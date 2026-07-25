Размяна на въздушни удари! Украинските сили свалиха една крилата ракета и 127 руски дрона през изминалата нощ

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили през изминалата нощ една крилата ракета с прецизно насочване Х-59/69 и 127 безпилотни летателни апарата при руски атаки срещу Украйна, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на Военновъздушните сили на Украйна, пише БТА.

От 18:00 ч. местно време (и българско) вчера руските сили започнаха атака, като използваха две крилати ракети Х-59/69 (изстреляни от въздушното пространство над Черно море) и 157 дрона от типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и "Болдерол", както и дронове примамки от следните направления: Орловска, Курска, Ростовка области, Приморско-Ахтарск (Краснодарски край), Хвардийсе и Чауда (във временно окупирания Крим) и от временно окупираната украинска Донецка област.

Въздушната атака беше отблъсната от ВВС на Украйна, Силите за противовъздушна отбрана, подразделенията за радиоелектронна борба, групите за борба с дронове и мобилните групи на Въоръжените сили на Украйна.

Данни са актуални към 07:30 ч. тази сутрин.

Общо 26 щурмови безпилотни летателни апарата нанесоха удари по девет обекта, като на четири от тях бяха открити отломки. Ракетата Х-59/69 не достигна целта си.

Украинските сили съобщиха, че атаките продължават и руски дронове все още са в украинското въздушно пространство.

От своя страна, Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалата нощ руските средства за противовъздушна отбрана са свалили и унищожили 328 украински безпилотни летателни апарата над територията на Руската федерация и акваторията на Азовско море, отбелязва ТАСС.