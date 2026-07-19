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Глобален срив засегна ChatGPT на 19 юли

Глобален срив засегна ChatGPT на 19 юли

19 Юли, 2026 18:23, обновена 19 Юли, 2026 18:28 756 10

  • глобален срив-
  • chatgpt-
  • изкуствен интелект

Милиони потребители останаха без достъп до изкуствения интелект в неделя следобед

Глобален срив засегна ChatGPT на 19 юли - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Потребители от цял свят, включително и от България, се сблъскаха с внезапен глобален срив на ChatGPT в следобедните часове на 19 юли.

Проблемите с достъпа до популярния чатбот на компанията разработчик OpenAI започнаха да се усещат масово в платформите за следене на уеб трафика. Изкуственият интелект стана напълно неактивен за голяма част от активната си потребителска база, оставяйки софтуерни инженери, студенти и бизнеси без достъп до основни работни инструменти.

Хронология на техническия проблем

  • Начало на срива: Първите сериозни сигнали бяха регистрирани около 17:30 ч. българско време.
  • Мащаб на блокирането: Платформата за мониторинг Downdetector отчете рязък скок на оплакванията от различни точки на планетата, като потребителите съобщават за невъзможност да заредят уеб интерфейса или за критични грешки при генериране на отговори.
  • Реакция на компанията: Към 18:10 ч. българско време от OpenAI Status потвърдиха, че разследват повишени нива на грешки, засягащи уеб платформата и някои от приложните програмни интерфейси (API).

Случаят съвпада с поредица от технически аномалии в глобалната мрежа през същия ден, като по-рано бяха докладвани затруднения и при други големи платформи като Facebook.

Източници: БТА, downdetector.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ей така ще четете и за АЕЦани

    3 5 Отговор
    като ви казвам че вече е време да гpъмне тоя AЕЦ че да затрие тоя Пpодaжeн евроaтлантическиБългapcкиГeн

    Коментиран от #5

    18:31 19.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някой

    10 0 Отговор
    Честито на компаниите, които замениха всичките си хора с ChatGPT.

    Комханияга днес няма да работи поради болничен на ChatGPT.

    18:36 19.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Весело

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "ей така ще четете и за АЕЦани":

    Ти не знаеш ли, съветските АЕЦ са "най-сигурните" в света. Съветсщите АЕЦ "не гърмят", а само украинските, японсщите, американските ... Съветските учени са най-умните в света, Руската фесерация е най-развитата, най-богатата ... в света. Московчани и Питерци са най-щастливите в света, а жигелите на Якутия са най-нещастни, намат пътища, нямат тротоари имат брата, кал, нефт и газ. Ама Москва им взима и нефта и газа без пари.

    18:46 19.07.2026

  • 6 Ауууу

    3 0 Отговор
    Каква драма за безмозъчните!

    18:50 19.07.2026

  • 7 Хейт

    1 0 Отговор
    Я ,че интересно това още не съм го ползвал и нямам и намерение да го ползвам за сега .

    19:45 19.07.2026

  • 8 Злоба

    2 0 Отговор
    Оххх горките хора останали са без помощник. Трябвало да пишат и да се плащат в екрана вместо това да им говори или каквото прави там . Дали може да разхожда кучета ,това изкуствено нещо или да глади.

    19:48 19.07.2026

  • 9 Сфинкс 🐈

    0 0 Отговор
    Поне за малко са останали насаме с естествения си интелект.
    Дано са знаели как да се справят със себе си, а може би са се почувствали и тъпи.
    Хахаха.

    20:09 19.07.2026

  • 10 УдоМача

    0 0 Отговор
    "оставяйки софтуерни инженери, студенти и бизнеси без достъп до основни работни инструменти." - ето това е началото на края!!!

    20:28 19.07.2026