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Земетресението във Венецуела: Жертвите надхвърлиха 5000

Земетресението във Венецуела: Жертвите надхвърлиха 5000

18 Юли, 2026 06:50, обновена 18 Юли, 2026 07:14 1 014 3

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Черната статистика след двойния трус от 24 юни продължава да расте, докато Кристалина Георгиева потвърди спешното отпускане на държавните резерви от фонда

Земетресението във Венецуела: Жертвите надхвърлиха 5000 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на потвърдените смъртни случаи след опустошителното двойно земетресение във Венецуела официално надхвърли психологическата граница от 5000 души, достигайки 5069 жертви.

Черната статистика бе обявена официално от председателя на Националната асамблея Хорхе Родригес. Междувременно временно изпълняващият длъжността президент Делси Родригес обяви, че страната е договорила и успешно е изтеглила 346 милиона щатски долара от своите замразени активи в Международния валутен фонд (МВФ), които ще отидат за спешното възстановяване на инфраструктурата.

Хронология на бедствието и хуманитарната криза

  • Двойният удар: Трагедията започна на 24 юни 2026 г., когато два последователни силни труса с магнитуд 7.2 и 7.5 удариха северното крайбрежие в рамките на по-малко от минута.
  • Епицентър на разрухата: Най-тежко засегнат е крайбрежният щат Ла Гуайра, където на места близо 80% от сградите са изравнени със земята.
  • Ранени и бездомни: По данни на правителството, разпространени от световните агенции, броят на ранените остава 16 740 души, а над 20 000 граждани живеят в импровизирани палаткови лагери без достъп до чиста вода и канализация. ООН предупреждава, че в неизвестност все още остават хиляди хора.

Финансовата глътка въздух от МВФ

В късните часове на петък правителството в Каракас потвърди деблокирането на 346 милиона долара. Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева потвърди новината в социалната мрежа X. Тя заяви, че институцията е работила с ключови партньори, за да помогне на Венецуела да получи достъп до собствения си резервен транш за спешни хуманитарни нужди.

Средствата бяха блокирани в продължение на години поради политическо непризнаване на властта, но подновените отношения между фонда и Каракас през април тази година проправиха път за финансовата трансакция в този критичен момент. Според изявление на правителството, парите ще бъдат разпределени незабавно за изграждане на жилища, възстановяване на обществени услуги и медицинска помощ.

Източници: Reuters, Al Jazeera, El Economista


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    5 0 Отговор
    Ама още ли са им блокирани?

    07:02 18.07.2026

  • 2 аванТгард

    5 0 Отговор
    Ау, мъвъфъту на Сталинка проявило псевдо-загриженост като дало на хората някаква част малка от парите ИМ.
    Колко позорно!

    07:15 18.07.2026

  • 3 Над тези хора

    4 0 Отговор
    Се използва гео-физическо оръжие... От както САЩ им превзе страната, те не са независими. Въпросът е, кой? Китай? Русия?
    Или сащ си правят експерименти с тези оръжия?

    08:04 18.07.2026