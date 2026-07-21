Подготвя се нова размяна на военнопленници и затворници между Русия и Украйна, която може да се състои в най-скоро време, заяви в интервю за ТАСС омбудсманът на Руската федерация Яна Лантратова, предаде БТА.

По думите ѝ в момента тече утвърждаване на списъците с военни и цивилни лица.

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“Готови сме за размяна в най-скоро време. В момента се съгласуват списъците и това се отнася отделно за цивилни и военни. Подготвяме много важна размяна. Умишлено не посочваме дати, за да не се провалим“, каза тя.

Лантратова заяви, че получава много запитвания за хората в списъците и посочи, че се стреми в тях да бъдат включени възможно най-много имена.