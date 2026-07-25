Загасиха атакувания склад на Wildberries в Санкт Петербург

Откритият пожар в обекта на гражданската инфраструктура на Московското шосе в Санкт Петербург е напълно потушен.

Информацията бе потвърдена официално от губернатора на града Александър Беглов в ранните часове на 25 юли. На мястото на инцидента вече е започнал демонтаж на компрометираните строителни конструкции.

След извършени измервания от компетентните органи не е отчетено превишение на хигиенните нормативи за замърсяване на въздуха, а радиационната обстановка в района остава напълно в нормите. Инцидентът възникна след масирана нощна атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА). По данни на руските медии ударът е засегнал мащабния логистичен комплекс на компанията Wildberries, разположен в микрорайон Шушари на Московското шосе.

Заради инцидента движението в района беше временно пренасочено, а градският транспорт промени маршрутите си. От ръководството на обединената компания RWB (Wildberries & Russ) съобщиха, че персоналът е бил евакуиран своевременно и по предварителни данни няма пострадали служители на територията на града. На съседни обекти в Ленинградска област обаче се съобщава за трима ранени.

Източници: „Коммерсантъ“, „Деловой Петербург“ „РБК Петербург“