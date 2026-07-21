Подготвя се нова размяна на военнопленници и затворници между Русия и Украйна, която може да се състои в най-скоро време, заяви в интервю за ТАСС омбудсманът на Руската федерация Яна Лантратова, предаде БТА.
По думите ѝ в момента тече утвърждаване на списъците с военни и цивилни лица.
“Готови сме за размяна в най-скоро време. В момента се съгласуват списъците и това се отнася отделно за цивилни и военни. Подготвяме много важна размяна. Умишлено не посочваме дати, за да не се провалим“, каза тя.
Лантратова заяви, че получава много запитвания за хората в списъците и посочи, че се стреми в тях да бъдат включени възможно най-много имена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гларус
Коментиран от #8, #11
07:14 21.07.2026
3 Механик
Бих се заклел, че са продукт на някакъв нечовешки ГМО-експеримент.
И не мога да разбера за какво са така радостни? Чака ги фронтовата месомелачка. Да не мислят, че Зели ще ги демобилизира при тая липса на свеж материал?6886
Коментиран от #6, #7
07:18 21.07.2026
4 Име
07:19 21.07.2026
5 Клоун Запартъков с изтекъл срок
Аз пари нямам, щото строя златни тоалетни.
07:19 21.07.2026
6 Един
До коментар #3 от "Механик":На Лавров тиквата му е по-крива. На Герасимов тоже.
07:20 21.07.2026
7 Мурка
До коментар #3 от "Механик":Гледаш в огледалото, любов!
07:23 21.07.2026
8 Ами Путин не иска да им плати
До коментар #2 от "Гларус":командировъчните. Ще чакаш.
Коментиран от #9
07:24 21.07.2026
9 оня с коня
До коментар #8 от "Ами Путин не иска да им плати":Няма проблем.
Ние нали им плащаме вече пета година хотела в слънчев бряг
Коментиран от #23
07:27 21.07.2026
10 НАБЛЮДАТЕЛ
07:28 21.07.2026
11 Факт
До коментар #2 от "Гларус":Не си интересен!
07:29 21.07.2026
12 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:31 21.07.2026
13 Мдаа...
Иначе за военнопленниците ясно, 1÷1 стига пленените xoxoли да се навият на размяна.
Абе както казват островните инцести и зеле наркомана- до последния у краинец!
Коментиран от #16
07:33 21.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 На кого му пука
До коментар #13 от "Мдаа...":Важното е, че бг копейките винаги са капо.
Коментиран от #21, #26
07:40 21.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
07:43 21.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 пони, ама розАво
До коментар #16 от "На кого му пука":Колежке, ти как се справяш с когнитивния си дисонанс? На мене вече не ми помага ни синтетика, ни избелването на ануса ми. Затова съм си решила да си се самоумра или да си посегна на живота си по други начини. Черния си Елекрически Пингвин си Го завещавам на тебе, да си Го ползваш за спомен от мене си.
Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!
07:45 21.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Не ние, за него пак Путин плаща
До коментар #9 от "оня с коня":От замразените си сметки. За хотел може, за самолет се ц.ганее. Не го разбирам.
Оплачи се на него да ускори капитулацията си. Кой му е крив, че разболява копейките от завист
07:51 21.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Дзак
До коментар #16 от "На кого му пука":Всеки си получава заслуженото!
07:54 21.07.2026