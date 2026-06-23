Разбиха схема за кражба на ток в Гърция, щетите надхвърлят 9 милиона евро

Гръцката полиция е арестувала трима души по подозрение за участие в организирана схема за кражба на електроенергия, съобщава гръцкото издание „Катимерини“. Според разследващите задържаните са част от по-голяма престъпна група, действала в различни региони на страната, предава News.bg.

Освен тримата арестувани, обвинения са повдигнати и на още 105 души, за които се смята, че са били свързани с дейността на организацията.

По данни на полицията членовете на групата са манипулирали електромери на жилищни и търговски обекти в редица райони на Гърция. Незаконните действия са засечени в Атика, Македония, Тракия, Тесалия и Пелопонес.

Разследването сочи, че чрез намеса в измервателните устройства потребителите са успявали да отчитат по-ниско потребление на електроенергия или изцяло да избягват заплащането на част от използвания ток.

Според предварителните оценки нанесените щети на гръцкия оператор на електроразпределителната мрежа DEDDIE възлизат на над 9 милиона евро.

Властите продължават разследването, като се очаква да бъдат изяснени точният механизъм на схемата, ролята на отделните участници и реалният размер на финансовите загуби.

Кражбите на електроенергия са сред проблемите, с които се сблъскват енергийните системи в редица европейски държави, включително България. Подобни практики водят до финансови загуби за операторите на мрежите и затрудняват нормалното функциониране на енергийната инфраструктура, поради което контролните органи в страните от региона засилват проверките срещу незаконни присъединявания и манипулации на електромери.