1918 г. Историята по-скоро напомня, че вътрешното единство по време на война е ключов фактор за устойчивостта на една държава, а дълбоките вътрешни разделения могат да окажат влияние върху способността ѝ да води войната.

    04:34 18.07.2026

  • 4 златен кенеф

    9 0 Отговор
    Уж рейтинга на Путин в Русия падал, а то какво стана окрайнината е пред военен преврат.

    04:39 18.07.2026

  • 5 Дони

    3 0 Отговор
    Къде ми е статията за великите победи на КИНГ ГРЕЕН

    04:41 18.07.2026

  • 6 ДА ДА КАТО 1918 РАДОМИРСКО РЕПУБЛИКА

    1 1 Отговор
    Историята показва, че една война никога не се води само на бойното поле. Освен военните действия, тя включва икономическо противопоставяне, политическа борба, дипломатически натиск, информационни операции, разузнаване, контраразузнаване и действия на специални сили. Всяка от тези области може да повлияе върху развитието на конфликта.

    В подобни ситуации различни участници се стремят да използват слабостите на противника – обществено недоволство, икономически трудности, политически разделения или спад в доверието към институциите. Историята познава случаи, в които вътрешните кризи са отслабвали държавите по време на война.

    България преживява такъв тежък момент през 1918 г., когато след военните поражения и натрупаното обществено недоволство избухва Войнишкото въстание. Подобни исторически примери показват колко важно е единството между политическото ръководство, армията и обществото.

    В по-новата история също има примери, при които вътрешното напрежение в държави, възникнали след разпадането на СССР, е прераснало във въоръжени вътрешни конфликти или граждански войни. Причините за тези конфликти са различни и комплексни, но те показват, че когато вътрешните разделения се задълбочат, последствията могат да бъдат тежки.

    Историята не се повтаря по един и същи начин, но често показва сходни модели – когато една държава е под силен външен натиск, вътрешната стабилност и общественото доверие се превръщат в също толкова важен фактор, колкото и успехът на

    04:41 18.07.2026

  • 7 Петко

    3 0 Отговор
    Май скоро ще му подарят олово в главата по заслуги на наркомана!

    04:45 18.07.2026

  • 8 Невъзможно

    6 0 Отговор
    е да бъде победена Русия, дори от сащ и цялото нато, които количествено и технологично са много изостанали (празни складове, .ракетни технологии от 1970-те). Какво остава от осакатена укрия! Терористичните укро нападения с дронове срещу цивилни никога, ама никога, не могат да спасят укрите от капитулация. Сащ и колективния запад загубиха войната срещу Русия, която започнаха с преврата си през февруари 2014 г.

    04:47 18.07.2026

  • 9 Мурка

    0 0 Отговор
    Ти чу ли умиращий лебед,
    в черупката още ранен,
    да пее за земния жребий
    на всеки от майка роден!

    04:50 18.07.2026

  • 10 Военен кордон

    2 0 Отговор
    право към бункера със златна тоалетна на Зеленски. Народен съд за това нищожество!

    05:01 18.07.2026

  • 11 оня с коня

    0 0 Отговор
    абе защо не ги събират от площада и прави на фронта

    вижда се че има още живо месо колко щеш във тая окрайнаа

    събирай и на фронта да воюват

    05:03 18.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    0 0 Отговор
    абе някой знае ли къде са унияБОКЛУЦИ СТОЯН ГЕОРГИЕВ И КОТАРАКА да видя сега какво ще пишат

    тия мръссниБОКЛУЦИ ?

    или чакат указания от галя?

    05:18 18.07.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    много моля ас пиша за пари, не че го вярвам това което го пиша но съм беден и се налага да заработвам със писане

    знам че съм улигурен ама като няма пари за хляб ще пиша всичко за което ми се плаща

    Коментиран от #15

    05:21 18.07.2026

  • 15 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    не бе ти си пъленИДИООТ, целия форум го знае

    същия е и оня малоумникаа стоян герогиев

    и двамата се хванете за ръце и заминавайте в психо диспансера

    05:23 18.07.2026

  • 16 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    05:25 18.07.2026

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