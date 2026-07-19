Глобален срив засегна ChatGPT на 19 юли

Потребители от цял свят, включително и от България, се сблъскаха с внезапен глобален срив на ChatGPT в следобедните часове на 19 юли.

Проблемите с достъпа до популярния чатбот на компанията разработчик OpenAI започнаха да се усещат масово в платформите за следене на уеб трафика. Изкуственият интелект стана напълно неактивен за голяма част от активната си потребителска база, оставяйки софтуерни инженери, студенти и бизнеси без достъп до основни работни инструменти.

Хронология на техническия проблем

Начало на срива: Първите сериозни сигнали бяха регистрирани около 17:30 ч. българско време.

Първите сериозни сигнали бяха регистрирани около 17:30 ч. българско време. Мащаб на блокирането: Платформата за мониторинг Downdetector отчете рязък скок на оплакванията от различни точки на планетата, като потребителите съобщават за невъзможност да заредят уеб интерфейса или за критични грешки при генериране на отговори.

Платформата за мониторинг отчете рязък скок на оплакванията от различни точки на планетата, като потребителите съобщават за невъзможност да заредят уеб интерфейса или за критични грешки при генериране на отговори. Реакция на компанията: Към 18:10 ч. българско време от OpenAI Status потвърдиха, че разследват повишени нива на грешки, засягащи уеб платформата и някои от приложните програмни интерфейси (API).

Случаят съвпада с поредица от технически аномалии в глобалната мрежа през същия ден, като по-рано бяха докладвани затруднения и при други големи платформи като Facebook.

Източници: БТА, downdetector.com