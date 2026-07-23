Sky News: Зеленски нямаше друг избор, освен да уволни Сирски

Във важен ход насред война, президентът на Украйна Володимир Зеленски уволни своя военен началник и се опитва да привлече обратно бивш министър на отбраната – само дни след като го отстрани, коментира Sky News рокадите във военното ръководство в Киев.

Зеленски със сигурност се опитва да възстанови стабилността на своя военен екип след избухването на самопричинен, междуособен конфликт, който бе е от полза само за Русия.

В крайна сметка Зеленски нямаше друг избор, освен да уволни генерал Олександър Сирски като главнокомандващ след почти седмица на протести срещу предишното му решение да отстрани Михайло Федоров от ръководството на Министерството на отбраната.

В продължение на месеци имаше търкания между Федоров и 60-годишния Сирски, като първият заяви, че е поискал от президента да уволни генерала, но вместо това е бил принуден да подаде оставка. Сирски ще бъде заменен от по-млад, но подобно закален в битки – и по-популярен – командир на име Михайло Драпати. Зеленски също така заяви, че е разговарял с Федоров, за да му предложи „видна позиция“ обратно в правителството.

Федоров, подкрепен от много украинци на протестите, е харесван и смятан за новатор и движеща сила зад еволюцията на войната с дронове.

Сирски, който е научил занаята си в украинската армия от съветската епоха, бе станал изключително непопулярен сред много от собствените си войски като главнокомандващ. Зеленски му благодари за службата.

Новият главнокомандващ на украинската армия Михайло Драпати заяви, че му е било възложено да засили контраофанзивата и да предприеме нова операция на територията на Русия.