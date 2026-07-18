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Нови израелски удари в Газа отнеха живота на 9 души

Нови израелски удари в Газа отнеха живота на 9 души

18 Юли, 2026 19:38, обновена 18 Юли, 2026 19:41 558 8

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Здравните власти в анклава съобщават за три загинали деца и шестима възрастни при днешните атаки на Израел

Нови израелски удари в Газа отнеха живота на 9 души - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нови израелски въздушни удари в град Газа днес, 18 юли 2026 г., отнеха живота на най-малко деветима палестинци, сред които три деца и шестима възрастни. Информацията бе потвърдена от местните здравни служители пред световните агенции, като данни за трагедията разпространиха медии като The Associated Press и The Washington Post.

Според д-р Мохамед Абу Селмия, директор на болницата „Шифа“, където са откарани телата на загиналите, атаката срещу апартамент в квартал „Насър“ е убила пет човека, включително трите деца на възраст между 8 и 18 години. При същия удар са ранени още шестима души, от които четири са непълнолетни. Втори удар е поразил група хора в квартал „Зейтун“, причинявайки смъртта на четирима души и ранявайки критично друг гражданин.

Израелската армия обяви, че цел на операцията е била терористична инфраструктура и бойци на Хамас. Въпреки постигнатото примирие през октомври миналата година, Израел продължава да нанася ежедневни удари в палестинския анклав, аргументирайки се с елиминирането на заплахи от екстремисти. Двете страни продължават да си разменят взаимни обвинения в нарушаване на прекратяването на огъня. По данни на Министерството на здравеопазването в Газа, цитирани в репортажи на Al Jazeera, от началото на примирието досега са загинали най-малко 1127 палестинци.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Али

    4 6 Отговор
    Само така с цгнте!

    19:49 18.07.2026

  • 2 Левски

    5 3 Отговор
    Къде е Европа? Все едно са убили хлебарки. Има Видовден.

    Коментиран от #5, #7

    19:50 18.07.2026

  • 3 Пенка

    2 1 Отговор
    Нетаняху, спри се!

    19:50 18.07.2026

  • 4 Кан Кубрат

    3 3 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    Коментиран от #6

    19:51 18.07.2026

  • 5 кучешка нахрано

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Левски":

    не мой са скри зад това име свято

    19:52 18.07.2026

  • 6 сега

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кан Кубрат":

    се подвизават като "россиянине"

    19:53 18.07.2026

  • 7 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Левски":

    не са ли точно това палестинците? Раждат по 15 деца с единствената цел да ги пратят като терористи да униват израелци. Заслужават си съдбата отвсякъде

    20:06 18.07.2026

  • 8 Така така

    2 0 Отговор
    Всички участвали в нападението на 7 октомври ще бъдат елиминирани. Приказките за загиналите деца и жени си е чиста пропаганда на хамас.

    20:28 18.07.2026