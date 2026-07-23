Новини
Свят »
Украйна »
Sky News: Зеленски нямаше друг избор, освен да уволни Сирски
  Тема: Украйна

Sky News: Зеленски нямаше друг избор, освен да уволни Сирски

23 Юли, 2026 07:01 1 938 43

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски-
  • михайло федоров-
  • михайло драпати

Новият главнокомандващ на украинската армия Михайло Драпати заяви, че му е било възложено да засили контраофанзивата срещу Русия

Sky News: Зеленски нямаше друг избор, освен да уволни Сирски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във важен ход насред война, президентът на Украйна Володимир Зеленски уволни своя военен началник и се опитва да привлече обратно бивш министър на отбраната – само дни след като го отстрани, коментира Sky News рокадите във военното ръководство в Киев.

Зеленски със сигурност се опитва да възстанови стабилността на своя военен екип след избухването на самопричинен, междуособен конфликт, който бе е от полза само за Русия.

В крайна сметка Зеленски нямаше друг избор, освен да уволни генерал Олександър Сирски като главнокомандващ след почти седмица на протести срещу предишното му решение да отстрани Михайло Федоров от ръководството на Министерството на отбраната.

В продължение на месеци имаше търкания между Федоров и 60-годишния Сирски, като първият заяви, че е поискал от президента да уволни генерала, но вместо това е бил принуден да подаде оставка. Сирски ще бъде заменен от по-млад, но подобно закален в битки – и по-популярен – командир на име Михайло Драпати. Зеленски също така заяви, че е разговарял с Федоров, за да му предложи „видна позиция“ обратно в правителството.

Федоров, подкрепен от много украинци на протестите, е харесван и смятан за новатор и движеща сила зад еволюцията на войната с дронове.

Сирски, който е научил занаята си в украинската армия от съветската епоха, бе станал изключително непопулярен сред много от собствените си войски като главнокомандващ. Зеленски му благодари за службата.

Новият главнокомандващ на украинската армия Михайло Драпати заяви, че му е било възложено да засили контраофанзивата и да предприеме нова операция на територията на Русия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Все тая

    20 7 Отговор

    До коментар #1 от "Някой си":

    Оркоморът продължава по план.

    07:05 23.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БРАВО

    17 5 Отговор
    Сега новия главнокомандващ на укровермахта ще покаже на невръстните бандерчета как се засилват ПР акциийките по поставяне на укропарцала без да се жертва толсова месо и веднага бандерчетата ще хукнат да се записват в армията!

    Коментиран от #5, #8, #31

    07:08 23.07.2026

  • 5 Умрел руснак

    10 24 Отговор

    До коментар #4 от "БРАВО":

    А руснаците с кеф скачат в черните чували.

    07:11 23.07.2026

  • 6 Михайло Драпати, генерал

    9 27 Отговор
    Генерал Сирски ликвидира 800 000 ватника !!!
    Аз ще унищожа двойно 👈

    Коментиран от #14, #18, #38

    07:12 23.07.2026

  • 7 Дзак

    4 2 Отговор
    Приветстваме иновациите!

    07:14 23.07.2026

  • 8 Миролюб Войнов, историк

    8 24 Отговор

    До коментар #4 от "БРАВО":

    Нород който забрави, че дължи съществуването си на белоруси и украинци е Фашистки народ !!!
    Запомни го 👈

    Коментиран от #39

    07:15 23.07.2026

  • 9 yкpонюз

    19 5 Отговор
    Укpoпропагандата направи всичко възможно да изкара пуча срещу зеления фюрер, като протести срещу Сирски!?

    Коментиран от #17

    07:15 23.07.2026

  • 10 Атлантик

    18 4 Отговор
    Пак ли ще има контра???
    Хахахаха.......

    07:16 23.07.2026

  • 11 8888

    12 3 Отговор
    Реалната новина: "заради загубата на хора Украйна, както и ТЦК, скочи срещу главните в армията и еленски го смени", се превърна в "хората искам много младия също толкова кален генерал, защото стария учил по времето на съветския съюз и е комунист"

    07:16 23.07.2026

  • 12 ВЕСЕЛЯК

    10 8 Отговор
    Бангаранга ле ромале!
    Айде бандерляци, излизайте от метрото. Стига спахте! Новото дженерали иска подвизи от вас.
    Хйде, покажете на какво сте способни, че Зели трябва да покаже перемога пред съюзниците, че инак нема паре.
    Чае шукария, кривоглавчовци! Шукар бури, кар мангел.

    07:17 23.07.2026

  • 13 Джамбаза

    16 4 Отговор
    Олександър Сирски е руснак и е Александър!

    Коментиран от #16

    07:17 23.07.2026

  • 14 Мисирски

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Михайло Драпати, генерал":

    80 милиона даже, математици големи има тука.

    07:20 23.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мисирски

    5 9 Отговор

    До коментар #13 от "Джамбаза":

    Какво от това, важното е, че напълни крематорките с вата!

    Коментиран от #29

    07:24 23.07.2026

  • 17 ВЕСЕЛЯК

    6 8 Отговор

    До коментар #9 от "yкpонюз":

    Това няма да спаси блатния хаганат от капитулация и разпад!

    07:25 23.07.2026

  • 18 8888

    19 5 Отговор

    До коментар #6 от "Михайло Драпати, генерал":

    в украйна смятат колко пари са изкарали от Европа, не какво става на фронта.
    Всички любители на Украйна, питайте се защо зеленски моли да му пращат хората от Европа и защо няма новини от фронта, спряха ли нещо? няма да питам защо според върховния лидер загиналите войници са 45 000 за три години... само 15 000 загинаха в Европа за 1 седмица жеги... в Украйна явно войниците умират само от старост

    07:26 23.07.2026

  • 19 Последния Софиянец

    5 6 Отговор
    Загузката на блатари ще продължи 24/7, това е най важното.

    Коментиран от #23

    07:26 23.07.2026

  • 20 Жирик

    10 5 Отговор
    Този няма да изкара и до Зимата, както и целият сбирщайн в Кiyв.

    07:27 23.07.2026

  • 21 8888

    5 9 Отговор
    Над 1,5 милиона вати са при кабзоня, сега Драпати ще прибере и останалите в чувалите!

    Коментиран от #40

    07:27 23.07.2026

  • 22 В Киев за три дни

    4 10 Отговор
    Федоров направи РФ и ботоксовия Фюррер смешни! В бл@ тная станахте за подигравка на целия Свят!

    07:28 23.07.2026

  • 23 Жирик

    4 6 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    То не остана нищо от втарая, освен леш и скрап, бункерното след изборите почва мобилизацията в блатата.

    07:29 23.07.2026

  • 24 Неграмотно

    1 1 Отговор
    сред много от собствените си войски

    07:31 23.07.2026

  • 25 Хе хе...

    3 2 Отговор
    Тия се хванаха за косите. Очаквам до зимата да почнат да си гризат гърлата един на друг.

    07:31 23.07.2026

  • 26 Укропат

    6 3 Отговор
    Шефчето в паника сменя генерал след генерал. Памперс след памперс. Твърди че качеството на белото му причинява разстройство. Но всички знаем ,от сухарите е.

    07:33 23.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    3 1 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в ню кииф?

    Коментиран от #33

    07:39 23.07.2026

  • 29 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мисирски":

    Затова ли при обмяната на чували по негово време съотношението винаги е 1000:30!?
    Всъщност защо го "сменят" и къде е Сирски, да не би да прави компания на Линдзи!? Двамата нещо едновременно изчезнаха...

    Коментиран от #35

    07:40 23.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Антирашист 1824

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "БРАВО":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори ,а чети за фашистките държави !

    07:46 23.07.2026

  • 32 Дон Корлеоне

    2 1 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    07:51 23.07.2026

  • 33 Антирашист 1825

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    Подигравките с нещастието на хората възприемам като садизъм !

    07:54 23.07.2026

  • 34 Дедо

    3 3 Отговор
    Драпати е казал че ще увеличи атаките срещу агресора, амин! Щом Русия иска да краде чуждата земя, що ли пък Украйна да не си отреже едно хубаво парче от Русия! Би било адекватно и възможно действие при това слабо представяне на изтощената магучая!

    07:57 23.07.2026

  • 35 Математик

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Хаха":

    Не коректно е сравняване на жертви и брой тела при размяна ! Такова сравнение служи само за пропаганда !

    07:59 23.07.2026

  • 36 Ъъъ

    2 1 Отговор
    Абе чувам, че датският корабен гигант Maersk напуска окончателно от Черно море и незабавно спира маршрутите си до украинските пристанища поради руските удари....

    07:59 23.07.2026

  • 37 Баце ЕООД

    0 1 Отговор
    То тва е от ден оле, победи на бойното поле, вътрешна хармония в държавата..

    08:01 23.07.2026

  • 38 ЕмБратле

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Михайло Драпати, генерал":

    Не, 800 милиона! Нищо не си разбрал.. И едно извънземно и още толкова корееца

    08:03 23.07.2026

  • 39 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Миролюб Войнов, историк":

    Определението ти няма нищо общо с фашизма.. Ама ти толкова си знаеш

    08:04 23.07.2026

  • 40 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "8888":

    Реално загиват над 20 украинци за 1 руснак.

    08:15 23.07.2026

  • 41 Рублевка

    0 1 Отговор
    "Спасете ни още веднъж!" Така пишат германците на руските танкове, оставени за паметници в Германия.

    Коментиран от #43

    08:28 23.07.2026

  • 42 Демократ

    0 0 Отговор
    Да благодарим на ген.Сирски, че отправи стотици хиляди ушанки при Кабзон и спря дивата путлерова орда.
    Пожелаваме на новият главнокомандуващ да освободи Родината си и да утрои Груз 200..
    Унищожен руZнак спасен човешки живот.Успех.

    08:29 23.07.2026

  • 43 Доволни ли сте от еврото?

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Рублевка":

    Сега сте в клуба на богатите. Половината работещи на минимална заплата и тройни цени. Добре, че изгонихте мутрите и цената на горивата е най-ниска в Европа.

    08:35 23.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания