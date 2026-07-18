Нови израелски удари в Газа отнеха живота на 9 души

Нови израелски въздушни удари в град Газа днес, 18 юли 2026 г., отнеха живота на най-малко деветима палестинци, сред които три деца и шестима възрастни. Информацията бе потвърдена от местните здравни служители пред световните агенции, като данни за трагедията разпространиха медии като The Associated Press и The Washington Post.

Според д-р Мохамед Абу Селмия, директор на болницата „Шифа“, където са откарани телата на загиналите, атаката срещу апартамент в квартал „Насър“ е убила пет човека, включително трите деца на възраст между 8 и 18 години. При същия удар са ранени още шестима души, от които четири са непълнолетни. Втори удар е поразил група хора в квартал „Зейтун“, причинявайки смъртта на четирима души и ранявайки критично друг гражданин.

Израелската армия обяви, че цел на операцията е била терористична инфраструктура и бойци на Хамас. Въпреки постигнатото примирие през октомври миналата година, Израел продължава да нанася ежедневни удари в палестинския анклав, аргументирайки се с елиминирането на заплахи от екстремисти. Двете страни продължават да си разменят взаимни обвинения в нарушаване на прекратяването на огъня. По данни на Министерството на здравеопазването в Газа, цитирани в репортажи на Al Jazeera, от началото на примирието досега са загинали най-малко 1127 палестинци.