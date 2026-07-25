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Размяна на въздушни удари! Украинските сили свалиха една крилата ракета и 127 руски дрона през изминалата нощ

Размяна на въздушни удари! Украинските сили свалиха една крилата ракета и 127 руски дрона през изминалата нощ

25 Юли, 2026 11:23 760 33

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • пво

Украинските сили съобщиха, че атаките продължават и руски дронове все още са в украинското въздушно пространство

Размяна на въздушни удари! Украинските сили свалиха една крилата ракета и 127 руски дрона през изминалата нощ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили през изминалата нощ една крилата ракета с прецизно насочване Х-59/69 и 127 безпилотни летателни апарата при руски атаки срещу Украйна, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на Военновъздушните сили на Украйна, пише БТА.

От 18:00 ч. местно време (и българско) вчера руските сили започнаха атака, като използваха две крилати ракети Х-59/69 (изстреляни от въздушното пространство над Черно море) и 157 дрона от типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и "Болдерол", както и дронове примамки от следните направления: Орловска, Курска, Ростовка области, Приморско-Ахтарск (Краснодарски край), Хвардийсе и Чауда (във временно окупирания Крим) и от временно окупираната украинска Донецка област.

Въздушната атака беше отблъсната от ВВС на Украйна, Силите за противовъздушна отбрана, подразделенията за радиоелектронна борба, групите за борба с дронове и мобилните групи на Въоръжените сили на Украйна.

Данни са актуални към 07:30 ч. тази сутрин.

Общо 26 щурмови безпилотни летателни апарата нанесоха удари по девет обекта, като на четири от тях бяха открити отломки. Ракетата Х-59/69 не достигна целта си.

Украинските сили съобщиха, че атаките продължават и руски дронове все още са в украинското въздушно пространство.

От своя страна, Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалата нощ руските средства за противовъздушна отбрана са свалили и унищожили 328 украински безпилотни летателни апарата над територията на Руската федерация и акваторията на Азовско море, отбелязва ТАСС.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свалили руска ракета

    24 3 Отговор
    Вие продължавате да сте един поръчков фашизоиден русофобен сайт.

    Коментиран от #7

    11:28 25.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    24 2 Отговор
    Една свалена ракета от 100.

    11:29 25.07.2026

  • 3 стоян георгиев

    3 26 Отговор
    Съотношението на дроновете вече е в полза на украйна.като сложим о по високата ефективност на украинците нещата стават брутални в украинска полза.

    Коментиран от #4, #9, #15, #18

    11:29 25.07.2026

  • 4 доктор Гълабова

    21 3 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Колко пъти да ти казвам да си пиеш хапчетата за шизофренията , преди да пишеш в сайта !!!

    11:32 25.07.2026

  • 5 на оръжейния панаир в Киев

    22 2 Отговор
    имаше поне 80 натуфци....

    11:32 25.07.2026

  • 6 ФАКТ

    3 18 Отговор
    Няма по-големи кр тени от копейките и бакшиша милиционер неможач

    11:32 25.07.2026

  • 7 Путин многоходовия

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Свалили руска ракета":

    Сорос ни каза да се евг в продъкжение на 10 години. И да сте многоходови

    11:33 25.07.2026

  • 8 Жълт парцал

    18 2 Отговор
    Цитирам БТА и изявлението на укрите
    В обекта, намиращ се в предградие на украинската столица, "имаше демонстрация на безпилотни летателни апарати, включително перспективни, украинско и чуждестранно производство, използвани за нанасяне на удари по граждански обекти на територията на Русия", според изявлението.

    10 убити и над 100 ранени нацита в Киев. И то все дрон специалисти

    11:33 25.07.2026

  • 9 Шампиона по неграмотност вече е тук

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Ти си републикански шампион по неграмотност, ако се създаде подобна титла.
    Недоумявам как са ти дали диплома за основно образование.

    11:34 25.07.2026

  • 10 Питам

    13 2 Отговор
    За кой ли път, за кой ли път зелените наркомани пак победиха? За кой ли път, за кой ли път руската икономика рухна? Спомнете си "Весникар ли?" на Дядо Вазов, дето кандидат зетя във вестника си 8 пъти е превземал Йоханесбург само и само да гъделичка бъдещия си тъст!

    11:34 25.07.2026

  • 11 Инна

    14 2 Отговор
    Успоредно с унищожаването на украинския военно-промишлен комплекс, руските сили преследват също толкова важна задача: морска блокада на военните доставки. Серия от масирани атаки срещу украинските черноморски пристанища накара западните корабособственици да напуснат региона панически. Търговският трафик, който беше използван за снабдяване на украинските въоръжени сили, беше напълно парализиран.

    Един от ключовите инциденти при ударите по пристанищната инфраструктура беше унищожаването на уникална цел в пристанището Измаил. Руска балистична ракета или баржиращ боеприпас „Геран“ унищожи плаващ док, използван за обслужване на безпилотни подводни апарати.
    Безпилотните подводни апарати са произведени по британска технология. Те са по същество дистанционно управляеми торпеда, които могат да работят на относително големи дълбочини. Основните компоненти се внасят от Запада, но Украйна рекламира тези апарати като свое супероръжие, способно да унищожи Кримския мост. Врагът използва такива устройства, наред с други неща, срещу наши цивилни кораби, плаващи в Черно море, превозващи цивилни товари.

    Ударът срещу Измаил постигна двойна цел: унищожи материалната база за морски тероризъм и изпрати ясен сигнал, че руската армия няма да позволи Черно море да бъде отцепено от заплахи от дълбините.

    Руските въоръжени сили методично отрязват Украйна от морето, унищожавайки както надводни цели, така и подводни оръжия за нападение. Цялата брегова линия под контрола на киев

    Коментиран от #13

    11:34 25.07.2026

  • 12 ПО ТОЧНО.....

    10 2 Отговор
    .....СВАЛИЛИ СА СИ УSА РАНИ ТЕ ГАЩИ

    11:35 25.07.2026

  • 13 Инна

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Инна":

    Руските въоръжени сили методично отрязват Украйна от морето, унищожавайки както надводни цели, така и подводни оръжия за нападение. Цялата брегова линия под контрола на киевския режим се превърна в зона на непрекъснато обстрелване, където нито един военен обект не може да функционира безопасно.

    Коментиран от #17

    11:36 25.07.2026

  • 14 Луганск и Инна

    2 9 Отговор
    Будалкам ви, колеги.
    Аз съм бот, настроен периодично да бълва порция безсмислици.
    Не съм виновен, акълът ми толкоз. Като на програмиста ми. Вече и той се обърка кога съм Инна, кога Луганск. Успях да заблудя и един копеец, който иска се жени за мен. Обаче аз съм мъж. Може да съм бот, но не съм обратен.

    Айде, до след малко, че ме презареждат при всяка нова тема.

    11:41 25.07.2026

  • 15 Инна

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Според онлайн картата на Министерството на дигиталната трансформация на Украйна, сирени са били активирани в Киевска, Полтавска, Черниговска, Сумска, Черкаска, Кировоградска, Днепропетровска, Харковска и Николаевска области.

    Одеска област. През деня срещу пристанищната зона са били използвани „Пакети“ и най-малко четири дрона „Оникс“. В Беляри е бил ударен открит склад. В Южне е ударен граничен пост, в който са били разположени чуждестранни военни специалисти, подготвящи и изстрелващи безпилотни летателни апарати. В Маяки е бил ударен склад близо до мост; след кацането на дроновете е била засечена детонация. През нощта атаката се е преместила към дунавските пристанища. Няколко групи дронове са били насочени към Измаил, Рени, Вилково и Приморское. По-късно най-малко пет Х-59 са били изпратени в Черноморск, Затока и Одеса.

    В Сумска област, според подземни активисти, ударите са били насочени към военен транспорт, складове, центрове за управление на дронове и подразделения на украинските въоръжени сили. В северните предградия на Харков е ударен завод за сглобяване на дронове и комуникационно оборудване, а друг удар е поразил хангар, в който се помещава военна техника, в Харковска област. В Черниговска област са ударени гранични складове, пунктове за разполагане и пътища за снабдяване на украинските армейски части. В Днепропетровска област целите са включвали съоръжения на железопътната инфраструктура и военни складове.

    Коментиран от #20

    11:44 25.07.2026

  • 16 Без име

    5 1 Отговор
    Русия се чуди с какво да се представи и ма това изложение. Предстои да видим. 😂😂😂Изложението за отбранителни технологии IRON DEMO 2026 ще се проведе в Лвов на 28 и 29 август.
    ▪️Организаторите го определят като най-голямото събитие в украинския сектор на отбранителните технологии. Очаква се участие на над 150 украински и международни компании от отбранителната индустрия, както и на повече от 2000 представители на бранша, включително производители, военни, инженери, разработчици, инвеститори и длъжностни лица..

    11:44 25.07.2026

  • 17 стоян георгиев

    2 6 Отговор

    До коментар #13 от "Инна":

    Копипейста не помага .да питам след всичките тези успехи защо в русия няма ток и защо ударите по руските градове се увеличават ?нали е разрушена украинската военна промишленост?

    Коментиран от #19

    11:46 25.07.2026

  • 18 12345

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Тогава ЕССР да спре помощта на тази толкова брутално силна коччина начело с ннаркосчето.

    Коментиран от #28

    11:47 25.07.2026

  • 19 Бъркаш сиси

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    В 404 няма ток и спят в метрото. И се запиши на курс по грамотност.

    Коментиран от #22

    11:49 25.07.2026

  • 20 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "Инна":

    И?какво се случи след тези удари?украйна загуби боеспособност или намаля бензина или нямат ток?какво се случи бе копей след милионите руски успехи дето всеки ден постигате?аз ще ти кажа какво се случи.горят складовете в питер е москва няма бензин в западна русия няма ток в крим няма пари за пътища болници и инфраструктура в цяла русия.гробищата са пълни със знамена на вагнер спецназ морска пехота десантчици а фронта не мърда....

    11:49 25.07.2026

  • 21 Демократъ

    3 1 Отговор
    Германците подлъгаха демократите че те ще спечелят тоя път и Сащ тръгнаха с тях. Тръмп се усети и се опитва да излезне от губещата коалиция но името на Сащ вече е записано в историята като започнали войната на губещата страна.

    11:49 25.07.2026

  • 22 стоян георгиев

    1 6 Отговор

    До коментар #19 от "Бъркаш сиси":

    Спят в метрото само когато има атала.в украйна бачка всичко.не случайно гори москва.тия дронове не растат по дърветата.не случайно в крим няма туристи а в западна русия бензин.

    Коментиран от #23

    11:51 25.07.2026

  • 23 Случайно гори

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    свинскаБандера.

    11:54 25.07.2026

  • 24 Луганск

    3 4 Отговор
    Експлозията край Волохово, Далечния Изток, миналият август, причинила изтичане на радиация, все още е забулена в мъгла. Руските власти не дават конкретна информация за това над какво са работили военните и учените на военноморския полигон в деня на аварията. Ясно е само, че инцидентът е станал с ядрен реактор, казва в интервю индийски сътрудник, ракетен инженер, който е участвал в разработката.
    Селището присъства само на военни карти.
    Изпробван е бил ядрен реактор, когато нещо се е объркало и се е стигнало до изтичане на радиация. Говорим за активен реактор, трябва да е имало термичен процес - отделяне на силно сгорещен въздух, който най-вероятно е в основата на аварията.
    Волохово става поредният силно радиационен район на територията на РФ, което се пази в тайна от гражданите на Русия.

    11:54 25.07.2026

  • 25 Луганск и Инна

    1 2 Отговор
    Будалкам ви, колеги.
    Аз съм бот, настроен периодично да бълва порция безсмислици.
    Не съм виновен, акълът ми толкоз. Като на програмиста ми. Вече и той се обърка кога съм Инна, кога Луганск. Успях да заблудя и един копеец, който иска се жени за мен. Обаче аз съм мъж. Може да съм бот, но не съм обратен.

    Айде, до след малко, че ме презареждат при всяка нова тема.

    Коментиран от #26

    12:04 25.07.2026

  • 26 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Луганск и Инна":

    На баба ти ф.рчилото!

    12:05 25.07.2026

  • 27 Мишел

    1 0 Отговор
    След ударите през тази нощ, Украйна, Киев и Лвов в момента са отново под удари с Искандери и Циркони. Това са оръжия, които където ударят, трева не никне Срещу тези оръжия украинското ПВО е напълно безполезно. Атакувани и ударени са голям брой обекти на "Новая почта", която осъществява логистиката на ВСУ.

    Коментиран от #30

    12:13 25.07.2026

  • 28 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "12345":

    Що да спираме помоща? Напротив трябва да я удвоим.те унищожават нашия най страшен враг и то за някакви дребни пари .

    Коментиран от #31

    12:15 25.07.2026

  • 29 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Вчера си поиграхме на чичо дактор с един украинец избягал от фронта.

    12:20 25.07.2026

  • 30 Ракетчик

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Украинското ПВО не става за нищо друго, освен със собствените си ракети да разрушават собствените си сгради. Разбира се, после обвиняват Русия. Но както е казано – На кривата ракета, космоса ѝ пречи.

    12:22 25.07.2026

  • 31 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Единственото което постига Украйна, е ускоряването на самоунищожението си. От 53.4 милиона население преди тази война, сега е под 20 милиона

    Коментиран от #33

    12:23 25.07.2026

  • 32 Някой

    0 0 Отговор
    Факти май са объркали журналистиката с научната фантастика.

    12:28 25.07.2026

  • 33 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Какъв избор имаше украйна?

    12:33 25.07.2026

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