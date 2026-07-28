Две силни земетресения с магнитуд 5,8 разтърсиха Китай

Две последователни земетресения с магнитуд 5,8 по Рихтер бяха регистрирани в Китай, сочат данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), предава Фокус.

Първият трус е станал около 11:16 ч. местно време на дълбочина 5 километра, а вторият е регистриран около 11:34 ч. на дълбочина 10 километра.

Според EMSC епицентрите и на двете земетресения са се намирали на около 238 километра югозападно от град Синин.

Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени сериозни материални щети.