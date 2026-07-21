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Подготвя се нова размяна на военнопленници и затворници между Русия и Украйна
  Тема: Украйна

Подготвя се нова размяна на военнопленници и затворници между Русия и Украйна

21 Юли, 2026 07:01 640 26

  • украйна-
  • русия-
  • военнопленници-
  • война-
  • яна лантратова

Тя може да се състои в най-скоро време, заяви омбудсманът на Руската федерация

Подготвя се нова размяна на военнопленници и затворници между Русия и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подготвя се нова размяна на военнопленници и затворници между Русия и Украйна, която може да се състои в най-скоро време, заяви в интервю за ТАСС омбудсманът на Руската федерация Яна Лантратова, предаде БТА.

По думите ѝ в момента тече утвърждаване на списъците с военни и цивилни лица.

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“Готови сме за размяна в най-скоро време. В момента се съгласуват списъците и това се отнася отделно за цивилни и военни. Подготвяме много важна размяна. Умишлено не посочваме дати, за да не се провалим“, каза тя.

Лантратова заяви, че получава много запитвания за хората в списъците и посочи, че се стреми в тях да бъдат включени възможно най-много имена.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гларус

    6 3 Отговор
    Ние от морето искаме укрити да се махат

    Коментиран от #8, #11

    07:14 21.07.2026

  • 3 Механик

    6 3 Отговор
    Погледни снимката и ми кажи, виждал ли си по-криви глави от тия?
    Бих се заклел, че са продукт на някакъв нечовешки ГМО-експеримент.
    И не мога да разбера за какво са така радостни? Чака ги фронтовата месомелачка. Да не мислят, че Зели ще ги демобилизира при тая липса на свеж материал?6886

    Коментиран от #6, #7

    07:18 21.07.2026

  • 4 Име

    0 1 Отговор
    Хубав ден!

    07:19 21.07.2026

  • 5 Клоун Запартъков с изтекъл срок

    3 2 Отговор
    Външното на България ми обеща, че като ми върнат сега хилядите трупове, обезщетението за вдовиците те ще го поемат.
    Аз пари нямам, щото строя златни тоалетни.

    07:19 21.07.2026

  • 6 Един

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    На Лавров тиквата му е по-крива. На Герасимов тоже.

    07:20 21.07.2026

  • 7 Мурка

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Гледаш в огледалото, любов!

    07:23 21.07.2026

  • 8 Ами Путин не иска да им плати

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гларус":

    командировъчните. Ще чакаш.

    Коментиран от #9

    07:24 21.07.2026

  • 9 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ами Путин не иска да им плати":

    Няма проблем.
    Ние нали им плащаме вече пета година хотела в слънчев бряг

    Коментиран от #23

    07:27 21.07.2026

  • 10 НАБЛЮДАТЕЛ

    2 1 Отговор
    Я, имало още живи бандери. Странно.

    07:28 21.07.2026

  • 11 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гларус":

    Не си интересен!

    07:29 21.07.2026

  • 12 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    4 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:31 21.07.2026

  • 13 Мдаа...

    3 1 Отговор
    Последната размяна на тела на загинали военни е 31÷501 в полза на руснаците. Което все пак е съотношение само 1÷16. Щото последните няколко години обмена беше 25/40÷1000, демек горе долу съотношение 1÷30. Иначе казано един руснак отнасяше със себе си тридесетина бандерчета. Сега отнася "само" петнайсетина.
    Иначе за военнопленниците ясно, 1÷1 стига пленените xoxoли да се навият на размяна.
    Абе както казват островните инцести и зеле наркомана- до последния у краинец!

    Коментиран от #16

    07:33 21.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 На кого му пука

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мдаа...":

    Важното е, че бг копейките винаги са капо.

    Коментиран от #21, #26

    07:40 21.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    0 1 Отговор
    Е тотален крах. Поредния исторически провал.

    07:43 21.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 пони, ама розАво

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "На кого му пука":

    Колежке, ти как се справяш с когнитивния си дисонанс? На мене вече не ми помага ни синтетика, ни избелването на ануса ми. Затова съм си решила да си се самоумра или да си посегна на живота си по други начини. Черния си Елекрически Пингвин си Го завещавам на тебе, да си Го ползваш за спомен от мене си.
    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!

    07:45 21.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не ние, за него пак Путин плаща

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    От замразените си сметки. За хотел може, за самолет се ц.ганее. Не го разбирам.
    Оплачи се на него да ускори капитулацията си. Кой му е крив, че разболява копейките от завист

    07:51 21.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "На кого му пука":

    Всеки си получава заслуженото!

    07:54 21.07.2026

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