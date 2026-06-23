Разбиха схема за кражба на ток в Гърция, щетите надхвърлят 9 милиона евро

Гръцката полиция е арестувала трима души по подозрение за участие в организирана схема за кражба на електроенергия, съобщава гръцкото издание „Катимерини“. Според разследващите задържаните са част от по-голяма престъпна група, действала в различни региони на страната, предава News.bg.
Освен тримата арестувани, обвинения са повдигнати и на още 105 души, за които се смята, че са били свързани с дейността на организацията.
По данни на полицията членовете на групата са манипулирали електромери на жилищни и търговски обекти в редица райони на Гърция. Незаконните действия са засечени в Атика, Македония, Тракия, Тесалия и Пелопонес.
Разследването сочи, че чрез намеса в измервателните устройства потребителите са успявали да отчитат по-ниско потребление на електроенергия или изцяло да избягват заплащането на част от използвания ток.
Според предварителните оценки нанесените щети на гръцкия оператор на електроразпределителната мрежа DEDDIE възлизат на над 9 милиона евро.
Властите продължават разследването, като се очаква да бъдат изяснени точният механизъм на схемата, ролята на отделните участници и реалният размер на финансовите загуби.
Кражбите на електроенергия са сред проблемите, с които се сблъскват енергийните системи в редица европейски държави, включително България. Подобни практики водят до финансови загуби за операторите на мрежите и затрудняват нормалното функциониране на енергийната инфраструктура, поради което контролните органи в страните от региона засилват проверките срещу незаконни присъединявания и манипулации на електромери.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робин Худ
Коментиран от #2
15:15 23.06.2026
2 Атина Палада
До коментар #1 от "Робин Худ":И да набараш ,няма да имаш файда,защото чешките ЕРП преди теб са набарали схема,електромера да ти отчита повече . И ти като набараш схема,най много да започне да ти отчита нормално и да плащаш за истински консумираните киловати..
15:47 23.06.2026
3 един БЪЛГАРИН
16:12 23.06.2026