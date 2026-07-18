Нови израелски удари в Газа отнеха живота на 9 души

Нови израелски въздушни удари в град Газа днес, 18 юли 2026 г., отнеха живота на най-малко деветима палестинци, сред които три деца и шестима възрастни. Информацията бе потвърдена от местните здравни служители пред световните агенции, като данни за трагедията разпространиха медии като The Associated Press и The Washington Post.
Според д-р Мохамед Абу Селмия, директор на болницата „Шифа“, където са откарани телата на загиналите, атаката срещу апартамент в квартал „Насър“ е убила пет човека, включително трите деца на възраст между 8 и 18 години. При същия удар са ранени още шестима души, от които четири са непълнолетни. Втори удар е поразил група хора в квартал „Зейтун“, причинявайки смъртта на четирима души и ранявайки критично друг гражданин.
Израелската армия обяви, че цел на операцията е била терористична инфраструктура и бойци на Хамас. Въпреки постигнатото примирие през октомври миналата година, Израел продължава да нанася ежедневни удари в палестинския анклав, аргументирайки се с елиминирането на заплахи от екстремисти. Двете страни продължават да си разменят взаимни обвинения в нарушаване на прекратяването на огъня. По данни на Министерството на здравеопазването в Газа, цитирани в репортажи на Al Jazeera, от началото на примирието досега са загинали най-малко 1127 палестинци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Али
19:49 18.07.2026
2 Левски
Коментиран от #5, #7
19:50 18.07.2026
3 Пенка
19:50 18.07.2026
4 Кан Кубрат
Коментиран от #6
19:51 18.07.2026
5 кучешка нахрано
До коментар #2 от "Левски":не мой са скри зад това име свято
19:52 18.07.2026
6 сега
До коментар #4 от "Кан Кубрат":се подвизават като "россиянине"
19:53 18.07.2026
7 Ами
До коментар #2 от "Левски":не са ли точно това палестинците? Раждат по 15 деца с единствената цел да ги пратят като терористи да униват израелци. Заслужават си съдбата отвсякъде
20:06 18.07.2026
8 Така така
20:28 18.07.2026