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Какво се крие зад законопроекта за обединение на Румъния и Молдова

Какво се крие зад законопроекта за обединение на Румъния и Молдова

28 Юни, 2026 15:54 1 764 32

  • румъния-
  • молдова-
  • никушор дан-
  • мая санду-
  • русия-
  • украйна-
  • европейски съюз

На пръв поглед приемането на законопроекта изглежда съществено развитие, дори сигнал, че една идея, която се обсъжда отдавна, започва да придобива реални измерения

Какво се крие зад законопроекта за обединение на Румъния и Молдова - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
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Над 70 процента от населението на Румъния подкрепя идеята за обединение с Република Молдова, а тази седмица долната камара на румънския парламент одобри законопроект, който предлага именно това.

На пръв поглед приемането на законопроекта изглежда съществено развитие, дори сигнал, че една идея, която се обсъжда отдавна, започва да придобива реални измерения. В действителност обаче законопроектът бе приет без активна парламентарна подкрепа или обсъждания, а само поради факта, че крайният срок за разглеждане на нормативния акт е изтекъл и поради тази причина той се смята за „мълчаливо приет“, както гласи румънската парламентарна процедура. Законопроектът преминава автоматично към горната камара на парламента – Сената, от която зависи окончателното му одобрение.

КОЙ СТОИ ЗАД ЗАКОНОПРОЕКТА?

Вносител на законодателната инициатива е суверенистката партия „SOS Румъния“ на противоречивата евродепутатка Диана Шошоака. По-рано тази година Европейският парламент отне депутатския имунитет на Шошоака, за да може да бъде разследвана в Румъния по обвинения в публично пропагандиране на култа към лица, осъдени за извършване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, както и за отричане, оспорване и омаловажаване на Холокоста и последствията от него, а също и за други престъпления.

В румънските медии Шошоака често е критикувана за връзките си с Русия. На Петербургския международен икономически форум в началото на месеца Шошоака директно се обърна към руския президент Владимир Путин, заявявайки, че „румънският народ не го мрази“, че хората в Румъния искат мир с Русия и не подкрепят изпращането на оръжия и пари за Украйна.

През март 2023 г. Шошоака внесе в парламента законопроект, който предвиждаше денонсиране на Договора за добросъседство и сътрудничество между Румъния и Украйна, ратифициран със закон през 1997 г., и анексиране на територии в Украйна, които са принадлежали на Румъния в периода между двете световни войни.

През април т.г. партията на Шошоака е внесла и законопроекта за обединение с Молдова.

МИРНА ПРОМЯНА НА ГРАНИЦИТЕ

Според законопроекта на партия „SOS Румъния“ „парламентът на Румъния потвърждава привързаността си към разпоредбите на Заключителния акт на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа в Хелзинки (1973-1975 г. – бел. ред.), който допуска възможността за промяна на границите по мирен и дипломатически път".

Съгласно текста на нормативния акт парламентът на Румъния взема решение за обединение на Румъния и Република Молдова и упълномощава правителството незабавно да започне преговори с властите в Кишинев за финализиране на обединението. След приемането на закона и публикуването му в Държавен вестник следва да бъдат уведомени компетентните международни органи, правителството на Република Молдова, САЩ, НАТО, ООН и ЕС, се предвижда още в законопроекта.

В мотивите към него се посочва, наред с другото, че инициативата отваря пътя за преговори за връщането към родината на територии, „откъснати насилствено от болшевиките с помощта на великите сили“.

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Територията на днешна Република Молдова (историческата област Бесарабия) е била част от Румъния през XIX и XX век.

През 1859 г. княжествата Влашко и Молдова се обединяват под управлението на Александру Йоан Куза в новосъздадената румънска държава. Румъния празнува този исторически момент като „Малкото обединение“. След Руско-турската война (1877-1878 г.) Берлинският договор отнема тези територии от Румъния и ги връща на Русия, а в замяна Румъния получава Северна Добруджа.

През 1918 г. земите на днешна Молдова отново стават част от Румъния по време на „Великото обединение“, след като законодателният орган на Бесарабия гласува за обединение с Кралство Румъния. През тази година към Кралство Румъния се присъединяват още историческите провинции Буковина, Трансилвания, Банат, Кришана и Марамуреш.

През 1940 г. обаче, в резултат на пакта Рибентроп-Молотов, СССР поставя ултиматум на Румъния и анексира Бесарабия, създавайки Молдавската ССР. Румъния, като съюзник на Германия, си връща контрола над територията през лятото на 1941 г. През август 1944 г. обаче Червената армия отново завзема региона.

В продължение на близо пет десетилетия Москва насърчава идеята за отделна молдовска идентичност и „молдовски език“, изписван на кирилица. След обявяването на независимостта на Молдова през 1991 г. тезата за съществуване на „молдовски език“ продължава да битува, но през март 2023 г. парламентът на Молдова обяви, че официалният език на държавата е румънският и замени всички позовавания с „молдовски“ в законодателството.

В южната част на Република Молдова живее голяма българска общност – наследници на българите, преселили се от нашите земи там преди повече от 200 години. Българите в Молдова имат статут на национално малцинство и право на двойно гражданство. По официални данни през 2022 г. българската общност в Молдова наброява над 50 000 души, като българите са шестата по численост етническа група.

В южната част на Молдова се намира и автономният район Гагаузия. Около 140-те хиляди жители на Гагаузия са преобладаващо тюркоезична етническа общност, която изповядва православното християнство и има напрегнати отношения с централните власти още от обявяването на независимостта.

Около половин милион души живеят в самопровъзгласилото се за независимо Приднестровие. Проруските сепаратисти в Приднестровието започват конфликт с Кишинев още през 1990 г., завършил благоприятно за тях благодарение на руските войски, които и днес продължават присъствието си в региона.

КАК ГЛЕДАТ НА ИДЕЯТА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ В МОЛДОВА?

Проучване на общественото мнение в Молдова, проведено от агенция Ates Research Group в края на май и началото на юни т.г. показа, че 38,5 процента от молдовските граждани биха гласували „за“ при евентуален референдум за обединение с Румъния. Против идеята са се обявили 48,1 процента, а разликата се разпределя между нерешилите и тези, които не биха гласували, съобщиха молдовски медии.

Ако се добавят обаче гласовете и на молдовската диаспора, наброяваща близо един милион души, подкрепата за обединение с Румъния нараства до 55 процента, показа проучване, проведено през март и цитирано от молдовския вестник „Котидианул“.

Темата за обединение бе спомената и на държавно равнище в началото на годината, когато в интервю за подкаст президентката на Молдова Мая Санду заяви пред британски журналисти, че ако има референдум за обединение с Румъния, тя би гласувала със „за“. Тогава Санду за първи път подкрепи обединението в качеството си на държавен глава. Тя повтори тезата си и в интервю за френския вестник „Монд“ през април.

Санду, както и още над 850 000 молдовски граждани, притежават румънски паспорти. Въпреки това президентката на Молдова признава, че идеята за обединение не се подкрепя широко в страната, а във връзка с приетия от долната камара на румънския парламент законопроект за обединение каза, че той е дело на агент на Москва.

„Това е документ, предложен от агент на Москва, и целта на това действие е да се дискредитира идеята за обединение, нищо друго. Все едно утре да отида в парламента със законодателна инициатива, в която да напиша, че искаме Франция да стане част от Република Молдова. Моля правителството да го вземе под внимание. Обединението не се прави така, всички го разбираме много добре“, коментира Мая Санду.

На въпрос дали в близко бъдеще може да се организира референдум по въпроса, тя отговори, че не вярва, че Република Молдова е близо до такъв сценарий.

Румънският законопроект предизвика остра реакция от лидера на социалистите в Молдова и бивш президент Игор Додон.

„Жалко е, че политиците в Румъния са лансирали подобна империалистическа политика, която рискува да скара двете страни. И е срамота, че политиците в ръководството на Молдова мълчат или мълчаливо одобряват румънския териториален експанзионизъм“, посочи Додон в профила си във Фейсбук.

КАК РЕАГИРА РУСИЯ?

Говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова реагира на законопроекта, като посочи, че терминът, който трябва да се използва в този процес, е „анексиране“, предаде агенция Медиафакс.

Захарова отбеляза, че терминът „обединение“ предполага съществуване на общо желание и организиране на референдум.

„Говорейки фигуративно, разбира се, в общото възприятие точно така изглежда едно анексиране. При положение, че терминът „анексиране“ постоянно се използва в западните медии по отношение на нашата страна без правни основания, може би този термин трябва да се отнесе по същия начин и към ситуация, която със сигурност отговаря на всички условия за подобна квалификация“, коментира Захарова, цитирана от Медиафакс.

КАКВО Е БЪДЕЩЕТО НА ЗАКОНОПРОЕКТА?

Авторитетният румънски информационен сайт ДжиФорМедия (G4Media) посочи, че става дума за „ревизионистки законопроект, който е използван постоянно от руската пропаганда, за да оправдае ревизионизма на Руската федерация“. ДжиФорМедия нарича също така партията-вносител на законопроекта – "SOS Румъния", „ревизионистка“ и „екстремистка“ политическа формация.

Обединението не става чрез закон в парламента, а чрез дълга процедура на международно равнище, която се валидира на референдуми, коментира пред информационния сайт „Хотнюз“ бившият румънски конституционен съдия Аугустин Зегрян. Той допълни, че едва след изпълнението на тези условия се приема закон, който утвърждава взетите решения.

Политическият анализатор Кристиян Първулеску отбеляза, че подобна инициатива няма реални шансове да мине през горната камара на парламента, информира Диджи 24.

Румънските медии уточниха също, че Камарата на депутатите не е гласувала „за“ проекта, а той просто е пресрочил законовия 45-дневен срок за дебати и по конституция автоматично се прехвърля към Сената.

Въпреки че привържениците на идеята за обединение на Румъния и Молдова се дистанцираха от законопроекта на партията на Шошоака, трябва да се отбележи, че темата е обща за националистическата десница в Румъния, начело с фигури като Джордже Симион – лидер на втората парламентарна сила „Алианс за обединение на румънците“. Той третира обединението с Молдова като въпрос на идентичността и го свързва с исторически наративи, които понякога ескалират в териториални претенции към съседна Украйна по начин, който тревожи както Киев, така и Кишинев, отбеляза международният новинарски канал на полската държавна телевизия TVP World.

Президентът на Румъния Никушор Дан е казвал многократно, че ако някога се осъществи обединение на Румъния и Молдова, то трябва да бъде резултат от демократичен избор на молдовците и да произтече по естествен път от европейската интеграция на Република Молдова, а не от националистически жестове от Букурещ.

Румъния е готова, в случай че гражданите на Република Молдова подкрепят проект за обединение, заяви президентът Никушор Дан на пресконференция през април.

„От наша страна смятам, че нищо не се е променило от единодушното гласуване на парламента през 2018 г., който заяви, че Румъния е готова по всяко време, когато гражданите на Република Молдова го пожелаят“, каза тогава румънският президент.

На 27 март 2018 г., по повод 100 години от "Великото обединение", румънският парламент се събира на тържествено заседание на двете камари и приема символична политическа декларация, в която обявява за напълно легитимно желанието на гражданите на Република Молдова, които подкрепят обединението на двете държави. Парламентът в Букурещ декларира, че Румъния и нейните граждани са и ще бъдат винаги готови да откликнат на всяка естествена проява за повторно обединение като израз на суверенната воля на гражданите на Република Молдова.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво се крие

    11 8 Отговор
    да прилапат ресурсите на молдова

    Коментиран от #5

    15:59 28.06.2026

  • 2 Историк

    11 14 Отговор
    Крие се това, че с "освобождението" руснаците ни вземат Македония, половин Тракия, Северна Добруджа, Поморавието.

    С чисто български усилия и против волята на Москва си връщаме Северна Тракия и част от Родопите.

    Това е истината, другари, не е "асвабаждение", а разпокъсване.

    А историческата истина би била, ако Румъния, Молдова, Македония и България бяха единна държава с една църква и един език със столица Преслав.

    Коментиран от #11, #16

    16:01 28.06.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    9 4 Отговор
    Ами тогава ние с Македония ме може ли да се обединим?

    Коментиран от #8, #21

    16:01 28.06.2026

  • 4 име

    14 1 Отговор
    Тука нашите ще лапат пак мухите, все едно няма бесарабски българи, все едно румънците не са ни взели Добруджа. Те нямат място от юг на Дунава.

    Коментиран от #7

    16:01 28.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Създават една обща

    8 2 Отговор
    Рая. По тази начин става неуправляема и ще оправдаят, че искат да наложат диктатура... Както и в Британия... Мигранти и местно население... .Проблеми и айде диктатурааа

    16:02 28.06.2026

  • 7 Историк

    11 9 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Румънците не са ВЗЕЛИ Добруджа, а руснаците са им я ДАЛИ.

    Коментиран от #12, #14, #22

    16:02 28.06.2026

  • 8 Черкез

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Вие можете да се обедините само с руската република Адигея.

    16:03 28.06.2026

  • 9 късметлии

    6 1 Отговор
    В Молдова няма сърбомани.

    16:04 28.06.2026

  • 10 балчо теслата

    6 4 Отговор
    ами тогава да убеденим българия и македония ,щом ще е тъй.....................

    16:05 28.06.2026

  • 11 т-п тpoл copосoиден

    20 6 Отговор

    До коментар #2 от "Историк":

    Берлинския конгрес, който разпарчетоства санстефанска България, се нарича берлиндки щото, е правен в Берлин, не в Москва. Не руснаците са продавали оръжие на турците, не те са им пращали офицери за армията им, а германци, агличани и французи. Не руснаците настояват на берлинския конгрис да им плащаме за войната, настоява Бисмарк, за да имаме дългове, да сме обременени. А царска русия в последствие ги опрощава. Не англичани, американци и германци създават всички държавни структури, като армия, образование, вътрешен ред, здравеопазване. Създават ги руснаците.

    Коментиран от #13

    16:06 28.06.2026

  • 12 пРаведния

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Историк":

    "Мен" ме интересува само православието и не всичко в историята "ме" интересува

    16:08 28.06.2026

  • 13 т-п тpoл copосoиден

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "т-п тpoл copосoиден":

    Кога, бе козяк?! Кога са ИМ я дали? Кога е била руска, че да им я дадат?

    Коментиран от #23

    16:09 28.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Махат Кришнакурти

    2 4 Отговор
    Ами крие се това което не може да се скрие между България и република северна Македония, а именно че татари и южни славяни не могат да се разберат помежду си както и да говорят защото са едно и също нещо, а именно продажници, предатели,долно зад гърба отмъстители, хора без чест и без морал.

    Коментиран от #18

    16:15 28.06.2026

  • 16 Точно за такава ,, велика България"

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Историк":

    Мечтаеше маршал Ней, а пък енгилизите щяха да са във възторг!

    16:38 28.06.2026

  • 17 Механик

    4 3 Отговор
    А на бас, че тая статия никой не я е прочел от начало до край!

    16:43 28.06.2026

  • 18 ся последно

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Махат Кришнакурти":

    Северните макета татари ли сте? Нали бяхте уж някви братчеди на Филип и Александър Македонски?

    16:48 28.06.2026

  • 19 войн на кон на постамент

    1 0 Отговор
    Аз ще ви кажа. Зад законопроекта за обединение на Румъния и Молдова се крие законопроекта за обединение на България и Северна Македония.

    16:51 28.06.2026

  • 20 Молдовата, както казваше дядо Вазов

    4 0 Отговор
    Молдовата е едно отхапано парче от Влашко от великата Русия. Иначе са си власи, демек румънци.

    16:53 28.06.2026

  • 21 песимист

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Да се обединим?Те ви мразят от дъното на душите си.Само да чуете с какви епитети ни наричат.Българите сме долнопробен карашик който всички презират и мразят.Дори по-между си омразата и завистта са на почит.Това и обяснява донякъде защо от освобождението на Високата порта не сме постигнали почти нищо.Няма и да постигнем защото вървим към закриване.Ще остане само олигархията.Това е накратко,а темата е дълга.

    Коментиран от #25

    16:55 28.06.2026

  • 22 Отговор

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Историк":

    Северна Добруджа става румънска като отплата за участието ѝ в Руско-турската война. Между другото, въпросната територия е населена както с българи, така и с румънци.

    16:59 28.06.2026

  • 23 Вна

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "т-п тpoл copосoиден":

    Русия дава на Румъния Северна Добруджа като компенсация заради участието им в Руско-Турската война 1877-78 и за да могат руснаците да преминат през техната територя при форсирането на Дунав. В замяна руснаците вземат Молдова. Румънците исторически нямат излаз на Черно море.

    Коментиран от #29

    17:03 28.06.2026

  • 24 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Като стана дума за Македония покрай Молдова, имаше един документален филм за Македония и Албания навремето. Та македонците в Албания, има малко такива там, казваха за себе си, че са българи. Не са им промивали мозъците откъм Белград, та затова.

    17:03 28.06.2026

  • 25 друг реалист

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "песимист":

    Омразата я насаждат соpocоиди като Дойче веле. Помня една статия преди няколко години, уж интервюират македонка, която обяснява колко неприятно било да доказва български произход и да обяснява за обичаи, ама го правела за да вземе паспорт и да работи в ЕС. И познай коментарите: мръсни макета и т.н. Същото нещо се случва и там. Не знам сърбомани ли са, гръцки агенти ли са или сороcoиди, ама явно някои управляващи живеят от това. Иначе хората не се мразим, ходил съм в Македония, срещал съм и макета у нас. Не бих казал, че се мразим.

    17:06 28.06.2026

  • 26 Калин

    2 0 Отговор
    Крие се това че мамалигарите с подкрепата на хитлеристката Урсула нагло прибират нашите малцинства от Молдова!

    17:07 28.06.2026

  • 27 Вна

    1 0 Отговор
    Не, това няма да стане господа рома-поганци. В Молдова има български, руски, гагаузки и др. етноси. Ако Великите сили са ви отнели нещо "несправедливо", не забравяйте че същите тези велики сили ви дават Северна Добруджа като компенсация и вие първоначално сте против тази сделка. Същите тези Велики сили ви дават също Трансилвания (изконна Унгарска територия).
    И да си махате караваните, кемперите,палатките, циганските катуни от БГ Черноморието. Долу ръцете от Южна Добруджа.

    17:12 28.06.2026

  • 28 Бай Иван

    1 0 Отговор
    Руснаците не проведоха геноцид на времето на румънците и не ги изселиха из Руската Федерация тогава,сега ще им сърбат попарата. Но малигарите са хитри ,прокудиха и проведоха тих геноцид на българското население в Северна Добруджа,сега не остане и един българин там. А вие им пляскайте.

    17:14 28.06.2026

  • 29 т-п тpoл copосoиден

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Вна":

    Пак питам, бе умник, как така руснаците ще дадат нещо на влахите, което не е тяхно. Добруджа е била в османската империя. Води се война, подписва се сан стефанския мирен договор, след това санстефанска България бива разпарчетосана на Берлинския конгрес? Кога Добруджа е била руска, че да я дадат на влахите?!

    Коментиран от #30

    17:16 28.06.2026

  • 30 Вна

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "т-п тpoл copосoиден":

    Като част от плячката при разгромяването на османците. Не си много умен и не се сещаш сам, трябва да ти се обяснява подробно с детайли.

    17:22 28.06.2026

  • 31 Кдкдклд

    0 0 Отговор
    В унгарската и сръбската части на Румъния дали имат мнение за някакво обединение и кой с кого?!
    Промяната на граници е двуостро!
    Бих одобрил размяна на трансистрия. Да мине към Украйна, а Украйна да даде на Румъния остров Змийски примерно!

    17:26 28.06.2026

  • 32 Много интересно

    0 0 Отговор
    Това е изменение на границите, начертани с кръв след ВСВ. Какво ще спечели народът на Румъния от едно евентуално т.н. обединение? Абсолютно нищо. А къде ще дянат рускоезичните? Геноцид, както в Украйна? А инфраструктурата, наследена от СССР?
    Това е една провокация, която ще завърши с окупация след СВО.

    17:31 28.06.2026

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