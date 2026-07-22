Ситуацията в Близкия изток, свързана с войната между САЩ и Иран, която се пренесе и в други държави от региона, както и напрежението в Ливан между Израел и подкрепяното от Техеран движение "Хизбула", са водещи теми в световния печат. Те са съпроводени от коментарите за срещата на американския президент Доналд Тръмп с ливанския му колега Жозеф Аун в Белия дом, предаде БТА.

Великобритания

Доналд Тръмп обмисля мащабно разширяване на войната с Иран, след като Техеран нанесе нови удари срещу американски военни обекти в Персийския залив, включително съоръжения на "Амазон" в Бахрейн и жизненоважна енергийна и водоснабдителна инфраструктура в Кувейт, пише британският в. "Дейли телеграф".

Пентагонът призна, че близо 100 американски военнослужещи са били ранени през последните седмици, докато най-новият кръг от сражения навлиза в десетия си ден, отбелязва изданието. "Пакистан, Катар и Египет се опитват да посредничат за 10-дневно примирие, въпреки че Иран е ударил още два танкера в Ормузкия проток. Не е известно обаче кой ще седне на масата за преговори", обръща внимание вестникът в Обединеното кралство.

Освен това хусите обявиха морска блокада в Червено море срещу Саудитска Арабия, Иран признава, че затруднената му икономика вече е "основното бойно поле", а новият британски премиер Анди Бърнам и неговият кабинет са изправени пред ранен дипломатически тест във връзка с войната в Иран, посочва "Дейли телеграф".

Доналд Тръмп заяви снощи, че ще позволи на американските авиокомпании да възобновят директните полети до Ливан повече от 40 години след като САЩ спряха този маршрут, пише друг британски вестник - "Гардиън", който припомня, че полетите бяха преустановени през 1985 г. от администрацията на Роналд Рейгън след отвличането на самолет.

"С настоящото давам указания на моята администрация да позволи на всички американски авиокомпании да летят директно до Ливан, за да могат американците лесно да посещават тази красива страна", заяви Тръмп в публикация в социалните медии след срещата с ливанския президент Жозеф Аун.

Аун пристигна във Вашингтон, за да настоява за дългосрочно успокояване на обстановката след месеци на война между Израел и подкрепяната от Иран въоръжена групировка "Хизбула", посочва "Гардиън".

САЩ настояваха за мир в Ливан, но вниманието им беше отклонено от нова ескалация на воените действия с Иран, която дестабилизира голяма част от Близкия изток. Неотдавна Тръмп заяви, че поне засега няма голям интерес към преговори с иранския лидер за прекратяване на войната, припомня британското издание.

Ливан и Израел имаха необичайни преки преговори с посредничеството на Вашингтон в Рим. Посещението на Аун в Белия дом беше първото на ливански президент от 2009 г. насам.

"Това е място и страна, с които са се отнасяли много зле, и ние ще се погрижим да бъдат третирани подобаващо и с уважението, което заслужават", каза Тръмп на Аун по време на срещата в Белия дом, с която приключи четиридневната визита на ливанския лидер във Вашингтон. "Ще му помогнем много", добави той, без да дава конкретни подробности.

Ливан се надява преговорите във Вашингтон да доведат до изтегляне на израелските войски от големи части от Южен Ливан, които те в момента окупират, и до получаване на подкрепа за ливанската армия, за да установи пълен контрол в районите, където досега доминираха бойците на "Хизбула", акцентира "Гардиън".

Тръмп коментира пълното изтегляне на израелската армия от Ливан, като заяви, че "Те са в процес на прегрупиране." Той отново не съобщи повече подробности.

"Вашата визия е мирът", заяви Аун, обръщайки се към американския президент, като определи мира като "завещанието" на американския си колега, обобщава британското издание.

САЩ

Последните американски жертви на бойните действия показват, че рискът се е изместил към войските, намиращи се далеч от границите на Иран, пише американският в. "Вашингтон пост".

В една война, доминирана от дронове и ракети с голям обсег, американските сили, натоварени със задачата да защитават базите от удари, са станали по-уязвими. И четиримата американски войници, загинали през последните дни по време на подновените военни действия с Иран, са били част от подразделения за противовъздушна отбрана, оставайки в уязвими бази, за да могат да защитят другите от удари с балистични ракети и дронове, обръща внимание изданието.

За разлика от последните две десетилетия на война в Афганистан и Ирак, където повечето смъртни случаи бяха сред военнослужещи, участващи в пехотни патрули и конвои, в този конфликт такива жертви се отчитат сред войници, които никога не са стъпвали в Иран, а загиват при атаки, насочени срещу бази, намиращи се понякога на стотици километри, е акцентът на "Вашингтон пост". От началото на войната в края на февруари Иран е изстрелял около 8500 ракети и дронове срещу цели в целия Близък Изток, като около 100 от тези атаки са преминали през отбранителните системи на САЩ и партньорите му, съобщава вестникът, като се позовава на свой информиран източник.

Тази промяна е оказала изключителен натиск върху американските въоръжени сили - и по-специално върху подразделенията за противовъздушна отбрана - като те са принудени да се адаптират бързо, заяви пред "Вашингтон пост" Брад Боуман, ветеран от армията и директор във "Фондацията за защита на демокрациите". "Автономността, изкуственият интелект и масовото производство правят и без това вече много трудната работа на личния състав на въздушната и ракетната отбрана на американската армия още по-голямо предизвикателство", смята той.

През последните дни Иран е нанасял по-агресивни удари срещу Йордания, заяви американски представител пред "Вашингтон пост", тъй като САЩ са в процес на прехвърляне на още бойни самолети там.

В изявление вчера президентът Доналд Тръмп сякаш намекна, че американските сили там са разчитали на оръжия за противовъздушна отбрана на друга държава, за да прихванат ракетите, макар че не посочи чии са те, отбеляза в. "Вашингтон пост". "Когато оставяте други хора да вършат вашата работа, понякога не се получава толкова добре", заяви той.

"Неотдавнашните смъртни случаи сред американските войници отново повдигнаха въпроси относно безопасността на американските сили в базите в Близкия изток, тъй като тези съоръжения по принцип не са проектирани да издържат на ответни удари. По време на предишните войни в Ирак и Афганистан боевете се водеха в рамките на тези две държави, а не в регионалните бази. Реакцията на Иран също беше по-мащабна от очакваното - Техеран нанесе удари както по големите бази, така и по малки съоръжения и гражданска инфраструктура, като заплаши и да нанесе удари по всяка страна, подкрепяща военните операции на САЩ", пише "Вашингтон пост".

Според американски военен, служил във военновъздушната база "Мувафак Салти" в Йордания, много от сградите там са метални фургони и палатки с тънки стени, които не могат да издържат на атаки с ракети, минохвъргачки или дронове, отбелязва американският вестник. Но дори по-новите съоръжения в някои бази в региона, които вече включват дебели стени, не могат да осигурят защита срещу пряко попадение от балистична ракета, уточнява военният пред изданието.

Франция

На срещата си с Тръмп в Белия дом ливанският президент Жозеф Аун благодари на домакина си за "това историческо посещение и историческото постижение, осъществено с подписването на рамковото споразумение", пише френският в. "Монд". "Крайната цел" на Тръмп "е да се сложи завинаги край на враждебността между Ливан и Израел", добави той, цитиран от изданието.

Бейрут се надява, че разговорите в Белия дом ще доведат до изтеглянето на израелските войски от обширните райони, които те заемат в момента в южната част на страната, както и до засилена подкрепа за ливанската армия, за да може тя да утвърди властта си върху териториите, които преди това бяха контролирани от милициите на "Хизбула", акцентира "Монд".

По време на срещата си с Доналд Тръмп Джозеф Аун подчерта "спешната необходимост от пълно изтегляне на Израел" от страната му, съобщиха от кабинета му. Това е "фундаментална стъпка за укрепване на стабилността, за да може ливанската държава да разпростре своя суверенитет върху цялата територия и да продължи с прилагането на съвместната тристранна рамка", гласи изявление на ливанската президентска администрация, цитирано от "Монд".

Освен това ливанският президент поиска от своя американски колега значителна помощ за ливанската армия и го призова да "продължи да подкрепя" Въоръжените сили на Ливан (ВСЛ). "Без ВСЛ всичко ще се срине. Не искаме това. Мисля, че президентът Тръмп също не иска това", подчерта Жозеф Аун. В отговор Тръмп заяви, че има "много конкретни планове" за подпомагане на ливанската армия, отбелязва "Монд".

Тази първа среща между двамата държавни лидери се състои в момент, когато Вашингтон оказва натиск върху Бейрут да разоръжи "Хизбула" – условие, поставено от Израел за оттеглянето на израелската армия от южната част на Ливан, обръща внимание френският вестник.

Вчера ливанската армия се разположи в селото Заутар аш Шаркие, в съответствие с рамковото споразумение, което предвижда създаването на "пилотни зони", от които Израел се е изтеглил. Но, като знак за нестабилността на ситуацията, по-късно тя обвини израелските сили, че са стреляли "в близост до нейните войски" в това селище, отбелязва "Монд".

Аун, бивш главнокомандващ армията, беше избран за президент през януари миналата година с подкрепата на Запада, което бележи поврат в ливанската политика, обръща внимание френският вестник. "Откакто дойде на власт, той се ангажира да разоръжи влиятелната "Хизбула". Но проиранската организация, която отказва да се подчини, в началото на март въвлече страната в нова война с Израел в знак на солидарност с Иран. Оттогава над 4300 души са загинали при масирани удари на израелската армия, която проведе и сухопътна офанзива и окупира голяма част от Южен Ливан. Насилието поутихна, след като през април двете страни започнаха преговори в опит да отделят ливанския въпрос от войната в региона", обобщава "Монд".