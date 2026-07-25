Размяна на въздушни удари! Украинските сили свалиха една крилата ракета и 127 руски дрона през изминалата нощ

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили през изминалата нощ една крилата ракета с прецизно насочване Х-59/69 и 127 безпилотни летателни апарата при руски атаки срещу Украйна, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на Военновъздушните сили на Украйна, пише БТА.
От 18:00 ч. местно време (и българско) вчера руските сили започнаха атака, като използваха две крилати ракети Х-59/69 (изстреляни от въздушното пространство над Черно море) и 157 дрона от типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и "Болдерол", както и дронове примамки от следните направления: Орловска, Курска, Ростовка области, Приморско-Ахтарск (Краснодарски край), Хвардийсе и Чауда (във временно окупирания Крим) и от временно окупираната украинска Донецка област.
Въздушната атака беше отблъсната от ВВС на Украйна, Силите за противовъздушна отбрана, подразделенията за радиоелектронна борба, групите за борба с дронове и мобилните групи на Въоръжените сили на Украйна.
Данни са актуални към 07:30 ч. тази сутрин.
Общо 26 щурмови безпилотни летателни апарата нанесоха удари по девет обекта, като на четири от тях бяха открити отломки. Ракетата Х-59/69 не достигна целта си.
Украинските сили съобщиха, че атаките продължават и руски дронове все още са в украинското въздушно пространство.
От своя страна, Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалата нощ руските средства за противовъздушна отбрана са свалили и унищожили 328 украински безпилотни летателни апарата над територията на Руската федерация и акваторията на Азовско море, отбелязва ТАСС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Свалили руска ракета
Коментиран от #7
11:28 25.07.2026
2 Последния Софиянец
11:29 25.07.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #4, #9, #15, #18
11:29 25.07.2026
4 доктор Гълабова
До коментар #3 от "стоян георгиев":Колко пъти да ти казвам да си пиеш хапчетата за шизофренията , преди да пишеш в сайта !!!
11:32 25.07.2026
5 на оръжейния панаир в Киев
11:32 25.07.2026
6 ФАКТ
11:32 25.07.2026
7 Путин многоходовия
До коментар #1 от "Свалили руска ракета":Сорос ни каза да се евг в продъкжение на 10 години. И да сте многоходови
11:33 25.07.2026
8 Жълт парцал
В обекта, намиращ се в предградие на украинската столица, "имаше демонстрация на безпилотни летателни апарати, включително перспективни, украинско и чуждестранно производство, използвани за нанасяне на удари по граждански обекти на територията на Русия", според изявлението.
10 убити и над 100 ранени нацита в Киев. И то все дрон специалисти
11:33 25.07.2026
9 Шампиона по неграмотност вече е тук
До коментар #3 от "стоян георгиев":Ти си републикански шампион по неграмотност, ако се създаде подобна титла.
Недоумявам как са ти дали диплома за основно образование.
11:34 25.07.2026
10 Питам
11:34 25.07.2026
11 Инна
Един от ключовите инциденти при ударите по пристанищната инфраструктура беше унищожаването на уникална цел в пристанището Измаил. Руска балистична ракета или баржиращ боеприпас „Геран“ унищожи плаващ док, използван за обслужване на безпилотни подводни апарати.
Безпилотните подводни апарати са произведени по британска технология. Те са по същество дистанционно управляеми торпеда, които могат да работят на относително големи дълбочини. Основните компоненти се внасят от Запада, но Украйна рекламира тези апарати като свое супероръжие, способно да унищожи Кримския мост. Врагът използва такива устройства, наред с други неща, срещу наши цивилни кораби, плаващи в Черно море, превозващи цивилни товари.
Ударът срещу Измаил постигна двойна цел: унищожи материалната база за морски тероризъм и изпрати ясен сигнал, че руската армия няма да позволи Черно море да бъде отцепено от заплахи от дълбините.
Руските въоръжени сили методично отрязват Украйна от морето, унищожавайки както надводни цели, така и подводни оръжия за нападение. Цялата брегова линия под контрола на киев
Коментиран от #13
11:34 25.07.2026
12 ПО ТОЧНО.....
11:35 25.07.2026
13 Инна
До коментар #11 от "Инна":Руските въоръжени сили методично отрязват Украйна от морето, унищожавайки както надводни цели, така и подводни оръжия за нападение. Цялата брегова линия под контрола на киевския режим се превърна в зона на непрекъснато обстрелване, където нито един военен обект не може да функционира безопасно.
Коментиран от #17
11:36 25.07.2026
14 Луганск и Инна
Аз съм бот, настроен периодично да бълва порция безсмислици.
Не съм виновен, акълът ми толкоз. Като на програмиста ми. Вече и той се обърка кога съм Инна, кога Луганск. Успях да заблудя и един копеец, който иска се жени за мен. Обаче аз съм мъж. Може да съм бот, но не съм обратен.
Айде, до след малко, че ме презареждат при всяка нова тема.
11:41 25.07.2026
15 Инна
До коментар #3 от "стоян георгиев":Според онлайн картата на Министерството на дигиталната трансформация на Украйна, сирени са били активирани в Киевска, Полтавска, Черниговска, Сумска, Черкаска, Кировоградска, Днепропетровска, Харковска и Николаевска области.
Одеска област. През деня срещу пристанищната зона са били използвани „Пакети“ и най-малко четири дрона „Оникс“. В Беляри е бил ударен открит склад. В Южне е ударен граничен пост, в който са били разположени чуждестранни военни специалисти, подготвящи и изстрелващи безпилотни летателни апарати. В Маяки е бил ударен склад близо до мост; след кацането на дроновете е била засечена детонация. През нощта атаката се е преместила към дунавските пристанища. Няколко групи дронове са били насочени към Измаил, Рени, Вилково и Приморское. По-късно най-малко пет Х-59 са били изпратени в Черноморск, Затока и Одеса.
В Сумска област, според подземни активисти, ударите са били насочени към военен транспорт, складове, центрове за управление на дронове и подразделения на украинските въоръжени сили. В северните предградия на Харков е ударен завод за сглобяване на дронове и комуникационно оборудване, а друг удар е поразил хангар, в който се помещава военна техника, в Харковска област. В Черниговска област са ударени гранични складове, пунктове за разполагане и пътища за снабдяване на украинските армейски части. В Днепропетровска област целите са включвали съоръжения на железопътната инфраструктура и военни складове.
Коментиран от #20
11:44 25.07.2026
16 Без име
▪️Организаторите го определят като най-голямото събитие в украинския сектор на отбранителните технологии. Очаква се участие на над 150 украински и международни компании от отбранителната индустрия, както и на повече от 2000 представители на бранша, включително производители, военни, инженери, разработчици, инвеститори и длъжностни лица..
11:44 25.07.2026
17 стоян георгиев
До коментар #13 от "Инна":Копипейста не помага .да питам след всичките тези успехи защо в русия няма ток и защо ударите по руските градове се увеличават ?нали е разрушена украинската военна промишленост?
Коментиран от #19
11:46 25.07.2026
18 12345
До коментар #3 от "стоян георгиев":Тогава ЕССР да спре помощта на тази толкова брутално силна коччина начело с ннаркосчето.
Коментиран от #28
11:47 25.07.2026
19 Бъркаш сиси
До коментар #17 от "стоян георгиев":В 404 няма ток и спят в метрото. И се запиши на курс по грамотност.
Коментиран от #22
11:49 25.07.2026
20 стоян георгиев
До коментар #15 от "Инна":И?какво се случи след тези удари?украйна загуби боеспособност или намаля бензина или нямат ток?какво се случи бе копей след милионите руски успехи дето всеки ден постигате?аз ще ти кажа какво се случи.горят складовете в питер е москва няма бензин в западна русия няма ток в крим няма пари за пътища болници и инфраструктура в цяла русия.гробищата са пълни със знамена на вагнер спецназ морска пехота десантчици а фронта не мърда....
11:49 25.07.2026
21 Демократъ
11:49 25.07.2026
22 стоян георгиев
До коментар #19 от "Бъркаш сиси":Спят в метрото само когато има атала.в украйна бачка всичко.не случайно гори москва.тия дронове не растат по дърветата.не случайно в крим няма туристи а в западна русия бензин.
Коментиран от #23
11:51 25.07.2026
23 Случайно гори
До коментар #22 от "стоян георгиев":свинскаБандера.
11:54 25.07.2026
24 Луганск
Селището присъства само на военни карти.
Изпробван е бил ядрен реактор, когато нещо се е объркало и се е стигнало до изтичане на радиация. Говорим за активен реактор, трябва да е имало термичен процес - отделяне на силно сгорещен въздух, който най-вероятно е в основата на аварията.
Волохово става поредният силно радиационен район на територията на РФ, което се пази в тайна от гражданите на Русия.
11:54 25.07.2026
25 Луганск и Инна
Аз съм бот, настроен периодично да бълва порция безсмислици.
Не съм виновен, акълът ми толкоз. Като на програмиста ми. Вече и той се обърка кога съм Инна, кога Луганск. Успях да заблудя и един копеец, който иска се жени за мен. Обаче аз съм мъж. Може да съм бот, но не съм обратен.
Айде, до след малко, че ме презареждат при всяка нова тема.
Коментиран от #26
12:04 25.07.2026
26 Инна
До коментар #25 от "Луганск и Инна":На баба ти ф.рчилото!
12:05 25.07.2026
27 Мишел
Коментиран от #30
12:13 25.07.2026
28 стоян георгиев
До коментар #18 от "12345":Що да спираме помоща? Напротив трябва да я удвоим.те унищожават нашия най страшен враг и то за някакви дребни пари .
Коментиран от #31
12:15 25.07.2026
29 стоян георгиев
12:20 25.07.2026
30 Ракетчик
До коментар #27 от "Мишел":Украинското ПВО не става за нищо друго, освен със собствените си ракети да разрушават собствените си сгради. Разбира се, после обвиняват Русия. Но както е казано – На кривата ракета, космоса ѝ пречи.
12:22 25.07.2026
31 Мишел
До коментар #28 от "стоян георгиев":Единственото което постига Украйна, е ускоряването на самоунищожението си. От 53.4 милиона население преди тази война, сега е под 20 милиона
Коментиран от #33
12:23 25.07.2026
32 Някой
12:28 25.07.2026
33 стоян георгиев
До коментар #31 от "Мишел":Какъв избор имаше украйна?
12:33 25.07.2026