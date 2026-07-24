Украйна извърши нова атака по складове на компанията Wildberries, която има централна роля в руската потребителска икономика

Шестима души бяха убити и 26 бяха ранени при украинска ракетна атака срещу завод в руската Кировска област, съобщи днес губернаторът на областта Александър Соколов, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Той каза още, че някои от ранените са били приети в болница и че пожарът, причинен от атаката, вече е потушен.

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Междувременно търговският гигант "Уайлдберис" (Wildberries), който е руската версия на "Амазон" (Amazon), заяви, че още три склада на компанията са били атакувани снощи от Украйна.

Атаките са част от кампанията на Киев срещу руската икономика и логистични вериги, отбелязва Ройтерс.

Основателката на "Уайлдберис" и най-богатата жена в Русия Татяна Ким заяви, че най-новите атаки са били насочени срещу складове в Санкт Петербург, в Ленинградска област, както и в Симферопол, на контролирания от Русия Кримски полуостров.

"Успяхме да спасим част от обектите и стоките. Бих искала да благодаря на нашите служители, нашите герои – бърза евакуация бе извършена във всички наши складове", каза още Ким. "По предварителна информация няма жертви", добави тя.

Компанията "Уайлдберис", срещу която ЕС тази седмица наложи санкции заради финансовия принос на банковия ѝ бизнес към бюджета на Русия, има централна роля в руската потребителска икономика, отбелязва Ройтерс. Украйна, изглежда, взема на прицел компанията като част от опитите си да гарантира, че обикновените руснаци ще усетят последиците от войната, която продължава вече повече от четири години.

Украинският президент Володимир Зеленски твърди, че складовете на компанията са логистични центрове, участващи в снабдяването на руските сили с части за дронове и друго оборудване. Кремъл отрича, че "Уайлдберис" се занимава с военни доставки.

Ким обвини Украйна, че атакува обикновени хора, които си вършат работата, след като при първата подобна атака по-рано този месец бяха убити осем работници.