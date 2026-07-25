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Въздушна война! Един и същи пилот е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство на Румъния
  Тема: Украйна

Въздушна война! Един и същи пилот е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство на Румъния

25 Юли, 2026 20:10 922 32

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Населението в източния окръг Тулча е получило предупреждение тази сутрин чрез системата RO-ALERT за вероятност от падане на обекти от въздушното пространство и препоръка да потърси безопасно убежище

Въздушна война! Един и същи пилот е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство на Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Румънското Министерство на националната отбрана съобщи днес, че един и същи пилот на изтребител F-16 е свалил и двата дрона, които нарушиха румънското въздушно пространство вчера и днес, съобщава новинарският сайт Зиаре, цитиран от БТА.

"Тази сутрин в 8:22 часа същият румънски пилот със същия изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили, подпомаган от същия колега, свали втори дрон, навлязъл във въздушното пространство на Румъния", информира министерството в публикация във Фейсбук.

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Институцията отбелязва, че дронът е бил свален над ненаселена зона в близост до границата с Украйна.

Два самолета F-16 "Fighting Falcon" на румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисии по охрана на въздушното пространство, са прехванали въздушната цел и са изпълнили стандартните процедури по идентификация и неутрализиране, посочи още министерството.

Населението в източния окръг Тулча е получило предупреждение тази сутрин чрез системата RO-ALERT за вероятност от падане на обекти от въздушното пространство и препоръка да потърси безопасно убежище.

Същевременно министърът на отбраната Ради Мируца посочи, че днешната акция в окръг Тулча е продължила само 11 минути за разлика от вчерашния случай, когато дрон беше свален над окръг Бузъу 83 минути след засичането му от радарите при навлизане в румънското въздушно пространство.

По думите му свалянето на дрона тази сутрин в близост до село Сфънту Георге представлява "ясно доказателство за категоричността от страна на Румънската армия, че подобни незаконни навлизания няма да бъдат толерирани".

"За 11 минути успяха да засекат целта с бордовия радар, да идентифицират безопасна зона, в която тя може да бъде атакувана, да я вземат на прицел и да я свалят", подчерта министърът, визирайки участвалите в операцията пилоти.

Той посочи, че все още няма информация за произхода на дрона и предстои разследване.

По отношение на сваления вчера дрон Главната прокуратура съобщи, че е установено, че той е тип "Шахед".

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща предаде днес послание на солидарност с Румъния след новите случаи на нарушаване на националното въздушно пространство и подчерта, че "сигурността на Румъния е сигурността на Европа", съобщава телевизия Диджи 24.

"За втори път в рамките на 24 часа въздушното пространство на Румъния беше нарушено от нахлуване на дронове. Поздравявам румънските власти за бързия и ефективен отговор. Напълно солидарни сме с Румъния и гражданите ѝ. Сигурността на ЕС е сигурността на Европа", написа Коща в социалната мрежа Екс.

"Ще продължим да укрепваме сигурността, устойчивостта и възпиращите способности на Европейския съюз, включително по източната му граница", допълни още председателят на Европейския съвет.

Изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили свали тази сутрин дрон в Делтата на река Дунав близо до границата с Украйна, след като вчера друг дрон, който румънската прокуратура идентифицира като тип "Шахед", беше свален от F-16 в югоизточния окръг Бузъу. И двата безпилотни апарата бяха унищожени с изстреляни от самолетите ракети над ненаселени местности.

Румънският министър на външните работи Оана Цою заяви днес, че Румъния защитава въздушното си пространство и ще сподели заключенията от разследванията във връзка с двата дрона, които бяха свалени след нарушаване на въздушното пространство на страната, със съюзниците от НАТО и партньорите от Европейския съюз, съобщава телевизия Диджи 24.

Цою публикува съобщение в мрежата Екс, след като тази сутрин изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили свали дрон в Делтата на Дунав при втория подобен случай в интервал от 48 часа.

Първият дипломат на Румъния подчерта, че за втори път в рамките на два дни румънски пилот на F-16 прехваща и унищожава дрон, който е навлязъл във въздушното пространство на Румъния. Тя посочи, че дронът е бил свален в Делтата на Дунав на около 10 километра западно от село Сфънту Георге.

"Знаем повече и за вчерашното прехващане - Главната прокуратура потвърди, че сваленият близо до село Падина дрон е бил тип "Шахед" - същия вид, който Русия изпраща нощ след нощ срещу Украйна", написа тя.

По думите ѝ двата случая "не са случайност, а модел".

"Две нахлувания в 48 часа не са случайност, те са модел и нашият отговор на този модел е последователност: засичане, прехващане, защита на нашите граждани, пълна прозрачност с нашите съюзници", изтъкна министърът.

Цою благодари на пилотите от румънските въоръжени сили за защитата на въздушното пространство на страната.

"Границите на Румъния не подлежат на преговаряне. Ние ще споделим и двете разследвания с нашите съюзници и партньорите от ЕС", посочи още Цою.

Около 11 часа вчера пилот на изтребите F-16 на румънските военновъздушни сили, участващ в мисия по охрана на въздушното пространство, свали дрон над ненаселена местност край село Падина в окръг Бузъу. Същият пилот около 8:20 часа днес свали друг дрон в близост до село Сфънту Георге, окръг Тулча.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    16 2 Отговор
    Брееее да стреляш с танк по муха не е ли скъпо..!

    Коментиран от #18

    20:11 25.07.2026

  • 2 До колкото се знае във Влашко

    21 4 Отговор
    Имат само един пилот затова е нормално

    Коментиран от #4

    20:13 25.07.2026

  • 3 ЗЕЛЕНИЯ СЕ НАШМЪРКАЛ

    14 5 Отговор
    И по грешка атакувал Румъния.

    20:14 25.07.2026

  • 4 Да е жив и здрав

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "До колкото се знае във Влашко":

    още стотина да свали.

    20:15 25.07.2026

  • 5 Не е свалил

    11 5 Отговор
    два дрона а два балона

    20:19 25.07.2026

  • 6 Украинците свалят по 6 дрона

    4 17 Отговор
    Украинците свалят по 6 дрона на едно излитане. Но не това е важно - колкото срещне толкова ще свали. Важното е, че руски дронове летят в Румъния.

    20:19 25.07.2026

  • 7 От кога пък

    14 3 Отговор
    делтата на река Дунав стана Румъния? Хахаха ....

    20:20 25.07.2026

  • 8 посочи още Цою

    12 3 Отговор
    Че е бил много пиян и не помни кво точно е свалил, може и гларуси да са били

    20:22 25.07.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    16 3 Отговор
    Щом не са оревали орталъка срещу Русия, значи дроновете са изстреляни от нацитата, ще има голямо мрънкане и оправдаване ако не успеят да го потулят

    20:28 25.07.2026

  • 10 Ха ХаХа

    12 3 Отговор
    Наркоманът ликвидира българите в Украйна.
    По паспорт сахвече украинци и с укроимена.Петър е Петро.
    Поискате да ви пратят снимка нахновите паспорти.
    При Ленин ифСталин по паспорт бяха българи.
    Всички българи подпомогнали Зеленски са национални предатели

    20:32 25.07.2026

  • 11 Майор Деянов, на всеки километър

    5 11 Отговор
    Руските таралясници са елементарни за сваляне !!! Казвам го от личен опит 👆😁

    Коментиран от #13

    20:32 25.07.2026

  • 12 Хе хе...

    12 3 Отговор
    И сега член пети, нали?
    Или барем том пети енд дъ хартбрейкърс!
    Ха ха ха ха ха ха!
    Тез героични нат овци се оказаха жалки мишоци.

    20:33 25.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да,бе

    9 2 Отговор
    Все едно сто самолета е имало в небето,че голямата новина е,че ги е свалил един и същ пилот...Да пропусне вторият ли,бе барабанисти!?!

    Коментиран от #27

    20:35 25.07.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "Личният ти опит е":

    Аз нямам полюции !!!
    Само памперс и пърхут 👈

    Коментиран от #16

    20:36 25.07.2026

  • 16 Майор Деянов

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    Ми изгълта полюциите и свършиха.
    Лакомник....

    20:38 25.07.2026

  • 17 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Изглежда ,Руменеско ,шофьорът на Ф 16 е спал в кабината,нещо като в приказката за ламята и златната ябълка.

    20:40 25.07.2026

  • 18 Баце,

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Само горивото е $25000 на час. Мамалигите са вдигнали четири самолета, общо над $100000 за гориво. Амортизация, инфраструктура, наземен персонал и всичко останало е башка.
    На руснаците един дрон им излиза стотина хиляди рубли.

    Коментиран от #23, #30

    20:40 25.07.2026

  • 19 Ами

    9 4 Отговор
    Все същите глупости. Същият румънски пилот със същия изтребител F-16,
    подпомаган от същия колега, свали същия дрон за втори път :)

    Кажете как мина изложението на военна техника в окраина.

    Коментиран от #26

    20:41 25.07.2026

  • 20 ?????

    4 3 Отговор
    Дано да имат и други такива пилоти.
    Щото иначе лошо само с един.

    Коментиран от #25

    20:41 25.07.2026

  • 21 Механик

    6 3 Отговор
    Явно се плаща на буква, а не на съдържание.
    Една и съща новина е преписана точно 4 пъти в тая статия. Преписана е почти дословно.

    20:43 25.07.2026

  • 22 Ами профи е

    2 5 Отговор
    Това не са ти пияните руски стрелци, дето мене целят, теб улучват

    20:44 25.07.2026

  • 23 Какво ти пука важното е, че бг копейките

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Баце,":

    винаги са капо.

    20:46 25.07.2026

  • 24 3400 УЧИЛИЩА

    2 4 Отговор
    СЪС ВЪНШНИ КЕНЕФИ.

    ТОВА Е ПУТИНОВА РУЗЗИЯ

    ЕДИН ОГРОМЕН КЕНЕФ.

    20:47 25.07.2026

  • 25 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "?????":

    Тия двамата, оня третия и Джордже пилотчето :)

    20:48 25.07.2026

  • 26 ВЕСЕЛЯК

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Е как как е минало изложението на военна техника? Ми нормално мина. Първо мина руската ракета. После минаха чистачите да оберат карантията дето висеше по клонаците. И чак накрая минаха водоноските, за да измият натовската кайма и лайнор от асфалта. Злите езици говорят, че водонските 5 пъти са ходили да зареждат, докато измият.

    20:50 25.07.2026

  • 27 Луганск

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "Да,бе":

    Експлозията край Волохово, Далечния Изток, миналият август, причинила изтичане на радиация, все още е забулена в мъгла. Руските власти не дават конкретна информация за това над какво са работили военните и учените на военноморския полигон в деня на аварията. Ясно е само, че инцидентът е станал с ядрен реактор, казва в интервю индийски сътрудник, ракетен инженер, който е участвал в разработката.
    Селището присъства само на военни карти.
    Изпробван е бил ядрен реактор, когато нещо се е объркало и се е стигнало до изтичане на радиация. Говорим за активен реактор, трябва да е имало термичен процес - отделяне на силно сгорещен въздух, който най-вероятно е в основата на аварията.
    Волохово става поредният силно радиационен район на територията на РФ, което се пази в тайна от гражданите на Русия.

    20:51 25.07.2026

  • 28 Софиянец

    6 1 Отговор
    От статията разбрахме, румънците имат само един пилот, които се е навил да се качи на фър16 😂 третия път ще се разбие ама ще е полезен за пропагандата

    20:51 25.07.2026

  • 29 Мюмюн

    5 1 Отговор
    даже и трети е свалил. насън

    20:51 25.07.2026

  • 30 Стефан

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Баце,":

    Така или иначе един пилот трябва да има брой летателни чосове така че нищо не са похарчили излишно освен една ракета

    21:12 25.07.2026

  • 31 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    А ДРОНОВЕТЕ.. УКРАИНСКИ

    21:27 25.07.2026

  • 32 Не е бил пилот

    0 0 Отговор
    Бил е гларус

    21:38 25.07.2026

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