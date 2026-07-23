Sky News: Зеленски нямаше друг избор, освен да уволни Сирски

Във важен ход насред война, президентът на Украйна Володимир Зеленски уволни своя военен началник и се опитва да привлече обратно бивш министър на отбраната – само дни след като го отстрани, коментира Sky News рокадите във военното ръководство в Киев.
Зеленски със сигурност се опитва да възстанови стабилността на своя военен екип след избухването на самопричинен, междуособен конфликт, който бе е от полза само за Русия.
В крайна сметка Зеленски нямаше друг избор, освен да уволни генерал Олександър Сирски като главнокомандващ след почти седмица на протести срещу предишното му решение да отстрани Михайло Федоров от ръководството на Министерството на отбраната.
В продължение на месеци имаше търкания между Федоров и 60-годишния Сирски, като първият заяви, че е поискал от президента да уволни генерала, но вместо това е бил принуден да подаде оставка. Сирски ще бъде заменен от по-млад, но подобно закален в битки – и по-популярен – командир на име Михайло Драпати. Зеленски също така заяви, че е разговарял с Федоров, за да му предложи „видна позиция“ обратно в правителството.
Федоров, подкрепен от много украинци на протестите, е харесван и смятан за новатор и движеща сила зад еволюцията на войната с дронове.
Сирски, който е научил занаята си в украинската армия от съветската епоха, бе станал изключително непопулярен сред много от собствените си войски като главнокомандващ. Зеленски му благодари за службата.
Новият главнокомандващ на украинската армия Михайло Драпати заяви, че му е било възложено да засили контраофанзивата и да предприеме нова операция на територията на Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Все тая
До коментар #1 от "Някой си":Оркоморът продължава по план.
07:05 23.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 БРАВО
Коментиран от #5, #8, #31
07:08 23.07.2026
5 Умрел руснак
До коментар #4 от "БРАВО":А руснаците с кеф скачат в черните чували.
07:11 23.07.2026
6 Михайло Драпати, генерал
Аз ще унищожа двойно 👈
Коментиран от #14, #18, #38
07:12 23.07.2026
7 Дзак
07:14 23.07.2026
8 Миролюб Войнов, историк
До коментар #4 от "БРАВО":Нород който забрави, че дължи съществуването си на белоруси и украинци е Фашистки народ !!!
Запомни го 👈
Коментиран от #39
07:15 23.07.2026
9 yкpонюз
Коментиран от #17
07:15 23.07.2026
10 Атлантик
Хахахаха.......
07:16 23.07.2026
11 8888
07:16 23.07.2026
12 ВЕСЕЛЯК
Айде бандерляци, излизайте от метрото. Стига спахте! Новото дженерали иска подвизи от вас.
Хйде, покажете на какво сте способни, че Зели трябва да покаже перемога пред съюзниците, че инак нема паре.
Чае шукария, кривоглавчовци! Шукар бури, кар мангел.
07:17 23.07.2026
13 Джамбаза
Коментиран от #16
07:17 23.07.2026
14 Мисирски
До коментар #6 от "Михайло Драпати, генерал":80 милиона даже, математици големи има тука.
07:20 23.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мисирски
До коментар #13 от "Джамбаза":Какво от това, важното е, че напълни крематорките с вата!
Коментиран от #29
07:24 23.07.2026
17 ВЕСЕЛЯК
До коментар #9 от "yкpонюз":Това няма да спаси блатния хаганат от капитулация и разпад!
07:25 23.07.2026
18 8888
До коментар #6 от "Михайло Драпати, генерал":в украйна смятат колко пари са изкарали от Европа, не какво става на фронта.
Всички любители на Украйна, питайте се защо зеленски моли да му пращат хората от Европа и защо няма новини от фронта, спряха ли нещо? няма да питам защо според върховния лидер загиналите войници са 45 000 за три години... само 15 000 загинаха в Европа за 1 седмица жеги... в Украйна явно войниците умират само от старост
07:26 23.07.2026
19 Последния Софиянец
Коментиран от #23
07:26 23.07.2026
20 Жирик
07:27 23.07.2026
21 8888
Коментиран от #40
07:27 23.07.2026
22 В Киев за три дни
07:28 23.07.2026
23 Жирик
До коментар #19 от "Последния Софиянец":То не остана нищо от втарая, освен леш и скрап, бункерното след изборите почва мобилизацията в блатата.
07:29 23.07.2026
24 Неграмотно
07:31 23.07.2026
25 Хе хе...
07:31 23.07.2026
26 Укропат
07:33 23.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
Коментиран от #33
07:39 23.07.2026
29 Хаха
До коментар #16 от "Мисирски":Затова ли при обмяната на чували по негово време съотношението винаги е 1000:30!?
Всъщност защо го "сменят" и къде е Сирски, да не би да прави компания на Линдзи!? Двамата нещо едновременно изчезнаха...
Коментиран от #35
07:40 23.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Антирашист 1824
До коментар #4 от "БРАВО":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори ,а чети за фашистките държави !
07:46 23.07.2026
32 Дон Корлеоне
07:51 23.07.2026
33 Антирашист 1825
До коментар #28 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":Подигравките с нещастието на хората възприемам като садизъм !
07:54 23.07.2026
34 Дедо
07:57 23.07.2026
35 Математик
До коментар #29 от "Хаха":Не коректно е сравняване на жертви и брой тела при размяна ! Такова сравнение служи само за пропаганда !
07:59 23.07.2026
36 Ъъъ
07:59 23.07.2026
37 Баце ЕООД
08:01 23.07.2026
38 ЕмБратле
До коментар #6 от "Михайло Драпати, генерал":Не, 800 милиона! Нищо не си разбрал.. И едно извънземно и още толкова корееца
08:03 23.07.2026
39 Абе
До коментар #8 от "Миролюб Войнов, историк":Определението ти няма нищо общо с фашизма.. Ама ти толкова си знаеш
08:04 23.07.2026
40 Мишел
До коментар #21 от "8888":Реално загиват над 20 украинци за 1 руснак.
08:15 23.07.2026
41 Рублевка
Коментиран от #43
08:28 23.07.2026
42 Демократ
Пожелаваме на новият главнокомандуващ да освободи Родината си и да утрои Груз 200..
Унищожен руZнак спасен човешки живот.Успех.
08:29 23.07.2026
43 Доволни ли сте от еврото?
До коментар #41 от "Рублевка":Сега сте в клуба на богатите. Половината работещи на минимална заплата и тройни цени. Добре, че изгонихте мутрите и цената на горивата е най-ниска в Европа.
08:35 23.07.2026