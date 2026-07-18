Ирански ответни удари след седмата атака на САЩ ОБОБЩЕНИЕ

Ситуацията в Близкия изток ескалира до критична точка, след като Ислямската република започна мащабна регионална контраофанзива.
Действията на Техеран последваха седмата поредна нощ на интензивни въздушни удари от страна на САЩ, насочени срещу военна и гражданска инфраструктура в Южен Иран. Към 7.00 ч. сутринта световните агенции докладват за масирано задействане на системи за противовъздушна отбрана в няколко арабски държави, докато корабоплаването в Персийския залив е напълно парализирано.
Седмата нощ на американските удари: Поразена инфраструктура и жертви
Централното командване на САЩ (CENTCOM) официално потвърди приключването на седмата поредна вълна от въздушни удари срещу цели на иранска територия, предава CNN . В операцията са участвали изтребители, безпилотни апарати и бойни кораби. Според Вашингтон атаките са били насочени изключително към военни логистични обекти, подземни складове за оръжие, системи за ПВО и брегови радарни станции около стратегическия град Бандар Абас и остров Кешм.
Иранската държавна информационна агенция IRNA обаче съобщава за сериозни разрушения по цивилна инфраструктура, включително летището в Ираншахр и железопътна гара. Местните власти в южната провинция Хормозган обявиха, че при последните удари са загинали най-малко трима цивилни, а други осем са ранени, информира BBC . Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи определи действията на Вашингтон като „очевидно военно престъпление“.
Ответният удар на Техеран: Ракетен обстрел и дронове в целия регион
В часовете преди изгрев слънце Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) задейства децентрализирания си план за възмездие, атакувайки американски военни активи и съюзнически държави в региона:
- Бахрейн: КГИР обяви, че е използвал балистични ракети и дронове, за да порази база за американски безпилотни летателни апарати и главния център за изкуствен интелект в страната, където е позициониран Пети американски флот. В Бахрейн бяха задействани сирени за въздушна тревога, предава
- Кувейт: Ирански дронове камикадзе атакуваха американски военни лагери, като същевременно е поразена критична инфраструктура – електроцентрала и станция за обезсоляване на вода, което принуди местните власти да призоват към спешно ограничаване на потреблението, обобщава БНР.
- Йордания и Катар: Военновъздушните сили на Йордания съобщиха за успешното прихващане на поне 10 ирански ракети, преминали през въздушното им пространство. Катар също съобщи за активиране на ПВО отбраната си за неутрализиране на въздушни заплахи, информира Al Jazeera.
Пълна блокада на Ормузкия проток и икономически шок
Към 7:00 ч. сутринта българско време Иран официално обяви Ормузкия проток за „напълно затворен и крайно опасен“. Революционната гвардия заяви, че е задържала четири търговски кораба, опитали да преминат без разрешение. Паралелно с това два петролни танкера са избухнали в пламъци в южната част на протока, след като са попаднали на новоразположени водни мини. CENTCOM побърза да отрече твърденията за минните експлозии, определяйки ги като „хибридна дезинформация“, но корабоплаването през най-важната петролна артерия в света е напълно прекратено, отбелязва френският вестник Le Monde.
Световните пазари реагираха мигновено на новината – цената на международния бенчмарк суров петрол тип „Брент“ скочи с над 11% за седмицата, преминавайки границата от 85 долара за барел, което засилва опасенията за глобална енергийна криза, предупреждава финансовата медия CNBC.
Въпреки заплахите на американския президент Доналд Тръмп, че „следващата седмица нещата ще станат наистина лоши за Техеран“, ако страната не се върне на масата за преговори, висшият военен съветник на Иран Мохсен Резаи предупреди, че ако атаките продължат още 48 часа, Ислямската република ще премине към „пълномащабни нападателни операции“, при които нито една политическа граница в Близкия изток няма да бъде в безопасност. Посредническите усилия на Китай и Пакистан за възстановяване на сриналия се миналия месец мир до момента не дават резултат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #11, #15
07:16 18.07.2026
2 аванТгард
Все една и съща балалайка са рижия паток и подчиненото му ДОЛАРКОМ.
07:22 18.07.2026
3 познай
Коментиран от #19
07:25 18.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Лошите Иранци
Коментиран от #21
07:35 18.07.2026
6 Иван
Коментиран от #20
07:40 18.07.2026
7 Механик
Как мислите? Дали днес ще имаме някакви резултати или ще продължат да копи-пействат едни и същи дивотии, за които са си внушили, че са много оригинални и вървежни?
07:45 18.07.2026
8 Ала бала
Коментиран от #10
07:47 18.07.2026
9 Иван
07:53 18.07.2026
10 Гробар
До коментар #8 от "Ала бала":Иран е огромна страна, а отбраната им е децентрализирана. Дори да метнат атомна бомба над Техеран нещата няма да приключат. А и кравичките нямат неограничен военен ресурс.
07:53 18.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 По кулите небостъргачи ТРЪМП
Съборетеги смели Иранци
08:12 18.07.2026
14 Борисов бойко борисов
08:13 18.07.2026
15 Защо изненадващи?
До коментар #1 от "Гориил":Тия фашисти от сащ лъжат че им свършвало оръжието
Истината е че не става не е чудодейно даже и великия петриот...
08:16 18.07.2026
16 Краз 3257
08:18 18.07.2026
17 Поп Кръстю
Коментиран от #25
08:21 18.07.2026
18 милен к@неф
08:24 18.07.2026
19 Хмм
До коментар #3 от "познай":никой не би простил смъртта на баща си
08:37 18.07.2026
20 Много
До коментар #6 от "Иван":ясно - нали всички видяха че те са най-ефикасни.
08:41 18.07.2026
21 точка
До коментар #5 от "Лошите Иранци":Не е само това. Атаката срещу Иран е и атака срещу ОПЕК И БРИКС. Залогът е точно контрол на света и глобалният пазар. Отделн е пълненето на хазната на америка с манипулация на петролният пязар. Щом почнат да падат цените, хоп— атака срещу Иран. Но ОПЕК , брикс , като АЛТЕРНАТИВА на запада са основна цел заедно с пътищата на коприната.
08:41 18.07.2026
22 Ний ша Ва упрайм
08:45 18.07.2026
23 123456778900
08:49 18.07.2026
24 А50
08:59 18.07.2026
25 Там
До коментар #17 от "Поп Кръстю":няма демокрация. Има строги правила създадени от богатите в защита на техните интереси, на което му казват демокрация и няма нищо общо с нашата "демокрация". Колкото до държавата тя е създадена от европейски авантюристи и престъпници и разчита на военна сила за ограбване на богатствата/ресурсите в целия свят. Но това е традиция още от създаването и само че в началото това са били чернокожите от Африка.
08:59 18.07.2026
26 А50
09:03 18.07.2026