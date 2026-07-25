Въздушна война! Един и същи пилот е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство на Румъния

Румънското Министерство на националната отбрана съобщи днес, че един и същи пилот на изтребител F-16 е свалил и двата дрона, които нарушиха румънското въздушно пространство вчера и днес, съобщава новинарският сайт Зиаре, цитиран от БТА.

"Тази сутрин в 8:22 часа същият румънски пилот със същия изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили, подпомаган от същия колега, свали втори дрон, навлязъл във въздушното пространство на Румъния", информира министерството в публикация във Фейсбук.

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Институцията отбелязва, че дронът е бил свален над ненаселена зона в близост до границата с Украйна.

Два самолета F-16 "Fighting Falcon" на румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисии по охрана на въздушното пространство, са прехванали въздушната цел и са изпълнили стандартните процедури по идентификация и неутрализиране, посочи още министерството.

Населението в източния окръг Тулча е получило предупреждение тази сутрин чрез системата RO-ALERT за вероятност от падане на обекти от въздушното пространство и препоръка да потърси безопасно убежище.

Същевременно министърът на отбраната Ради Мируца посочи, че днешната акция в окръг Тулча е продължила само 11 минути за разлика от вчерашния случай, когато дрон беше свален над окръг Бузъу 83 минути след засичането му от радарите при навлизане в румънското въздушно пространство.

По думите му свалянето на дрона тази сутрин в близост до село Сфънту Георге представлява "ясно доказателство за категоричността от страна на Румънската армия, че подобни незаконни навлизания няма да бъдат толерирани".

"За 11 минути успяха да засекат целта с бордовия радар, да идентифицират безопасна зона, в която тя може да бъде атакувана, да я вземат на прицел и да я свалят", подчерта министърът, визирайки участвалите в операцията пилоти.

Той посочи, че все още няма информация за произхода на дрона и предстои разследване.

По отношение на сваления вчера дрон Главната прокуратура съобщи, че е установено, че той е тип "Шахед".

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща предаде днес послание на солидарност с Румъния след новите случаи на нарушаване на националното въздушно пространство и подчерта, че "сигурността на Румъния е сигурността на Европа", съобщава телевизия Диджи 24.

"За втори път в рамките на 24 часа въздушното пространство на Румъния беше нарушено от нахлуване на дронове. Поздравявам румънските власти за бързия и ефективен отговор. Напълно солидарни сме с Румъния и гражданите ѝ. Сигурността на ЕС е сигурността на Европа", написа Коща в социалната мрежа Екс.

"Ще продължим да укрепваме сигурността, устойчивостта и възпиращите способности на Европейския съюз, включително по източната му граница", допълни още председателят на Европейския съвет.

Изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили свали тази сутрин дрон в Делтата на река Дунав близо до границата с Украйна, след като вчера друг дрон, който румънската прокуратура идентифицира като тип "Шахед", беше свален от F-16 в югоизточния окръг Бузъу. И двата безпилотни апарата бяха унищожени с изстреляни от самолетите ракети над ненаселени местности.

Румънският министър на външните работи Оана Цою заяви днес, че Румъния защитава въздушното си пространство и ще сподели заключенията от разследванията във връзка с двата дрона, които бяха свалени след нарушаване на въздушното пространство на страната, със съюзниците от НАТО и партньорите от Европейския съюз, съобщава телевизия Диджи 24.

Цою публикува съобщение в мрежата Екс, след като тази сутрин изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили свали дрон в Делтата на Дунав при втория подобен случай в интервал от 48 часа.

Първият дипломат на Румъния подчерта, че за втори път в рамките на два дни румънски пилот на F-16 прехваща и унищожава дрон, който е навлязъл във въздушното пространство на Румъния. Тя посочи, че дронът е бил свален в Делтата на Дунав на около 10 километра западно от село Сфънту Георге.

"Знаем повече и за вчерашното прехващане - Главната прокуратура потвърди, че сваленият близо до село Падина дрон е бил тип "Шахед" - същия вид, който Русия изпраща нощ след нощ срещу Украйна", написа тя.

По думите ѝ двата случая "не са случайност, а модел".

"Две нахлувания в 48 часа не са случайност, те са модел и нашият отговор на този модел е последователност: засичане, прехващане, защита на нашите граждани, пълна прозрачност с нашите съюзници", изтъкна министърът.

Цою благодари на пилотите от румънските въоръжени сили за защитата на въздушното пространство на страната.

"Границите на Румъния не подлежат на преговаряне. Ние ще споделим и двете разследвания с нашите съюзници и партньорите от ЕС", посочи още Цою.

Около 11 часа вчера пилот на изтребите F-16 на румънските военновъздушни сили, участващ в мисия по охрана на въздушното пространство, свали дрон над ненаселена местност край село Падина в окръг Бузъу. Същият пилот около 8:20 часа днес свали друг дрон в близост до село Сфънту Георге, окръг Тулча.