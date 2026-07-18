Земетресението във Венецуела: Жертвите надхвърлиха 5000

Броят на потвърдените смъртни случаи след опустошителното двойно земетресение във Венецуела официално надхвърли психологическата граница от 5000 души, достигайки 5069 жертви.

Черната статистика бе обявена официално от председателя на Националната асамблея Хорхе Родригес. Междувременно временно изпълняващият длъжността президент Делси Родригес обяви, че страната е договорила и успешно е изтеглила 346 милиона щатски долара от своите замразени активи в Международния валутен фонд (МВФ), които ще отидат за спешното възстановяване на инфраструктурата.

Хронология на бедствието и хуманитарната криза

Двойният удар: Трагедията започна на 24 юни 2026 г., когато два последователни силни труса с магнитуд 7.2 и 7.5 удариха северното крайбрежие в рамките на по-малко от минута.

Трагедията започна на 24 юни 2026 г., когато два последователни силни труса с удариха северното крайбрежие в рамките на по-малко от минута. Епицентър на разрухата: Най-тежко засегнат е крайбрежният щат Ла Гуайра, където на места близо 80% от сградите са изравнени със земята .

Най-тежко засегнат е крайбрежният щат Ла Гуайра, където на места близо . Ранени и бездомни: По данни на правителството, разпространени от световните агенции, броят на ранените остава 16 740 души, а над 20 000 граждани живеят в импровизирани палаткови лагери без достъп до чиста вода и канализация. ООН предупреждава, че в неизвестност все още остават хиляди хора.

Финансовата глътка въздух от МВФ

В късните часове на петък правителството в Каракас потвърди деблокирането на 346 милиона долара. Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева потвърди новината в социалната мрежа X. Тя заяви, че институцията е работила с ключови партньори, за да помогне на Венецуела да получи достъп до собствения си резервен транш за спешни хуманитарни нужди.

Средствата бяха блокирани в продължение на години поради политическо непризнаване на властта, но подновените отношения между фонда и Каракас през април тази година проправиха път за финансовата трансакция в този критичен момент. Според изявление на правителството, парите ще бъдат разпределени незабавно за изграждане на жилища, възстановяване на обществени услуги и медицинска помощ.

Източници: Reuters, Al Jazeera, El Economista