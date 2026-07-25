Въздушна война! Един и същи пилот е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство на Румъния

Румънското Министерство на националната отбрана съобщи днес, че един и същи пилот на изтребител F-16 е свалил и двата дрона, които нарушиха румънското въздушно пространство вчера и днес, съобщава новинарският сайт Зиаре, цитиран от БТА.
"Тази сутрин в 8:22 часа същият румънски пилот със същия изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили, подпомаган от същия колега, свали втори дрон, навлязъл във въздушното пространство на Румъния", информира министерството в публикация във Фейсбук.
Институцията отбелязва, че дронът е бил свален над ненаселена зона в близост до границата с Украйна.
Два самолета F-16 "Fighting Falcon" на румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисии по охрана на въздушното пространство, са прехванали въздушната цел и са изпълнили стандартните процедури по идентификация и неутрализиране, посочи още министерството.
Населението в източния окръг Тулча е получило предупреждение тази сутрин чрез системата RO-ALERT за вероятност от падане на обекти от въздушното пространство и препоръка да потърси безопасно убежище.
Същевременно министърът на отбраната Ради Мируца посочи, че днешната акция в окръг Тулча е продължила само 11 минути за разлика от вчерашния случай, когато дрон беше свален над окръг Бузъу 83 минути след засичането му от радарите при навлизане в румънското въздушно пространство.
По думите му свалянето на дрона тази сутрин в близост до село Сфънту Георге представлява "ясно доказателство за категоричността от страна на Румънската армия, че подобни незаконни навлизания няма да бъдат толерирани".
"За 11 минути успяха да засекат целта с бордовия радар, да идентифицират безопасна зона, в която тя може да бъде атакувана, да я вземат на прицел и да я свалят", подчерта министърът, визирайки участвалите в операцията пилоти.
Той посочи, че все още няма информация за произхода на дрона и предстои разследване.
По отношение на сваления вчера дрон Главната прокуратура съобщи, че е установено, че той е тип "Шахед".
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща предаде днес послание на солидарност с Румъния след новите случаи на нарушаване на националното въздушно пространство и подчерта, че "сигурността на Румъния е сигурността на Европа", съобщава телевизия Диджи 24.
"За втори път в рамките на 24 часа въздушното пространство на Румъния беше нарушено от нахлуване на дронове. Поздравявам румънските власти за бързия и ефективен отговор. Напълно солидарни сме с Румъния и гражданите ѝ. Сигурността на ЕС е сигурността на Европа", написа Коща в социалната мрежа Екс.
"Ще продължим да укрепваме сигурността, устойчивостта и възпиращите способности на Европейския съюз, включително по източната му граница", допълни още председателят на Европейския съвет.
Изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили свали тази сутрин дрон в Делтата на река Дунав близо до границата с Украйна, след като вчера друг дрон, който румънската прокуратура идентифицира като тип "Шахед", беше свален от F-16 в югоизточния окръг Бузъу. И двата безпилотни апарата бяха унищожени с изстреляни от самолетите ракети над ненаселени местности.
Румънският министър на външните работи Оана Цою заяви днес, че Румъния защитава въздушното си пространство и ще сподели заключенията от разследванията във връзка с двата дрона, които бяха свалени след нарушаване на въздушното пространство на страната, със съюзниците от НАТО и партньорите от Европейския съюз, съобщава телевизия Диджи 24.
Цою публикува съобщение в мрежата Екс, след като тази сутрин изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили свали дрон в Делтата на Дунав при втория подобен случай в интервал от 48 часа.
Първият дипломат на Румъния подчерта, че за втори път в рамките на два дни румънски пилот на F-16 прехваща и унищожава дрон, който е навлязъл във въздушното пространство на Румъния. Тя посочи, че дронът е бил свален в Делтата на Дунав на около 10 километра западно от село Сфънту Георге.
"Знаем повече и за вчерашното прехващане - Главната прокуратура потвърди, че сваленият близо до село Падина дрон е бил тип "Шахед" - същия вид, който Русия изпраща нощ след нощ срещу Украйна", написа тя.
По думите ѝ двата случая "не са случайност, а модел".
"Две нахлувания в 48 часа не са случайност, те са модел и нашият отговор на този модел е последователност: засичане, прехващане, защита на нашите граждани, пълна прозрачност с нашите съюзници", изтъкна министърът.
Цою благодари на пилотите от румънските въоръжени сили за защитата на въздушното пространство на страната.
"Границите на Румъния не подлежат на преговаряне. Ние ще споделим и двете разследвания с нашите съюзници и партньорите от ЕС", посочи още Цою.
Около 11 часа вчера пилот на изтребите F-16 на румънските военновъздушни сили, участващ в мисия по охрана на въздушното пространство, свали дрон над ненаселена местност край село Падина в окръг Бузъу. Същият пилот около 8:20 часа днес свали друг дрон в близост до село Сфънту Георге, окръг Тулча.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #18
20:11 25.07.2026
2 До колкото се знае във Влашко
Коментиран от #4
20:13 25.07.2026
3 ЗЕЛЕНИЯ СЕ НАШМЪРКАЛ
20:14 25.07.2026
4 Да е жив и здрав
До коментар #2 от "До колкото се знае във Влашко":още стотина да свали.
20:15 25.07.2026
5 Не е свалил
20:19 25.07.2026
6 Украинците свалят по 6 дрона
20:19 25.07.2026
7 От кога пък
20:20 25.07.2026
8 посочи още Цою
20:22 25.07.2026
9 ДрайвингПлежър
20:28 25.07.2026
10 Ха ХаХа
По паспорт сахвече украинци и с укроимена.Петър е Петро.
Поискате да ви пратят снимка нахновите паспорти.
При Ленин ифСталин по паспорт бяха българи.
Всички българи подпомогнали Зеленски са национални предатели
20:32 25.07.2026
11 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #13
20:32 25.07.2026
12 Хе хе...
Или барем том пети енд дъ хартбрейкърс!
Ха ха ха ха ха ха!
Тез героични нат овци се оказаха жалки мишоци.
20:33 25.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Да,бе
Коментиран от #27
20:35 25.07.2026
15 Владимир Путин, президент
До коментар #13 от "Личният ти опит е":Аз нямам полюции !!!
Само памперс и пърхут 👈
Коментиран от #16
20:36 25.07.2026
16 Майор Деянов
До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":Ми изгълта полюциите и свършиха.
Лакомник....
20:38 25.07.2026
17 Сатана Z
20:40 25.07.2026
18 Баце,
До коментар #1 от "Робот":Само горивото е $25000 на час. Мамалигите са вдигнали четири самолета, общо над $100000 за гориво. Амортизация, инфраструктура, наземен персонал и всичко останало е башка.
На руснаците един дрон им излиза стотина хиляди рубли.
Коментиран от #23, #30
20:40 25.07.2026
19 Ами
подпомаган от същия колега, свали същия дрон за втори път :)
Кажете как мина изложението на военна техника в окраина.
Коментиран от #26
20:41 25.07.2026
20 ?????
Щото иначе лошо само с един.
Коментиран от #25
20:41 25.07.2026
21 Механик
Една и съща новина е преписана точно 4 пъти в тая статия. Преписана е почти дословно.
20:43 25.07.2026
22 Ами профи е
20:44 25.07.2026
23 Какво ти пука важното е, че бг копейките
До коментар #18 от "Баце,":винаги са капо.
20:46 25.07.2026
24 3400 УЧИЛИЩА
ТОВА Е ПУТИНОВА РУЗЗИЯ
ЕДИН ОГРОМЕН КЕНЕФ.
20:47 25.07.2026
25 Ами
До коментар #20 от "?????":Тия двамата, оня третия и Джордже пилотчето :)
20:48 25.07.2026
26 ВЕСЕЛЯК
До коментар #19 от "Ами":Е как как е минало изложението на военна техника? Ми нормално мина. Първо мина руската ракета. После минаха чистачите да оберат карантията дето висеше по клонаците. И чак накрая минаха водоноските, за да измият натовската кайма и лайнор от асфалта. Злите езици говорят, че водонските 5 пъти са ходили да зареждат, докато измият.
20:50 25.07.2026
27 Луганск
До коментар #14 от "Да,бе":Експлозията край Волохово, Далечния Изток, миналият август, причинила изтичане на радиация, все още е забулена в мъгла. Руските власти не дават конкретна информация за това над какво са работили военните и учените на военноморския полигон в деня на аварията. Ясно е само, че инцидентът е станал с ядрен реактор, казва в интервю индийски сътрудник, ракетен инженер, който е участвал в разработката.
Селището присъства само на военни карти.
Изпробван е бил ядрен реактор, когато нещо се е объркало и се е стигнало до изтичане на радиация. Говорим за активен реактор, трябва да е имало термичен процес - отделяне на силно сгорещен въздух, който най-вероятно е в основата на аварията.
Волохово става поредният силно радиационен район на територията на РФ, което се пази в тайна от гражданите на Русия.
20:51 25.07.2026
28 Софиянец
20:51 25.07.2026
29 Мюмюн
20:51 25.07.2026
30 Стефан
До коментар #18 от "Баце,":Така или иначе един пилот трябва да има брой летателни чосове така че нищо не са похарчили излишно освен една ракета
21:12 25.07.2026
31 Боруна Лом
21:27 25.07.2026
32 Не е бил пилот
21:38 25.07.2026