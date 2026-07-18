Ирански ответни удари след седмата атака на САЩ ОБОБЩЕНИЕ

Ситуацията в Близкия изток ескалира до критична точка, след като Ислямската република започна мащабна регионална контраофанзива.

Действията на Техеран последваха седмата поредна нощ на интензивни въздушни удари от страна на САЩ, насочени срещу военна и гражданска инфраструктура в Южен Иран. Към 7.00 ч. сутринта световните агенции докладват за масирано задействане на системи за противовъздушна отбрана в няколко арабски държави, докато корабоплаването в Персийския залив е напълно парализирано.

Седмата нощ на американските удари: Поразена инфраструктура и жертви

Централното командване на САЩ (CENTCOM) официално потвърди приключването на седмата поредна вълна от въздушни удари срещу цели на иранска територия, предава CNN . В операцията са участвали изтребители, безпилотни апарати и бойни кораби. Според Вашингтон атаките са били насочени изключително към военни логистични обекти, подземни складове за оръжие, системи за ПВО и брегови радарни станции около стратегическия град Бандар Абас и остров Кешм.

Иранската държавна информационна агенция IRNA обаче съобщава за сериозни разрушения по цивилна инфраструктура, включително летището в Ираншахр и железопътна гара. Местните власти в южната провинция Хормозган обявиха, че при последните удари са загинали най-малко трима цивилни, а други осем са ранени, информира BBC . Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи определи действията на Вашингтон като „очевидно военно престъпление“.

Ответният удар на Техеран: Ракетен обстрел и дронове в целия регион

В часовете преди изгрев слънце Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) задейства децентрализирания си план за възмездие, атакувайки американски военни активи и съюзнически държави в региона:

Бахрейн: КГИР обяви, че е използвал балистични ракети и дронове, за да порази база за американски безпилотни летателни апарати и главния център за изкуствен интелект в страната, където е позициониран Пети американски флот. В Бахрейн бяха задействани сирени за въздушна тревога, предава

КГИР обяви, че е използвал балистични ракети и дронове, за да порази база за американски безпилотни летателни апарати и главния център за изкуствен интелект в страната, където е позициониран Пети американски флот. В Бахрейн бяха задействани сирени за въздушна тревога, предава Кувейт: Ирански дронове камикадзе атакуваха американски военни лагери, като същевременно е поразена критична инфраструктура – електроцентрала и станция за обезсоляване на вода, което принуди местните власти да призоват към спешно ограничаване на потреблението, обобщава БНР.

Ирански дронове камикадзе атакуваха американски военни лагери, като същевременно е поразена критична инфраструктура – електроцентрала и станция за обезсоляване на вода, което принуди местните власти да призоват към спешно ограничаване на потреблението, обобщава БНР. Йордания и Катар: Военновъздушните сили на Йордания съобщиха за успешното прихващане на поне 10 ирански ракети, преминали през въздушното им пространство. Катар също съобщи за активиране на ПВО отбраната си за неутрализиране на въздушни заплахи, информира Al Jazeera.

Пълна блокада на Ормузкия проток и икономически шок

Към 7:00 ч. сутринта българско време Иран официално обяви Ормузкия проток за „напълно затворен и крайно опасен“. Революционната гвардия заяви, че е задържала четири търговски кораба, опитали да преминат без разрешение. Паралелно с това два петролни танкера са избухнали в пламъци в южната част на протока, след като са попаднали на новоразположени водни мини. CENTCOM побърза да отрече твърденията за минните експлозии, определяйки ги като „хибридна дезинформация“, но корабоплаването през най-важната петролна артерия в света е напълно прекратено, отбелязва френският вестник Le Monde.

Световните пазари реагираха мигновено на новината – цената на международния бенчмарк суров петрол тип „Брент“ скочи с над 11% за седмицата, преминавайки границата от 85 долара за барел, което засилва опасенията за глобална енергийна криза, предупреждава финансовата медия CNBC.

Въпреки заплахите на американския президент Доналд Тръмп, че „следващата седмица нещата ще станат наистина лоши за Техеран“, ако страната не се върне на масата за преговори, висшият военен съветник на Иран Мохсен Резаи предупреди, че ако атаките продължат още 48 часа, Ислямската република ще премине към „пълномащабни нападателни операции“, при които нито една политическа граница в Близкия изток няма да бъде в безопасност. Посредническите усилия на Китай и Пакистан за възстановяване на сриналия се миналия месец мир до момента не дават резултат.