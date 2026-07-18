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Ирански ответни удари след седмата атака на САЩ ОБОБЩЕНИЕ

Ирански ответни удари след седмата атака на САЩ ОБОБЩЕНИЕ

18 Юли, 2026 07:07, обновена 18 Юли, 2026 07:13 2 589 26

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Ормузкият проток е напълно блокиран, Техеран атакува американски бази в Кувейт, Йордания и Бахрейн в отговор на тежките бомбардировки

Ирански ответни удари след седмата атака на САЩ ОБОБЩЕНИЕ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток ескалира до критична точка, след като Ислямската република започна мащабна регионална контраофанзива.

Действията на Техеран последваха седмата поредна нощ на интензивни въздушни удари от страна на САЩ, насочени срещу военна и гражданска инфраструктура в Южен Иран. Към 7.00 ч. сутринта световните агенции докладват за масирано задействане на системи за противовъздушна отбрана в няколко арабски държави, докато корабоплаването в Персийския залив е напълно парализирано.

Седмата нощ на американските удари: Поразена инфраструктура и жертви

Централното командване на САЩ (CENTCOM) официално потвърди приключването на седмата поредна вълна от въздушни удари срещу цели на иранска територия, предава CNN . В операцията са участвали изтребители, безпилотни апарати и бойни кораби. Според Вашингтон атаките са били насочени изключително към военни логистични обекти, подземни складове за оръжие, системи за ПВО и брегови радарни станции около стратегическия град Бандар Абас и остров Кешм.

Иранската държавна информационна агенция IRNA обаче съобщава за сериозни разрушения по цивилна инфраструктура, включително летището в Ираншахр и железопътна гара. Местните власти в южната провинция Хормозган обявиха, че при последните удари са загинали най-малко трима цивилни, а други осем са ранени, информира BBC . Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи определи действията на Вашингтон като „очевидно военно престъпление“.

Ответният удар на Техеран: Ракетен обстрел и дронове в целия регион

В часовете преди изгрев слънце Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) задейства децентрализирания си план за възмездие, атакувайки американски военни активи и съюзнически държави в региона:

  • Бахрейн: КГИР обяви, че е използвал балистични ракети и дронове, за да порази база за американски безпилотни летателни апарати и главния център за изкуствен интелект в страната, където е позициониран Пети американски флот. В Бахрейн бяха задействани сирени за въздушна тревога, предава
  • Кувейт: Ирански дронове камикадзе атакуваха американски военни лагери, като същевременно е поразена критична инфраструктура – електроцентрала и станция за обезсоляване на вода, което принуди местните власти да призоват към спешно ограничаване на потреблението, обобщава БНР.
  • Йордания и Катар: Военновъздушните сили на Йордания съобщиха за успешното прихващане на поне 10 ирански ракети, преминали през въздушното им пространство. Катар също съобщи за активиране на ПВО отбраната си за неутрализиране на въздушни заплахи, информира Al Jazeera.

Пълна блокада на Ормузкия проток и икономически шок

Към 7:00 ч. сутринта българско време Иран официално обяви Ормузкия проток за „напълно затворен и крайно опасен“. Революционната гвардия заяви, че е задържала четири търговски кораба, опитали да преминат без разрешение. Паралелно с това два петролни танкера са избухнали в пламъци в южната част на протока, след като са попаднали на новоразположени водни мини. CENTCOM побърза да отрече твърденията за минните експлозии, определяйки ги като „хибридна дезинформация“, но корабоплаването през най-важната петролна артерия в света е напълно прекратено, отбелязва френският вестник Le Monde.

Световните пазари реагираха мигновено на новината – цената на международния бенчмарк суров петрол тип „Брент“ скочи с над 11% за седмицата, преминавайки границата от 85 долара за барел, което засилва опасенията за глобална енергийна криза, предупреждава финансовата медия CNBC.

Въпреки заплахите на американския президент Доналд Тръмп, че „следващата седмица нещата ще станат наистина лоши за Техеран“, ако страната не се върне на масата за преговори, висшият военен съветник на Иран Мохсен Резаи предупреди, че ако атаките продължат още 48 часа, Ислямската република ще премине към „пълномащабни нападателни операции“, при които нито една политическа граница в Близкия изток няма да бъде в безопасност. Посредническите усилия на Китай и Пакистан за възстановяване на сриналия се миналия месец мир до момента не дават резултат.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    46 10 Отговор
    Иранските удари с дронове и ракети се оказаха изненадващо прецизни и ефективни.

    Коментиран от #11, #15

    07:16 18.07.2026

  • 2 аванТгард

    37 3 Отговор
    Нищо ново.
    Все една и съща балалайка са рижия паток и подчиненото му ДОЛАРКОМ.

    07:22 18.07.2026

  • 3 познай

    34 2 Отговор
    кой го каза.."Чудесно се разбираме с иранци, идея си нямате колко сме близо до подписване на мир..ще има благоденствие в района.Иранци са прекрасен народ, а с новия лидер на Иран ще сме първи дружки" Подсказка..не е Байдъно деменция..

    Коментиран от #19

    07:25 18.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лошите Иранци

    30 5 Отговор
    Отговарят за нападенията над страната си. Войната в Украйна има обяснение, но тази в Иран е просто опит на американците да доминират над пазара на петрол. Интересите в нея са чисто търговски. Не ми е жал за въведете на Иран и те са пудели. Щом са допуснали бази на своя територия, да си сърбат попарата

    Коментиран от #21

    07:35 18.07.2026

  • 6 Иван

    26 2 Отговор
    Техеран е блокирал Ормузкия проток с лопати и чипове от перални.

    Коментиран от #20

    07:40 18.07.2026

  • 7 Механик

    21 2 Отговор
    Аз все се надявам жълтопаветната чорба-боза, най-после да излезе с единно и окончателно мнение, относно това дали Тръмпоча е "Белия Вожд" и "пърли чалмите" или все пак е "Агент Краснов" .
    Как мислите? Дали днес ще имаме някакви резултати или ще продължат да копи-пействат едни и същи дивотии, за които са си внушили, че са много оригинални и вървежни?

    07:45 18.07.2026

  • 8 Ала бала

    3 23 Отговор
    Дони ако продължава с мишкарските си изпълнения като Путин, ще има да ги бомби още 5 години. Да ги срине със земята, какво си играе на шикалки!

    Коментиран от #10

    07:47 18.07.2026

  • 9 Иван

    7 7 Отговор
    Доналд Тръмп е овца! Време е Урсула Фон Дер Лайен и Кая Калас да се намесят.

    07:53 18.07.2026

  • 10 Гробар

    24 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ала бала":

    Иран е огромна страна, а отбраната им е децентрализирана. Дори да метнат атомна бомба над Техеран нещата няма да приключат. А и кравичките нямат неограничен военен ресурс.

    07:53 18.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 По кулите небостъргачи ТРЪМП

    18 0 Отговор
    Там удряйте
    Съборетеги смели Иранци

    08:12 18.07.2026

  • 14 Борисов бойко борисов

    14 0 Отговор
    Рожавия макак ше го папка суров,как не праснах меланчето като бях в сащ...още съм и навитак

    08:13 18.07.2026

  • 15 Защо изненадващи?

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Тия фашисти от сащ лъжат че им свършвало оръжието
    Истината е че не става не е чудодейно даже и великия петриот...

    08:16 18.07.2026

  • 16 Краз 3257

    16 3 Отговор
    Пол Пот :Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, само че фашизма ще се нарича демокрация.

    08:18 18.07.2026

  • 17 Поп Кръстю

    18 0 Отговор
    Каде е демокрацията на тая хайдушка ганстерска америка. Само гледат да плячкосват другите държави искат целия свят дае тяхен като Хитлер едно време и тях ги чака съдбата на Хитлер .

    Коментиран от #25

    08:21 18.07.2026

  • 18 милен к@неф

    6 1 Отговор
    ох как искам да ме удрят удрят! ирански правоверни к..акети

    08:24 18.07.2026

  • 19 Хмм

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "познай":

    никой не би простил смъртта на баща си

    08:37 18.07.2026

  • 20 Много

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    ясно - нали всички видяха че те са най-ефикасни.

    08:41 18.07.2026

  • 21 точка

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Лошите Иранци":

    Не е само това. Атаката срещу Иран е и атака срещу ОПЕК И БРИКС. Залогът е точно контрол на света и глобалният пазар. Отделн е пълненето на хазната на америка с манипулация на петролният пязар. Щом почнат да падат цените, хоп— атака срещу Иран. Но ОПЕК , брикс , като АЛТЕРНАТИВА на запада са основна цел заедно с пътищата на коприната.

    08:41 18.07.2026

  • 22 Ний ша Ва упрайм

    1 2 Отговор
    остана са намеси Пакистан. Жидовете и те сигурно пускат ракети.

    08:45 18.07.2026

  • 23 123456778900

    0 0 Отговор
    план за възмездие :))) ?!

    08:49 18.07.2026

  • 24 А50

    2 1 Отговор
    Вярвам само на Тръмп, а той казва че корабоплаването през Ормузкия проток е напълно свободно

    08:59 18.07.2026

  • 25 Там

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Поп Кръстю":

    няма демокрация. Има строги правила създадени от богатите в защита на техните интереси, на което му казват демокрация и няма нищо общо с нашата "демокрация". Колкото до държавата тя е създадена от европейски авантюристи и престъпници и разчита на военна сила за ограбване на богатствата/ресурсите в целия свят. Но това е традиция още от създаването и само че в началото това са били чернокожите от Африка.

    08:59 18.07.2026

  • 26 А50

    5 1 Отговор
    Няма ли коалиция на желаещите за помощ на Иран. Външната няма ли да привика сащкия посланник и да му връчи нота, че разрушават цивилна инфраструктура, вкл и болници в Иран.

    09:03 18.07.2026

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