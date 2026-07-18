Армията срещу Зеленски: Вълна от недоволство след уволнението на военния министър

Напрежението в Украйна достигна критични нива, след като вълната от недоволство сред украинските войници на фронта и в тила прерасна в открит бунт срещу политическите решения на държавното ръководство.
Повод за безпрецедентния сблъсък стана внезапното решение на президента Володимир Зеленски да отстрани от длъжност изключително популярния министър на отбраната Михайло Федоров – ход, който предизвика масови граждански протести и сериозен разлом в армията.
Войниците пред BBC: „Старите фосили ни изяждат живи“
През нощта редица високопоставени и редови украински военнослужещи излязоха с остри и директни критики срещу главнокомандващия. В материал на BBC, войници от фронтовата линия открито осъдиха решението на Зеленски. Те определят Федоров, който е едва на 35 години и е архитект на технологичната модернизация на армията, като човека, успял да пречупи руското военно превъзходство чрез иновации и масово внедряване на дронове.
„Ако не можеш да се разбереш със старите фосили, те те изяждат жив“, заявява пред BBC украински военнослужещ с псевдоним Наташа, визирайки дълбокия конфликт между младия министър-технократ и традиционното, назначено по съветски модел военно ръководство в лицето на главнокомандващия ВСУ Александър Сирски.
Според анализи на международни наблюдатели, публикувани от Atlantic Council, Федоров е сменен именно заради опита си да реформира закостенялата военна бюрокрация. Преди уволнението си той открито поиска смяната на Сирски, обвинявайки го, че блокира дигиталните иновации и „разделя страната, вместо да побеждава Русия“.
Масови протести в Киев и страната за втора поредна нощ
Уволнението на Федоров отприщи вълна от недоволство, каквато Украйна не е виждала от началото на пълномащабната инвазия през 2022 година. Хиляди граждани, роднини на военнослужещи и активисти се събраха пред президентската канцелария на ул. „Банкова“ в Киев, както и по площадите в Лвов, Одеса, Днипро и Николаев.
Както предава украинското издание The New Voice of Ukraine, демонстрантите скандират „Позор!“ и „Върнете Федоров!“, настоявайки за оставката на генерал Сирски. Недоволството в армията се засилва и от факта, че Федоров беше напът да приложи мащабна реформа за трикратно увеличение на заплатите на пехотата на първа линия и въвеждането на ясни срокове за демобилизация на ветераните.
Взрив в социалните мрежи: Реакциите на украинските военни блогъри
Вътрешното напрежение се пренесе светкавично в дигиталното пространство, където влиятелни украински военни кореспонденти и блогъри реагираха остро на новината. В популярните канали в Telegram се появиха десетки публикации, обвиняващи политическото ръководство в „предателство към модернизацията“.
Повечето коментатори отбелязват, че премахването на Федоров лишава армията от дигиталната система за управление и навременното снабдяване с дронове, което директно застрашава живота на бойците на предна линия. Военните блогъри предупреждават, че моралът в окопите е спаднал до критично ниво, тъй като войниците виждат в това решение победа на старата номенклатура над иновативното мислене.
Политически анализи: Рискове от дълбока институционална криза
Политическите анализатори в Киев и в международен план определят ситуацията като най-тежката вътрешна криза в Украйна от началото на войната. Според местни експерти, цитирани от Kyiv Post, Зеленски е поставен в капан: от една страна, той се опитва да запази лоялността на традиционното армейско командване в лицето на Сирски, но от друга – губи подкрепата на по-младото, технологично поколение офицери и на гражданското общество. Западни анализатори подчертават, че този разлом може сериозно да разклати доверието на международните партньори, които виждаха във Федоров гарант за прозрачност и реформи в сектора на отбраната.
Политическа криза и временен кабинет
За да овладее хаоса, президентът Володимир Зеленски направи съвместно изявление по време на брифинг с гостуващия в Киев британски премиер Киър Стармър. Зеленски призна за системното напрежение между министерството и Генералния щаб, заявявайки, че „в такива обстоятелства трябва да се избере едната страна“, цитира го Armenpress.
Към настоящия момент министерството е поверено на временен ръководител – генерал Евгений Хмара, досегашен шеф на спецчастите „Алфа“ към Службата за сигурност на Украйна (СБУ), съобщава PBS News. Назначаването на постоянен министър обаче е блокирано, тъй като Върховната рада е в лятна ваканция до средата на август, а украинското законодателство изисква министърът на отбраната да бъде цивилно лице.
Военни експерти предупреждават, че тази внезапна политическа криза и откритият разлом между войниците на фронта и политическото ръководство в Киев крият огромен риск от отслабване на отбранителните способности на страната в ключов момент от войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На наркомана
04:22 18.07.2026
2 Мурка
04:23 18.07.2026
3 ДА ДА КАТО 1918 РАДОМИРСКО РЕПУБЛИКА
Днес, когато се появяват информации за напрежение между политическото и военното ръководство в Украйна, те неизбежно пораждат исторически аналогии. Все пак всяка ситуация има свой собствен контекст и не може автоматично да се приеме, че се повтаря сценарият от 1918 г. Историята по-скоро напомня, че вътрешното единство по време на война е ключов фактор за устойчивостта на една държава, а дълбоките вътрешни разделения могат да окажат влияние върху способността ѝ да води войната.
04:34 18.07.2026
4 златен кенеф
04:39 18.07.2026
5 Дони
04:41 18.07.2026
6 ДА ДА КАТО 1918 РАДОМИРСКО РЕПУБЛИКА
В подобни ситуации различни участници се стремят да използват слабостите на противника – обществено недоволство, икономически трудности, политически разделения или спад в доверието към институциите. Историята познава случаи, в които вътрешните кризи са отслабвали държавите по време на война.
България преживява такъв тежък момент през 1918 г., когато след военните поражения и натрупаното обществено недоволство избухва Войнишкото въстание. Подобни исторически примери показват колко важно е единството между политическото ръководство, армията и обществото.
В по-новата история също има примери, при които вътрешното напрежение в държави, възникнали след разпадането на СССР, е прераснало във въоръжени вътрешни конфликти или граждански войни. Причините за тези конфликти са различни и комплексни, но те показват, че когато вътрешните разделения се задълбочат, последствията могат да бъдат тежки.
Историята не се повтаря по един и същи начин, но често показва сходни модели – когато една държава е под силен външен натиск, вътрешната стабилност и общественото доверие се превръщат в също толкова важен фактор, колкото и успехът на
04:41 18.07.2026
7 Петко
04:45 18.07.2026
8 Невъзможно
04:47 18.07.2026
9 Мурка
в черупката още ранен,
да пее за земния жребий
на всеки от майка роден!
04:50 18.07.2026
10 Военен кордон
05:01 18.07.2026
11 оня с коня
вижда се че има още живо месо колко щеш във тая окрайнаа
събирай и на фронта да воюват
05:03 18.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 оня с коня
тия мръссниБОКЛУЦИ ?
или чакат указания от галя?
05:18 18.07.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
знам че съм улигурен ама като няма пари за хляб ще пиша всичко за което ми се плаща
Коментиран от #15
05:21 18.07.2026
15 оня с коня
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":не бе ти си пъленИДИООТ, целия форум го знае
същия е и оня малоумникаа стоян герогиев
и двамата се хванете за ръце и заминавайте в психо диспансера
05:23 18.07.2026
16 стоян георгиев
05:25 18.07.2026