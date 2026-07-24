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Украйна извърши нова атака по складове на компанията Wildberries, която има централна роля в руската потребителска икономика
  Тема: Украйна

Украйна извърши нова атака по складове на компанията Wildberries, която има централна роля в руската потребителска икономика

24 Юли, 2026 16:46 1 398 84

  • украйна-
  • wildberries-
  • русия-
  • война-
  • татяна ким

Украйна взема на прицел компанията като част от опитите си да гарантира, че обикновените руснаци ще усетят последиците от войната

Украйна извърши нова атака по складове на компанията Wildberries, която има централна роля в руската потребителска икономика - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шестима души бяха убити и 26 бяха ранени при украинска ракетна атака срещу завод в руската Кировска област, съобщи днес губернаторът на областта Александър Соколов, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Той каза още, че някои от ранените са били приети в болница и че пожарът, причинен от атаката, вече е потушен.

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Междувременно търговският гигант "Уайлдберис" (Wildberries), който е руската версия на "Амазон" (Amazon), заяви, че още три склада на компанията са били атакувани снощи от Украйна.

Атаките са част от кампанията на Киев срещу руската икономика и логистични вериги, отбелязва Ройтерс.

Основателката на "Уайлдберис" и най-богатата жена в Русия Татяна Ким заяви, че най-новите атаки са били насочени срещу складове в Санкт Петербург, в Ленинградска област, както и в Симферопол, на контролирания от Русия Кримски полуостров.

"Успяхме да спасим част от обектите и стоките. Бих искала да благодаря на нашите служители, нашите герои – бърза евакуация бе извършена във всички наши складове", каза още Ким. "По предварителна информация няма жертви", добави тя.

Компанията "Уайлдберис", срещу която ЕС тази седмица наложи санкции заради финансовия принос на банковия ѝ бизнес към бюджета на Русия, има централна роля в руската потребителска икономика, отбелязва Ройтерс. Украйна, изглежда, взема на прицел компанията като част от опитите си да гарантира, че обикновените руснаци ще усетят последиците от войната, която продължава вече повече от четири години.

Украинският президент Володимир Зеленски твърди, че складовете на компанията са логистични центрове, участващи в снабдяването на руските сили с части за дронове и друго оборудване. Кремъл отрича, че "Уайлдберис" се занимава с военни доставки.

Ким обвини Украйна, че атакува обикновени хора, които си вършат работата, след като при първата подобна атака по-рано този месец бяха убити осем работници.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    23 27 Отговор
    Путин предяви нови териториални претенции към Украйна. Това, за което пишете, са последните й издихания.

    Коментиран от #12, #16, #21

    16:49 24.07.2026

  • 2 Януари 2022

    22 25 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    16:50 24.07.2026

  • 3 Сатана Z

    31 31 Отговор
    Терористическа Украйна ще бъде заличена от политическата и географската карта на света.
    Слава на Русия!

    16:50 24.07.2026

  • 4 Крепостен на Хартиената мечка

    22 21 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄

    16:51 24.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Подкрепям

    4 7 Отговор
    Така ще стане!

    16:51 24.07.2026

  • 7 Орк на тротинетка 🧌🛴

    20 16 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    16:51 24.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ру БЛАТА

    22 20 Отговор
    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    16:52 24.07.2026

  • 10 Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈

    18 23 Отговор
    Украйна само днес изстреля 561 дрона върху мизерна раша и подпали рашистките градове жестоко. Раша на колене и безпомощна. Фашизма в раша е занулен

    16:52 24.07.2026

  • 11 Комундел Комунделов

    18 19 Отговор
    Валберис и Озон ги пишете за закрити. Адът за фашистка русия тепърва предстои.

    16:52 24.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И Преди и сега

    19 16 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    16:53 24.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сатана Z

    15 19 Отговор
    От Укро райха към България през Черно море ще дезертират поне 50 000 въоръжени до зъби укро терористи ,които ще се настанят в анклава Баба Алино
    Честито

    Коментиран от #18, #19

    16:54 24.07.2026

  • 16 Путин

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Сорос ни каза да се евг и ние го послушахме

    16:55 24.07.2026

  • 17 Комундел Комунделов

    17 9 Отговор
    Много силно горят прашките, сутиените и вибраторите на мамашките. Глей кви дебели сочни черни пушаци се издигат.

    16:56 24.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Я пъ тоа

    14 9 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    В Камчия отдавна са дезертирали 50 000 путинисти. Честито.

    16:57 24.07.2026

  • 20 Анонимен

    12 12 Отговор
    Евроатлантиците - помнете! Защото останалата част от света може да изглежда, че не обръща внимание на тези атаки, но те си записват и ще го имат предвид, когато конфликтът най-накрая ескалира и това ще бъде само във ваша вреда.

    Коментиран от #25, #66

    16:57 24.07.2026

  • 21 Ама нали

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    не искаше територи?

    Коментиран от #37

    16:58 24.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈

    13 15 Отговор
    6 рашисти и 36 ранени само в завода а общо в цяла раша 94 убити и 189 ранени за деня. Богат урожай за велика Украйна. Зеленски освобождава рашка клета от фашизма там.

    Коментиран от #35

    16:59 24.07.2026

  • 24 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ

    16 12 Отговор
    Сам са насади на големия х..

    17:00 24.07.2026

  • 25 Копейските ти фантазии

    13 7 Отговор

    До коментар #20 от "Анонимен":

    не ни касаят.

    17:00 24.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Още новини от Украйна

    5 8 Отговор
    Снощи корабът Christina B, плаващ под флага на Либерия и превозващ въглища от САЩ за Украйна, е претърпял щети в икономическата зона на Румъния близо до Сфънту Георге.

    Според капитана на кораба инцидентът може да е причинен от удар с морски дрон или от експлозия на морска мина.

    Тъй като е имало риск екипажът да бъде евакуиран, на мястото на инцидента са изпратени румънски спасителни кораби и хеликоптер.

    Украински морски мини, носим към брега от бури, са били забелязвани многократно край бреговете на Одеса.

    Коментиран от #33

    17:00 24.07.2026

  • 28 Зеленски

    11 12 Отговор
    заяви, че е унищожил завод, снабдяващ руската армия с зелени чорапи и предупреди да се готвят заводите за слипове, боксерки, вързанки за кубинки, четки за зъби и други. Всички заводи с продукция за армията ще будат унищожени.. В същото време Макрон обяви създаването на завод за вибратори за нуждите на укро армията... Следва продължение.

    Коментиран от #69

    17:00 24.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ето го бе!

    11 9 Отговор
    Духът на Анкъридж бил над Москва,а 🐴 Лавров търча🐎 да търси някакъв Дух чак в Манила.А духът надвиснал над Москва.Дух.

    17:01 24.07.2026

  • 31 Соломон

    15 13 Отговор
    Днес самата логика на тази война се промени за първи път. Русия започна да усеща последствията от собствената си агресия у дома. Тези, които години наред подкрепяха „специалната военна операция“, едва сега навлизат в първия етап на осъзнаване на това, което предстои – реалността, с която Украйна живее от близо пет години. Руските власти се опитват да излъчват увереност въпреки нарастващите проблеми, но дори блокирането на YouTube, Instagram, популярните социални медийни платформи и приложенията за съобщения в опит да ограничат информацията и да сдържат обществената паника, вече не може да спре това, което става неизбежно. Ако руското общество не принуди своя тиранин да прекрати войната – ако хората не излязат на улицата и не се противопоставят на продължаващата агресия – техните проблеми едва сега започват. Украйна е намерила ефективна формула: разузнаване, възможности за удари на далечни разстояния, технологично планиране и стратегически анализ, задвижван от изкуствен интелект, за да идентифицира най-уязвимите части от руската икономика и инфраструктура. Или Русия ще прекрати войната, която започна, или дългосрочните „санкции“ на Украйна ще продължат систематично да я тласкат обратно към каменната ера.

    17:01 24.07.2026

  • 32 Медведев

    10 6 Отговор
    е в ступор!Казват Салавьов е задържан!Според мен от санитари!

    17:02 24.07.2026

  • 33 Въглища?

    11 3 Отговор

    До коментар #27 от "Още новини от Украйна":

    че в Украйна си нямат?? Или са били американски оръжия за ВСУ?

    17:03 24.07.2026

  • 34 Мишел

    1 2 Отговор
    ???!!

    17:03 24.07.2026

  • 35 чичо Кольо

    13 6 Отговор

    До коментар #23 от "Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈":

    Еваларката.Украинците са пичове.

    17:04 24.07.2026

  • 36 Август

    13 5 Отговор
    сезона на Фламингото....

    17:04 24.07.2026

  • 37 Без име

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ама нали":

    Вече иска. Всеки има право да променя мнението си.

    Коментиран от #40

    17:05 24.07.2026

  • 38 Бензинчик

    8 6 Отговор
    В Русия няма проблем само с колбасите!

    17:05 24.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Иска

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Без име":

    но да му ги подарят!

    17:06 24.07.2026

  • 41 Гост

    6 10 Отговор
    Чудя се само, как им излиза сметката? Складовете на някаква частна търговска фирма, (вероятно застраховани) срещу пълния разгром на всички украински пристанища на Черно море. Май едните са доста повечко прекарани!

    Коментиран от #46, #49, #50

    17:07 24.07.2026

  • 42 анонимен

    6 7 Отговор
    Ккво стана с оръжейното изложение в Киев?Добре гръмна!

    17:08 24.07.2026

  • 43 РФ е един огромен свинарник ! 🐷

    12 7 Отговор
    И къде е безаналоговото ПВО на монголята ? Пази Цар бункерен cъceл и олигарсите.
    Baтенките никой не ги има за нищо, те са просто крепосници, месо за фронта.

    17:10 24.07.2026

  • 44 Удри копейката с лопатЕто!

    8 4 Отговор
    Удри!

    17:11 24.07.2026

  • 45 Факти

    9 6 Отговор
    Уайлдберис бяха ударени защото доставят стоки за армията. Сега руснаците реват в Телеграм, че с бизнесът им е свършено. Този робскu народ напълно заслужава съдбата си.

    17:12 24.07.2026

  • 46 Димяща ушанка 🤩💀

    10 5 Отговор

    До коментар #41 от "Гост":

    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    17:13 24.07.2026

  • 47 Дугин

    10 5 Отговор
    Путин е мазохист!

    Коментиран от #55

    17:13 24.07.2026

  • 48 Мадяр

    11 3 Отговор
    До края на август,трябва да няма складове!

    17:15 24.07.2026

  • 49 Счетоводител

    7 5 Отговор

    До коментар #41 от "Гост":

    Сметките и счетоводство са при мен.Отиваш в Донбас и там ще получиш катапулт за Кобзон.Идваш и гледаш.Сметките.

    17:15 24.07.2026

  • 50 Факти

    10 4 Отговор

    До коментар #41 от "Гост":

    Нищо не е застраховано. Няколко дни преди атаката Уайлдберис са обявили нови общи условия, в които не носят отговорност при удари с дронове и не възстановяват стойността на стоките. Няма застраховател в Русия който да се навие да покрие този риск. Заминали са стоки за над милиард евро. Безброй бизнеси са фалирали. Руснаците реват на умряло в Телеграм.

    Коментиран от #61

    17:16 24.07.2026

  • 51 руzко = боклук

    12 3 Отговор
    много красиво гори китайската пластмаса :) А художник на снимката е Роберт Бровди „Мадяр“ муахахахахахаха

    17:16 24.07.2026

  • 52 ВСУ -юни

    6 4 Отговор
    Затворете складовете,или ние ще ги затворим!

    17:16 24.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 В Азов

    8 0 Отговор
    останаха ли корита?

    Коментиран от #79

    17:18 24.07.2026

  • 55 Факти

    9 4 Отговор

    До коментар #47 от "Дугин":

    Путин си е добре - защитен, нахранен, напоен. Мазохисти са руснаците, че търпят да ги мачкат.

    17:19 24.07.2026

  • 56 Смех с копейки

    12 5 Отговор

    До коментар #22 от "Къпи се бре!":

    Копейките се къпят в неделя Рано му е още.Навик от соца.

    17:19 24.07.2026

  • 57 Салавьов

    10 4 Отговор
    колко джаджи изгоре в складовете?

    17:21 24.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Инна

    4 9 Отговор
    Ракетен удар порази тренировъчен полигон в Киевска област. Там се провеждаше изложба на безпилотни летателни системи „Армада“. За участие беше поканен каймак на украинската отбранителна индустрия. Според вътрешни лица, много офицери от НАТО също присъстваха, за да наблюдават постиженията на спонсорираните от тях подразделения.

    Според украинската страна успехът на ударите е осигурен от две ракети от руските въоръжени сили. Украинският съвет на производителите на оръжие потвърди, че ударът е поразил обект, в който са настанени служители на военно-промишления комплекс.

    Според предварителни данни над сто души са ранени при удара. Десет души са убити, но знаейки, че украинските власти винаги са крили истинския брой на жертвите, броят на загиналите и ранените е значително по-висок. И всички те са представители на украинската отбранителна индустрия.

    Ние не се отказваме от традицията си да насочваме вниманието изключително към военни цели. За разлика от врага.
    Украйна може би иска да запази в тайна ответния удар на Русия, но смъртта на стотици елитни командири, разработчици на оръжия и дори висши военни служители е просто невъзможна.

    Коментиран от #62

    17:25 24.07.2026

  • 60 Тити

    8 4 Отговор
    Още два милиарда долара в коша на рашистката кочина.

    17:26 24.07.2026

  • 61 Гост

    7 8 Отговор

    До коментар #50 от "Факти":

    Интересно, колко ли струва одеското пристанище, което е затворено от няколко дни?

    17:26 24.07.2026

  • 62 Соломон

    7 6 Отговор

    До коментар #59 от "Инна":

    Ода това го знаем. Убити са 200 натовски генерала,1000 колумбийски наемници и баджанака на Зеленски

    17:27 24.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Разбрахме

    2 5 Отговор
    Терористичните атаки срещу цивилните вече са перефразирани като - опити да гарантира, че обикновените руснаци ще усетят последиците от войната.
    Също както бандеровските нацита, според авторитетните медии, станаха защитници на евопейските ценности и демокрацията..

    Коментиран от #67, #68

    17:36 24.07.2026

  • 65 Койт не му харесва,

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Какво "Ще,ще, ще"?":

    емигрира в топлите азиатски страни и не плаща парно.

    17:36 24.07.2026

  • 66 Мусорчик

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Анонимен":

    Мурзи, Тупин няма никаква вина за случващото се, налЕ?

    17:37 24.07.2026

  • 67 Соломон

    4 3 Отговор

    До коментар #64 от "Разбрахме":

    Едно е ясно че не само не си разбрал ами че и няма как да разбереш. За това трябва поне малко мозък

    17:39 24.07.2026

  • 68 Извинете,

    6 0 Отговор

    До коментар #64 от "Разбрахме":

    пише се перифраза, с И.
    Учете бре! Къпете се бре!

    17:40 24.07.2026

  • 69 Копейските шеги

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Зеленски":

    неса смешни, защото вонят на партенки.
    Дай нещо свежо

    17:45 24.07.2026

  • 70 Госпожата

    5 2 Отговор
    Иванчо,каква е разликата между Хитлер и Путин?Иванчо-10см.!

    17:45 24.07.2026

  • 71 Салавьов

    8 2 Отговор
    Где ПВО?Где бензин?Где складъй?

    17:46 24.07.2026

  • 72 Дъртия

    7 2 Отговор
    През октомври ще има мобилизация на 500 000 руски ватники, на възраст над 35 години.

    17:50 24.07.2026

  • 73 Мишел

    4 5 Отговор
    Руските ВКС днес са нанесли удари с Искандери по откриването на голямата изложба на въоръжение в Капитановка , Бучански район на Киевска област и са я закрили набързо . На откриването са присъствали много украински висши военни, както и делегации на производители на оръжие от НатО . Засега Украйна обяви за 10 загинали и над 100 ранени

    Коментиран от #75

    17:51 24.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Мишел":

    ли си?Инна ли си?

    17:52 24.07.2026

  • 76 Българин

    4 7 Отговор
    Украйна вече няма пристанище за доставка на оръжия.На военна изложба в Украйна присъства и Русия с ...Искандери.Има много жертви но не са бебета!

    Коментиран от #77

    17:53 24.07.2026

  • 77 Какви Пристанища

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Българин":

    Бълнуваш бре РУБЛО ИДИОТ?

    Изобщо имаш ли представа
    От къде идват Оръжията за Украйна


    Ха хахахахаха хахахахаха

    НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.

    18:09 24.07.2026

  • 78 И СКОРО ЕВАКОАЦИЯ ОТ КИЕВ

    1 2 Отговор
    И КАКВО СЛЕДВА ОТ ТОВА ?? ПАК ГОЛЯМО ОЛЕЛЕ , НО ПЪК Е УДОВОЛСТВИЕ ДА ВИДИШ КОЛКО УДОВЛЕТВОРЕНИ СА ФАШ И ЛАЙНОБРИТКУРАТОРИТЕ МУ ,ЗА КОИТО СЕ ПРАВИ ВСИЧКО ТОВА , И КОИТО С КЕФ ЩЕ СТОВАРВАТ МЪНИ И ОРЪЖИЕ , ЗНАЕМ ДО КОГА! !

    18:12 24.07.2026

  • 79 КРЕМЪЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "В Азов":

    Предупреди Своите

    Че и ЧЕРНО МОРЕ е опасна Територия

    За РУСКИТЕ ЛЕГЕНИ


    Хаха хахахахаха хахахахаха

    18:13 24.07.2026

  • 80 руската мечка

    3 0 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ, ако ли не, ще гризне голямото дръвце.

    18:15 24.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Нищо им няма.нали путин е номер едно .какво значение какво ще носят пият и ядат робите?

    18:23 24.07.2026

  • 83 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Но продължават да губят територии.Така да им върви!

    18:29 24.07.2026

  • 84 Урко фашистки лъжи

    1 0 Отговор
    Урки ненормални сте, жалки и смешни

    18:29 24.07.2026

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