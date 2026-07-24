Украйна извърши нова атака по складове на компанията Wildberries, която има централна роля в руската потребителска икономика

Шестима души бяха убити и 26 бяха ранени при украинска ракетна атака срещу завод в руската Кировска област, съобщи днес губернаторът на областта Александър Соколов, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Той каза още, че някои от ранените са били приети в болница и че пожарът, причинен от атаката, вече е потушен.
Междувременно търговският гигант "Уайлдберис" (Wildberries), който е руската версия на "Амазон" (Amazon), заяви, че още три склада на компанията са били атакувани снощи от Украйна.
Атаките са част от кампанията на Киев срещу руската икономика и логистични вериги, отбелязва Ройтерс.
Основателката на "Уайлдберис" и най-богатата жена в Русия Татяна Ким заяви, че най-новите атаки са били насочени срещу складове в Санкт Петербург, в Ленинградска област, както и в Симферопол, на контролирания от Русия Кримски полуостров.
"Успяхме да спасим част от обектите и стоките. Бих искала да благодаря на нашите служители, нашите герои – бърза евакуация бе извършена във всички наши складове", каза още Ким. "По предварителна информация няма жертви", добави тя.
Компанията "Уайлдберис", срещу която ЕС тази седмица наложи санкции заради финансовия принос на банковия ѝ бизнес към бюджета на Русия, има централна роля в руската потребителска икономика, отбелязва Ройтерс. Украйна, изглежда, взема на прицел компанията като част от опитите си да гарантира, че обикновените руснаци ще усетят последиците от войната, която продължава вече повече от четири години.
Украинският президент Володимир Зеленски твърди, че складовете на компанията са логистични центрове, участващи в снабдяването на руските сили с части за дронове и друго оборудване. Кремъл отрича, че "Уайлдберис" се занимава с военни доставки.
Ким обвини Украйна, че атакува обикновени хора, които си вършат работата, след като при първата подобна атака по-рано този месец бяха убити осем работници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #12, #16, #21
16:49 24.07.2026
2 Януари 2022
16:50 24.07.2026
3 Сатана Z
Слава на Русия!
16:50 24.07.2026
4 Крепостен на Хартиената мечка
Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄
16:51 24.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Подкрепям
16:51 24.07.2026
7 Орк на тротинетка 🧌🛴
16:51 24.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ру БЛАТА
16:52 24.07.2026
10 Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈
16:52 24.07.2026
11 Комундел Комунделов
16:52 24.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И Преди и сега
16:53 24.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сатана Z
Честито
Коментиран от #18, #19
16:54 24.07.2026
16 Путин
До коментар #1 от "Без име":Сорос ни каза да се евг и ние го послушахме
16:55 24.07.2026
17 Комундел Комунделов
16:56 24.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Я пъ тоа
До коментар #15 от "Сатана Z":В Камчия отдавна са дезертирали 50 000 путинисти. Честито.
16:57 24.07.2026
20 Анонимен
Коментиран от #25, #66
16:57 24.07.2026
21 Ама нали
До коментар #1 от "Без име":не искаше територи?
Коментиран от #37
16:58 24.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈
Коментиран от #35
16:59 24.07.2026
24 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ
17:00 24.07.2026
25 Копейските ти фантазии
До коментар #20 от "Анонимен":не ни касаят.
17:00 24.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Още новини от Украйна
Според капитана на кораба инцидентът може да е причинен от удар с морски дрон или от експлозия на морска мина.
Тъй като е имало риск екипажът да бъде евакуиран, на мястото на инцидента са изпратени румънски спасителни кораби и хеликоптер.
Украински морски мини, носим към брега от бури, са били забелязвани многократно край бреговете на Одеса.
Коментиран от #33
17:00 24.07.2026
28 Зеленски
Коментиран от #69
17:00 24.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ето го бе!
17:01 24.07.2026
31 Соломон
17:01 24.07.2026
32 Медведев
17:02 24.07.2026
33 Въглища?
До коментар #27 от "Още новини от Украйна":че в Украйна си нямат?? Или са били американски оръжия за ВСУ?
17:03 24.07.2026
34 Мишел
17:03 24.07.2026
35 чичо Кольо
До коментар #23 от "Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈":Еваларката.Украинците са пичове.
17:04 24.07.2026
36 Август
17:04 24.07.2026
37 Без име
До коментар #21 от "Ама нали":Вече иска. Всеки има право да променя мнението си.
Коментиран от #40
17:05 24.07.2026
38 Бензинчик
17:05 24.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Иска
До коментар #37 от "Без име":но да му ги подарят!
17:06 24.07.2026
41 Гост
Коментиран от #46, #49, #50
17:07 24.07.2026
42 анонимен
17:08 24.07.2026
43 РФ е един огромен свинарник ! 🐷
Baтенките никой не ги има за нищо, те са просто крепосници, месо за фронта.
17:10 24.07.2026
44 Удри копейката с лопатЕто!
17:11 24.07.2026
45 Факти
17:12 24.07.2026
46 Димяща ушанка 🤩💀
До коментар #41 от "Гост":Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит
17:13 24.07.2026
47 Дугин
Коментиран от #55
17:13 24.07.2026
48 Мадяр
17:15 24.07.2026
49 Счетоводител
До коментар #41 от "Гост":Сметките и счетоводство са при мен.Отиваш в Донбас и там ще получиш катапулт за Кобзон.Идваш и гледаш.Сметките.
17:15 24.07.2026
50 Факти
До коментар #41 от "Гост":Нищо не е застраховано. Няколко дни преди атаката Уайлдберис са обявили нови общи условия, в които не носят отговорност при удари с дронове и не възстановяват стойността на стоките. Няма застраховател в Русия който да се навие да покрие този риск. Заминали са стоки за над милиард евро. Безброй бизнеси са фалирали. Руснаците реват на умряло в Телеграм.
Коментиран от #61
17:16 24.07.2026
51 руzко = боклук
17:16 24.07.2026
52 ВСУ -юни
17:16 24.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 В Азов
Коментиран от #79
17:18 24.07.2026
55 Факти
До коментар #47 от "Дугин":Путин си е добре - защитен, нахранен, напоен. Мазохисти са руснаците, че търпят да ги мачкат.
17:19 24.07.2026
56 Смех с копейки
До коментар #22 от "Къпи се бре!":Копейките се къпят в неделя Рано му е още.Навик от соца.
17:19 24.07.2026
57 Салавьов
17:21 24.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Инна
Според украинската страна успехът на ударите е осигурен от две ракети от руските въоръжени сили. Украинският съвет на производителите на оръжие потвърди, че ударът е поразил обект, в който са настанени служители на военно-промишления комплекс.
Според предварителни данни над сто души са ранени при удара. Десет души са убити, но знаейки, че украинските власти винаги са крили истинския брой на жертвите, броят на загиналите и ранените е значително по-висок. И всички те са представители на украинската отбранителна индустрия.
Ние не се отказваме от традицията си да насочваме вниманието изключително към военни цели. За разлика от врага.
Украйна може би иска да запази в тайна ответния удар на Русия, но смъртта на стотици елитни командири, разработчици на оръжия и дори висши военни служители е просто невъзможна.
Коментиран от #62
17:25 24.07.2026
60 Тити
17:26 24.07.2026
61 Гост
До коментар #50 от "Факти":Интересно, колко ли струва одеското пристанище, което е затворено от няколко дни?
17:26 24.07.2026
62 Соломон
До коментар #59 от "Инна":Ода това го знаем. Убити са 200 натовски генерала,1000 колумбийски наемници и баджанака на Зеленски
17:27 24.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Разбрахме
Също както бандеровските нацита, според авторитетните медии, станаха защитници на евопейските ценности и демокрацията..
Коментиран от #67, #68
17:36 24.07.2026
65 Койт не му харесва,
До коментар #63 от "Какво "Ще,ще, ще"?":емигрира в топлите азиатски страни и не плаща парно.
17:36 24.07.2026
66 Мусорчик
До коментар #20 от "Анонимен":Мурзи, Тупин няма никаква вина за случващото се, налЕ?
17:37 24.07.2026
67 Соломон
До коментар #64 от "Разбрахме":Едно е ясно че не само не си разбрал ами че и няма как да разбереш. За това трябва поне малко мозък
17:39 24.07.2026
68 Извинете,
До коментар #64 от "Разбрахме":пише се перифраза, с И.
Учете бре! Къпете се бре!
17:40 24.07.2026
69 Копейските шеги
До коментар #28 от "Зеленски":неса смешни, защото вонят на партенки.
Дай нещо свежо
17:45 24.07.2026
70 Госпожата
17:45 24.07.2026
71 Салавьов
17:46 24.07.2026
72 Дъртия
17:50 24.07.2026
73 Мишел
Коментиран от #75
17:51 24.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Мишел
До коментар #73 от "Мишел":ли си?Инна ли си?
17:52 24.07.2026
76 Българин
Коментиран от #77
17:53 24.07.2026
77 Какви Пристанища
До коментар #76 от "Българин":Бълнуваш бре РУБЛО ИДИОТ?
Изобщо имаш ли представа
От къде идват Оръжията за Украйна
Ха хахахахаха хахахахаха
НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.
18:09 24.07.2026
78 И СКОРО ЕВАКОАЦИЯ ОТ КИЕВ
18:12 24.07.2026
79 КРЕМЪЛ
До коментар #54 от "В Азов":Предупреди Своите
Че и ЧЕРНО МОРЕ е опасна Територия
За РУСКИТЕ ЛЕГЕНИ
Хаха хахахахаха хахахахаха
18:13 24.07.2026
80 руската мечка
18:15 24.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 стоян георгиев
18:23 24.07.2026
83 Отреазвяващ
18:29 24.07.2026
84 Урко фашистки лъжи
18:29 24.07.2026